最新系列依克黎：巨獸時空將帶我們來到依克黎。各位熱愛探險的鵬洛客能夠在這個美到令人屏息的世界中欣賞到無與倫比的景觀。無際的水晶石陣，深不可測的洞窟，高聳入雲的尖塔～還有更多景觀待你發現。但是我們並未將本系列命名為依克黎：煩人遊客之擁擠時空。原因很簡單：這裡有巨獸。你將成為牠們的身邊友，還是盤中餐？這取決於你能否好好掌握這裡的新機制。

循環

廣受歡迎的機制循環能幫你找到自己最需要的那張牌～前提是它離你的牌庫頂不遠。

循環讓你用一張手牌交換一張新牌。或許現在已是遊戲後期，卓尼斯術擊師無法發揮重大作用。或許你已經操控一個卓尼斯術擊師，並需要造成那1點額外傷害。無論出於什麼原因，循環一張牌能給你一個機會，找到一張你需要的牌。

循環異能於具此異能的牌在你手上時生效。每個循環異能都具有費用。在本系列中，循環費用均為魔法力，但是以往的牌張曾經出現非魔法力的循環費用。要起動循環異能，支付該費用並從你的手中棄掉具有循環異能的那張牌。於循環異能結算時，你會抽一張牌。

循環某些牌會有額外加成。它們註明「當你循環[牌名]時，[效應]」。該效應會在你因循環異能而抽牌前發生。有些永久物（例如卓尼斯術擊師）具有當你循環其他牌時提供獎勵的異能。只有該永久物已經在戰場上，且你循環另一張牌時，這些異能才會觸發。

關鍵字指示物

依克黎將推出關鍵字指示物。正如生物上的+1/+1指示物讓其獲得+1/+1一般，只要某永久物上有這些關鍵字指示物，它便獲得所列出的異能。這使某些咒語和異能更有持續影響力。

為方便起見，我們製作了撕取式的指示物，來讓你輕鬆記錄哪個生物具有哪種異能。這些指示物並不是非用不可，只不過當場上的關鍵字指示物達到一定數量後，它們還是很方便的。

對這類指示物而言，擁有多於一個同種類指示物不會帶來任何額外好處。請注意，如果這些指示物放在了非生物的永久物上，其效應不會立即生效；但如果該永久物成為生物，便會生效。不過辟邪指示物就算是在非生物的永久物上，其也會有效；死觸與繫命指示物也是如此～只要這類永久物能以某種方式造成傷害就行。

合變

合變這個全新關鍵字，讓你以新的方式結合生物來變成更強怪物。越強越壞越有樂趣！

每張具有合變的牌都能用兩種方式施放。顯然，其一就是直接支付其魔法力費用施放之。頗為安全，相當可靠，願你順利。其二則比較新奇：並非直接施放該生物咒語，而是讓其與戰場上的一個生物合變！其運作方式如下：

當你支付合變費用來施放生物咒語時，會有以下幾點不同。首先，你會支付合變費用而非其魔法力費用。其次，你需為此咒語選擇一個目標。具體來說，選擇目標由你擁有的非人類生物。我的猜想是，依克黎上的人類將所有精力都花在求生上，因此他們的細胞還不足以應付合變。只有當你施放咒語時，才可利用合變。如果一張具合變的生物牌以其他方式進戰場，則它就只是進戰場而已。

利用合變的生物咒語結算時，它並非進戰場，而是與其目標融合為一個生物。由其操控者選擇將所結算的合變生物咒語放置在其目標的頂上還是底下。完成後，你將獲得一疊牌（或衍生物～詳見後述）所代表的一個生物。該生物將具有頂上牌的所有特徵，同時具有其下所有牌的異能。

舉例來說，如果你支付穿雲龐龍的合變費用並選苔皮猿犛為目標。於穿雲龐龍結算時，你可以選擇將穿雲龐龍放置在頂上。這樣你將獲得一個5/4紅色恐龍，它具有合變、延勢異能，還有一個我們即將談到的觸發式異能以及警戒異能。而如果你選擇把穿雲龐龍放置在底下，則會獲得一個2/4綠色野獸生物，且具有相同的一組異能。

大多數情況下，你的選擇取決於力量和防禦力。具相同異能的5/4通常比具相同異能的2/4更好。但請謹記，生物的名稱、總魔法力費用、顏色和生物類別均由頂牌決定。或許有時，你甚至會希望自己的生物能小一點，來避免被擊滅、放逐這類龐大惡物經常面臨的厄運。

所結算的合變生物咒語並非進戰場。它只會改變已在戰場上的生物之特徵。如果原生物已橫置，則融合而成的生物也是已橫置。如果其上有任何指示物，結附有靈氣或裝備了武具，這些都不會變。而它應該仍是一個由你擁有的非人類生物，因此你還能再利用合變施放另一個生物咒語，並將這疊牌增至三張。規則維持不變：可以將新加入的牌放置在該生物的頂上或底下，並將根據這一選擇影響該生物的特徵。但你為什麼想要一次又一次合變同一個生物？

其中一個原因是「每當此生物合變時」的觸發式異能。當某個合變生物咒語結算時，所產生的生物上所有具該觸發條件的觸發式異能將會觸發。而這是合變前既存生物的異能，還是合變後新增的異能，則並不重要。它們全都會觸發，並能以任意順序放進堆疊。

