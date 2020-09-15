官方消息：隨著贊迪卡再起（以及它的指揮官套牌）總共為這個遊戲帶來了19個全新的傳奇－魔法風雲會現在已經有超過1000個傳奇生物了！

無論你把一張傳奇當成指揮官使用或在輪抽中作為第一包、第一張選出的卡，我們認為應當要讓你知道你正在使用的角色是誰。這篇文章為此系列中的每一個傳奇生物提供了些許背景故事，並且將會提供相關文章的連結（如果存在的話）。

海戶的傳奇人型生物

無懼旅人婭奇麗

無懼旅人婭奇麗|Ekaterina Burmak作畫

婭奇麗可說是贊迪卡最偉大的擲索人，開創新路徑並在對其他人來說可能致命的墜落中存活。她過去是一個寇族隊伍的嚮導，但她卻被迫無助地看著奧札奇奪走了戰友們的性命。這個事件使她變得更堅毅，從那時起她便立誓要照顧好自己。

一旦擊敗奧札奇，婭奇麗已無事可做，於是她便參與了海戶的重建工作。她加入一群冒險者並前往尋找重建城市需要的罕見材料。在這群冒險者中有一位名叫澤雷尚的人魚。與澤雷和其他冒險者們產生連結讓她再次打開心房，而她對於自我防禦的渴望也慢慢轉變為保護那些她最親近的人。海戶已完成，她現在跟著她新發現的家人一同在探險隊和空境之間旅遊。

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「紅徑」

「第二集：趕往姆拉撒空境」

詐術師澤雷尚

詐術師澤雷尚|Zack Stella作畫

澤雷是整個贊迪卡最頂尖的浪客之一。如果你需要偷取某個東西，好吧，他可能已經先替自己拿走了。他相信人生是不公平的，領先的唯一法則就是說謊與奪取，直到你擁有需要的一切。他在匱乏的資源中成長，並在對抗奧札奇的戰役中失去了僅有的一切。

他加入了重建海戶的工作，認為在這片騷亂中並不難遺失一些東西。最令他意外的是，他發現自己竟然真誠地投入於其中。他原本打算等海戶一重建完成就離開，但他卻發現了一個非留下來不可的原因。在重建期間，他和婭奇麗、卡札，以及奧拉形成了真正的連結。和他的新伙伴們一起工作給了澤雷一種他很久沒感受到的決心與歸屬感。

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「紅徑」

「第二集：趕往姆拉撒空境」

狂攪逐客卡札

狂攪逐客卡札|Ekaterina Burmak作畫

卡札是個刺激探索者，也是個魔法大師。她看不起間接的魔法並且相信規模愈大愈好。如果爆炸和火球和巨岩無法解決你的問題，那麼你或許該找其他人幫忙。她也算是個修補匠，能夠利用在空境裡找到的技術拼湊出一把飛行的魔法師手杖。

在婭奇麗和澤雷從一場元素襲擊中（她完全掌控了局面－相信她）救了她之後，她便參與了海戶的重建工作。她明白有了一整個隊伍可能會讓事情更失控，並同意協助他們進行探險。她震驚地發現自己和隊友們相處融洽並且願意為了保護他們而做出任何事，只要那件事能夠透過暴力達成。

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「第二集：趕往姆拉撒空境」

空境法皇奧拉

空境法皇奧拉|Heonhwa Choe作畫

奧拉是一位寇族僧侶，擁有與遠古寇族文明的深刻連結。他的一生都在敬畏過去，儘可能從各種遺跡中學習。隨著時間過去，他成為了贊迪卡最棒的僧侶大師之一。諷刺的是，過去奪走了他的一切。當奧札奇回歸，他的家人也在奮鬥中殞落。

了無生趣，他在這個時空遊蕩。當空境再次崛起時，他認為這就是他必須振作起來的跡象。奧拉發現最容易進入一座空境的方式就是參與海戶修復團隊，因為他們經常派遣隊伍探索遺跡裡的補給品。他在婭奇麗的隊伍中找到一個空缺，然後又找到了更多。他無法忘懷婭奇麗、澤雷，和卡札是如何地讓他想起了自己失去的孩子們－並且立誓要將他們視如己出地保護他們。

