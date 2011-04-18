在圍攻秘羅地系列中，秘羅地此金屬世界全面陷入戰火，將影響此時空的未來命運。對峙的一方是秘羅人，自身獨特生命型態的閃亮護衛軍。另一方則潛藏著陰險的非瑞克西亞人，自遠古的侵攻武器微跡之中再生，再度侵襲多重宇宙。

而戰爭已結束。秘羅地此時空已遭完化，成為魔法風雲會最黑暗之恐怖勢力新本營，而現在的非瑞克西亞有著五色魔法力任其運用。但在這被重塑世界遭人遺忘的角落，秘羅志士依舊奮戰著。

歡迎來到新非瑞克西亞！

雖然非瑞克西亞人現在廣泛分佈於五種顏色中，依舊有些非瑞克西亞咒語是誰都可以施放～只要他們願意付出代價。

你所見的奇怪符號是綠色的非瑞克西亞魔法力符號，並且其他四種顏色也有這類符號。如同一般的有色魔法力符號，每個非瑞克西亞魔法力符號都能用一點該色的魔法力來支付。但它也能以2點生命來支付，讓你施放某些咒語時付的費用更低，或是免費施放其他咒語（例如這個），並且不論你能產生何種顏色的魔法力，都可以施放這類的各色咒語。你施放生體突長時可以支付 G ，或是施放時支付2點生命且完全不付魔法力～不論你是否操控樹林都沒問題。

大多數情況下，非瑞克西亞魔法力符號運作時如同一般的該色魔法力符號。生體突長始終會是綠色的牌，因為它的費用中包含了綠色魔法力符號～而你是否確實支付綠色魔法力來施放它，則並不重要。其總魔法力費用都會是1，這與 魔力流漿 與 寇基雷的審訊 這類牌可能會產生關係。用來支付的生命就像是用了魔法力來支付一樣，所以如果該咒語被反擊，已支付的就無法收回。

在當前情況下，如果你無法支付非瑞克西亞魔法力符號所需的2點生命，則就不能支付生命來如此作。你在以下的情況就無法用生命來支付非瑞克西亞魔法力符號：你的總生命為1；或你正受到 白金天使 的效應影響，並且總生命為0或更少；或你由於 白金皇像 的效應影響而完全無法支付生命。而你總是可以利用一點所需顏色的魔法力來支付它。

除了會出現在牌的魔法力費用之中，非瑞克西亞魔法力也會在其他地方登場，例如在起動費用中。

在同一回合中多次起動入侵食靈妖的異能，並不會有什麼特別效果～但新非瑞克西亞系列某些牌上的異能之起動費用包含了非瑞克西亞魔法力，並且你可能想要在同一回合中多次起動。這類異能每次都要支付 U 或2點生命，你想起動多少次都沒問題（只要你付得起）。

在新非瑞克西亞，只要是魔法力費用包含非瑞克西亞魔法力、且不是瞬間或巫術的牌，都會是有色神器。

如同過去系列中的有色神器（例如阿拉若斷片），斬擊豹既是神器牌也是紅色牌。你支付的是 4R 或 4 與2點生命都無所謂；它始終會是紅色（並且不會是無色），始終是個神器，且其總魔法力費用始終是5。

由於斬擊豹的類別欄寫著神器，因此它就是個神器；這與非瑞克西亞魔法力的任何規則細節均無關聯。舉例來說，生體突長就不是神器。

新非瑞克西亞有個小規模的魔像部族主題。每個這類的「接合師」都會產生一個或數個魔像衍生物，並讓由你操控的所有魔像生物獲得異能或是加成。

只要你操控毆擊接合師，由你操控的所有魔像生物都具有踐踏異能。不論是毆擊接合師所產生的魔像衍生物，其他接合師所產生的魔像衍生物， 魔像鍛爐 或 泰坦鍛冶爐 所產生的魔像衍生物，變成魔像的 生銹遺物 ，或是 魔像工匠 這類非衍生物的魔像生物（當然，還有 霧幻宗師 ），都會獲得此加成。如果毆擊接合師本身因故變成魔像，它也會具有踐踏異能。

