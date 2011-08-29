如果你最近才接觸魔法風雲會，或是想要重新溫習基本規則，請參見學學怎麼玩頁面。

依尼翠此時空充滿了野蠻怪物，詭異轉化，以及邪惡魔法。本文將逐步為您介紹依尼翠主要的新機制與復出機制，以及某個在本系列全新登場的老面孔規則用語。

這是有史以來第一次：依尼翠將雙面牌引入魔法風雲會。

沒錯。這就是張牌。上面有兩個牌面。（還不曉得我們在講什麼嗎？試著按下「轉化」按鈕！）

...所以這到底是什麼意思？

若要一五一十地探究雙面牌的細節（也包括了如何用雙面牌來輪抽）與奇怪的特殊狀況，請參見雙面牌規則頁面。我們在此處只介紹些基本知識。

雙面牌通則

顧名思義，雙面牌具有兩個牌面。它沒有一般的魔法風雲會牌背。其預設的正面，會標記著太陽符號並具有魔法力費用。雙面牌進戰場時都會是正面朝上。不論它是以施放的方式從堆疊進入戰場，或是以其它方式從墳墓場（舉例來說，由於 殭屍化 ）之類的地方進戰場，都會是這樣。

雙面牌的背面則標記著月亮符號，沒有魔法力費用，並且有個顏色標誌～位於類別欄的一個圓點～來註明其顏色為何。雙面牌的兩面經常會是同一個顏色，但並非一定是這樣。只於這張牌在戰場上、並且展示著背面時，它才會具有背面印製的特徵。在其他狀況下，則只會考慮正面印製的特徵。（舉例來說，當卡茲特牧人在你的牌庫中，其總魔法力會是2，而不是零。）

每張雙面牌至少都有一個能讓它轉化的異能。轉化雙面牌的方法，是將它翻轉出另一面來。

在套牌中利用雙面牌

若要在套牌中利用雙面牌，你有兩種選擇：可以整副套牌都套上許多玩家愛用的不透明牌套，或是利用許多依尼翠補充包裡面附有的列表牌。如果你利用列表牌來代表套牌中的任一張雙面牌，則你就必須用列表牌來代表所有的同名牌。

如果你玩牌時會用到牌套，那麼應該不須多加解釋了。你會把雙面牌以展示正面的方式放入牌套，當它轉化時則將它拿出來翻個面。（而要不要放回牌套則隨你高興，至少它還沒離開戰場前都是如此。）

列表牌具有一般魔法風雲會的牌背，而正面則是像這樣子：

利用列表牌的方法，是將你的雙面牌先放到一邊，並在列表牌上印了此雙面牌名稱的欄位旁作記號。（在列表牌上作記號時，請不要讓它能從牌背發現，並且每張列表牌都只用來代表一張雙面牌。）

你會利用列表牌的時機包括：此牌在你的牌庫，你的手牌，或牌面朝下被放逐。而會利用雙面牌的時機包括：此牌在堆疊，在戰場，在墳墓場，或牌面朝上被放逐。

關於轉化

在某張雙面牌轉化之後，它依舊是同一張牌，因此其上的任何靈氣，指示物，或是其他效應都會留在上面（除非該雙面牌的特徵有了改變，讓該靈氣不能合法結附）。

不論該牌目前展示出那一面，「轉化」一詞都會生效。換句話說，卡茲特牧人可以轉化成卡茲特嚎狼，然後卡茲特嚎狼可以轉化成卡茲特牧人。

所有依尼翠的狼人都具有跟卡茲特牧人與卡茲特嚎狼相同的轉化條件。但並非所有的雙面牌都是狼人，也並非所有的雙面牌都會雙向轉化。舉例來說，請參考盧德維的實驗對象。

以上就是基本知識。如果你對雙面牌的運作方式還有進一步疑問，請參見雙面牌規則頁面！

在依尼翠，某人的死亡可能會是其他人的機會。

這個稱為病態的異能提示，代表了某異能會檢查是否有生物在此回合中死去。（請記住，「死去」這個新用詞代表了「生物從戰場進入墳墓場」，從魔法風雲會2012開始出現。）

如果空圓地拾荒者進場時，那回合在此之前的時段中曾有生物死去，其異能就會觸發。如果沒有死過生物，它就不會觸發。它不在乎該回合稍後的時段是否有生物死去；這異能只會在空圓地拾荒者進場時觸發，否則就完全不觸發。

其他的病態異能可能會是觸發式異能，起動式異能，或者會改變某瞬間或巫術咒語的功效。

返照機制在依尼翠重新登場。返照只會出現在瞬間與巫術上。

你可以如常地從手牌中施放具有返照的咒語。當它在你的墳墓場中，則不論它當初是如何放到該處，你都能改為支付其返照費用來施放它，而非支付其魔法力費用。你只能在自己可如常施放該牌的時機下如此作。

如果你支付返照費用來施放某咒語，則它離開堆疊後便會被放逐。

所謂的詛咒，就是結附於玩家上、並對他作怪的靈氣。

詛咒並沒有什麼特殊規則～它們依照結附於玩家的靈氣一般規則來運作～，但依尼翠的某些牌會提及詛咒此副類別。請注意，詛咒都具有「結附於玩家」，而非「結附於對手」，所以你如果想要的話，也可以將詛咒結附給自己。

在這環境的機制之外，依尼翠還引入了全新的老面孔規則用語，互鬥。

若某生物要與另一個生物互鬥，則它們互相向對方造成等同於自身力量的傷害。提醒一些細節：

這些傷害會同時造成，並且是由這些生物本身所造成；因此死觸、繫命，以及侵染等異能都會如常生效。

互鬥所造成的傷害 並非 戰鬥傷害，所以先攻這類異能不會生效。

戰鬥傷害，所以先攻這類異能不會生效。 互鬥並不會讓參與的生物成為橫置。

只有生物能夠互鬥。

互鬥的生物不能多於兩個。

如果某生物因故與本身互鬥，則它會同時對本身造成其力量值兩倍的傷害。