依尼翠：腥紅婚誓中的機制讓我想起最近的熱門話題：吸血鬼婚禮。「一點舊，一點新，一樣借，一抹腥。」看來這邊的婚禮也有這樣的習俗。看看這轟轟烈烈的愛情！就讓我們一起攜手並肩，瞧瞧馬路盡頭的遊戲店裡有什麼在等著我們。

見習

對普通人類來說，存活於這恐怖世界並非易事～他們得刻苦磨練才能拼出生天。全新的見習異能即是鮮明寫照。見習屬於觸發式異能，能讓生物在攻擊時變得更強。

每當一個具見習異能的生物和力量較之為大的生物一起攻擊時，在具見習異能的生物上放置一個+1/+1指示物。檢查攻擊生物力量的時機，就只有在生物實際攻擊那一刻。一旦見習異能觸發，無論另一個生物發生何事，也不論兩個生物之間的力量大小關係發生何種變化，都不會對已經觸發的異能產生影響。於見習異能結算時，只要該具見習異能的生物仍在戰場上，它就會得到+1/+1指示物，與此時的力量大小（包括已比另一個生物更大的情形）、是否正進行攻擊，或另一個生物是否還在戰場上都沒有關聯。

就算有多個力量更大的見習對象，也不會讓見習異能觸發多次。不管神射手學徒是跟一個力量比它大的生物一起攻擊，還是跟五十個力量比它大的生物一起攻擊，它的見習異能都只會觸發一次。不過如果你有得選的話，五十個比較好。

貫通

魔法風雲會的編輯作業可謂灑脫異常，而全新的貫通關鍵字讓你有機會來體會編輯的日常工作～感受親自從牌面上刪去詞句的快樂。

貫通此關鍵字會出現在瞬間和巫術牌上，同時附有一個替代性費用。當你要施放具貫通異能的牌時，你如往常一般，支付該牌的魔法力費用來施放、若你如此作，則該咒語的效應也跟平常沒有區別。意即你需要遵循牌張規則敘述中每個字來行事～就跟一直以來相同。

但如果你選擇支付貫通費用而非魔法力費用，你就能忽略方括號中的所有文字。從而在根本上改變咒語的效應。舉例來說，如果你支付{G}來施放深挖探尋，則該咒語的敘述就是「從你牌庫中搜尋一張基本地牌，展示該牌，將它置於你手上，然後洗牌。」如果你支付{1}{B}{B}{G}來施放它，它的規則敘述便視作只有以下文字：「從你牌庫中搜尋一張牌，將它置於你手上，然後洗牌。」

無論你是支付什麼費用來施放具貫通異能的牌，所成咒語的顏色和魔法力值均是根據該咒語的魔法力費用來確定。具體來說，就算你施放深挖探尋的貫通費用來施放之，深挖探尋也還是一個魔法力值為1的綠色咒語。一如既往，依尼翠讓你有大把機會一路貫通，把麻煩甩在身後。

血滴衍生物

依尼翠：腥紅婚誓新引入一種預定義衍生物：血滴衍生物。血滴衍生物是無色神器衍生物，且具有「{1}，{T}，棄一張牌，犧牲此神器：抽一張牌。」

血滴衍生物雖功能簡單，但用途廣泛～比如說到了遊戲後期，你便可以利用這種衍生物來濾掉手牌，以期能抽到其他更有用的咒語。也許此時你手上全是多餘地牌，或是此時已不能影響場面的低費咒語。也許你有辦法在操控更多神器時獲利。此外還有許多牌張讓你在血滴指示物本身的異能之外獲得更多收益。

鮮血。其意義已超乎晚餐。不過我還是要強調一點，對我們大多數同胞來說，它還是很重要的晚餐。

晝形與夜形

當晝夜機制在上個系列中初見天日時，太陽還只是垂暮時分。還是 …… 已經垂落了？啊呀，文字遊戲玩過頭。總之就是這機制回歸了！這是見於轉化式雙面牌的狼人機制，令遊戲本身有機會具有白晝與黑夜兩種稱號（中文版規則提示中會以「天色」指稱），而這整個機制就是圍繞晝夜變化來運作。

