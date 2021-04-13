斯翠海文：魔法學校的傳奇角色就跟茂典閣裡的書一樣多。好吧，你難倒我了－茂典閣裡有數不盡的書，雖然那句敘述有點誇張，但還是有很多可以讓我們認識的傳奇角色。所以，和你的苑像舒適地窩在一起（這個步驟對衡鑑學生來說可能有點困難）並且自行研習這些斯翠海文的傳奇角色吧。

斯翠海文

學生輔導員瑪雯達

瑪雯達鋒喙是斯翠海文的學生輔導員。無論是協助學生處理人際問題或選擇學院，瑪雯達已準備好隨時提供睿智話語以及撫慰人心的翅膀。

雖然她看起來既平靜又善解人意，但人們絕對不能低估瑪雯達。身為斯翠海文的雇員，她本身就是一位強大的法師並且能夠操縱強大的共感魔法。儘管她通常會使用那份魔法來安撫她的學生並更了解他們的感受，她也能夠在緊要關頭時召喚讓人更加衰弱的情緒。

絮聒抄本阿典

絮聒法典是一本幾世紀老的巨著，記載了繁複的神秘知識並且逐漸擁有了愛抱怨的自我意識。它氣沖沖地在大學裡遊蕩，經常大聲地朗讀它自身的文句。如果他發現你感興趣，它將會跟隨你好幾個小時直到你陷入一陣沮喪情緒中。

有些人相信這本法典是衡鑑精靈召喚術出錯的結果，而其他人則相信它是宇宙開的殘忍玩笑。他不太喜歡學生們幫它取的暱稱「阿典」，但很不幸地，它的反對竟讓這個暱稱一直跟著它。

創院巨龍

沙垂茲銀毫、貝雷卓靡華、塔那吉量析、加拉澤粹麗，以及維洛馬楚衡鑑

在這座時空誕生之時，隨著兩座時空的魔法力以衝突的方式重合，有許多生命形式適應了這個新架構並且也誕生了許多新型態的生命。五個格外強大的重合魔法力漩渦變成燦爛光球，接著從光球中孵出了五隻龍。這五隻龍已成為此時空的魔法徽記，活生生地象徵了五種二元相斥之力。

創院巨龍是第一個專精五種敵對顏色魔法組合的生物。當人形生物崛起時，一開始巨龍為了凡人設法操縱魔法的狂野之力而感到惱火，但他們漸漸明白只有透過嚴謹的學習才能讓魔法被妥善運用。於是，幾世紀前，巨龍們創立了一座致力於研習五種二元魔法力的機構，而該機構也就是我們現今所知的斯翠海文。這五個學院皆以每一位巨龍專精的魔法為基礎。

直到今日，創院巨龍依然在這座時空漫遊，成為五位致命的空行智者。他們已不再直接過問斯翠海文的事務，偏好讓學院院長，或是他們的人類代言人泰瓦，替他們發聲。巨龍擁有浩瀚的智慧，但他們的脾氣可不好。法師只為了學到最深奧的秘密而前去尋找他們。

銀毫

黯影院長安博斯

銀毫的安博斯院長是一位頂級詩人，他的墨魔法既強勢又無情。能夠迅速說出犀利的評論，安博斯院長已見過許多修習法師被趕出斯翠海文並且對那些撐不下去的人說不出什麼好話。

身為一個懷疑論者，安博斯相信大部分人都是自私的。他要求學生學習如何使用以語言為基礎的魔法以「獲取他們應得之物」。雖然他經常與莎依兒院長起爭執，但他對這位貓鷹仍懷有一份深刻的（不情願的）敬意。

煽動師布莉娜

布莉娜總是有一份為所欲為的才能。如果她想要你做某件事，你不會就只是做那件事－你還會很確信那一直以來都是你的點子。她的學生與同事都謹記著她說的每一個字，而且她在群眾面前擁有強大的領袖風範，並用優雅盤繞的墨魔法來強化她的演說。她是一位能夠在戰鬥中輕易地堅守陣地的菁英法師，但她卻偏好只用言語擊敗她的對手。

