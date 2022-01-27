日本對神河：霓朝紀的影響是十分巨大的，這個系列設定了傳統與現代之間戲劇化的會面。神河：霓朝紀的補充包添趣設計沈浸在主題的連結之中，結果是如此美麗且能引起大家的共鳴。

創造神河：霓朝紀補充包添趣設計集結了眾人之力，有些夥伴也為這篇文章做出了貢獻：

Tom Jenkot負責整體的藝術方向，並委任外部畫家來提供想法。

Daniel Holt監管整個UX的設計、提出想法及引導測試的過程，並確保所有的遊戲內容都被正確地呈現。

James Arnold負責了平面設計，提出很多很棒的概念並在之後精煉出最終的選擇。

Lisa Hanson和印刷創意團隊一起，探索了新的閃卡及印刷的設計—有些在神河：霓朝紀中第一次亮相。

這些努力的結果提供了所有支持者神河上富饒的內容及視覺上的衝擊。

大家最喜歡的無邊框和擴圖

每個系列裡大家最喜歡的無邊框和擴圖牌也會在神河：霓朝紀裡出現。實際上，這個系列裡的每張稀有和秘稀牌都會有擴圖的版本！

那無邊框牌呢？「一如往常，我們也喜歡在系列裡放一些大家喜歡的無邊框牌」Daniel説，「在神河：霓朝紀裡，我們想不止放在有趣的循環上，還有一些和過去的設定有所連結的牌。在遊戲設計的很早期我們就決定龍會回歸，那是這個時空的支持者會想要看到的東西。」

當然，鵬洛客也會有無邊框的設計讓他們可以以各種方式發光發熱。

就是基本地

神河：霓朝紀裡的浮世繪 （發音為oo-kee-oh-ey ）地牌令人驚艷。以傳統的日本版畫為基底，基本地的設計以全圖的方式展現了神河無與倫比的地景。

「我們想要使用浮世繪的方式一段時間了，但知道神河才是最完美的地方，」創意經理Tom Jenkot説。

「我們一直在尋找方式要怎麼展示我們造訪的地方，」Daniel說。「全圖地測試的結果很好，從上次探索的時候我們就有想嘗試木刻字設計的想法。James Arnold和另外兩位畫家合作出來的成果展現出了它的魅力。」

融合了傳統的風格和現代的演繹方式，浮世繪地牌的插畫透過現實和虛幻的混合，引導你的感官讓被它深深地吸引。

「這些插畫的選擇是十分重要的，」Tom說。「你會看到這些畫家很多已經有參與過魔法風雲會的作品，也是對傳統神河的一個致敬，這在系列裡是十分常見的—除了現在是螢光以外。我們也想有著流行的東西，同時也希望這個的排版上只有日文，為其添加更真實的性質。」

柔光設計

沒有什麼比螢光更適合代表「未來」，而螢光點亮了神河上的城市。這也反映在螢光牌框上的柔光設計上。

「牌框本身來自神河上光亮的地方，你在任何地方都可以找到螢光，」Daniel說。我們想要混合新舊，就和現實世界中的日本一樣，所以我們讓螢光和更傳統的鳥居設計在牌名欄上搭配—那也致敬了神河群英錄的系列標誌。」

柔光設計的插畫來自動畫和漫畫的啟發。「我想要和過去魔法風雲會有不同的風格，」Tom說。「所以我們用了一個動畫/漫畫的表現方式，更倚賴線條而不是繪畫的風格。日本畫家很完美地完成了這個工作。事實上，大部分的插畫指南都是要求畫家照著自己原本的風格去畫這個系列！」

這也包括知名日本畫家們，像是新川洋司—因擔任潛龍諜影的主角和機甲設計師而聞名；原哲夫—北斗神拳漫畫系列的畫家；和寺田克也—動畫電影血戰：最後的吸血鬼的畫家及角色設計師。

