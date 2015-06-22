魔法風雲會：起源即將上市！它與以往的核心系列迥然不同：有兩個新機制，更多全新牌張，還有五個鵬洛客的起源故事等著你來探索。魔法風雲會：起源介紹五位最具代表性鵬洛客最初的故事：分別是基定、傑斯、莉蓮娜、茜卓，以及妮莎。你將會了解他們來自何處，如何點燃火花，以及之後發生的故事。我們已經等不及要讓您體驗整個系列，但在此之前，我們先來看看等著您探索的–新舊–機制。

雙面鵬洛客

這是此系列最醒目的焦點！我先前提到的五位鵬洛客，將在魔法風雲會：起源中以雙面牌的形式出現–正面展現這五個角色的傳奇生物身份，背面則呈現出他們的鵬洛客身份。這些牌將顯示出他們的火花已經點燃。

如果你以前從沒見過雙面牌，我們可以先花點時間來了解一下。你並沒有看錯。有兩個牌面。沒有牌背。夠奇怪吧？

雙面牌的每一面都有專屬的特徵–名稱、類別、副類別、異能、魔法力費用（背面沒有魔法力費用）等等。當雙面牌不在戰場上時，你只需要考慮它正面的特徵。因此，如果你施放了一個咒語，讓你從你的牌庫中搜尋一張生物牌，那麼你可以找出異端治療師莉蓮娜。

如未特別聲明，雙面牌進戰場時都是正面朝上。無論是施放或是藉由別的方式進入戰場（例如以[autocard]墳場復生[/autocard]這類的牌放進戰場）都是如此。（你可以想像讓莉蓮娜變成殭屍的模樣嗎？呵呵，夠驚人吧！)你不能以鵬洛客那一面施放這些牌。

這些傳奇生物都具有放逐自己，然後在返回戰場時已轉化的異能，意思是變成鵬洛客那一面（背面）朝上來移回戰場。如同任何鵬洛客，它們在進戰場時上面都帶有忠誠指示物，數量等同於牌張右下角顯示之數字。請注意，這種「轉化」方式跟以前在依尼翠環境中見到的情形不太一樣。

在鵬洛客進戰場的回合中，你可以像平常一樣在你的行動階段起動它的一個忠誠異能。但是要小心：如果這個鵬洛客不是在你的行動階段進戰場（例如是在戰鬥中），那麼在你能於你的行動階段中起動其異能之前，對手便有機會除掉它。

儘管「傳奇規則」與「鵬洛客獨一無二規則」這兩條規則很類似，但這兩條規則所影響的永久物種類並不相同。你可以同時操控異端治療師莉蓮娜和無畏死靈術士莉蓮娜。然而，如果異端治療師莉蓮娜被放逐，並且進戰場時已轉化，你就會同時操控兩個具有相同副類別的鵬洛客。其中一個會被置入墳墓場。

在套牌中利用雙面牌

在套牌中加入雙面牌時，你有兩個選擇：你可以利用不透明的牌套（你可能已經在用了），或是利用如下所示的列表牌。部分魔法風雲會：起源補充包裡有列表牌。

利用不透明的牌套，應該很容易理解。只要把雙面牌以展示正面的方式放入牌套，等它進戰場且已轉化時再拿出來就可以了。只要這張牌沒有放到你手上或你的牌庫，就可以一直留在牌套外面。重點是，你和對手都不應從你的手牌或牌庫中分辨出雙面牌。

列表牌具有一般魔法風雲會的牌背，而正面則是像這樣子：

列表牌必須與用它代表的雙面牌一同利用。將你的雙面牌先放到一邊，並在列表牌上這張牌的名稱旁作記號。小心不要在列表牌的背面留下印記。在比賽中，雙面牌要跟備牌分開放，以免弄混。

只有正式的列表牌才能用來代表套牌中的雙面牌。如果你利用列表牌來代表套牌中的任一張雙面牌，則你就必須用列表牌來代表所有的同名牌。

你可以在任何必須隱藏牌身份的時機，利用列表牌–換句話說，當它在你的牌庫、你手上或牌面朝下被放逐時都可以利用。當牌在堆疊中、戰場上、墳墓場中或牌面朝上被放逐時，你可以換成雙面牌。

只要雙面牌是可以看到的–無論是因為它在公開區域，或因為它被展示，或被玩家檢視–能看到它的玩家就能看到其兩個牌面。能夠在不公開區域看到某張列表牌的玩家，便可以看它所代表的雙面牌。

