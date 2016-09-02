我們曾在魔法風雲會：起源中她的家園時空，但你很快就會發現，這個時空有更多精彩之處。中，藉助茜卓納拉一瞥她的家園時空，但不久你便會發現這個世界還有更多精彩之處。這個世界珍視天賦，到處都是神奇的發明。大家還會在這段預覽期當中見到許多創新成果。我們將在這篇文章中向大家一一介紹卡拉德許的所有重要全新遊戲機制。不過，在此之前，我們先要簡短地介紹新用詞。

盡情閱讀吧！

派出

從卡拉德許開始，你會發現牌張上出現一個新規則用詞：派出。這個新規則敘述格式是換一種新方法來表示「將一個衍生物放進戰場」。這不屬於功能性更改。衍生物依舊會跟以前一樣進入戰場。在此改動之前，大家可能都看到過類似於「將一個1/1無色，具飛行異能的振翼機衍生神器生物放進戰場」這樣的敘述。但現在你會看到：

盡情派出吧！

載具

有什麼比看著你的部隊衝進戰場，殺向敵軍還要刺激？當然是看著你的部隊 駛進 戰場，殺向敵軍！載具是全新的神器類別，代表我之前提到的部分神奇發明。這是飛空舟：

每個載具在開始時都只是神器。可以說，它們是具有潛力的神器。但它們沒辦法發動自己殺向對手。就連卡拉德許都還沒有成熟的無人駕駛車輛技術。每個載具都具有搭載異能，能將它變成神器生物。

只要橫置任意數量由你操控的生物，確保那些生物的總力量等於或大於搭載後面的數字，就能起動搭載異能。由於搭載異能不使用橫置符號，你可以橫置任何由你操控的未橫置生物，即使是剛進入戰場的也可以。你甚至可以橫置已變成生物的載具來搭載另一個載具。假設你操控了力量1的生物，飛空舟，以及另一個具有搭載2的載具。這個生物可以搭載飛空舟， 然後飛空舟可以搭載另一個載具。我剛才不是說過，這是個充滿精妙發明的世界嗎？

儘管你可以橫置任何未橫置的生物來搭載某個載具，但是有些生物就是比其他人擅長駕駛。你可以找找駕手這個新生物類別，例如在狂熱賽手這類的牌上。

每個駕手都具有與搭載載具有關聯的異能。其中有許多（例如狂熱賽手）會賦予該載具某種異能或加成。值得注意的是，一旦某個駕手搭載了載具，即使該駕手稍離開戰場，,該加成依舊存在。實際上，一旦搭載異能起動後，載具和搭載它的生物之間就沒有真正的關聯。爆毀載具並不會對乘員造成影響，反之亦然。

即使沒有乘員，你也可以設法讓你的載具變成生物。這麼說吧，或許一張能讓你起動引擎的牌就可以做到。

如果把你的載具變成神器生物的效應並沒有註明力量與防禦力，就使用載具上印製的力量與防禦力。有些效應可以將載具變成神器生物，並且註明了其力量與防禦力。在這種情況下，就使用所指明的力量與防禦力。它們會蓋過印製在載具上的數值。無論如何請記得，載具不具有力量或防禦力，除非它們是生物。

盡情駕駛吧！

能量

乙太是一種存在於多重宇宙各處的魔法能量，但它也是卡拉德許生態系中不可或缺的一部分。精煉過的乙太是卡拉德許主要的動力來源。在牌張上，此魔法能量是以能量指示物來表示，是玩家可以得到的一種新指示物。

大多數能讓你得到能量指示物的牌，上面同時也會有讓你用掉這些指示物的方法。請注意，得到指示物的是你，正在玩牌的你。舉例來說，如果某生物具有的異能會在它進戰場時讓你得到能量指示物，則就算該生物稍後離開戰場，你也會留著這些指示物。能量指示物不會因為階段或步驟結束而消失。能量指示物不會因為回合結束而消失。它們只有在被用掉後才會消失。你從某張牌得到的能量指示物可以儲存起來，用於支付其他牌的異能費用。讓八個地進戰場可以讓築師為你召喚一個野獸，不過還有更快的方法。

盡情充能吧！

裝配

在卡拉德許生活最美好的一件事就是能享有大量製造的現代奇蹟。裝配是一種見於某些生物牌的新異能，讓你能在該生物進戰場的時候進行選擇。

以我們的朋友晶袖會工匠為例，他提供的選擇如下：在生物上放置若干+1/+1指示物，或派出若干1/1無色自動機衍生神器生物。裝配異能後的數字會告訴你將有多少個+1/+1指示物或自動機。

裝配異能在生物進戰場時觸發，但直到該異能結算時，你才選擇指示物或衍生物。這就是說，在你作決定並最終放出+1/+1或自動機之前，對手有機會來回應此異能。於裝配異能結算時，如果具裝配異能的生物已不在戰場上，且你沒有任何其他生物，則你必須選擇派出自動機衍生物。如此一來，就算你的工匠不幸死去，至少你有小伙伴陪著。

盡情裝配吧！

必備工具

卡拉德許機制。新奇刺激。快來參與。我們期待你的到來。參加將在9月24-25日舉辦的售前賽！但在那之前...

祝大家預覽愉快！