有些生物（例如上面這個鬃毛野豬）其上的異能會提及自身牌名。請謹記，從規則的角度來看，一張牌在其異能中要是用到自身的牌名，實際上就是指「我」。舉例來說，如果穿雲龐龍最終置於鬃毛野豬頂上，則該異能對所產生的整個生物都有效。

如果一切順利，你用合變創造的巨獸將粉碎敵人，為你帶來勝利。但我猜他們總會交上好運，能設法將你的生物移離戰場。那會怎樣？如果已合變的生物離開戰場，則組成它所有的東西都會進到相應的區域。所以如果它死去，所有的牌都會進到墳墓場。註記於「每當一個由你操控的生物死去」的異能（或類似者）只會觸發一次。離開戰場後進到的區域是放逐區、你手上或你牌庫中的狀況也一樣。如果該生物會被置於你牌庫中的特定位置，例如說牌庫頂（或牌庫底）數來第三張，則由你來決定這些牌之間的相對順序。

我們已經介紹了當合變生物咒語結算時會發生的種種事情。但如果它沒能結算又會怎樣？只要合變生物咒語還在堆疊上，它就是個咒語，因此可以被反擊。如果有這樣的咒語被反擊，它將毫不意外地進入墳墓場。但是，以下情況可能在你意料之外：如果有合變生物咒語試圖結算，但由於其目標已不合法或不存在而不能以此法結算，則合變生物咒語會以普通方式結算並放進戰場。因此，這並沒有「把恐龍蛋全放在一個籃子裡」這類風險。值得一提的是：雖然咒語會照常結算、生物會進戰場，但其「每當此生物合變時」之異能不會觸發。

請謹記，合變生物咒語對目標的要求是由你擁有的非人類生物。（講得詳細些，這得是個非人類生物，並且其擁有者與合變生物咒語的擁有者得是同一玩家；但施放這類咒語而且還不由你擁有，算是很不常見的情況。）這句話中並沒有提到「非衍生物」。正如非衍生物的永久物一樣，衍生物可以合變。如果融合後的生物之頂部是衍生物，則這個生物就是衍生生物。如果頂部是一張牌，則該生物就是非衍生物永久物。

合變這個關鍵字帶來了很多規則上的創新，看起來可能會有點頭昏。但我很確定，把一頭怪獸貼在另一頭怪獸上，製造出超級怪獸並碾過對手，此等快感無價；我等不及看你們能組合出什麼新怪獸了。

行侶

依克黎有十個行侶，每個都是傳奇生物，並且其行侶異能列舉了套牌構組規定。如果你的起始套牌遵循該規定，就可以選該傳奇生物為你的行侶。舉例來說，如果你想讓威風凜凜的好朋友刻盧佳成為你的行侶，你的起始套牌中就不能帶有總魔法力費用為1或2的牌張。

你每盤遊戲至多只能選擇一個行侶。開始遊戲時，所選的行侶並不在你的主套牌；而是在你的備牌中。（如果是沒有備牌的休閒遊戲，它就只是遊戲外你的牌張收藏之一。所有其他規則依舊生效。）也就是說，它不會計入你所玩賽制的套牌最低張數限制；而在構組賽制中，它是你的十五張備牌之一。在遊戲開始前，你向所有玩家展示你所選的行侶。在遊戲過程中，你可以支付{3}來將所選行侶置於你手上，但只能在你的行動階段中堆疊為空的時機下如此作，且每盤僅限一次。（請注意，這與過往的規則不同。原本牌面印製之「你可以施放」的規則提示現已不準確。）

一旦你將所選的行侶帶進遊戲，它便就此留在這盤對戰中。由於它在你手上，因此你能施放它，棄掉他，如此等等。如果你稍後施放它，它便會如常進入堆疊。如果它結算，便會在你的操控下進入戰場（好極了！）。如果它被反擊，它會進入你的墳墓場（太糟了！）。一旦它進到對戰後，便可以被放逐、洗入你的牌庫等等。在這盤遊戲結束前，它不會回到你的備牌。

行侶的套牌構組規則僅對你的起始套牌生效，也就是每盤遊戲開始時你利用的套牌。它不會計較你的備牌中有什麼，所以你的備牌不必遵循其規定。此外，你也可以無視行侶生物牌所列的套牌構組規定，直接將它們放進你的主套牌。這在補充包輪抽此類賽制中特別重要，因為在這些賽制中很難滿足行侶的套牌構組規定。但如果你能辦到，就等著好事發生吧。

概括來說，行侶就是不在你的起始套牌中、但對你的套牌有很大影響的傳奇生物。是不是聽起來很熟悉？沒錯，是指揮官。指揮官玩法愛好者們，就算你並未選用備牌，也可以得侶同歡。每副指揮官套牌可以選用一個行侶。遊戲開始時，它會位於遊戲外，並且不計入你的100張牌中。如果你打算選它當作行侶，此套牌的指揮官將和其他牌一樣，也需遵循行侶的套牌構組規定。

身為弱小的人類，或許你在遍佈依克黎的巨獸面前毫無勝算，但至少你無需獨闖天涯！