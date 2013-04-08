如果你最近才接觸魔法風雲會，或是想要重溫基本規則，請參見學學怎麼玩頁面。

拉尼卡時空是十個古老雙色公會的家園。其中五個公會在再訪拉尼卡系列登場：白藍雙色的俄佐立、藍紅雙色的伊捷、黑紅雙色的拉鐸司、黑綠雙色的葛加理，以及綠白雙色的瑟雷尼亞。其餘五個公會則在兵臨古城系列登場：白黑雙色的歐佐夫、藍黑雙色的底密爾、紅綠雙色的古魯、紅白雙色的波洛斯，以及綠藍雙色的析米克。現在，十個公會首次一同奮鬥，搜尋解開隱匿迷宮此魔法謎題的方法。

除了全部十個公會及其機制外，巨龍迷城還帶回受歡迎的連體牌，但這一次將有全新的變化。

具融咒異能的連體牌

巨龍迷城系列包含了具有新變化的連體牌。連體牌曾在原來的拉尼卡環境登場，同一張牌上印有兩個咒語。正如其前身一般，巨龍迷城連體牌讓你可以選擇施放其中一邊或另一邊的咒語。但新的融咒異能讓你不必只選其一！

於你能施放具融咒異能的連體牌的時機，你可以選擇其中一邊的咒語施放，如同任何其他連體牌一般。若你從手上施放它（通常都是如此），你將具有額外的選擇：你可以支付兩個咒語的總費用，將兩者作為一個咒語來施放。左半邊的指示先生效，然後是右邊的，且兩者的目標將分開選擇。

若你的手牌上有苦工 // 麻煩，你有三種選擇：你可以支付 2B 來施放苦工；你可以支付 2R 來施放麻煩；或是支付 4BR 將苦工 // 麻煩當成一個咒語來施放。若你從其他區域施放苦工 // 麻煩（例如由於 壯絕實驗 ），則你將選擇此牌任一邊來施放，如同其他連體牌一樣。

由於左邊的文字會比右邊的文字更早生效，因此若你選擇同一名玩家作為苦工 // 麻煩兩者的目標，則該玩家將會抽兩張牌並失去2點生命，然後右邊的咒語才會計算其手牌數目。另一個做法是將來自苦工的牌（和失去的生命）給予自己，並將來自麻煩的傷害給予你的對手。

若你施放苦工 // 麻煩的兩邊，它會是一個黑紅雙色的咒語。這意味著它是一個多色咒語，這可能對一些牌具有意義，例如 魔力聚焰 。（此系列中有些連體牌的兩邊都是多色的，因此無論你是否利用融咒，它們都是多色的。）

門和巨龍迷城補充包

多色牌對你的魔法力之需求比較高，因此巨龍迷城重印了本環境先前印行的全部十個普通牌公會門，也就是可橫置產生兩種不同顏色魔法力中任一色的地。

不過，這一次，它們會出現於補充包內通常屬於基本地的位置。沒錯，巨龍迷城補充包不會包含任何基本地。大多數的巨龍迷城補充包將改為內有十個公會門之一，每張的新插畫都是本環境先前印行的門插畫之「遠景」版本。

為什麼說「大多數」補充包？因為有些補充包將改為內有本環境先前印行的稀有「電震地」，例如 蒸氣噴發口 或 無神祭祠 。你甚至有機會發現秘稀地迷宮終點。

無論你發現了哪種地，當你進行限制賽時，它將會留在補充包內，可能會添加至你的牌張集合中（現開賽），或可能會與補充包的其他牌一同被挑選（輪抽）。你將不會像對待其他補充包的基本地般將它放到一旁。

析米克公會門需橫置進戰場，並且能橫置以產生 G 或 U 。它不具 樹林或海島類別，但的確具有門這個地類別。身為一個門～類似於身為一個殭屍～本身並沒有任何意義，但它是其他的牌（例如兵臨古城牌張 竊賊之道 ）會檢查的特徵。

多色牌

顧名思義，多色牌是具有多於一種顏色的牌。你可能已經對「金色」牌非常熟悉，這是需要兩種或以上顏色才能施放的咒語：

「金色」牌簡單直接。開釋代行官是白藍雙色，而你需要支付一點白色魔法力和一點藍色魔法力來施放它。任何會影響白色咒語或藍色咒語的東西都將影響它；例如，會影響「非藍色」咒語的東西不會影響它，因為它是藍色，即使它同時屬於另一種顏色也是如此。「金色」和「多色」都不是顏色，但一些牌可能會提到多色永久物或咒語。

舉例來說： 拋投小組 （來自再訪拉尼卡）具有每當你施放多色咒語時會觸發的異能。這可以指任何多色咒語，包括「金色」牌，例如開釋代行官，以及「混血」牌，例如 生機轉移 （來自兵臨古城）。

再訪拉尼卡公會機制

以下的再訪拉尼卡公會機制在巨龍迷城復出：拘留（俄佐立）、超載（伊捷）、脫韁（拉鐸司）、食腐（葛加理）和殖民（瑟雷尼亞）。

欲重溫該五個機制，請參見 再訪拉尼卡機制文章 。

兵臨古城公會機制

以下的兵臨古城機制在巨龍迷城復出：敲詐（歐佐夫）、暗碼（底密爾）、血激（古魯）、協戰（波洛斯）和進化（析米克）。

欲重溫該五個機制，請參見 兵臨古城機制文章 。