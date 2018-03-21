鵬洛客，好消息來了！依夏蘭的事態發展未如計劃，總之萬幸你們還活著，現在正是重整旗鼓的時候。最好的去處莫過於多明納里亞，那裡曾見證許多早期的冒險，它們使得多重宇宙變成了現在的模樣。這也與我們慶祝遊戲25週年的主題相契合，我們將回到一切開始的地方。多明納里亞是傳奇雲集的時空，摯友與敵人同在，既有熟悉的情節，又有未知的故事。來看看你將遇到的諸般新機制，在重返多明納里亞的旅程中見證過去與現在碰撞出的火花。

歡迎歸來。

傳紀

往事遺跡如同凱爾頓綿延的山脈一般，在多明納里亞地表隨處可見。古昔衝突、侵略戰役、兄弟鬩牆……諸般往事，多明納里亞應有盡有。傳紀是全新的結界類別，它以章節形式再現了某些知名故事。它們會以你從未見過的形式展現，除非你來自未來，那麼……你就不會感到太陌生了。

每個傳紀都有三個章節，分別以符號I、II和III來表示。每個章節均有與其對應的效應。例如凱爾頓源火，其章節I的效應是「棄掉你的手牌。」後面的故事會更精彩，我保證。某些傳紀上，多個章節具有相同的效應。相同的效應不會多次列出，而是將具有相同效應的章節符號編排在一起。

這些效應生效的方式和時機取決於學問指示物。傳紀進戰場時上面有一個學問指示物。傳紀在戰場上時，你於你的第一個行動階段開始時在其上加一個學問指示物。以此法添加學問指示物不用到堆疊。在抽牌步驟後便需立即執行這一動作，此時你還不能施放生物、巫術等牌。為什麼學問指示物這麼重要？每一組章節符號及異能即代表一個觸發式異能。當你在傳紀上放好學問指示物後，查看其上目前的學問指示物數量。與該數量對應的章節異能會觸發。在最後一個章節異能離開堆疊後，犧牲該傳紀。多明納里亞此系列傳紀的終章都是章節III。異能結算完畢之後便會離開堆疊，這是最常見的情況。不過反擊等其他方式，也能夠讓異能離開堆疊。無論實際原因為何，只要最後一個異能不在堆疊上，你就要立即犧牲傳紀，且此動作為狀態動作。

下面就來看看傳紀如何展開吧。嗯，我是指讀書的看。凱爾頓源火進戰場時上面有一個學問指示物，這樣會觸發它的章節異能I。當該異能結算時，你要棄掉你的手牌。通常情況來說，凱爾頓源火都會是在你的行動階段進戰場，因此這一回合中它能作的事就只有這些。在你的下個回合，於第一個行動階段一開始，你會在凱爾頓源火上放置一個學問指示物。它現在上面有兩個學問指示物，因此章節II的異能觸發。你於異能結算時抽兩張牌。（看到了嗎？我說過，故事會越來越精彩。）到了再下一個回合，你就會在凱爾頓源火上放置第三個學問指示物，然後在一整個回合中享受傷害加成。希望你之前已經做好了全盤計劃。在該異能結算後，你就要犧牲凱爾頓源火。真是富有詩意。

「於你的第一個行動階段開始時加學問指示物」此事是強制動作。你無法為了阻撓故事的發展而選擇不這麼作。記住，雖說添加學問指示物不用到堆疊，但章節異能會用到，因此玩家可以回應章節異能。一旦章節異能觸發，此時再在傳紀上增減學問指示物都不會影響該異能。設法移除傳紀上的學問指示物不會觸發其任何異能。但下次在其上放置學問指示物時，就能夠重現同一章節。換句話說，將傳紀上的學問指示物從兩個變成一個並不會再度觸發章節異能I，但這樣能讓你稍後再度觸發章節II的異能。

在某些罕見的狀況下，你可能會在同一時間在傳紀上放置多個學問指示物。如果戰場上有倍產旺季這類的效應，就會遇到這種情形。倘若遊戲中發生此事，則請記下放置指示物前後的章節數量。在這兩個數字中間的所有章節異能，以及最後所在章節之章節異能都會觸發。舉例來說，如果凱爾頓源火在你操控倍產旺季的情況下進戰場，則它進戰場時上面有兩個學問指示物。這樣一來，章節I和章節II的異能都會觸發，且你能以任意順序將這兩個異能放進堆疊。（當然，我不建議先抽兩張牌再棄掉手牌，但決定權在你。）不過到下回合要放指示物的時候，還是只會往上面放置一個學問指示物。（請注意這屬於回合動作，不會受到倍產旺季影響。）然後章節III的異能就會觸發。該異能離開堆疊後，你就要犧牲凱爾頓源火。