非瑞克西亞人並沒忘記自己在此環境稍早的詭計～甚至更加發揚光大。活化武器在新非瑞克西亞的某些牌上再度登場，例如鐮切裝。

鐮切裝的運作方式就如同先前其它具活化武器異能的武具一樣：當它進戰場時，你將一個0/0黑色病菌衍生生物放進戰場，然後將它裝備上去。該衍生物讓這武具有現成的生物可以派上用場，且這武具也讓該衍生物不會因為防禦力為0而立刻置入墳墓場；好個皆大歡喜！（雖然對手可一點都高興不起來）

如果此病菌離開戰場，該武具依舊會留在戰場上，等待裝備給其他生物。如果該武具離開戰場、或在該回合稍後的時段中裝備在其他生物上（不論是由於其佩帶異能，或是由於 黃銅扈從 這類的影響），則此病菌衍生物要是沒有其它效應來讓其防禦力大於0，就會置入墳墓場。

增殖也重新登場，準備要在已經有指示物的永久物或是玩家上面增加-1/-1指示物，充電指示物，中毒指示物，或是任何其它種類的指示物。

當殘酷折磨結算時，你依照其上的指示依序執行。也就是說，你會在執行增殖之前先在該生物上放置-1/-1指示物；並且你也因此在選擇要增加指示物數量的永久物時，就可以包括這同一個生物。如果你因故不想替該目標生物增殖，也毫無問題。

如果在殘酷折磨結算前，該目標生物已不是合法目標～舉例來說，它已不在戰場上～，則整個咒語都會被反擊，且你無法執行增殖。

侵染機制也重新登場～並且除了黑色，綠色，白色，神器之外，還會出現在你意料不到的顏色上。

你應該還記得，具有感染異能的生物會以-1/-1指示物與中毒指示物的方式，分別對生物與玩家造成傷害。一些簡單提醒：

當具有感染異能的生物向某玩家造成傷害時，該玩家不會因此傷害而失去任何生命，而是改為得到該數量的中毒指示物。玩家若具有十個或更多中毒指示物，便會輸掉這盤遊戲！

與一般傷害不同之處，是-1/-1指示物會一直留在該生物上。防禦力為0或更少的生物會置入其擁有者的墳墓場，就算是不會毀壞或能重生者也是一樣。

侵染會因任何傷害而生效，而不只是戰鬥傷害～所以你要是有方法讓你的 放蕩烈焰術士 具有侵染，其 T 異能將會以-1/-1指示物的方式對生物造成傷害，並以中毒指示物的方式對玩家造成傷害。

具有侵染，其 異能將會以-1/-1指示物的方式對生物造成傷害，並以中毒指示物的方式對玩家造成傷害。 而具有侵染之來源所造成的傷害依舊是傷害，雖然它與其他傷害的處理方式不太一樣。繫命，死觸，以及會因生物受到傷害而觸發的異能都會如常運作，且該傷害就像一般的傷害一樣，可以被防止或轉移。

具有侵染之來源所造成的傷害也會如常地影響鵬洛客。

另外，鎖栓奪喉怪與新非瑞克西亞的某些其他牌上也重新出現了「已中毒」這規則用詞。玩家只要具有至少一個中毒指示物，就算是已中毒。不論玩家具有幾個中毒指示物，他只會是「已中毒」或不是這狀態。

秘羅人已戰敗，但並未潰滅。秘羅反抗軍繼續與非瑞克西亞壓迫者鬥爭。有些牌上面重新出現了金技此招牌機制。

如同其他具有金技的瞬間與巫術，迅速了結是在結算時檢查由你操控的神器數量，而不是在你施放時。所以如果迅速了結還在堆疊中，並且對手找到辦法解決你的第三個神器，則你就無法放逐該生物，但依舊可以橫置它。