Dragon's Maze Mechanics
如果你最近才接觸魔法風雲會，或是想要重溫基本規則，請參見學學怎麼玩頁面。
拉尼卡時空是十個古老雙色公會的家園。其中五個公會在再訪拉尼卡系列登場：白藍雙色的俄佐立、藍紅雙色的伊捷、黑紅雙色的拉鐸司、黑綠雙色的葛加理，以及綠白雙色的瑟雷尼亞。其餘五個公會則在兵臨古城系列登場：白黑雙色的歐佐夫、藍黑雙色的底密爾、紅綠雙色的古魯、紅白雙色的波洛斯，以及綠藍雙色的析米克。現在，十個公會首次一同奮鬥，搜尋解開隱匿迷宮此魔法謎題的方法。
除了全部十個公會及其機制外，巨龍迷城還帶回受歡迎的連體牌，但這一次將有全新的變化。
具融咒異能的連體牌
巨龍迷城系列包含了具有新變化的連體牌。連體牌曾在原來的拉尼卡環境登場，同一張牌上印有兩個咒語。正如其前身一般，巨龍迷城連體牌讓你可以選擇施放其中一邊或另一邊的咒語。但新的融咒異能讓你不必只選其一！
於你能施放具融咒異能的連體牌的時機，你可以選擇其中一邊的咒語施放，如同任何其他連體牌一般。若你從手上施放它（通常都是如此），你將具有額外的選擇：你可以支付兩個咒語的總費用，將兩者作為一個咒語來施放。左半邊的指示先生效，然後是右邊的，且兩者的目標將分開選擇。
若你的手牌上有苦工 // 麻煩，你有三種選擇：你可以支付
由於左邊的文字會比右邊的文字更早生效，因此若你選擇同一名玩家作為苦工 // 麻煩兩者的目標，則該玩家將會抽兩張牌並失去2點生命，然後右邊的咒語才會計算其手牌數目。另一個做法是將來自苦工的牌（和失去的生命）給予自己，並將來自麻煩的傷害給予你的對手。
若你施放苦工 // 麻煩的兩邊，它會是一個黑紅雙色的咒語。這意味著它是一個多色咒語，這可能對一些牌具有意義，例如
門和巨龍迷城補充包
多色牌對你的魔法力之需求比較高，因此巨龍迷城重印了本環境先前印行的全部十個普通牌公會門，也就是可橫置產生兩種不同顏色魔法力中任一色的地。
不過，這一次，它們會出現於補充包內通常屬於基本地的位置。沒錯，巨龍迷城補充包不會包含任何基本地。大多數的巨龍迷城補充包將改為內有十個公會門之一，每張的新插畫都是本環境先前印行的門插畫之「遠景」版本。
為什麼說「大多數」補充包？因為有些補充包將改為內有本環境先前印行的稀有「電震地」，例如
無論你發現了哪種地，當你進行限制賽時，它將會留在補充包內，可能會添加至你的牌張集合中（現開賽），或可能會與補充包的其他牌一同被挑選（輪抽）。你將不會像對待其他補充包的基本地般將它放到一旁。
析米克公會門需橫置進戰場，並且能橫置以產生
多色牌
顧名思義，多色牌是具有多於一種顏色的牌。你可能已經對「金色」牌非常熟悉，這是需要兩種或以上顏色才能施放的咒語：
「金色」牌簡單直接。開釋代行官是白藍雙色，而你需要支付一點白色魔法力和一點藍色魔法力來施放它。任何會影響白色咒語或藍色咒語的東西都將影響它；例如，會影響「非藍色」咒語的東西不會影響它，因為它是藍色，即使它同時屬於另一種顏色也是如此。「金色」和「多色」都不是顏色，但一些牌可能會提到多色永久物或咒語。
舉例來說：
再訪拉尼卡公會機制
以下的再訪拉尼卡公會機制在巨龍迷城復出：拘留（俄佐立）、超載（伊捷）、脫韁（拉鐸司）、食腐（葛加理）和殖民（瑟雷尼亞）。
欲重溫該五個機制，請參見 再訪拉尼卡機制文章 。
兵臨古城公會機制
以下的兵臨古城機制在巨龍迷城復出：敲詐（歐佐夫）、暗碼（底密爾）、血激（古魯）、協戰（波洛斯）和進化（析米克）。
欲重溫該五個機制，請參見 兵臨古城機制文章 。