目次

振勵

靈技

掘穴

掩襲

威猛

顯化

混血魔法力

具有模式的進戰場異能

歡迎回到韃契！ 在此要特別強調「回到」，因為龍命殊途系列的故事發生在韃契可汗故事的一千多年前。 你在上一個系列認識的五個部落依然在此登場，但現在這五個部落並非崇敬滅絕巨龍具有的特質，而是在崇敬之餘與活生生的巨龍對抗！

除了五個部落外，龍命殊途還出現了五個龍族。 每個龍族均由一個強大的巨龍統領，並且特別受到五個部落的其中之一所崇敬。 若某張牌與其中一個部落或其中一個龍族密切相關，其文字欄背景就會有一個獨特的標記。 這些標記與遊戲進行並無關聯。

振勵

阿布贊（白黑綠部落）試圖仿效巨龍的強韌。 為了生存，阿布贊努力讓自身的防守沒有弱點。 在這個系列中，他們利用新的振勵機制來做到這一點。 振勵屬於關鍵字動作，並總會有一個數字接著出現。

振勵的流程是，首先找出一個由你操控且防禦力最低的生物。 如果有同為最低的生物，則從中選擇一個。 然後，在該生物上放置等同於振勵數字的+1/+1指示物。 振勵不指定任何生物為目標，而在你執行振勵動作之前，你也不會決定哪個生物將獲得指示物。

假設你操控兩個3/3生物和一個2/2生物，而你施放了榮耀報償。 你的對手在回應時消滅了你的2/2生物。 榮耀報償結算時，你獲得4點生命，然後振勵2。 由於你的兩個生物的防禦力均最低，因此你會選擇其中一個。 它會獲得兩個+1/+1生物，你便擁有了一個亮麗的5/5新生物。

靈技

靈技在本系列中復出為潔斯凱（藍紅白部落）的機制。 它自從在韃契可汗中亮相後，便沒有改變。

潔斯凱認為，仿效巨龍的狡黠可以將他們引向啟悟和勝利。 靈技的確是能體現出狡黠的觸發式異能，它能將你的非生物咒語轉變為強力的戰鬥加成。

生物咒語不會觸發靈技異能，就算是同時具有其他牌張類別者（例如神器生物咒語）也是如此。 瞬間咒語效果尤佳，如此一來它們不僅能夠發揮原本的功效，同時還能成為讓你的攻擊或阻擋生物變大的戰鬥詭計。

當靈技觸發時，它會進入堆疊，並位於觸發此異能的咒語上方，這意味著靈技異能會首先結算。 一旦靈技異能觸發，則即便該非生物咒語有任何變化，都不會影響到靈技。 就算該非生物咒語被反擊，只要具靈技異能的生物仍在戰場，靈技依然會結算。

掘穴

自古以來，蘇勒台（黑綠藍部落）一直在運用他們擁有的每一點資源。 他們認同巨龍的冷酷無情。 掘穴是利用亡者當作強力咒語資源的復出機制。 它自從在韃契可汗中亮相後，便沒有改變。

具掘穴異能之咒語的魔法力費用或許很高，但你通常不必全以魔法力來支付費用。 於你為具掘穴異能的咒語支付費用時，你可以從你墳墓場中放逐牌。 你每以此法放逐一張牌，便支付了1。 因此，若你要施放谷爾瑪釣客，你可以支付6B。 你也可以從你墳墓場中放逐四張牌，並支付2B，這實在很划算。 如果你的墳墓場中有六張牌，那麼你可以把它們全部放逐，這樣你只需支付B來施放谷爾瑪釣客！

掘穴無法支付咒語魔法力費用中的任何有色魔法力。 同時，你放逐的牌張數量也不能超過魔法力費用中無色魔法力的數量。 所以你於施放谷爾瑪釣客時所放逐的牌不能超過六張，即使你因故想要多放逐也不行。 如果具掘穴的咒語被反擊，這些牌也不會從放逐區中移回，就像你已支付的魔法力不會退回一樣。

掩襲

瑪爾都（紅白黑部落）欣賞巨龍之神速，無情地不斷攻擊直至敵人崩潰。 他們的標誌機制是掩襲。

掩襲是生物咒語的替代性費用。 當你施放具掩襲異能的咒語時，你可以支付其掩襲費用來代替其魔法力費用。 如你如此作，該生物將獲得敏捷異能，所以該回合它就能攻擊。 在下一個結束步驟開始時，你將會把生物從戰場移回其擁有者手上。

如果你選擇支付掩襲費用，那麼你仍然是施放該咒語，所以它會進入堆疊且可以被反擊。 掩襲不會改變你能夠施放生物咒語的時機～通常只會是你的行動階段期間。 如果你利用生物咒語的掩襲費用來施放之，則在下一個結束步驟開始時，它便會移回你手上，但只有它仍在戰場上時才需如此作。 如果它在下一個結束步驟開始前離開了戰場，它便只會留在原位。

有些生物牌的掩襲費用低於其魔法力費用。 因此，如果你有三點魔法力可用，你可以比原本可施放的時機早一點施放削踵鬼怪，並額外用它攻擊一次。在下一回合，你可以支付其魔法力費用來施放它，它便會如常留在戰場上。 其他牌的掩襲費用與其魔法力費用相同或比其更高。 用這些生物立即進行攻擊會十分強力，所以即使你能支付其魔法力費用，你可能也想利用其掩襲費用來施放。

