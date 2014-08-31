目次

延生

靈技

掘穴

突擊

威猛

變身

具有模式的咒語和異能

韃契可汗系列引我們進入薩坎沃的故鄉：韃契。此時空的五個部落彼此之間為爭奪霸權征戰不休。每個部落都能運用三色魔法，並由一位強大的可汗統率。若本系列的牌張與部族密切相關，包括具有部族標誌機制或異能的所有牌張，則其文字欄中將顯示對應部族的部族標記。

延生

阿布贊（白黑綠部落）的標誌異能是延生。延生屬於起動式異能。

阿布贊部族關乎堅韌，對於持久戰而言，沒有什麼比讓你的生物不斷變強更能助你取得最終勝利。你能在你的行動階段且堆疊為空的情況下起動延生異能～亦即你可以施放巫術的時機。延生異能包括有橫置符號（ ），因此除非從回合開始時便持續操控某生物，否則其上的延生異能便不能起動（具敏捷異能的生物除外）。當延生異能結算時，在該生物上放置一個+1/+1指示物。本系列中還有幾張牌能讓其上有+1/+1指示物的生物獲得加成。這類牌能與延生異能形成良好配合，不過所有的+1/+1指示物都能因此獲益。

靈技

潔斯凱（藍紅白部落）的標誌異能是靈技。靈技屬於觸發式異能。

潔斯凱部族擅長智取，常以出其不意的方式展開攻勢。每當你施放非生物咒語時，靈技異能就會觸發。當靈技結算時，該生物得+1/+1直到回合結束。任何非生物咒語都會觸發此異能：神器咒語，結界咒語...甚至是鵬洛客咒語！

生物咒語不會觸發靈技異能，就算是同時具有其他牌張類別者～比如說神器生物咒語～也是一樣。瞬間咒語效果尤佳，如此一來它們不僅能夠發揮原本的功效，同時還能成為讓你的攻擊或阻擋生物變大的戰鬥詭計。

當靈技觸發時，它會進入堆疊，並位於觸發此異能的咒語上方，這意味著靈技異能會首先結算。一旦靈技異能觸發，則即便該非生物咒語有任何變化，都不會影響到靈技。就算該非生物咒語被反擊，只要具靈技異能的生物仍在戰場，靈技依然會結算。

掘穴

蘇勒台（黑綠藍部落）的標誌異能是掘穴，此異能曾出現在預知將來系列當中，現於本系列中復出。

具掘穴異能的咒語非常強大，但通常魔法力費用也很高。幸運的是，你並不需要用魔法力支付全部費用。蘇勒台的殘忍無情令他們不擇手段地利用一切資源，就連亡者也不放過。於你為這類咒語支付費用時，你可以從你墳墓場中放逐牌。你每以此法放逐一張牌，便支付了 。所以，如果你將要施放跛行隨侍，則你可以支付 。你也可以從你墳墓場中放逐四張牌，並支付 ，這實在是一筆很划算的交易。如果你的墳墓場中有七張牌，那麼你可以把它們全部放逐，這樣你只需支付 便可施放跛行隨侍！

掘穴無法支付咒語魔法力費用中的任何有色魔法力。同時，你放逐的牌張數量也不能超過魔法力費用中無色魔法力的數量。所以你於施放跛行隨侍時所放逐的牌不能超過七張，即使你是你因故想要多放逐也不行。如果具掘穴的咒語被反擊，這些牌也不會從放逐區中移回，就像你已支付的魔法力不會退回一樣。

突擊

瑪爾都（紅白黑部落）的標誌機制是突擊。突擊屬於異能提示，其本身並無規則意義，但此字眼會出現在部分異能的開頭，提醒你這類異能會留意本回合中你是否曾以生物攻擊。

瑪爾都以速取勝，因此如果你希望用其來擊潰對手，就請保持攻勢，不斷進攻！突擊異能的效應各不相同，請仔細閱讀每個突擊異能的敘述，以確定其效果。突擊異能只留意你是否曾以生物攻擊。它不在乎你實際用來攻擊的生物數量，也不在乎生物攻擊的是對手還是對手的鵬洛客。突擊異能在對手回合和你的戰鬥階段之前都沒有什麼意義，但你的進攻則能獲得許多回報。

威猛

鐵木爾（綠藍紅部落）的標誌機制是威猛。跟突擊類似，威猛屬於異能提示。其本身並無規則意義，但此字眼會出現在部分異能的開頭，提醒你這類異能會留意你是否操控力量等於或大於4的生物。

鐵木爾倚靠蠻荒之力在韃契的險惡地境中求生存。雖然不同威猛異能的效應各不相同，不過這類異能均會根據你是否操控力量等於或大於4的生物之實際情況來確定最終的效應。至於由你操控且力量等於或大於4的生物數量有多少，這點並不重要。舉例來說，每當蠻荒傳人攻擊時，它的異能便會檢查你是否操控力量等於或大於4的生物。如果是，此異能就會觸發，並進入堆疊。即使你操控十個力量大於或等於4的生物，此異能也只會觸發一次。于此異能試圖結算時，它會再次進行檢查。如果你依然操控力量等於或大於4的生物，此異能就會結算，令蠻荒傳人得+1/+1直到回合結束。

具威猛異能的瞬間和巫術是在於其結算時檢查你是否操控力量等於或大於4的生物。如果威猛異能的敘述中注記了「改為」字樣，則威猛效應會替代此瞬間或巫術通常效應的一部或全部。如果敘述中未出現「改為」字樣，則威猛異能的效應和該咒語的通常效應均會生效。

變身

五個部落都會使用詐術戰勝對手。變身此複出機制讓你能將咒語當作牌面朝下的生物來施放，讓對手無從得知該生物的真實身份，直到你將其翻回正面為止。

對於具變身異能的生物牌而言，你可以於你通常情況下能施放該牌的時機，牌面朝下地施放之。一般這是指在你的行動階段當中，且堆疊為空的時候。要將牌張以牌面朝下的方式施放，你先將該牌面朝下地放入堆疊，好讓其他牌手不曉得它是什麼。牌面朝下的生物咒語為2/2無色的生物咒語，沒有名稱、生物類別、異能和魔法力費用。你不需支付其魔法力費用（因為牌面朝下的咒語沒有魔法力費用），而是改為支付 。如果該咒語結算，該牌便會帶著前述之特徵牌面朝下地進入戰場，而不是帶著該生物的通常特徵。你依然可如常支付具變身異能之生物牌的魔法力費用，牌面朝上地施放此類生物牌。

在韃契可汗補充包中可能會含有一張這樣的覆蓋牌：

於你牌面朝下的生物在戰場期間，你可以將此牌蓋在該生物上面。這只是貼心提示而已；如果你不想用的話也不必使用。這不會改變牌面朝下生物的任何功能。

牌面朝下的生物在任何方面都是生物。它們能夠攻擊和阻擋，以生物為目標的咒語和異能也能以它們為目標。它們能夠被靈氣結附，也能佩帶武具。你可以隨時查看你牌面朝下的生物。你不能查看對手的牌面朝下的生物...除非某張牌讓你這樣做。

你能在任何你具有優先權的時機下，支付牌面朝下之生物的變身費用，將其翻成牌面朝上。這會讓此生物立即翻回正面，恢復其正常特徵。這稱為特殊動作：它不用到堆疊，且不能被回應。這類動作會即刻發生。比如說，你操控一個牌面朝下的阿布贊嚮導。我手中有一張電震，我很想消滅你的生物。如果我以你的牌面朝下生物為目標施放電震，你就能支付 來將它翻回牌面朝上。電震會對你的阿布贊嚮導造成2點傷害，但現在後者的防禦力為4。鬱悶吧。沒錯，至少對我來說很鬱悶。而你也許會很高興。

假如說，你首先行動，將阿布贊嚮導翻回牌面朝上。對我而言，不幸的是，你的動作不用到堆疊，所以當我能施放電震的時候，阿布贊嚮導和他的4點防禦力已經牌面朝上了。還是鬱悶。而你則在偷笑了。變身相當強大。

如果牌面朝下生物的上面貼有任何靈氣或武具，則生物翻回正面後，此靈氣或武具會依然貼在該生物上。此生物身上的指示物也是如此。它並非新生物，將牌張翻回正面也不算是讓牌進入戰場。如果有變身異能的生物在戰場上已經是牌面向上，則除非有牌張指示你將其翻成牌面朝下，否則你無法如此作。（韃契可汗中沒有牌能這樣做，但過往某些牌張可以辦到。）

某些生物在翻回正面的時候會觸發異能。

如果你操控多個牌面朝下的生物，你必須確保這些牌面朝下的永久物之間有顯著的分別。你不能將它們混淆，並以此迷惑你的對手。它們進戰場的順序應能清楚分辨。你能使用骰子或者其他標誌物來區分它們，或者你要清楚地按次序將它們在戰場上排列好。比如說，如果你在上一回合中用你的三個牌面朝下生物其中之一攻擊，則所有牌手均應能清楚指出哪一個是進行過攻擊的生物。

如果一個牌面朝下的生物離開戰場，要將它向所有牌手展示，讓他們明確知道這是具變身異能的生物牌。無論這張牌要去哪裡，都要這樣作～無論是回到手上，放逐，進入墳墓場，還是其他地方。如果這盤遊戲結束，或者你離開一盤多人遊戲，你也必須展示你牌面朝下的生物。這在比賽中尤其重要。

具有模式的咒語和異能

韃契可汗系列使用了新穎的方式來表現具有模式的咒語和異能。以往，看到咒語或異能敘述中注明｢選擇一項～｣或類似字樣，你便會知道它具有模式。往後，咒語或異能供選擇的模式選項以項目清單的格式展現，讓人一目了然。

而這些牌作用的方式沒有任何變化。你依然是於你施放咒語或起動異能的時候選擇模式。如果該咒語或異能被複製，複製品也必須採用同樣的模式。一旦咒語已經施放，你便不能改變所選的模式。

在韃契與強大的部落並肩作戰，享受戰鬥的樂趣吧！