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「第二集：趕往姆拉撒空境」

遺跡竊賊亞諾文

遺跡竊賊亞諾文|Magali Villeneuve作畫

在贊迪卡各處的聚落裡，亞諾文被視為一位有名望的法師以及仁慈的學者。在追隨者的幫助下，他替自己營造出一個博學男子的形象－可讓人們帶著奇特遺寶和難解問題前去諮詢。他不喜歡在他帶領鵬洛客們前往烏金之眼後找到的答案，導致了奧札奇的釋放。

從奧札奇出現後的幾年裡，亞諾文的財富，以及他的名聲，一直在穩定下滑中。許多冒險者宣稱他竊取了他們探險與發現的功勞，更別說他偷走了一些他們發掘的珍寶。隨著遠古寇族空境再起，亞諾文決心致力於新的目標，解開這個失落文明的秘密 ... 並且重建他自身的力量與聲望。

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「飢餓」

「前往烏金之眼」

「甦醒」

「進入奧札奇」

贊迪卡：阿庫姆之牙

「聯盟報告：眼中事件」

慕達雅先靈奧布恩

慕達雅先靈奧布恩|Chris Rallis作畫

對慕達雅國度的妖精來說，靈魂世界與凡人領域同等重要，同樣真實，並且共同存於日常生活中。亡者的靈魂是慕達雅國度裡完全成熟的成員，而奧布恩則是他們的第一人。

幾百年前，當他活著的時候，奧布恩帶領妖精反叛軍對抗巴勒格空境。在他死後，他是國度領導人赫山議長的主要參謀。即使奧布恩死去已久，他的影響力卻絲毫不受妨礙。相反地，這個遠古妖精靈魂對於靈魂世界和自然力量都有著無與倫比的掌控力。赫山議長的影響力也因為他和奧布恩的緊密關係而提升，但若有人看見他與奧布恩意見相左或不服從他的指令，他將會失去他那尊貴的位置。

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「河根樹下」

齊心榜樣塔茲莉

齊心榜樣塔茲莉|Chris Rallis作畫

在她年輕的時候，塔茲莉遇見了一位垂死的天使。在與吸血鬼的戰鬥裡受傷，那位天使請求塔茲莉終結她承受的折磨。塔茲莉出於仁慈而殺了那位天使，並且拿走她的光暈好讓自己永遠無法忘記，或是原諒，自己做過的事。

十九年後，塔茲莉成為海戶的沃里克指揮官的主要參謀。 當奧札奇覺醒時，她發現自己正和基定並肩作戰－而且她為此不太開心。在沃里克指揮官垂死之際，他任命基定為他的繼承者。這惹惱了塔茲莉，她本應是第一順位才對。

她參與許多場對抗奧札奇的戰役，多虧了光暈的力量以及內含那撫慰人心且寬容的天使之力，她最終在奧札奇的襲擊中存活下來。在天使的恩典下復原，塔茲莉合法地成為海戶指揮官並且領導了與奧札奇的最後戰役。她引導城市重建，當時已毀於戰爭之中。在天使琳法拉的協助下，塔茲莉說服了眾多探險隊合作，而現在海戶已再次閃耀。

隨著贊迪卡展露出探險時代的新曙光，塔茲莉將確保她的城市與時空能夠蓬勃興盛。

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「因枯萎而生」

「贊迪卡復甦」

海戶之盾琳法拉

海戶之盾琳法拉|Wayne Reynolds作畫

數千年前，天使們同意看守被囚禁的奧札奇。隨著時間過去，她們的警戒變得鬆懈並且讓這些生物逃逸。雖然娜希麗再次封印了奧札奇，天使卻失敗了。為了對她們所犯的錯贖罪，所有天使開始將她們的光暈遮住眼睛，象徵她們的盲目並且藉由這份持續不斷的刺激提醒她們要保持警戒。除了琳法拉。

琳法拉相信光暈讓天使們無法看見贊迪卡人民的日常難題。她的同儕在這個時空的高空飛翔，一邊留意著潛在的危險，而琳法拉則降落在海戶城並協助引導重建計劃。她很快地就與塔茲莉指揮官結盟，而且一位天使的現身更能夠穩固塔茲莉的領導權。

其他傳奇人型生物

最終血侯哲娜

最終血侯哲娜|Tyler Jacobson作畫

哲娜是卡列奇家族的吸血鬼血侯。當其他吸血鬼被奧札奇降伏時，哲娜領導著對抗它們的吸血鬼反抗軍。她曾一度奪回馬拉奇城，卻又讓敵方大軍奪走。幾乎被打敗，她與基定和塔茲莉聯手，最後終於擊敗了奧札奇。

身為初代吸血鬼的唯一倖存者，哲娜在吸血鬼社群中擁有無庸置疑的領導權，而此刻它們正從與奧札奇的戰爭摧殘中重建。急切地設法擴增吸血鬼社群的人口，哲娜正在嘗試發掘創造新血侯的方法，畢竟只有血侯才能創造新的吸血鬼。對非吸血鬼的訪客而言，她對於重建其破碎部族的渴望使古墜茲成為格外危險的地方。

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「鮮血記憶」

奪命盜札葛斯

奪命盜札葛斯|Anna Steinbauer作畫

札葛斯是哲娜的得力助手。他依照她的命令行事，他的忠誠度不容質疑。他致力於掃蕩空境，尋找創造新血侯的方法。這就是他忠誠度的源頭－哲娜答應過札葛斯一旦他找到了創生的秘密，他將會是第一個接受這份賦禮的人。

他身為浪客的能力不容低估。他能夠輕鬆地在空境的危險通道內穿行。許多冒險者隊伍會在早上醒來時發現他們自己的浪客失蹤了，而附近的札葛斯已準備好表示他的哀悼－同時提供他的勞務。

葬望魔塔博銳

葬望魔塔博銳|G-host Lee作畫

奧札奇再起過後，贊迪卡有許多人覺得他們的神明已經遺棄了他們。走投無路，那些早已向邪惡和墮落靠攏的人逐漸開始崇拜並侍奉惡魔。在所有惡魔中，塔博銳累積了最多追隨者，他的教派相信他能夠獨力保護他們不受可能再次興起的奧札奇侵擾。有時他會讓「最虔誠」的信眾嚐一點力量的滋味，但塔博銳會確定自己獲得更多的回報。

阿庫姆之怒穆朗格

阿庫姆之怒穆朗格|Rudy Siswanto作畫

有時候牛頭怪，就像是穆朗格，會拋下所有文明的表象並生活在荒野裡，擁抱他們的野獸本質。他是個掠食者，獵捕任何他能夠抓到的動物－或是人型生物，如果沒有其他獵物的話。

他的犄角長得既狂野又殘酷－或許比歷史上任何牛頭怪更巨大。有一個為牛頭怪犄角存在的黑市，而一雙跟穆朗格一樣巨大的犄角能夠讓一個人一輩子不愁吃穿。很多自許為盜獵者的人曾發現他們尋找的犄角－不過卻都狠狠地刺穿了他們的胸骨。

傳奇元素

生機核歐那斯

生機核歐那斯|Chris Rahn作畫

歐那斯是由純粹魔法力構成的生物，是贊迪卡那混亂、原初之力的化身，能夠造成巨大的破壞。當奧札奇甦醒時，歐那斯開始產生變化。就像一個對抗疾病的人體，歐那斯開始適應以對付奧札奇的威脅。它吸收愈來愈多魔法力，不只體現了贊迪卡的森林與叢林之力，還有山脈之怒，無情的海洋，以及賦予生命的平原。

