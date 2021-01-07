凱德海姆系列將我們的旅途引向名喚～你已經知道了～凱德海姆的世界。其設計受北歐神話啟發，由十個居民、文化和魔法各不相同的境域構成，等你前來探索。再加上幾位喜歡親自下凡的神和一棵巨大的世界樹，冒險舞台便備妥了。讓我們看看有哪些主要機制吧。

預示

凱德海姆發生著各種重大事件～戰爭、征伐、境域互鬥～你知道必定有人能預知某些事件即將發生。可預見的是，這裡會有象徵預視未來的機制：預示。你能看到將來，不意味著對手也能。

在你的回合中的任何時點，你都可以支付{2}並牌面朝下地放逐一張具預示異能的牌。然後，在未來的回合中，你可以從放逐區施放該牌，並支付預示費用（預示關鍵字所列的魔法力費用），而非其魔法力費用。非常簡單～設定未來，然後看著它發生。

關於從放逐區施放咒語，有一些重要事項要謹記。首先，你不能在放逐一張牌的那回合施放它。但預示並非強制性的，因此如果你想立刻得到咒語的效應，便可如常施放它。其次，從放逐區施放咒語要遵循該咒語通常的時機規則。如果你預示了一張瞬間牌，例如感臨多重宇宙，你最快下個回合就能施放。如果你預示的是一張生物牌，例如卜算烏鴉，則在通常情況下，你就要等到你的下個回合才行。

預示一張牌好處多多，最明顯之處莫過於你能將咒語的費用分攤到數個回合間支付。預示費用通常小於魔法力費用。有些牌還能為先預示再施放的咒語提供額外好處。最後，它還能經常讓對手大感意外。

如果你之前接觸過變身和面朝下的永久物，可能也會對適用於預示機制的額外規則比較熟悉。在放逐區中，你必須明確區分你的預示牌。對手不會知道這些牌的內容，但要能讓他們知道你預示的牌之順序。在遊戲結束時，如果放逐區仍有你的預示牌，請向所有玩家展示它們，以便他們知道你所預示的未來是真實的。

炫威

偉大的英雄事蹟是一回事，但是如何才能向朋友、敵人、崇拜者炫耀呢？那就是此機制的用途。炫威異能登場。炫威異能屬於起動式異能，每回合中只能起動一次，但前提是具有該異能的生物必須曾在該回合進行攻擊。別窩著留守！

無論是在戰鬥中還是在戰鬥結束後～只要擁有異能的生物在本回合中曾宣告為攻擊者，炫威異能就可以起動。遺憾的是，這意味著進戰場時正進行攻擊的生物沒機會炫威…不過如果他們本領夠強，還等得到下次進攻的機會，你就可以宣揚其強威了！

模式雙面牌

贊迪卡再起推出了模式雙面牌，它們會在本系列中復出。這種雙面牌不是全新機制，但相比以前的雙面牌有些許不同～它們無法轉化，你可以選擇一面使用。

翻面

凱德海姆的諸神和其手握武器（或者其他物品）能為你提供極大的靈活性。哈爾瓦隨時準備帶領你的部隊參戰，但是有時你迫切需要的是把巨劍。尤其是當哈爾瓦已經在戰場上的時候！

模式雙面牌的規則並沒有改變。若你施放這種牌，你得決定要施放哪一面。使用模式雙面牌的地那一面也是如此。若你直接將這種牌放進戰場（而非使用或施放），它將會正面朝上地進戰場。說到地的那一面，凱德海姆完成了於贊迪卡再起中起頭的「雙色地」組合。

翻面

你可以在即將發佈的凱德海姆發佈釋疑中查看有關更複雜的模式雙面牌互動的資訊，也可以查看贊迪卡再起發佈釋疑中的概述。

其他復出機制

凱德海姆有十個獨特的境域，所以有足夠的空間讓我們帶回很多其他超棒的東西。讓我們簡單地看一下吧！一定要配驚嘆號！

雪境！

至少有一兩個境域是冰天雪地。雪境這一復出的超類別可見於各類型的牌。雪境本身沒有任何作用，但其他牌可以藉由各種方式提及它。

{S}為雪境魔法力費用符號。{S}能以產自雪境來源的一點魔法力來支付。其中一些最受歡迎的雪境來源是復出的「覆雪」基本地。

傳紀！

既然這個時空不斷發生史詩級事件，這些用來講述傳奇的牌就有出場機會了。

傳紀是有數個章節的結界，向你訴說故事的發展。它們進戰場時會有一個學問指示物，這會觸發它的第一章節異能。在你第一個行動階段開始時，放置一個學問指示物並觸發下一個章節的異能。在故事結束後（也就是最後一個異能結算或因其他原因離開堆疊後），傳紀會被犧牲。

化形！

凱德海姆是妖精與矮人、人類與巨人，以及集上述一切於一身的生物之家園。化形是復出的關鍵字異能，無論在何處，它都會為生物或生物牌賦予所有生物類型。

榮耀等著你

以上就是凱德海姆的機制了，朋友。但這系列還有更多精彩內容！新鵬洛客、豐富傳奇、神奇地點、創新咒語等各種內容等你來探索。無論你身在何處，我都希望你能體驗到精彩的售前賽。注意安全，盡享凱德海姆的樂趣！