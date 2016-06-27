依尼翠這個世界在最糟糕的時刻失去了最後的庇護。整個世界陷入了混亂。整個世界受到未知的威脅。雖然奧札奇對大家來說已經不是什麼新鮮事物，但在依尼翠這樣一個充滿了恐怖事物的世界中，熟悉的敵人也變得特別恐怖。這場駭人對決的雙方都有新的花樣，並在 異月傳奇 以全新的遊戲元素呈現。現在來看看等著你的新機制。

融合

雙面牌大家都不陌生；雙面牌大家又愛又恨，融合牌則是雙面牌的全新變化。兩張牌會融合成一個大怪物。（毛不毛則看情況。）以下是翰威城垛和翰威駐防兵：

如果你擁有且操控翰威城垛和翰威駐防兵，則它們都會被放逐，然後變成這個：

哇。看起來挺可怕的。系列中共有三對融合牌組：翰威城垛與翰威駐防兵，其他兩組你可以在今天DailyMTG上的其他文章中看到。

糾擰鎮區翰威這個永久物由兩張牌代表。它和其他任何生物一樣。它可以進行攻擊和阻擋。它上面的異能可以用。它可以被結附或佩帶武具。你可以在其上放置指示物。諸如此類。它在戰場上的時候，你可以就把它當成一張長得很大的牌，這樣你基本上都不會出錯。它是一個生物，所以註記著「消滅目標生物」的咒語會幹掉整個永久物。如果你需要犧牲一個永久物，你可以犧牲糾擰鎮區翰威。

如果它離開戰場，情況就不同了。不管這永久物會去到哪裡，表示它的兩張牌都會去到同一個地方，且再度翻回牌面朝上。所以，如果它被移回你的手上，則你手上會多出翰威城垛與翰威駐防兵。如果糾擰鎮區翰威被置於牌庫頂、牌庫底或牌庫中的指定位置，則由該些牌的擁有者選擇這兩張牌之間的相對順序。所有會對離開戰場的某牌進行的動作，都會同時對這兩張牌生效。事實上，在處理融合牌時我第一個想到的是異界之旅。它該如何運作？請想像一下我在文件中看到下面這段敘述時，我臉上浮現的驚訝表情：

這樣的話，糾擰鎮區翰威會被放逐，變成翰威城垛與翰威駐防兵，正面朝上地進入放逐區。稍後，這 兩張 牌都會被移回戰場，且其上各有一個+1/+1指示物。當然，它們可能很快又會融合，這些指示物也會消失。也許你無法踏上歸途了。

就如雙面牌一樣，除了在戰場上，融合牌都只具有其正面的特徵。它們也不會被翻為牌面朝下。但請記得，融合牌並非雙面牌，所以它們不能轉化。

為了避免發生令人不快或困惑的情況，我們多加了一些要求。要成功融合兩張牌，你必須既擁有且操控它們二者。如果你擁有且操控翰威城垛，獲得了由對手擁有之翰威駐防兵的操控權，之後起動翰威城垛的異能，這兩個永久物只會尷尬地看看對方。

此外，這兩張牌必須是實際原牌。也就是說複製品不能融合。衍生物複製品更加不行。不過請務必當心，翰威城垛的異能依然能夠將自己與翰威駐防兵的複製品放逐。但這兩者不會融合，你也無法將它們任一張移回戰場。

系列中新的列表牌上也會包含融合牌。你可以方便地利用列表牌來代替融合牌，確保它們不會在套牌中凸顯。（你也可以使用不透明的牌套來達到這一目的，或者牌套和列表牌一起用！）你只需在開始遊戲前，在列表牌上標記出你用了哪張融合牌，然後把這張牌放進套牌即可。你必須也實際帶著真正的那張融合牌（當心不要把它跟你的備牌混在一起！）

每張牌本身就很不錯，但如果你設法讓他們合在一起...願艾維欣與我們同在。噢，呃...別介意。夠糗的。

它們就像是拼圖碎塊。拼好之後。擊潰對方。

化生

哦，我有沒有提到現在到處都有奧札奇？這麼說好了：如果你最好朋友的臉上生出了觸鬚，千萬別驚訝。化生這個新異能見於一些強力的後期奧札奇上，讓它們能提早登場...這倒不是說奧札奇知道怎樣才算早。

你可以如常支付具化生異能之咒語的魔法力費用來施放它。如果你有七點魔法力，那麼你就能得到全新的奧札奇駿鷹。但如果你有生物可以犧牲，比如說這個破曉駿鷺（哦哦哦，比背景的話我贏了吧？），那麼你就能利用化生異能了。

我們來詳細說明一下施放具化生之咒語的流程。你犧牲破曉駿鷺，以作為施放污劣駿鷺的額外費用。現在你已經支付其化生費用（{5}{U}），而非其魔法力費用（{7}）。但你還能獲得更多減免：即你犧牲之生物的總魔法力費用。也就是三，所以現在你只須支付{2}{U}就可施放污劣駿鷺。 很划算吧。你獲得的減免不會影響化生費用中有色魔法力的部分。因此，即使你犧牲一個總魔法力費用為8的生物，你仍然必須支付{U}來施放污劣駿鷺。

利用化生異能不會改變你施放該咒語的時機，也就是在你的行動階段且堆疊為空時（除非該咒語因故獲得了閃現異能）。它也不會改變「咒語實際被施放」這一事實。無論你是否利用化生異能，污劣駿鷺的抽牌異能都會生效。

增效

依尼翠的戰鬥日漸白熱化，人們使用一切可以利用的武器來對付朋友、敵人以及臉上長觸鬚的故友。為了表現這一情況，我們帶來了增效異能，它讓你得以充分利用一些具有模式的咒語。什麼是具有模式的咒語？就是那些文字欄中有項目列表，讓你從中選擇效應的瞬間或巫術。就像這個：

普通的這類牌只能選擇一種模式，而增效牌則不同，它就像一份羅列了破壞方式的菜單，任你點單。如果你只支付了魔法力費用，你只能選擇其中一種模式。如果你支付了魔法力費用外加增效費用，那麼你就能多選一個模式，即兩種都選。當然，不是所有增效牌都只有兩種效應。對那些有三種效應的牌而言，你可以支付魔法力費用，再支付增效費用兩次，這樣就能獲得全部三種效應了。任意消費再加五塊錢即可獲得當日優惠單品。

你在施放咒語的過程中選擇模式，一旦你做出了選擇，即使回應該咒語發生了某些事情，你也不能改主意了。如果你利用增效施放了咒語並選擇多種模式，那麼各效應會按照牌上印製的順序生效。此外，你要為每種模式單獨選擇目標（如果該模式有目標的話）。因此，暫借惡意的兩種模式可以指定同一個生物為目標，不過更常見的情況是指定不同的生物。

雙面牌

雙面牌大家都不陌生；雙面牌大家又愛又恨，還會在 異月傳奇 中出現。如果你沒有體驗過 依尼翠闇影 或原先的 依尼翠 環境，則這個世界必定會讓你感到很陌生。但是，沒關係！長話短說，雙面牌一開始是正面朝上（也就是有魔法力費用的那一面），這類牌上面都會有一個異能，讓它們能轉化成另一面。許多雙面牌是能轉化成更強力版本的生物。不過，你也會碰到秘石碎片這類有趣的小東西。

這件方便工具能夠為你加速魔法力，同時緩慢削減所有人的生命。如果在你的維持開始時，所有人的生命都為10點或更少，那麼你就會得到這個東西：

伊莫庫非常危險，即使她的 映影 也可以迅速殺死你。切記，轉化永久物不會重置它，所以如果你在秘石碎片轉化之前，碰巧回應其異能橫置產生魔法力，那麼你得到的極光會是橫置的。轉化永久物不會讓它受召喚失調影響，所以只要你在回合開始的時候就一直操控秘石碎片，那麼轉化出來的極光就能在它發生轉化的那一回合進行攻擊。

瘋魔

如果你先前以為瘋魔已經消失，那你就真的瘋了！瘋魔是復出的異能，讓你能在棄掉一張牌時施放它。

第一步是設法棄掉那張牌。比較理想的方式是你可以起動某張牌上讓你棄牌的異能。如此一來，你可以得到該異能的效應， 並且 施放你棄掉的牌。無情的效率最適合四處蔓延的瘋狂行徑了！

當你棄掉具瘋魔異能的牌時，它會進入放逐區，而非你的墳墓場。然後你可以支付其瘋魔費用來施放該牌。如果你不施放它，那麼它會置入你的墳墓場。

躁狂

另一個來自 依尼翠闇影 的復出機制是躁狂。躁狂屬於異能提示，所以它沒有特定的規則含義，但它提醒你，如果你墳墓場中牌的類別有四種或更多，那麼某些異能就會出現或者得到增強。這是瘤木樹靈：

提醒一下，在你的墳墓場中可能出現的牌類別為神器、生物、瞬間、地、鵬洛客、結界、巫術以及部族（一些老牌上能夠找到該種牌類別）。基本或傳奇這類的超類別不計算在內。奧札奇或靈氣這樣的副類別也不算在內。你墳墓場中有幾張牌不重要，重要的是你能找出至少四種牌類別就行。你墳墓場中有一個神器生物、一個巫術和一個地，這樣就能讓瘤木樹靈得+2/+2。

有些瞬間和巫術也具有躁狂異能，如果你墳墓場中儲備充足，它便能讓該咒語升級或者得到不一樣的效應。你也會見到可以起動的躁狂異能。它們各不相同，所以一定要小心應付...我的意思是仔細閱讀。

異月越見詭異

現在你已經準備好，可以面對 異月傳奇 售前賽上的各種恐怖事物了。我說的「恐怖」，當然指的是路上的堵車。這個系列相當精彩，有厲害的新牌，需要探究的奧秘，還有臉上長出的觸鬚。 臉上長出的觸鬚！ 希望你喜歡接下來預覽的每一天。