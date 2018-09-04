鵬洛客，好消息來了！正如本系列的名稱烽會拉尼卡所示，我們將在魔法風雲會最新系列當中重回拉尼卡，瞭解各公會最新動向。本系列中將有十公會中的五個公會登場亮相：底密爾、伊捷、葛加理、波洛斯和瑟雷尼亞。如果你更關心另外五個公會，也不必擔心。本系列當中全部五色當中都有強力牌張，而且我可以向大家保證，我們還會在拉尼卡待上好一陣子。

各公會最近如何？一言以蔽之：緊張。寒意與不安縈繞著居民的生活。公會首領不是一命嗚呼，便是一去無蹤。人人都感到會有大事發生。但沒人知道會是什麼，因此沒有絲毫鬆懈之機。每個公會都有自己的標誌性機制與遊戲風格。本次重回公會城，讓你有機會來更新現有公會套牌，構組新的搭配，以及嘗試更多花樣。希望各位能夠喜歡我們在此系列中為你最愛公會帶來的補充。如果你希望嘗試其他公會，現在正是最佳時機～本季最流行的元素就是背叛。

底密爾會堂和刺探

底密爾從暗處窺視一切，以此維繫自身的力量。他們早在事情發生之前就知道最終結果，而且如果發展不如自己所意，他們會立即動手予以阻撓。全新的刺探異能可以讓你預知之後會抽到的牌，並在一定程度上對其加以控制。

刺探的說明通常包含數字，例如奪命造訪的刺探2。檢視你牌庫頂等量的牌。將其中任意數量的牌以任意順序放回你的牌庫頂。將其餘的牌置入你的墳墓場。刺探能幫你佈局未來，確保自己抽到有用牌張。就算你把看到的所有牌都放進墳墓場，你也能離關鍵張更近一些。

雖然刺探與占卜這兩個異能很相似，但千萬別低估將牌置於墳墓場（而非牌庫底）的作用。你的墳墓場是更方便利用的資源，有大量牌張能在墳墓場中生效，更不用說其他公會也有與墳墓場相關的異能。如果要說底密爾熱愛什麼，那一定是「優勢」二字。對未知事物加緊刺探，以此戰勝毫無準備的對手。

伊捷聯盟和再起

伊捷的發明家和瘋狂科學家們負責建造（偶爾炸毀）拉尼卡的基礎設施，這一點無公會能出其右。他們的最新成果源於一個簡單原則：如果實驗成功，那就再做一次！於是我們就有了再起異能。

再起是見於瞬間和巫術的異能。你能從你的墳墓場施放具再起異能的牌，但除了支付其所有常規費用之外，還需支付一個額外費用：棄一張手牌。施放具再起異能的咒語時需遵循所有一般時機規則，因此具再起異能的巫術依然只能在你的行動階段中施放。從你墳墓場中施放之具再起異能的咒語也可以被反擊，且若該咒語有目標，則如果其所有目標均消失或全部不合法，該咒語便不會生效。在從你墳墓場中施放之具再起異能的咒語結算、被反擊或因故離開堆疊之後，將之放逐。

讓我們來看看在利用再起異能時可以棄掉哪些牌。在遊戲後期，這麼做能有效處理多餘的地牌或其他價值平平的牌。你也能棄掉另一張具有再起異能的牌，好在之後從你的墳墓場施放之。如果你和底密爾並肩作戰（這真是個危險的提案……很好！），刺探異能可以將具有再起異能的牌置入你的墳墓場，進而增加你的行動選擇。如果施放一次咒語效果不錯，那麼施放兩次效果一定更好。如果要說伊捷熱愛什麼，那一定是「優勢」二字。在施放完一串令人眼花繚亂的咒語後，再起輝煌！

葛加理群落和朽力

生命就是一個閉合的圓環。而這個圓環底部完全淹沒在死亡世界的泥沼當中。整個時空都是葛加理公會的肥料，他們深知：停止呼吸並不代表失去作用。朽力這一全新異能提示便用來提醒你留意那些會關心你墳墓場中生物牌數量的牌張。

每個朽力異能各不相同，請務必仔細閱讀每張牌，瞭解逝去的生物將會為你帶來何種幫助。葛加理套牌熱衷於填充墳墓場。生物對攻固然很有效果，但棄牌或從牌庫頂將牌置入墳墓場也不失為好的方法。朽力異能的效果會隨著遊戲的進行不斷增大，前期可能作用有限，但到了後期就能主宰遊戲。如果要說葛加理熱愛什麼，那一定是「優勢」二字。請務必善用朽力，讓死者發揮餘熱。

波洛斯教團和訓導

腐敗和內亂威脅著拉尼卡的核心，但軍事至上的波洛斯教團隨時準備為正義而戰。在動盪時期，他們容不得自身出現薄弱環節。新關鍵字訓導能保證全軍自上而下戰力充沛。

訓導此異能會在每當具這一異能的生物攻擊時觸發。你選擇另一個力量較小的攻擊生物作為目標。於該異能結算時，再次比較兩個生物的力量。如果目標生物的力量仍小於具訓導異能者的力量，則在目標生物上放置一個+1/+1指示物。如果有玩家回應訓導異能，最終出現目標生物的力量不再小於訓導生物的情況，則訓導異能沒有效果。