曾經有一位歐理可特務困住她並設法招募她，一邊威脅著如果她不順從的話就要奪取她學生的性命。在一個小時內，她就說服他將她釋放，捨棄他的邪惡信仰，並且前去尋求古旅人的智慧。

規紀巡查倪爾茲

倪爾茲稱自己為樂觀者，因為他相信每一個學生都有成就偉大的潛能。不過，這也表示他總是對他們不甚理想的選擇感到失望，而且他也以極端嚴格和容易觸發的責罵而聞名。

掮客斐恩

遺失了一本重要的課本嗎？渴望嚐到稀有的家鄉味嗎？需要某個違禁品嗎？輸入斐恩吧。他在校園內外都擁有一片廣大的人脈網絡，而且他幾乎能夠取得任何東西－只要你負擔得起他的價格。

銀毫之牙斐莉莎

吸血鬼斐莉莎是支配銀毫的女王蜂。她既時髦又受歡迎，而且 更是驚人地聰明。當你受到她的恩寵時，正如每一個人都想要的，她就是一幅迷人的圖畫－但若她討厭你，那麼她（以及她忠誠的隨從）可以變得極為惡毒。如果她無法只用文字擊潰你，她就會在一場課餘的法師對決中這麼做。

粹麗

精進院長烏薇妲

身為一位藝術技巧大師，粹麗的烏薇妲院長確實永不入睡（阿凱維沃的巨靈不需要睡眠）。每當她未專注於課程上時，她都在進行關於水元素魔法的各種訓練。她因她個人的反饋而聞名－在審核過後，她能夠告訴一位修習法師一則小忠告，使他們留下深刻的印象並且撼動了他們的世界觀。

烏薇妲相信優秀的藝術都來自於頭腦。對她來說，仔細測量的筆畫與精心策劃的物件擺設造就了完全體現藝術與一團混亂之間的差別。如果納撒理院長再一次用她那浮誇的表現形式干涉她的細心創作，烏薇妲就準備加入量析學習把它們變小的方法。

展現院長納撒理

納撒理院長總是想看見規模龐大的藝術－在概念上更為激進並且對情感造成更強烈的衝擊。作為一位修習法師的最終計畫，納撒理曾經「繳交」一場幾乎摧毀三棟校區建築的知名地震。這個作品受到全體修習法師的起立鼓掌 ... 以及來自校區施工魔像的不滿。

納撒理知道真正的表現發自於心。他鼓勵他的學生將整個世界視為他們的畫布，在所經之處散播情感與激昂。納撒理不太留意烏薇妲的安靜傑作－其實，她經常完全忘記烏薇妲也在那裡工作。

雷鳴通導師冉非

在冉非一成年後，他的父母就把他送去斯翠海文，以確保他剛展露頭角的音樂天賦受到世界上最棒的指導。（實際上，雖然他的才華確實相當卓越，但每當他練習時他們的房子就會隨機被閃電擊中或被颶風吞噬，對此他們也逐漸感到厭煩。）即使他同時成長為法師與音樂家，他卻發現了一份新天賦：指揮。

除了教學以外，他也是斯翠海文神秘管弦樂團的指揮大師，一項屬於頂尖粹麗學生的菁英課外活動。基於某種顯而易見的原因，他們只在戶外練習，而且他們的音樂會總讓天空充滿了美麗的元素魔法爆破。

活體論文八爪薇

多年前作為畢業生的最終計畫而被製作而成，八爪薇便定居在校園裡並且從未離開過。畢竟，依牠的淺見，每個學生都值得擁有親眼見到真正藝術的機會。有些人說牠語無倫次，但牠真的只是一個非常概念性的思想家。

舞火莉昂雅

粹麗學生能夠自由地進行單獨或團體計劃。莉昂雅是第一位選擇同時進行「兩種」計畫的學生。她沒耐心向其他人解釋她的想像，但有一個合作對象總是完美一致地跟隨她的舞步：她自己。

二元之聲薇蘭

除了身為一位技藝高超的元素師，薇蘭也是許多粹麗證法師的導師。她熱切地提倡在追求任何藝術形式時純粹情感與精煉技術的重要性。如果有新生感到沮喪或壓力過大，她能夠迅速召出有趣、美麗的元素生物來逗他們開心。

衡鑑

混沌院長帕葛

衡鑑的帕葛院長是一個聲音粗啞且專精於軍事史的目盲半獸人。儘管他被公認為一位嚴苛的老師，學生仍為了他對於數百則歷史故事的完美記憶以及操縱強效卷軸咒語的課程而求教於他。他發明了「熱刻字」，一種魔法羊皮紙浮雕形式，能夠讓人以觸摸的方式閱讀文章。

帕葛相信歷史充滿了無法預測、無盡戰爭的混亂，而且他的學生需要為任何事做好準備。他主張沒有不具風險的獎賞，而他的短程旅行總是以多次前往醫務室作結。他不太關心歐歌塔院長的工作，認為她試圖在混亂中尋找秩序是一種浪費時間的愚行。

秩序院長歐歌塔

衡鑑的歐歌塔院長，也是一位精靈研究教授，一直以來都被稱作該學院的天才掘古師－她不只能召喚歷史人物的鬼魂，也能夠為了她的演講召出一整個歷史事件的立體模型。

歐歌塔相信歷史會不斷重演，循序推進直到成為理想典範。她認為過去的錯誤能夠影響現在的決定，創造出一個和平、秩序，與規範的世界。她一切都按照規定行事，並對參與帕葛院長那危險的實地考察的學生感到非常失望。

鑄魂霍非

衡鑑的戰鬥靈媒能夠召喚精靈，並透過讓精靈居住於描繪其生前樣貌的雕像內將其轉化為堅韌的士兵。如果沒有可用的雕像，一般的靈媒便無法將精靈實體化。霍非可不是一般的靈媒。

當霍非一開始就讀斯翠海文時，他相信他的未來屬於粹麗學院。身為一位勤勉的學生，他很快就精通專業技術，但他的魔法卻還有很大的進步空間。在跟學校顧問瑪雯達談過以後，霍非決定到衡鑑碰碰運氣。結果顯示他天生就是精靈魔法的好手－一個徹頭徹尾的衡鑑人。

不過，他待在粹麗的時間幾乎沒有浪費。合併了他的藝術技巧與敏銳的精神感官，霍非能夠想像出一個精靈的世俗樣貌並組構一個可用的雕像形體讓它們居住。在衡鑑的歷史中還沒有人能夠憑空創造出一座精靈雕像，於是學校在霍非畢業後提供他一份教授職位，而他也欣然接受了。

重建師奧席格

即使是以衡鑑的標準，奧席格仍著迷於過往的遺寶。無論它是個華麗的珠寶王冠或是一把醜陋的舊鏟子，每一件珍寶都將他與古老的文明連結。在學生時期，他經常因為在房裡囤積來自衡鑑挖掘場的偉大發現而被拘禁；他已數不清有多少次被嚴厲地告知，「歷史是屬於我們大家的！」

因此，他便自然而然地精通於複製性復原的魔法技藝。他不只能夠完美地用最小塊的碎片重製一個遠古物件或裝置－他每次都能製造出第二個一模一樣的版本作為私人收藏品。每週他都會在他的衡鑑辦公室裡展示不同的物品，從一把屠殺惡魔的巨劍到一個精緻的妖精音樂盒。

發條學者蘿繡

蘿繡自豪地承認自己為了能夠儘量偷懶而願意非常努力地工作。她將聰明才智用於組構永遠有效的機械幫手，目標是有朝一日不必起身就能完成任何她想做的事。

重鑄利鋒拉耶梨

當拉耶梨的精靈第一次甦醒時，她很憤怒地發現自己已經死了。無法向在很久以前背叛她的士兵復仇，她便創立了一個決鬥俱樂部，並且在此訓練學生學習魔法格鬥術。

遠古見證人阿力布

數十年前，一組衡鑑挖掘團隊興奮地從瑟盾遺跡中挖出一個遠古戰爭魔像。更讓他們感到興奮的是，當它突然活起來時並沒有屠殺他們，反而開始糾正他們對於血腥時代戰鬥技術的誤解。比起流血衝突它更偏好對話，但它也立誓會在必要時刻守護這所大學。

