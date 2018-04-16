離家多年後，我們終於回來了。

這個世界群英薈萃。這個世界傳奇雲集。這個世界歷史悠久。

這個世界就是多明納里亞。

歡迎回家。

在魔法風雲會最初幾年間，其背景故事主要都發生在多明納里亞這個時空。之後，我們花了大量時間遍歷時空，造訪眾多美麗新世界。雖說多重宇宙當中也有不少驚奇事物，但這一切都比不過重新回到魔法風雲會原點所帶來的感動，仔細端詳這世界的變化～以此來紀念25週年再好不過！

預訂多明納里亞補充包盒，在售前賽上就能領取！ 在當地店家預訂一盒多明納里亞補充包展示盒，即可提前在4月21-22日的售前賽週末將產品拿回家，促銷數量有限，售完為止。

無論你是新手，或剛回歸魔法風雲會，還是堅定至今的老手，售前賽總是嘗試新系列的最好去處。

那麼，售前賽在哪裡，而售前賽上又會發生些什麼？繼續閱讀！

快跟上！

售前賽是一年中我最喜愛的魔法風雲會賽事。

無論我身處世界的哪個角落，也無論當地處於什麼季節，我總會找機會去當地的售前賽前去打探究竟。不止我一個人這麼做：許多魔法風雲會玩家，無論是經驗豐富的老將還是初出茅廬的新朋友，都和我一樣。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一。

為什麼？因為售前賽確實是最好玩的魔法風雲會賽事之一！

沒有什麼能比得上它。你會與其他人一樣，先找個座位坐下，然後拿起一些全新的牌張，研究該如何使用。大家能在一個休閒的環境之下進行公平的競爭，讓所有人都能感受魔法風雲會新系列中湧動的能量和精彩！

我在十一歲的時候參加了人生第一場售前賽（啟示錄系列，同樣發生在多明納里亞），之後我便立刻愛上了這類賽事。十七年來都未曾變心，售前賽也變得越來越精彩了！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。新手與老手都能盡享其樂！

如果你是一名現開老手，你也許可以略過下面的文字，直接跳到後文，關於本地店家舉辦的多明納里亞售前賽與過往比賽相異之處。但是，如果你是這個現開賽豐富世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：找到參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道能去哪兒玩，你就不能在比賽中有好的表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。最好不要在你到達賽場時才知道參賽人數已滿，而你無法報名，所以務必提前計劃。

你找到店舖了嗎？太棒了！

是時候看遠一點，為賽事做好準備了。當你參賽時，會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，不過除此之外，你還有許多事可準備。

務必帶上重返多明納里亞所需的一切！比如，你還可以帶上一副標準賽套牌，在兩局之間的空閒時間進行娛樂。還可以帶上交換用的牌本，記錄生命的紙筆，甚至是一瓶水。

一場售前賽會進行4-5個小時，所以你要留出足夠的時間。你需要為戰鬥補充能量，所以你可以帶著燕麥棒或蘋果當零食吃。（你可以事先詢問店家～他們甚至可能在店裡出售食物！）

很好，讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好了所需的一切。你甚至可能已經讀完了近期刊登的魔法風雲會故事，知道了魔法風雲會世界中最近發生的各種奇聞異事。你也必定看過了多明納里亞牌圖集合。如果你想知道比賽是什麼樣子，不妨一讀我的文章「Your First Tournament」，會很有幫助。

一切準備就緒！現在該前去開幾包牌了！

回家之路

當你來到店裡開始售前賽後，你會拿到這件精美的物品！請好好地欣賞一下店裡的多明納里亞套牌盒：

這件精美的小型紀念品會伴隨你開啟多明納里亞之旅。在盒子裡，你會發現一些有趣的東西！

比如說，裡面有這枚好看的20面Spindown骰子：

你還能在盒子中找到一份說明，上面有多明納里亞的故事進展，以及關於如何構組一副現開套牌的小提示。

但售前組合中最關鍵的是那六包補充包，它們會讓你得到構組套牌所需的牌張，外加一張閃亮的售前賽贈卡。（該贈卡可能是系列中任何一張稀有牌或秘稀牌！）

首先，打開這些補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。同樣，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我推薦用兩種顏色。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

你也應該試著保留一些你想到的主題。舉例來說，多明納里亞中有許多牌與「史跡」配合效果更佳～意指神器、傳奇和傳紀。（稍後再詳細說明傳紀。）如果你某個顏色中有許多能夠與史跡牌配合的牌張，則不妨將之與傳奇最多的顏色相搭配，或許會有奇效！

無論你是怎麼挑選顏色，你都需要選出你會用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，向周圍的玩家求助即可。（你在售前賽可以這樣做～大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放台地獨角獸，但通常不會急著在第二回合立刻施放[autocard]基定的怒責[/autocard]。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點擊這裡查看我撰寫的關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這裡有一些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數量可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抓到套牌中強力稀有牌的機會便少了一分！

地的比例應當是大約17張地牌和23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費用小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費用大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵持。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種生物僵持。

雙頭巨人

有些店家也舉辦一種稱為雙頭巨人的現開賽（經常縮寫為2HG），比賽中兩名玩家組隊和其他隊伍對戰。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。

這是怎麼運作的？

簡而言之，你需要與你的隊友合力構組兩副40張的套牌。然後，你們會與另一組玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單，你們各自的生物和地都會分開，但你們會共享30點總生命，且會同時進行回合～外加你們還能為彼此進行阻擋！你們需要通力合作才能發揮各自的優勢，以此擊敗對手。

想要進一步瞭解雙頭巨人賽制的運作，以及精妙的牌張互動嗎？務必點擊此處仔細閱讀全部內容。

現開決鬥

如果花一天時間參加比賽不是你喜歡的魔法風雲會玩法，或你時間不多，只是想自己探索多明納里亞，你可以加入現開決鬥。

你會獲得一副60張、打開即玩的起手包，並用它和其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已打完一局、正等待下局開始的正賽玩家。如果你不確定售前賽符合你的口味，或者你無法為售前賽空出五個小時，這會是個快速體驗的好方法。你可以只在自己有空的時候進行現開決鬥。此外，它真的很好玩！

有關售前賽上現開決鬥的詳細情況，請詢問你當地的店家，準備披掛上陣！

多明納里亞機制

多明納里亞系列當中有許多機制，有些是全新登場，有些是重新回歸，還有些則非常古怪。（說的就是你，傳紀！）

幸運的是，我們為你準備了詳細的介紹。

歡迎來到多明納里亞

在背井離鄉這許多年後，我們終於再次回到了多明納里亞這個世界，其間欣喜難以言喻～相信大家也已經急不可耐、想要親自探索其間奧秘了。

將所有傳奇牌都放進套牌裡會怎樣？能夠組出一副史跡套牌嗎？這些詭異的傳紀效果如何？

一切都留給你親自探索。

集結你的好友，重新瀏覽一遍牌圖集合，確保自己已在你當地的店家預先報名，準備享受歡樂吧！

有任何想法或問題？想知道有哪些值得期待的內容？我很希望聽到各位的意見回饋！請記得告訴我！你可以發推給我與我取得聯繫，或到我的Tumblr上來向我提問。我會時刻留意。

願各位重返多明納里亞（無論是第一次，還是第十次）旅途愉快。祝各位玩得開心！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight