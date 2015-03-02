我們回來了。 歡迎再度來到現世的韃契。 如同以往，強大的巨龍不僅稱霸天空，還統治著構成韃契大多數人口的五大部落。 謝謝你，薩坎！

韃契龍王是韃契可汗（等等，誰？）環境的最終章，其中包含刺激精彩的新舊異能。 此系列的名稱並非偶然～所包含的龍牌是其他系列的兩倍多。

五大部落各有一個相應的標記。 這些標記已在龍命殊途的巨龍部族中推出， 會出現在牌張的文字框中，並且各與一個部落緊密相關，但與遊戲進行並無關聯。

振勵

振勵是綠白卓茉卡部落的標誌性異能。 它自從在龍命殊途中亮相後，便沒有改變。

振勵的流程是，首先找出一個由你操控且防禦力最低的生物。 如果有同為最低的生物，則從中選擇一個。 然後，在該生物上放置等同於振勵數字的+1/+1指示物。 振勵不指定任何生物為目標。 在你執行振勵動作之前，你也不會決定哪個生物將獲得指示物。

假設你操控一個2/2生物和一個1/1生物，而你施放了塑砂法師。 當塑砂法師進戰場時，其異能觸發。 你的對手在回應該異能時消滅了你的1/1生物。 當塑砂法師的觸發式異能結算時，你操控兩個2/2生物。 由於這兩個生物的防禦力均最低，因此你會選擇其中一個。 它會獲得一個+1/+1指示物，你便擁有了一個亮麗的3/3新生物。

彈回

彈回是白藍歐祝泰部落的標誌性異能。 彈回原先出現在奧札奇再起系列，現在即將回歸（大家都猜到了，對吧？） 它的運作方式沒有改變。

回歸讓你免費再次施放一個瞬間或巫術咒語。 如果你從自己手上施放具彈回異能的咒語，則改為將它放逐，而非直接將它置入你的墳墓場。 然後，在你的下個維持開始時，你可以再次施放此牌，且不需支付其魔法力費用。 在從放逐區施放它後，它將被置入你的墳墓場。 如果你設法在同一維持中使數個咒語彈回，則你可以按任意順序施放它們。

如果你有來自前兩個系列具靈技異能的生物，則施放具彈回異能的咒語將給予你兩次加成，你每施放一次該咒語便給予一次。 （靈技不出現在韃契龍王中。）

彈回僅在咒語結算時生效。 如果它因故被反擊，不論是因為你的對手施放失效這類的咒語，或因為該咒語的所有目標都不合法，則它不會彈回。 它只會置入你的墳墓場且不產生效應。 如果你不能從放逐區施放該咒語，或許是因為它需要目標且當時沒有可適用的目標，則該咒語會一直留在放逐區中。

搾取

搾取是藍黑席穆嘉部落的標誌性異能。 當具搾取異能的生物進戰場時，你可以犧牲一個由你操控的生物。

但你犧牲忠誠的僕從，並不僅僅是為了樂趣而已。 每個具搾取異能的生物都另有其他異能，當它「搾取生物」時便能使你從中獲益； 這是指當你因其搾取異能而犧牲一個生物的時候。 如果你由於任何其他原因犧牲生物，包括因為其他生物的搾取異能，則該異能不會觸發。

當搾取異能結算時，你可以犧牲任何由你操控的生物，包括具搾取異能的生物本身。 你如果不想犧牲生物，就不需如此作。 如果你要犧牲，則於搾取異能結算時選擇要犧牲的生物。 為了充分利用僕從，你可以挑選其上的異能會在它死去時給予你額外好處的生物。

掩襲

掩襲是黑紅寇安甘部落的標誌性異能。 掩襲讓你的生物在出擊後立即消失，你的對手甚至不知道發生了什麼事。 它自從在龍命殊途中亮相後，便沒有改變。

掩襲是生物咒語的替代性費用。 當你施放具掩襲異能的咒語時，你可以支付其掩襲費用來代替其魔法力費用。 如你如此作，該生物將獲得敏捷異能，所以該回合它就能攻擊。 在下一個結束步驟開始時，你將會把生物從戰場移回其擁有者手上。