靡華

血脈院長瓦倫丁

靡華的瓦倫丁院長是一位敏感的上古吸血鬼，啜飲所有河口生物的鮮血。瓦倫丁是一種鮮血術士－他從攝取的血液中獲得預視，並且能夠利用那些預視來習得關於一個生物或地點的黑暗真相。

瓦倫丁一點也不介意為了私利而壓榨河口生物。他的課程通常以解剖和腐敗為重點。關於他隨意對待動物的方式，他和莉塞特院長經常抱持不同觀點，但那並沒有阻止她將他的發現使用於她自己的研究上。

根系院長莉塞特

靡華的莉塞特院長是一位強大的自然女巫。她是世界級的治療師和草藥學家；甚至有人說她曾經治癒了衡鑑創院巨龍的神秘疾病。比起文字或演說，莉塞特的課程較著重於示範與實作。當莉塞特說話時，她的聲音輕柔，充滿了怪異且多采多姿的隱喻。

莉塞特認為要保存自然並且拓展生命。她要求學生尊重所有活物並積極地協助阿凱維沃蓬勃發展。儘管瓦倫丁對待活物的方式令她作嘔，但她也清楚自己能夠利用他殘酷行徑的結果來幫助未來的生命。

亂心害蟲畢雷茲

一隻靡華害蟲的生命既愉快又短暫。由學生們飼養，害蟲受到細心又友善的照料－直到牠們的生命力無可避免地在施放強大咒語時被消耗。在看見許多害蟲同伴被帶離圍欄並且從未折返後，畢雷茲便計畫了牠的逃亡。

展現了對一隻害蟲來說非典型的節制與智力，畢雷茲藏起了一些食物－活生生，不停蠕動的昆蟲－直到牠要被帶走的時刻。那位把手伸進牠的籠子裡的可憐學生被灑了滿臉的蜈蚣，接著畢雷茲便消失在河口的灌木叢中。

作為一種霸凌形式，靡華新生們被告知有一隻害蟲已逃脫並且他們的工作就是要找回牠。少數學生設法找到了畢雷茲的位置，但那些人都被眼前這隻不停打嗝、體型過大的生物嚇了一跳。

菁華預言師柳霞

沒人知道柳霞真正的年齡有多大。她宣稱自己從血腥時代起就已存在，雖然很多人懷疑那只是誇飾，但卻沒有人活得夠久以反駁之。多年前，有一群叛逆的學生無助地在拘禁腐沼內迷了路，而且嘗試避難於原來是柳霞樹根的東西底下。她親切地保護他們免受一群飢餓的腐沼痂犬襲擊並且護送他們返回韋德脛學堂，一邊在旅行的路上教導他們適當的草藥採集法則。

她的課程確實非常有效，於是學校便請求她留下來擔任教授。她喜愛向好幾世代的新生傳授關於醫用草藥、害蟲培育，以及解剖技術的知識，而且她的辦公室裡總是有一壺沏好的茶。

幽光召喚師提瓦什

研究生與死的秘密時很難不把手弄髒－這是提瓦什教導靡華新生的第一件事。有些人把他操縱的黑暗力量稱為「邪惡」，但他堅稱力量只有根據你使用的方式才有善惡之分。

護墓靈葉朵拉

葉朵拉是首席家園守衛，也是非正式的斯翠海文葬儀員。學生和畢業生通常希望能在他們摯愛的大學裡渡過他們的來世，而她則樂見其成。她種下的每一棵樹都代表一位殞落法師的菁華，而且她記得他們每一個人的名字。

主廚紀堯姆

任何一位認為巨魔不可能成為偉大主廚的人都沒見過紀堯姆。他將當地食材與他狂野的蕨樹家鄉風味融合為一份千變萬化的新美食菜單，而來自各個學院的學生則為了他的食物成群結隊地跋涉穿越蓑草原。他唯一收過的「抱怨」是他給的份量都過於龐大。

量析

物質院長齊安妮

既聰穎又古怪，量析的齊安妮院長是這個時空的卓越魔法力學者之一。她已造訪並研究過阿凱維沃各地的怪異魔法力現象，從魔旋與星拱到無名的遠古祭祠。她喜愛向願意聆聽的人分享她狂野的魔法力理論。

