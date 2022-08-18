多明納里亞，這片大地曾滿是紛爭、腐化、動蕩，如今又重煥新機。從最底下開始。如今我們又重回此處。團結一心，眾志成城。現在眼前似乎沒有明顯威脅來襲，不如我們先放鬆小憩一下。來看些新牌如何？就讓我們一起來看看在多明納里亞：眾志成城系列中有什麽激動人心的新老機制在等著我們。

征列

不是每個生物都善於衝鋒陷陣，突入「戰區」，與敵人短兵相接。但這並不意味著它們就無法為戰鬥出力～如今征列這一新關鍵字令它們也可助陣攻擊。

征列代表的是攻擊時的可選擇費用。於你以具征列異能的生物攻擊時，你可以橫置另一個由你操控、未橫置且未進行攻擊的生物。該生物（即受征列的生物）不能具有「召喚失調」，亦即須自你的回合開始便受你操控或具有敏捷異能。這並不意味著受征列的生物本身要能進行攻擊。具守軍異能的生物，或是受諸如和平主義這類靈氣結附的生物，都是絕佳的征列對象。你不能征列正進行攻擊的生物，就算它們由於警戒異能而未橫置也是一樣。

當你征列生物時，該具征列異能之進行攻擊的生物得+X/+0直到回合結束，X為受征列生物的力量。此加成的大小是在觸發式異能結算時確定。如果此時受征列的生物已不在戰場上，則會利用其最後在戰場上時的力量。一旦該異能結算，+X/+0的大小就已鎖定。之後再改變受征列生物的力量，或再將它移離戰場，都會不影響具征列的生物。

跳讀

多明納里亞一直都是傳說之地。英雄之地。但真英雄的標準，則是要看…嗨，我自己都覺得無聊了。跳到最後吧。

如果你想要快速重溫一下傳紀，請參閱本節結尾的部分。

跳讀是見於本系列傳紀牌上的異能。具跳讀異能的傳紀進戰場時可以從任何你指定的章節開始，意味著其進戰場時上面就有該數量的學問指示物。對賽費爾躍離史而言（其實是對多明納里亞：眾志成城系列的所有傳紀而言），這就意味著它進戰場時上面就可以帶有一個，兩個或三個學問指示物。但如果你跳讀了的話，你就會錯過一些內容。你跳過的章節都不會觸發。

舉例來說，如果你的對手有些身形巨大，難以去除的怪獸準備終結遊戲，相比之下其他2/2的非瑞人（等等，非瑞人？它們在這裡做什麽？）看起來就更人畜無害一些，那你就可以施放賽費爾躍離史，並令它進戰場時上面帶有三個學問指示物。這樣章節三的異能會觸發。而章節一和章節二的異能都不會。章節三仍然是最後一張，因此一旦該異能結算後，你就要犧牲賽費爾躍離史。雖快速略覽，但效果非凡。

以下是傳紀機制的重溫：傳紀是一種結界，其進戰場時上面會有一個學問指示物，會令其章節一的異能觸發。在你戰鬥前的行動結算開始時，你在傳紀上放置一個學問指示物。兩個學問指示物，代表著章節二的異能會觸發。此流程會一直重覆，直到完成最終章節為止，至此整篇故事都已講完，你就要犧牲傳紀。有些最近出現的傳紀會進而轉變為更大更強的結界生物留在戰場，但對大多數傳紀而言，其故事始於第一章，然後每回合前進一節，直到犧牲傳紀為止。

領土

領土是復出的異能提示，提醒你這些異能會隨著你操控的基本地類別數量增多而變得更強。基本地類別包括平原、海島、沼澤、山脈和樹林。切記，領土異能在乎的是地的類別，而非名稱，因此具有一種或數種上述類別的非基本地也會計算在內。

你操控的基本地類別數量會在零（你不該這樣）到五（你就是榜樣）之間，每個領土異能利用此數量的方式各不相同。舉例來說，好鬥尼索巴就會用此數值來設定其力量。

有些瞬間或巫術會利用領土來確定其效應的效果。有些生物上的進戰場觸發式異能會因此變得更強。有些費用會因此減少。有些傷害會因此增加。有的東西有很多。更不用說你在能用到所有五色魔法力之後，就能接觸到其後更多的厲害牌張。多明納里亞此時空會令敢於探索者有所回報，不妨快去看看都有些什麽。

增幅

你已經探索過了。你現在能夠用到的魔法力已經多過了你的想象。接下來幹什麽？端坐家中寫些無聊的「探索一族」笑話？這可不是你的風格。你該想要施放些爆炸性的咒語，而增幅此覆出機制正適合你。

增幅的邏輯很簡單：付出越多，回報越多。增幅是你施放咒語時可選擇支付的額外費用。如果你在某咒語的其他費用之外，還支付了增幅費用，則該咒語便已增幅，其上內文會明確告訴你這樣好處何在。

忿怒大天使實際上有兩個增幅費用，你可以只付其中一個，兩個都付，或兩個都不付。如果忿怒大天使增幅過至少一次，則其第一個進戰場觸發式異能會在它進戰場時觸發。如果它增幅過兩次，則它第二個進戰場觸發式異能也會觸發。這些異能可以都指向同一目標，也可以指定不同目標。

不過不是所有增幅牌都如此…激動人心。有些瞬間和巫術在增幅後，其效應便會增加或改變。有些生物增幅後可能進戰場時上面會有+1/+1指示物，或是像忿怒大天使一樣，在增幅後會有在進戰場時觸發的異能。

暈眩指示物

暈眩指示物在本系列首次登場，你會在一些牌上見到它們，且往後的系列中也會經常出現。暈眩指示物會延長永久物（大多數時候是生物）無法行動的時間。

如果上面有暈眩指示物的已橫置永久物將成為未橫置（即將要重置），則改為它仍為已橫置，且你從其上移去一個暈眩指示物。你可以在已橫置的永久物上放置暈眩指示物。舉例來說，你可以施放阻礙動勢，並指定一個已橫置的生物為目標。這樣你會在其上放置三個暈眩指示物並占卜1。該生物要試圖重置三次，才能移去其上這些指示物，等到第四次嘗試重置時才能成功。

只要該永久物因任何原因要嘗試重置，包括在其操控者的重置步驟中要重置，有咒語或異能要將它重置，或甚至是其操控者要重置它來支付費用等情況，都會從其上移去一個暈眩指示物。厲害吧！

團結一心，眾志成城

歷史的聲息仍在我們周圍迴響。這裡是多明納里亞。沒人知道前方有何試煉在等待，陰影之中藏著何種威脅。你無法知道前路為何（但可以在8月18日來觀看威世智巨獻）。但只要我們身處此處，我們就與歷史同在。我們就和傳承並肩。我們就會眾志成城。