如果你選擇支付掩襲費用，那麼你仍然是施放該咒語，所以它會進入堆疊且可以被反擊。 掩襲不會改變你能夠施放生物咒語的時機～通常只會是你的行動階段期間。 如果你利用生物咒語的掩襲費用來施放之，則在下一個結束步驟開始時，它便會移回你手上，但只有它仍在戰場上時才需如此作。 如果它在下一個結束步驟開始前離開了戰場，它便只會留在原位。

有些生物牌的掩襲費用低於其魔法力費用。 因此，如果你有四點魔法力可用，你可以比原本可施放的時機早一點施放疾馳戰魁，並額外用它攻擊一次。在下一回合，你可以支付其魔法力費用來施放它，它便會如常留在戰場上。 其他牌的掩襲費用與其魔法力費用相同或比其更高。 用這些生物立即進行攻擊會十分強力，所以即使你能支付其魔法力費用，你可能也想利用其掩襲費用來施放。

強橫

強橫是紅綠安塔卡部落的標誌性異能。 強橫屬於異能提示，因此每一個強橫異能各不相同，但它們全都與「所操控的生物力量總和等於或大於8」有關。 務必仔細閱讀以了解其效應。

在計算由你操控之生物的力量總和時，採用這些生物力量的實際數值，即使它們小於0也是一樣。 舉例來說，假設由你操控的生物分別是0/3、4/4和8/8。 由你操控之生物的力量總和等於12。 但若對手施放的咒語給予該4/4生物-6/-0，則你會有一個0/3、一個-2/4和一個8/8生物。 它們的力量總和等於6。

狂奔麋鹿群的異能包括了「以『若』開頭的子句」，基本上就是把觸發式異能的成立條件夾在此異能句子的中間。 像這樣的異能會檢查該條件兩次：當異能將要觸發時檢查一次。 如果在該時刻，你所操控的生物力量總和並未等於或大於8，則該異能根本不會觸發。 如果觸發了該異能，則它在結算前會檢查你所操控的生物力量總和是否仍等於或大於8，以決定它會不會結算。 如果未達成此條件，則該異能便失效。

其他的強橫異能屬於起動式異能。 你必須於你所操控的生物力量總和等於或大於8的狀況下才能起動它們。 然而，一旦你起動了此類異能，你的生物接下來發生什麼變化就不重要了。 即使它們的力量總和降到8以下，該起動式異能也將不受影響。

威力變身

想想看你最喜歡韃契可汗中變身異能的哪些特色。 威力變身包含那一切，甚至更強大！

如果你了解變身異能的運作方式，那麼威力變身異能幾乎完全相同。 唯一的差異在於：如果你替具威力變身異能的牌面朝下生物支付其威力變身費用來翻回正面，它不僅會突然獲得在正常狀況下的特徵，你還能在其上放置一個+1/+1指示物！ 請注意，如果你以其他方式將牌面朝下的生物翻回正面（舉例來說，你顯化了某個具威力變身的生物，並支付其魔法力費用來翻回正面），則它不會得到+1/+1指示物。

將生物翻回正面不利用堆疊，並且無法被回應。 如果我操控了一個牌面朝下的龍巢神弓手並將它翻回正面，它將會在任何玩家能做任何事之前成為4/5（3/4加上+1/+1指示物）。

威力變身甚至有其專屬的覆蓋牌，你可以在施放具威力變身異能的牌面朝下生物之後利用。 此配件並非強制性。 你不一定要用它，但瞧瞧它讓你的牌面朝下生物變得多酷！ 它也可以提醒你記得在該牌面朝下生物離開戰場或遊戲結束時，向對手展示該牌。

如果你還不知道變身是什麼（這要怪薩坎！），可以閱讀「韃契可汗機制」文章。

祝各位所效命的龍王在售前賽和更多賽事中大展雄風。