現在奧札奇已消失，但歐那斯卻還在成長。它的目的是什麼？若它真的是贊迪卡的化身，這個時空到底想要什麼 ... 而且它會如何得到？

荒野之魂艾莎婭

荒野之魂艾莎婭|Chase Stone作畫

艾莎婭被妮莎召喚來對抗奧札奇。妮莎將這個元素命名為艾莎婭，意思是醒轉世界。不像其他元素，艾莎婭在戰爭結束後並沒有回歸贊迪卡。在她們相處期間，妮莎發現自己與贊迪卡成為一體，而且艾莎婭也向她展示如何操縱贊迪卡的地脈以及大地的力量。

塑世靈菲拉斯

塑世靈菲拉斯|Victor Adame Minguez作畫

元素是構成贊迪卡時空的原始自然力的實體化身。它們有許多是這個時空的片段－高原、海島，或是為了對抗奧札奇而醒覺的遼闊水域。奧札奇在這個時空肆虐得愈久，這些元素就愈活躍暴烈，而且奧札奇的毀滅並無法完全安撫它們。

菲拉斯是個例外。從它「誕生」的那一刻起，菲拉斯只進行創造－未曾摧毀。在姆拉撒內部深處，菲拉斯照料著一座獨特的小花園，充滿了他培育的活生生的植物。它以一種從未在元素身上見過的細膩方式照顧著這個小型的社群。難道菲拉斯是一種奇特的變異嗎？還是贊迪卡本身已產生了變化？

執拗雄野牙剎

執拗雄野牙剎|G-host Lee作畫

寇基雷的歸返直接喚醒了牙剎。它是馬欽迪壕溝的意志並且自醒覺起就不停狂暴地四處衝撞。空境的崛起使人們注意到遠古寇族遺跡，但牙剎的存在卻讓馬欽迪徹底無人問津。

隨著牙剎在大地上踐踏，它的足印長出了新的植物，包括從未在贊迪卡見過的奇特水果和花卉。它們短暫又美麗地綻放，接著這個元素便原路折返將它們踩碎在那巨大、翠綠的蹄子底下。

傳奇怪獸

斷流怪威拉佐

斷流怪威拉佐|Daarken作畫

馬格西是烏瑪拉河上最高的瀑布，自將近300呎的峭壁上沖刷而下。靠近瀑布頂端的聯道是一個熱門的旅人休憩點，但它幾乎不是個安全的庇護所。威拉佐，一條龐大且擁有兩個嘴巴的巨蛇，居住在瀑布後方的一座水底深穴裡。

威拉佐輕鬆地在瀑布裡游上游下，在兩種不同的高度獵食。雖然頂部的嘴巴會欣喜地吞下倒霉的旅者，但底部的嘴巴卻偏好捕食生於瀑布基部的魚。

閱讀更多關於威拉佐的故事：

「馬格西階梯」

空境噬怪血盆口

空境噬怪血盆口|Filip Burburan作畫

血盆口是一隻潛伏在一座隕落空境的陰影中數百年的巨型多頭龍。因為生活在完全黑暗的環境中而導致目盲，這隻多頭龍的其他感官卻極度敏銳。血盆口主要以巨型百足蟲和其他在長廊輕快奔走的昆蟲為食。

當空境再次升起，血盆口發現了一種新的食物來源－探險隊伍。少數活著攀上血盆口看守的入口處的冒險者們看似從未找到出口。

閱讀更多關於血盆口的故事：

「飢餓」

島身怒怪凱立茨

島身怒怪凱立茨|Viktor Titov作畫

當艾歐娜摧毀塔晉空境時，有一大塊殘跡落入了海洋。有一塊特別的遺跡，收藏著一個強大且被遺忘的寇族神器，落在一群蟹蛋上。蛋都被壓碎了－除了其中一顆。那顆蛋孵化並且，拒食正常的食物，不停吞噬著這個神器的能量。牠逐漸長大並且探索周圍的遺跡，尋找供牠吞噬的新神器。當空境再次升起時，許多塔晉的遺跡也自海中現身。牠的生活方式與食物供應受到干擾，於是凱立茨便離開海底深處前去尋找食物。