利用數個具訓導異能的生物攻擊時，你可能需要作適當調整才能如願獲得所有加成，這在電子版魔法風雲會中尤為重要。舉例來說，假設你用重鎚巨人、莽撞軍士長以及一個3/3生物攻擊。再假設你想讓兩個訓導異能都指定3/3，好讓其壯大成5/5巨獸。兩個訓導異能會同時觸發，因此你能以任意順序將它們放進堆疊。但要小心！如果你先將莽撞軍士長的異能放進堆疊，再將重鎚巨人的異能放進堆疊，那麼重鎚巨人的異能會先結算。3/3生物的力量低於5/2的重鎚巨人，因此你的3/3能壯大成4/4。當莽撞軍士長的訓導異能試圖結算時，它會發現目標當前的力量與自身相等。這樣一來，4/4便成了訓導異能的不合法目標，因此該異能不會生效。該生物只能成長至4/4。

這不是最優選擇，士兵！讓莽撞軍士長的異能最後進堆疊（因此它會先結算），3/3就會先通過該異能的檢查，成為4/4。接著，4/4會通過重鎚巨人的訓導異能檢查，進而獲得第二個+1/+1指示物，使其成為強大的5/5生物。做得好！如果要說波洛斯熱愛什麼，那一定是「優勢」二字。幫助弱者變強，便能組成一支無懼失敗的精英部隊。

瑟雷尼亞盟會和召集

群體和團結是瑟雷尼亞的一切。他們只想追求拉尼卡的統一，但在當前的氣氛下，這種可能性越來越低。瑟雷尼亞盟會決心對可能到來的事情做好準備。在本系列中，他們採用了一種行之有效的戰術，即復出關鍵字召集。

召集能讓你橫置生物來施放咒語，從而免於支付通常施放咒語時所需支付的部分或全部魔法力。每個生物都能支付一點自身顏色的魔法力，如果該生物的顏色與咒語的顏色不符，則該生物能支付一點一般魔法力。如果你橫置了一個多色生物，那麼你可以選擇用該生物來支付哪種顏色的費用。

舉例來說，你能支付3GW來施放玫瑰鬃半人馬。這算是筆不錯的交易，但無法展現你的家園時空所具有的特色。你也能橫置一個綠色生物並支付3W來施放它。或橫置一個白色生物並支付3G。或橫置三個藍色生物並支付GW。或橫置兩個綠色生物並支付2W。或橫置五個生物，其中包括至少一個綠色生物以及白色生物，這樣就完全不用支付魔法力了！

需要記住的是：因召集異能而橫置生物並沒有用到T符號，所以你能以此橫置受到「召喚失調」影響的生物，即本回合才受你操控的生物。你是先起動完魔法力異能，而後再為召集橫置生物。這就是說，如果你橫置了某個生物來產生魔法力，等到了你要為召集來橫置生物的時候，它就已經是橫置的了。簡單來說，它不會算兩次。另外，利用召集異能並不會改變咒語的魔法力費用或總魔法力費用。玫瑰鬃半人馬的總魔法力費用是5，無論你實際上是怎樣為其支付費用的，這數字都不會改變。

召集是提前部署大型生物的絕佳方式。如果要說瑟雷尼亞熱愛什麼，那一定是「樹木」二字。還有經過精心打理的花園。去看看吧。

連體牌

烽會拉尼卡包含兩組連體牌。不需要調整螢幕。因為它們實際看上去就是這樣：

這些公會連體牌有兩半：一半是混血多色，另一半是傳統多色。我們先暫停一下連體牌的介紹，來快速重溫一下混血魔法力。

混血魔法力

混血魔法力符號能用所包含之兩種顏色魔法力中的任意一種來支付。舉例來說，費用為b/g（例如上圖所示的立威）的咒語之費用可藉由B或G來支付。若一張牌的魔法力費用中有混血魔法力符號，則它同時屬於該符號所表示的兩種顏色。無論你利用哪種魔法力來施放，立威都是黑綠雙色的咒語。當你考慮要加入套牌的牌張時，混血魔法力能提供極大的靈活性。現在，我們回到連體牌。

連體牌

如果你之前沒有利用連體牌，現在快速說明一下。基本上，這就是把兩張牌印在了一張牌上。於你施放連體牌時，便一併選擇要施放哪一邊。於該咒語位於堆疊期間，只考慮正在使用的那一半。忽略你沒有施放的那一半。每張連體牌永遠只算是一張牌。舉例來說，如果你要棄兩張牌，那麼立威//立像只能算一張。於不在堆疊上時，連體牌的特徵為其兩邊之綜合。也就是說，於立威//立像不在堆疊上時，其總魔法力費用為5。（這可能與你上次利用連體牌時有所不同。）

拉尼卡精彩不斷

以上就是烽會拉尼卡系列中的新舊關鍵字和機制。還有更多精彩內容等你來探索。在售前賽上玩個痛快，留意本網站，瞭解所有最新資訊、策略和資訊。預祝你的公會大獲全勝（至少別被徹底摧毀）！