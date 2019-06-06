近代新篇 是個很特別很特別的 魔法風雲會 系列。

過往機制回歸！有裂片妖！有雪境！有克撒本尊！還有來自不同時空的牌張！這是寫給 魔法風雲會的情書。

當然，這也是第一個直接將牌加入近代賽制的系列。

親眼見證這個系列從最初的概念設計一步步走到最後的成品出爐，對我來說也是一段非凡的經歷。現在輪到你來親身體驗這個系列了～就在你當地的售前賽！

不過話說在前頭，像這樣獨一無二的系列，其售前賽的玩法也跟以往大不相同。就算你之前參加過許多售前賽，這次也會讓你感到新鮮。（透露一下：這一次你可以輪抽！）由於這次不一樣的東西太多，讓我們就直接進入主題吧！

尋找新店

售前賽是一年中我最喜愛的 魔法風雲會 賽事。

無論我身處世界的哪個角落，也無論當地處於什麼季節，我總會找機會去當地的售前賽前去打探究竟。不止我一個人這麼做：許多 魔法風雲會 玩家，無論是經驗豐富的老將還是初出茅廬的新朋友，都和我一樣！售前賽是我們最受歡迎的賽事之一。

為什麼？因為售前賽確實是最好玩的 魔法風雲會賽事之一！

沒有什麼能比得上它。你會與其他人一樣，先找個座位坐下，然後拿起一些全新的牌張，研究該如何使用。大家能在一個休閒環境下公平競爭，讓所有人都能感受 魔法風雲會 新系列中湧動的能量和精彩！

我第一次參加售前賽時才十一歲，立刻就愛上了這種賽事。十八年來都未曾變心，售前賽也變得越來越精彩了！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。新老玩家都能盡享其樂！

如果你是一名售前賽老手，你也許可以略過下面的文字，直接跳到後文，瞭解本地店家舉辦的 近代新篇售前賽與過往比賽相異之處。但如果你是新人，要尋找舉辦售前賽的店家，讓讓我們來看一下吧！

畢竟，如果你不知道能去哪裡玩，就別談什麼在比賽中好好表現了。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，請務必在 店家搜尋器 中找一家離你較近的！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。最好 不要 在你到達賽場時才知道參賽人數已滿，而你無法報名，所以務必提前計畫。

你找到店鋪了嗎？太棒了！

是時候看遠一點，為賽事做好準備了。雖然你要用在比賽中發給你的牌來構組套牌，但比賽當天除了售前賽正賽之外，還有很多有意思的事情可以做。

因此請務必帶上暢玩 近代新篇期間所需的一切！比如，你還可以帶上一副標準賽或近代賽套牌，以在兩局之間的空檔進行娛樂；交換用牌本；記錄生命的紙筆；甚至是一瓶水。

一場售前賽會進行4-5個小時，所以你要留出足夠的時間。你需要為戰鬥補充能量，所以你可以帶著能量棒、蘋果、裂片妖肉乾，或者其他你喜歡的食物當零食吃。（你可以事先詢問店家～他們甚至可能在店裡出售食物！）

很好，讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好所需的一切。你也肯定看過了 近代新篇 牌圖集合。如果你想知道比賽是什麼樣子，不妨讀一下我的文章「Your First Tournament」，它很有幫助。

一切準備就緒！現在該前去開幾包牌了！

體驗輪抽

近代新篇 售前賽與過往不同的一點在於，你可以選擇輪抽或現開來參加！（請先垂詢店家，問問他們要辦哪種賽制～也許你兩種都能玩！）

通常情況下，售前賽的賽制都會採用一種叫「 現開賽」的賽制：店家會發給你六包補充包，你打開它們，並用補充包中的牌組出一副套牌進行比賽。你可能對此已經相當熟悉。

而「補充包輪抽」則略有不同。不過好消息是：它很容易掌握，而且是 魔法風雲會最有趣的玩法之一～就讓我們一起瞭解一下這兩種賽制吧！

我先從現開賽說起。

在現開賽玩法中，你會得到六包補充包！它們看起來像這樣：

你接著會把它們全部打開，然後用裡面的牌組出一副40張的套牌。之後你可以根據實際需要隨意加入基本地。（不過你 不能 隨意加入雪境基本地～只能利用你實際開出來的那些來支援你的雪境主題牌張！）

我後面會提到構組套牌的訣竅。不過，接下來我想先說明一下輪抽賽的運作流程，畢竟這種玩法玩家之間交互的程度更高。

如果你報名了輪抽售前賽，那麼你會得到三包 近代新篇 補充包。

然後你會參與到一個特別的輪轉流程中，最後仍會得到45張 魔法風雲會 牌張。並用這些牌來組出一副40張的套牌。（別忘了，你需要加入地。）不過你不是直接打開補充包並用裡面的牌來構組～而是要先輪流抽選！

你和其他七位玩家圍坐桌邊。然後你打開一包補充包！你能檢視這包裡的十五張是什麼牌（輪抽老手請留意：雪境地也要輪抽），並從中選擇一張留給自己的套牌使用。也許是因為你覺得這張牌很強，也許是因為你希望嘗試玩一下這種顏色，等等等等。（噢，請把那張 近代新篇 插畫集萃卡放到一邊。你可以留著它！）

接下來便是這種玩法與眾不同的地方：你需要將剩下的十四張牌傳給你左手邊的玩家。同時拿起剛傳給你的牌，再從中選擇一張，之後重複這一流程！

此流程會一直反覆，直到第一包中的所有牌都被選走。然後你打開第二包補充包，再繼續重複這一流程～不過第二包的時候你是向右手邊傳。最後，到第三包牌的時候，再回到往左手邊傳。