威猛

鐵木爾（綠藍紅部落）仿效巨龍的野蠻。 威猛在本系列中復出為鐵木爾部落的機制。 它屬於異能提示，其本身並無規則意義，但此字眼會出現在部分異能的開頭，提醒你這類異能會留意你是否操控力量等於或大於4的生物。 它自從在韃契可汗中亮相後，便沒有改變。

如果你與鐵木爾並肩作戰，生物是越巨大越好，因此力量等於或大於4的生物在套牌中的數量請務必充足，以使你的威猛異能力度強勁。 雖然不同威猛異能的效應各不相同，不過這類異能均會根據你是否操控力量等於或大於4的生物之實際情況來確定最終的效應。 至於由你操控且力量等於或大於4的生物數量有多少，這點並不重要。 舉例來說，如果你操控力量等於或大於4的生物，則鋒疆乳齒象進戰場時上面會有一個+1/+1指示物。 即使你操控十個力量等於或大於4的生物，此異能也只會加一個+1/+1指示物。

具威猛異能的瞬間和巫術將於結算時檢查你是否操控力量等於或大於4的生物。 如果威猛異能的敘述中註記了「改為」字樣，則威猛效應會替代此瞬間或巫術通常效應的部分或全部。 如果敘述中未出現「改為」字樣，則威猛異能的效應和該咒語的原有效應均會生效。

有些威猛異能屬於起動式異能。 如果該效應取決於由你操控且力量等於或大於4之生物的數量，則會於該異能結算時計算該數量。 其他異能則會要求你操控力量等於或大於4的生物才可起動異能。 對於這類異能，一旦你起動異能後，該力量等於或大於4的生物發生什麼事都沒有關係。 即使有人回應該異能讓它死去，其異能依然會結算。

顯化

在韃契久遠的過去，靈龍烏金依然健在。 他那植根於隱瞞和欺騙的魔法，呈現在新異能顯化中。

當你顯化一張牌時，你會將它牌面朝下放入戰場。 此舉可隱瞞其真正身分，不讓你的對手知曉。 牌面朝下期間，它是2/2無色的生物，沒有名稱、異能和生物類別。 牌面朝下的生物在任何方面都是生物。 它們能夠攻擊和阻擋，以生物為目標的咒語和異能也能以它們為目標。 它們能夠被靈氣所結附，也能佩帶武具。

如果你曾經用過韃契可汗系列（或更舊系列）中具變身異能的牌張，你很可能已很熟悉牌面朝下生物的運作方式。 實際上，我們很貼心地為顯化的牌準備專用的覆蓋牌，以作為提醒：

你的顯化生物在戰場的期間，你可以將此牌蓋在該生物上面。 覆蓋牌只是用於提醒。 如果你不想用的話不必使用，它也不會改變牌面朝下生物的功能。

但是，如果隱瞞卡牌的真正身份，卻不能在稍後展示它的真身並使你的對手吃一驚，又有何樂趣可言？ 如果已顯化的牌為生物牌，你便能在擁有優先權的時機下，將該牌翻回正面。 要這樣做，你需要展示其魔法力費用並支付該費用。 此舉也可讓對手看到它確實是生物牌。 一旦該牌翻回正面，它便具有其通常特徵。 如果你顯化一張非生物牌，則它無法以此法翻回正面。 如果你碰巧顯化了具變身異能的生物，你可以支付其魔法力費用（如它是生物牌）或支付其變身費用來將其翻回正面。

將牌面朝下生物翻回正面不用到堆疊，且不能被回應。 它的時機與變身相同，因此如果你未看過韃契可汗機制文章，我會建議你先去看看。

如果牌面朝下的生物上有任何指示物，當生物翻回正面後，它們依然會留在生物上。 它並非新生物，將牌張翻回正面也不算是讓牌進入戰場。 如果已顯化的生物上有任何靈氣或武具，當生物翻回正面後，它們依然會結附或裝備於生物上。 龍命殊途中有三個結界可顯化一張牌，繼而成為結附在其上的靈氣。

如果有人回應怒火賦形的觸發式異能來讓它離開戰場，你依然會顯化你的牌庫頂牌。 一旦該異能結算，怒火賦形便是一個靈氣，所以如果所結附的生物離開了戰場，它就會置入墳墓場。

混血魔法力

龍命殊途系列中的幾張牌（包括五個部落首領）具有包含混血魔法力符號的異能。

混血魔法力符號能用所包含兩種顏色魔法力中任意一種來支付。 如果某費用包含了數個混血魔法力符號，你支付每個符號時都可以選擇不同的顏色。 舉例來說，當龍爪婭紹娃的異能結算時，你可以支付1UU、1UR或1RR來獲得目標生物的操控權。

具有模式的進戰場異能

有一組生物會在進戰場時讓你選擇：在生物上放置一個+1/+1指示物或獲得一些其他效應。

當你將該異能放入堆疊時，你一併選擇要利用的模式。 一旦你選擇模式後，無論在該異能結算前發生什麼事，你也不能改為其他模式。 舉例來說，假設覆篷殺手進戰場而你選擇第二個模式。 然後你選擇目標，也就是該回合受到傷害的某個生物。 有人回應此異能讓該生物離開戰場。 此狀況下，你不能改變主意來改在覆篷殺手上放置一個+1/+1指示物。 此異能就只是無法產生任何效應。

你在韃契過往所進行的戰役，可能會改寫整個時空，甚至更多地方的命運。 盡情的玩吧！