到這裡，傳紀的故事就告一段落。

史跡

你趕上了多明納里亞最瑰麗的時節。經歷過看似無休止的翻天覆地災難之後，它又重新開始煥發活力。這裡有許多你熟悉的地點、遺寶甚至人物，但也有新生代的領袖，新開展的命運。我們推出了一個新的遊戲用語以資慶賀：史跡。史跡是以下內容的統稱：神器，擁有傳奇超類別的物件，以及傳紀。

如果有異能提及施放史跡咒語，例如上文的撒拉信徒，則該異能意指「每當你施放神器咒語，施放傳奇咒語，或施放傳紀時」。使用傳奇地（或神器地）不會觸發這些異能，因為地永遠都不屬於咒語。但傳奇地屬於史跡，因此你能藉由喀洛斯守護者將它們移回你手上。

增幅

想為這趟旅程增添動力嗎？當然可以，因為增幅回來了。在我們設計的異能中，能讓牌張靈活運用的增幅始終廣受歡迎。其運作很簡單：付出越多，收穫越多。增幅屬於額外費用，可以選擇是否要支付。施放具增幅異能的咒語時，你可以選擇只支付其魔法力費用來獲得該咒語的一般效應。如果你有充沛的魔法力，則可以選擇增幅該咒語，做法是支付魔法力費用和增幅費用。牌張會因此變得更強。增幅牌有多種變化形式。讓我們一起瞧瞧。

以學院龍獸這類方式運作的牌張比較簡單。如果你支付2U來施放它，那麼你會得到一個2/2飛行生物。還不賴。如果你在遊戲後期需要一個更舉足輕重的龍獸，那麼你可以支付6U來用4/4飛行生物大殺四方了。增幅費用最多只能支付一次。你不能多次支付4來獲得更多+1/+1指示物。

某些具增幅異能的生物（例如凱爾頓督軍）具有進戰場觸發式異能，它只會在該咒語已增幅時觸發。如果你選擇不增幅凱爾頓督軍，那麼你仍能得到此生物，但該異能不會觸發。

瞬間和巫術也能增幅。增幅瞬間或巫術就能得到額外效應。某些牌增幅後，其效果就會升級（例如腐生遷徙）。查看效應中是否包含「改為」一詞。若有，則該效應為替代性效應；若否，則為額外效應。

增幅費用不全是支付魔法力。對於邪惡獻祭而言，你需要犧牲一個生物。（你可以先增幅凱爾頓督軍，然後犧牲你借來的那個生物，這個主意不錯吧？）支付增幅費用的時機，與支付該咒語其他費用相同：於你宣告施放咒語時，此刻無人能夠回應。如果邪惡獻祭被反擊，則你無法拿回你的生物，就好比你無法拿回你的魔法力一樣。

傳奇巫術

在多明納里亞遊歷這麼久了，你不可能沒有注意到這裡充滿傳奇軼事吧。在這個以時空名稱命名的系列中，一切都與傳奇這一超類別相關。多年來，有許多永久物被冠以傳奇的名號。到了這個系列中，我們覺得是時候也讓巫術來湊湊熱鬧了。多明納里亞為你首度引介傳奇巫術。

傳奇向來之定義與玩家操控的永久物有關。但巫術永遠不會出現在戰場上，那麼傳奇巫術究竟是什麼？我現在就為大家揭曉，好好期待吧。來看看克撒的毀世震盪。

你只能於你操控傳奇生物或鵬洛客時施放傳奇巫術。施放過傳奇巫術後，該生物或鵬洛客發生了什麼就不重要了。你只需在施放咒語時操控一個就行。傳奇巫術只有在施放時需要一些幫助，此外無任何限制。你可以在一回合中施放任意數量的傳奇巫術，即使其中有同名者也可以。

你也許還注意到了傳奇牌的新牌框，這種新牌框也套用在全新的傳奇巫術上。全新展現的傳奇牌框能讓你更容易分辨這些史跡牌。你能在Aaron Forsythe的文章中（在[link to DOM rules change article]此處[/link]閱讀）進一步瞭解新牌框與我們對魔法風雲會牌張作出的其他改動。

反Ｏ辟邪

多明納里亞在現有辟邪機制的基礎上推出了新變化。就由我來向大家介紹受人敬重的美善騎士。

美善騎士的貴族血統可追溯至早年間聖潔的白騎士。美善騎士的反黑辟邪意指它不能稱為由對手操控之黑色咒語的目標，同時也不能成為由對手操控之黑色來源異能的目標。不指定目標的咒語和異能仍可影響美善騎士。舉例來說，註記著「所有生物得-5/-5」的黑色咒語，其效應仍會對美善騎士生效，很有可能讓它一頭栽進墳墓場。

重歸故鄉

無論這是你接觸魔法風雲會的第25天還是第25年，多明納里亞都是魔法風雲會橫跨過去與未來的一場慶典。領略此處豐富精彩的故事。集結旅程結識的傳奇盟友。探究全新武器並著手備戰。那令人畏怖的雙角已聳現於地平線。