這種感覺就像是即興構組套牌，相信你一定也會樂在其中！你永遠不會知道你接下來會看到什麼，你的套牌也會隨著你不斷抽選牌張而逐步成形。

想要進一步瞭解補充包輪抽的更多細節嗎？我們準備了詳盡說明頁面，敬請移步 此處閱讀。

此外還有一篇由 Magic Pro League玩家Reid Duke撰寫的文章，深入淺出地說明了補充包輪抽這種玩法的基本知識。如果你剛接觸輪抽，請務必點選 此處閱讀這篇文章！

無論你打的是輪抽還是現開，我都建議你圍繞兩種顏色來展開。如果你只是輪抽前期抽選了分屬兩種顏色的牌張，而後一直跟緊這兩種個顏色來選牌，那最後應該能組出一副有一定強度的套牌。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你至少需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌；

大量能「去除」對手生物的牌；

在某個顏色上有大量可用的牌；或者

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意指在不同費用上都有大量的生物。

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述各個方面。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

不過接下來，你得精心挑選你真心希望放進套牌裡的牌！那要如何才能做到？有一點希望大家記住：如果你在售前賽上遇到瓶頸，向周圍的玩家求助即可。（你在售前賽可以這樣做～大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）

除此之外，不妨試試下面這一整理流程，也許能夠説明你決定要用哪些牌！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放長生裂片妖，但通常不會急著在第二回合立刻施放撼奮宣講。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的限制賽套牌來說至關重要。（「限制賽」概指「補充包輪抽」與「現開賽」這兩種賽制，因為這兩種賽制你用來構組套牌的牌池被「限制」在你在參賽過程中開到的牌之中。）你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。根據限制賽的通則，我會作下列安排：

1點魔法力：0–2個生物

2點魔法力：4–6個生物

3點魔法力：3–5個生物

4點魔法力：2–4個生物

5點魔法力：1–3個生物

6點或更多魔法力：0–2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。限制賽制的 魔法風雲會 套牌重點在於生物，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點選 此處查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會便少了一分！

地的比例應當是大約17張地牌和23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開和輪抽比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當限制賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵持。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種生物僵持。

有別於大多數 魔法風雲會 賽制，現開賽的進程一般稍慢一點。如果你參加的是現開賽制的售前賽，而你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

最後，你還會得到一張異畫版本的星幽漂移紀念閃卡。噢，亮晶晶。

跟過往系列隨機的售前賽贈卡不同（這你可能已經很熟悉了），這張贈卡 不能 加入你的套牌。所以你可以盡情看著它、拿著它，像抱嬰兒一樣呵護著它，但就是不能把它放入你的限制賽套牌中。（至於你那副循環主題的指揮官套牌嘛...請盡情使用！）

雙頭巨人

有些店家也支持一種稱為雙頭巨人的現開賽（經常縮寫為2HG），比賽中兩名玩家組隊和其他隊伍對戰。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。（如果你去年有機會玩過 Battlebond（火線齊心） 系列，那麼你可能已經很熟悉這個賽制了！）

這是怎麼運作的？

簡而言之，你需要與你的隊友協作構組兩副40張的套牌。然後，你們會與另一組玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單，你們各自的生物和地都會分開，但你們共用30點總生命，且會同時進行回合～外加你們還能為彼此進行阻擋！你們需要通力合作才能發揮各自的優勢，以此擊敗對手。

這一次，因為你能輪抽 近代新篇，所以店家 也可以 選擇舉辦雙頭巨人輪抽賽！你和隊友並排就坐，用六包牌兩人一起輪抽，然後構組兩副參賽用的套牌。絕對樂趣無窮！

想要進一步瞭解雙頭巨人賽制的運作，以及精妙的牌張互動嗎？我們也準備了相關內容的頁面，敬請移步 此處閱讀。如果你對雙頭巨人感興趣，請務必聯絡當地店家，問問看他們會不會有什麼特殊安排！

提前預購

等不及想要加緊構組自己的近代賽套牌，還是想要再好好輪抽幾場？那你請務必試試最近剛在售前賽上推行的促銷活動：提前領取預購的補充包盒！

當然，你也會獲得「買一盒」贈卡[autocard]躁亂風暴[/autocard]：

提前領取預購的補充包盒帶回家中（或當場全部打開！），現在於售前賽當天即可辦到！聯絡你的 當地店家 查詢詳情！

機制新篇

你可能已經注意到了，在 近代新篇系列中登場的機制數量繁多，令人眼花撩亂！整個系列當中有超過40種機制，因此大家都需要特別留意。這還沒算上雪境主題和每一包中都會有的雪境地！

因此，如果你想知道本系列中每種機制的運作方式，請查閱 近代新篇 系列的機制術語大全和常見問題集！本系列牌張之間的互動勢必帶來各種稀奇古怪的問題，相信這兩篇文章能夠為各位玩家解開疑惑。

嶄新視角

在我們過往發行的各種延伸系列當中，這個系列算得上最令人興奮的一個系列。想想其中的致敬元素、直接擴充近代賽用牌、許多可用來增強指揮官套牌的牌張（還有樂趣無窮的限制賽制），相信大家一定能度過一段美好時光。快來一起慶祝吧！

集結你的好友，重新瀏覽一遍 牌圖集合，確保自己已在 你當地的店家預先報名，準備享受售前賽的歡樂吧！

想知道有哪些值得期待的內容？有任何想法或問題？請記得告訴我！我很希望聽到您的消息！你可以發推給我來與我取得聯繫，在Instagram上給我發資訊，給我傳送電子郵件，或到我的Tumblr上來向我提問。我一定會每條都看！

祝你玩得愉快～盡享 近代新篇！

～Gavin

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