在輪抽中利用雙面牌

如果你在輪抽–你真的該試試的–那麼抽選雙面牌跟抽選其他的牌有所不同。不像你輪抽的其他牌張，其他玩家看得到雙面牌。你不能把它藏起來。你可以讓它正面或背面朝上，放在你抽取的牌堆上。開心大笑可能不太好，但暗自偷笑還是可以的。

銘勇

如果你是多重宇宙的生物，向對手造成戰鬥傷害可能是你人生的重要時刻。對於魔法風雲會：起源的一些生物來說，這樣的時刻尤其重要，而這都是因為稱為銘勇的新異能。

銘勇異能會在具此異能的生物第一次對玩家造成戰鬥傷害時觸發。此異能會在該生物上放置一定數量的+1/+1指示物（也就是銘勇關鍵字後的數字）。此外，它還會讓生物成為已銘勇。因此，如果你的羅克虐殺兵向對手造成戰鬥傷害（在這裡，踐踏或許可以幫大忙），那麼它會增強，變成6/6的強大生物。該生物已銘勇後，它的銘勇異能就不會再觸發，但它會從隱罩迷霧得到更好的效應。

如果生物對鵬洛客造成戰鬥傷害，則銘勇異能不會觸發。如果在罕見的情況下，生物對其操控者造成戰鬥傷害（透過轉移傷害效應），那麼銘勇異能也會觸發。已銘勇的生物直到它離開戰場前都會維持已銘勇狀態，即使它因故失去全部的+1/+1指示物也是一樣。

精熟咒語

魔法風雲會：起源中的一些瞬間和巫術具有精熟咒語異能。精熟咒語屬於異能提示，它沒有特定的規則意義，但它會提醒你，如果你的墳墓場中有兩張或更多的瞬間和／或巫術牌，它將會變強。

於咒語結算時，你才會計算你墳墓場中瞬間和／或巫術牌的數量，並以此來決定精熟咒語異能是否生效。不要算上正在結算的咒語本身。那時它仍在堆疊中，而不是你的墳墓場裡。

有些精熟咒語的異能會在咒語的原有效應之外增加效應。來看看送入夢鄉。

有些精熟咒語的異能則是會部分或完全取代咒語的原有效應。來看看爆烈衝動。

仔細閱讀每張具有精熟咒語異能的牌，了解它的運作方式。

威懾

威懾是一個舊異能的新關鍵字。具威懾異能的生物只能被兩個或更多生物阻擋。我們這些老玩家或許已經習慣稱它為「[autocard mvid="25676"]鬼怪戰鼓[/autocard]的效應」。

一旦具威懾異能的生物被兩個或更多生物合法阻擋，那麼將那些阻擋者自戰鬥中移除並不會更改或撤銷該次阻擋。有些具有此異能的舊牌之規則敘述會作更動，讓它們從今而後也具有威懾異能。

靈技

還記得很久以前，我們有一個以韃契世界為主的環境嗎？在那個時間軸裡，世界是由五個部落所統治，每個部落各由一位令人敬畏的可汗領導。其中的潔斯凱部落所擁有的標誌性異能，就稱為靈技。這麼說吧，我們實在很喜歡那個異能，於是決定不僅要把它帶來我們的時間軸，還要讓它能夠出現在任何魔法風雲會系列裡，就從魔法風雲會：起源開始！

靈技屬於觸發式異能，讓你每次施放非生物咒語時都賦予生物+1/+1直到回合結束。生物咒語不會觸發靈技異能，就算是同時具有其他牌張類別者（例如神器生物咒語）也是如此。瞬間咒語效果尤佳，如此一來它們不僅能夠發揮原本的功效，同時還能成為讓你的攻擊或阻擋生物變大的戰鬥詭計。

當靈技觸發時，它會進入堆疊，並位於觸發它的咒語上方，這意味著靈技異能會在該咒語之前結算。一旦靈技異能觸發，則即便該非生物咒語有任何變化，都不會影響到靈技。如果該咒語被反擊，靈技異能依舊會給予生物加成。

占卜

占卜是在幾個先前的系列中出現過的關鍵字動作，從魔法風雲會：起源開始，它可以用在任何魔法風雲會系列裡。占卜讓你瞥視未來，並可能改變你的命運。

占卜N（N是數字）的流程是檢視你牌庫頂這些數量的牌。然後，將其中任何數量的牌以任意順序放到你的牌庫底，並且將其餘的以任意順序放到牌庫頂。你要密切注意讓你占卜的牌。有時候，這種牌會讓另一個效應先發生。其他時候，你要先占卜。你必須按牌上的順序依指示行事。