齊安妮主張使用數學來幫助了解實界的物理本質。她重視透過應用計算來改善日常生活的實用魔法。她對英巴罕院長的理論感到不耐煩，輕蔑地認為他生活在一個幻想世界裡。

理論院長英巴罕

量析的英巴罕院長是一個嚴肅、精明的貓鷹，他的心智就跟他彎曲的鳥喙一樣鋒利。他以能夠把頭旋轉180 度向學生講課，同時仍迅速地在石板上畫出繁複的理論而聞名。比起人們或戶外，英巴罕更喜愛數字－有些人說已經有好幾年沒看過他走出量析校區的某幾個房間了。

英巴罕一心想透過令人生畏的複雜理論來解開阿凱維沃的秘密。他長期向他的學生提供解開任一方程式的獎金－一直無人領取獎金，直到琦夢入學。

雙咒法師艾季與涅夫

位於蘊含魔法力的平札里群島水域之間，雙胞胎艾季與涅夫確實在魔法中悠游長大。在很年輕的時候，他們開始在潮汐與洋流中看見圖案，甚至連其社群中備受尊崇的學者們也沒發現。有一次，儘管海面風平浪靜，他們仍藉由預測一場突如其來的狂暴海嘯而拯救了數百條性命－從那時起，再也沒人懷疑他們的技藝。

在斯翠海文，他們被特別允許以雙人組合進行教學，同時精通藍色與綠色魔法力。他們經常爭辯不同神秘數學原理的長處，但若有其中一位學生遭遇危險，他們就會合作無間地採取行動。

分靈理論師荻卡

荻卡眼中的世界是一串相互連接的無盡方程式序列，這對她來說是所能想像到最美麗的事物。她透過賦予它們實體來探索新的理論，而且她那些精緻的幾何生物總是一種振奮人心的校園景象。

耐心教授魯克夏

儘管新理論如此令人興奮，魯克夏知道若沒有對於基礎的深入理解，它們將一文不值。他教導各種層級的學生，在更深入了解組構這個世界的基石後，即便是最老練的學生也能獲益良多。

繁盛分靈埃席茲

有一次，一群量析學生被指派設計一個無限方程式的工作，他們不小心創造出了埃席茲，一個著迷於無限大的理論活物。多年來，一些教授嘗試要讓它失去活性，但最終他們所有的公式看似都被除以零而導致失敗。埃席茲看似從未注意到這些可能的威脅，並一如往常地沉浸在自己的計算中。

大阿凱維沃地區

歐理可權首埃陀斯

多年前埃陀斯就讀於斯翠海文，成為銀毫學院的一份子，但五位創院巨龍卻完全不考慮讓他擔任聖法諭這個身份。為了要執行復仇計畫，埃陀斯希望能召出一個被稱作血腥聖者的龐大毀滅性生物，摧毀斯翠海文大學，並將那舉世聞名的咒語圖書館據為己有。

埃陀斯自視甚高－他自認為是整個阿凱維沃時空最傑出的法師。他的傲慢伴隨著暴怒－他對於其他人沒欣賞與認可他的優越感到憤怒，而且他會把脾氣發洩在任何沒向他顯示絕對敬意的人身上。

阿凱維沃聖法諭賈琦

聖法諭是此時空最睿智並且成就非凡的法師。聖法諭的終生要務就是確保魔法被用於幫助他人而非為惡。為了成為聖法諭，一個人必須了解魔法本質的基礎真相，知曉並操縱數百或數千種咒語，並擁有無懈可擊的判斷力與美德。

目前的聖法諭是一位名叫賈琦的年長女性。她畢業自斯翠海文並擁有不可思議的記憶力。據說她知道阿凱維沃中每一座星拱的位置。

靈巧行侶米拉

米拉是一個原生自阿凱維沃的狐形魔法生物。當遭受威脅時，牠能夠召喚烈焰以自保。當盧卡來到這個時空，米拉便開始四處跟隨他－盧卡也勉為其難地接受了。就在盧卡以靈絆之力與牠形成魔法「連結」後，一段真正的夥伴情誼也隨之誕生。

朋友們，以上就是斯翠海文的眾多傳奇角色。打算更深入探究嗎？請在此查閱斯翠海文鵬洛客指南。希望你的學習成果豐碩而且成績過關，我們下次見！