翻面

一開始再快速重複一下，遊戲一開始時既非白晝也非黑夜。在大多數情況下，天色會先成為白晝。最常見的原因是由於具晝形異能的永久物出現在戰場上。一旦天色成為了白晝或者黑夜，遊戲便只會具有其中正好一個稱號，並在兩者之間交替直到遊戲結束，而且也不會再回到沒有稱號的狀態。

只要當前是白晝，則具晝形與夜形異能的雙面牌進戰場時均是晝形面朝上。只要當前是黑夜，則上述的牌進戰場時均是夜形面朝上。

有兩種方法可以變更遊戲的白晝／黑夜狀態。如果於回合開始時是白晝，而且前一回合的主動玩家在他的回合裡沒有施放過咒語，則天色成為黑夜。類似地，如果於回合開始時是黑夜，而且前一回合的主動玩家在他的回合裡施放過兩個或更多咒語，則天色成為白晝。

為了幫助大家記錄白晝和黑夜，許多依尼翠：腥紅婚誓補充包裡有這樣一張輔助用牌提醒玩家上述規則。

翻面

另一種改變天色的方法，便是利用某些牌上「當前成為白晝或黑夜」這類效應。天色成為白晝時，所有具夜形異能的雙面牌轉化為其晝形的那一面。天色成為黑夜時，所有具晝形異能的雙面牌轉化為其夜形的那一面。

更多有關轉化式雙面牌以及白晝／黑夜的資訊，請參見依尼翠：黯夜獵蹤發佈釋疑；當然如果你有耐心的話，也可以等待即將上線的依尼翠：腥紅婚誓發佈釋疑。

驚擾

驚擾自其於依尼翠：黯夜獵蹤首次登場後再度復出。這一關鍵字異能讓你能夠從墳墓場中施放已轉化的某牌。上個系列中的驚擾牌兩面均為生物（具體說來正面都是非精靈，背面都是精靈）；而本系列的驚擾牌正面都是精靈生物，背面則都是靈氣。

翻面

驚擾牌與大多數轉化式雙面牌不同的地方在於，你會實際施放該牌的背面。此時你並非支付該牌背面的魔法力費用（因為根本就沒有），而是支付印製在正面的驚擾費用。於你施放靈氣咒語時，你需要在施放咒語的過程中一併指定其目標。

具驚擾異能的牌之背面具有一種異能：如果它將從任何區域進入墳墓場，將改為將它放逐。實際上，這裡的「任何區域」指的就是堆疊或戰場；它只有在這兩個區域才能以背面朝上。所以，如果該靈氣咒語被反擊，它會前往放逐區。如果它在戰場上時將前往墳墓場，則改為將它放逐。

搾取

最後一個復出機制是搾取，這一觸發式異能初看感覺並不屬於這個世界，但細品後感覺回歸本源。焦點或許都在吸血鬼身上，但別忘了狼人依然在轉化、人類依然在戰鬥，而殭屍也依然還在這裡，依然同樣飢餓。

當具搾取異能的生物進戰場時，你可以犧牲一個生物。這就是搾取。感謝大家閱讀本文！我們神河再見！

啊，等等。總感覺還有話沒說完。許多具搾取異能的生物都會有另一個異能，讓你在利用該生物搾取其他生物時（也就是當你利用該生物的搾取異能犧牲其他生物時）獲得好處。

有幾點需要注意：搾取異能只允許你犧牲一個生物。雖然你並非一定要犧牲生物不可，但如果你要犧牲的話，你是於搾取異能結算時才決定要犧牲哪個生物。你可以利用搾取異能來犧牲具該異能的生物自身。如果該生物具有註記於「當[此生物]搾取生物時」觸發的異能，則你利用其搾取異能犧牲自身時，該異能會觸發。最後，於你犧牲生物時，該具搾取異能的生物要在戰場上，其上的「當[此生物]搾取生物時」異能才會觸發。如果於其搾取異能結算時，具此異能的生物就已經不在戰場上，則你雖然仍能犧牲一個生物，但相信你一定是有更好的理由才會這麼作～因為此時前者生物的最後一個異能根本不會觸發。

恭請各位賓客就位！

依尼翠歷史上最重要的婚禮即將拉開帷幕。你會出席嗎？婚前派對貴客？婚宴嘉賓？掌勺大廚？還是席上盛筵？我相信你一定不會錯過這件人生大事。祝各位售前賽上玩得開心，無論你是在家中還是在其他地方，都請諸位盡情享受。