除了這三位有才華的畫家之外，這個系列需要的插畫還需要很多額外的人才。「我們很高興有機會可以跟日本的工畫堂合作完成這個專案。」

工畫堂是日本的藝術工作室，已經有了兩世紀的歷史—沒錯，200年。威世智曾與他們在過去的專案上有過合作，包括斯翠海文：魔法學校裡日文秘典的異畫及火花之戰。

「我們跟工畫堂在許多專案上都合作過，」Tom說。「這次的專案是和工畫堂合作至今最大的專案。火花之戰時我們委任了36位鵬洛客，日文秘典牌時是63張。這次在神河：霓朝紀的補充包添趣總共委任了133項—多漂亮的日本插畫！」

螢光墨設計

碑出告是聲名狼藉的食人魔，他和邪鬼結合，自己變身為惡魔並羨慕神河的崇拜者們。他在神河：霓朝紀裡的回歸體現了新舊碰面的主題，並誇耀著一些很不錯的新墨跡。

「我們選擇碑出告是因為它在機制和風味上很適合螢光墨設計，」Dainel說。「最初神河的設定到這時已經過了1,200年，但碑出告是少數在兩條時間線上都有出現的角色之一。」

「我們想要用印刷的設計來加強這個系列的主題，」資深創意藝術總監Lisa Hanson說—Lisa監管了所有的印刷設計。「螢光墨是一個顯而易見的選擇。在決定最終的設計之前，我們花了一些時間來嘗試把螢光墨整合進牌框和插畫不同的方式。」

「由於要選擇其中一個顏色實在太困難，我們最後決定四個顏色都做。」

時間站在碑出告這邊。

「這張牌的印刷一開始用了標準的傳統閃卡工序，」Lisa繼續說道，「但我們需要移除所有會出現在螢光墨下被印刷出來的顏色，接著在把螢光墨絲印在印刷的牌上—這將會提供這張牌的表面一種很纖細的質感。」

神河：霓朝紀裡，就算是在印刷工序上有能看到傳統與現代交會的影子。

忍者和武士設計

忍者和武士都是第一次造訪神河時經典的生物。他們在神河：霓朝紀裡也都得到了獨特的設計。

「不管是內部還是外部，顯然武士和忍者在最初或新的環境都有很廣泛的支持者．」Daniel說。「所以我們馬上就知道我們需要為這些生物類別專注在補充包添趣的子集上。這兩者之間彼此有著很棒的平行。」

「武士設計較為柔軟，在繩結和厚甲中有較多圓角和自然的元素。」Daniel說，「反之，忍者設計較為冰冷科技的概念有更堅硬及銳利的稜角。神河：霓朝紀利用了傳統碰上現代的主題，而我們可以在補充包添趣設計裡看到種種的暗示。」

「設計是為了要讓彼此擺在一起看起來更好，」Tom Jenkot說。「我們想要區分武士、忍者和其他讓他們分別都有發光發熱的時候—或散發螢光的柔光。」

非瑞克西亞設計

作為習慣的一部分，非瑞克西亞人喜歡把它們令人毛骨悚然的科技夾帶到新的地方。在神河，他們造成了一場浩劫。

但等等。你看過小說了嗎？如果還沒看過小說，也不想被暴雷，現在馬上停下來並趕快先去看看神河：霓朝紀的故事。

回來了嗎？很好，現在我們可以繼續了。

「過去我們曾看過非瑞克西亞設計，」Daniel說，「文字和美感的合作過去曾經出現。從弗霖凱神秘地出現在凱德海姆後，我們發現這開始成為趨勢。」

這次，我們在碰到非瑞克西亞牌框的進展暴君金吉塔廈時感受到了明顯地不快：

「只有把這個設計再次放在金吉塔廈才合理，他在神河裡可不是什麼好東西，」Daniel說。「不過這次，我們有了使用第一張非瑞克西亞設計的鵬洛客—多美代！」

「最初設計的許多要素都和鵬洛客設計方式有所重疊，像是蜷曲的背景和換成非瑞克西亞的文字。就算是無邊框的版本，我們也加進了規則框和牌名欄旁邊的小細節。我們甚至單單為了多美代設計了一個混血的非瑞克西亞魔法力符號！」

現在你一睹了神河：霓朝紀裡的補充包添趣牌，下一步就是看看Harless Snyder寫的神河：霓朝紀產品概覽 和Max McCall的收集神河：霓朝紀 文章來了解哪裡可以獲得這些激動人心的牌！