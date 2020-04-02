Art by: Viktor Titov

序曲

我的名字叫薇薇安瑞德。如果你正在閱讀這份指南，那表示你打算探索依克黎的秘密，就和我之前一樣。於此，我記錄了在依克黎時空的旅程中所累積的教訓與觀察。我相信你在探索與讚歎這個美麗世界的同時並不會干預其事務。若你早已抵達依克黎，我建議你在繼續往下讀之前先離開或找個安全處所：對於那些無所事事且毫無警覺心的人來說，這裡可不是什麼友善的地方。

怪獸

依克黎是個充滿怪獸的世界。我曾在旅途中見過許多奇幻生物，但我向你保證多重宇宙裡沒有任何時空能與依克黎相提並論。這裡有各式各樣的怪獸，從能夠踏平城市的駭人巨獸到嬌小玲瓏並足以停歇在你肩上的機靈野獸。空鯊翱翔飛越了笨重的猿犛群，帶翼的狐狸們飛掠過水晶樹林，陰鬱的夢魘生物自陰影中現身獵捕毫無戒心的人。到處都是怪獸，而且它們都各自具有令人驚奇之處！

Art by: Jesper Ejsing

有一天我看見這個大傢伙正在漫無目的地遊蕩。一開始他看似溫馴，但接著他卻朝遠方傳來的一聲嘶喊拔腿狂奔。我從沒見過一個如此巨大的東西移動得這麼快！

如果你只從這份指南裡學到一件事，就學這個吧：你需要尊重依克黎的怪獸。你或許自認為一眼就能理解牠們，但每個怪獸卻各自擁有你自以為看見的力量與美麗。況且，牠們會在你眼前突變成另一種截然不同的東西！如果你小心前行，自遠處觀看，並預作準備，這些奇妙的生物將會向你展現牠們的秘密。但若你低估牠們，自認可以全身而退，或自以爲佔了上風，牠們將豪不猶豫地推翻你的想法。

人類

人類是依克黎唯一所謂「文明」的物種，岌岌可危地身處於可怕的食物鏈中央。我儘量不去在意人們，但任何設法在依克黎求生的人都值得某種程度的讚揚。依克黎不是個容易生存的時空，多虧了各式各樣的謀生策略，人類才得以累世脫離滅絕的命運。

依克黎的人類十分清楚他們無法在體能上勝過怪獸，因此大部分人選擇生活在避難聖所內。這些社群的規模從小型荒野哨站到巨型高牆城市，每一個都使用各種技術組合來抵抗怪獸進犯。大部分我造訪過的聖所同時使用物理性防禦（高牆、壕溝、長釘）與魔法性防禦（守護咒語、警示水晶）手段。人類博物學家、智者，以及獵人們學習鄰近怪獸的習性來抵禦牠們，或至少不擋牠們的路。

儘管人類足智多謀又堅毅不撓，依克黎不是個能夠被馴服的世界。人類從痛苦的教訓中學到怪獸的進犯是個「無解難題」，尤其當攻擊你的怪獸會隨意突變的時候。總之，在依克黎能夠對抗一隻怪獸的就只有另一隻怪獸。

持絆人

正當大部分依克黎人類在他們的世界裡奮力抵抗時，其餘人類卻接納這種生活。持絆人便是少數與怪獸形成魔法連結的特殊人類。此種連結稱為靈絆，而且這不只是一種信任與友情的關係；這是一種將人類與怪獸的靈魂緊密連繫且歷久不衰的神秘連結。我在旅途中曾遇見許多持絆人並向他們學了很多。他們與怪獸的連結賦予他們智慧和洞察力，遠勝過那些居住在城裡的人們。

每個持絆人都以不同方式建構靈絆。有些人一見到他們的怪獸便產生連結。（對大多數人來說這十分震撼！）其他持絆人則與他們未來的行侶在荒野中生活數年，直到最終與其產生連結。持絆人不會把他們的怪獸視為寵物或資產；牠是「他們的」怪獸，正如牠是「他們的」摯友或「他們」信任的終生夥伴。

一位名叫薇諾塔的持絆人告訴我她是如何在試圖殺掉一隻怪獸時失去了她的手臂，但她最後卻和這隻怪獸產生了連結！現在她和她的行侶正在依克黎各處協助其他持絆人與怪獸學習如何並肩作戰。

Art by: Magali Villeneuve

怪獸無法用人類的語言溝通，但持絆人不需言語就能和怪獸溝通。除了肢體語言和語調，他們的靈絆也提供這對戰友一種共感的連結。據持絆人說，這份連結運作於潛意識中，代表無論持絆人或怪獸都無法對彼此隱瞞他們真正的感受。我這輩子都在與動物相處，即便是我也十分羨慕持絆人與怪獸之間那固有的親密度。

持絆人經常穿戴模擬他們怪獸外觀的服飾或裝備。我遇過一位持絆人戴著一頂與她的怪物那繁複精緻的犄角相稱的手工頭飾。另一位則將頭髮染色以搭配他的怪獸的毛皮圖案。某些擁有小型怪獸的持絆人身穿佈滿握把的服裝好讓他們的動物能夠輕易地攀上他們的身體，而其他擁有巨型怪獸的人則在鎧甲上融入支架與手把結構好讓自己能夠輕易地被怪獸叼起運載。

大部分持絆人只有一個行侶怪獸，但某些類似季寧的人卻可以和許多怪獸形成連結。我試著問他是如何辦到的，但他卻只是騎在其中一隻野獸背上怒瞪著我離去。我猜如果你和怪獸一起長大的話，你也不需要禮儀了吧！

儘管持絆人具有和城市人類一樣的適應力與創意精神，他們卻相當不友善。聖所社群認為怪獸是可怕的威脅，並嚴格禁止任何與牠們的關聯。新的持絆人被迫要放棄他們的連結或是被逐出他們的家園和人類家庭。雖然我在依克黎荒野遇見的持絆人看似相當滿意他們的選擇，但我確信為了回應一種生活的呼喚而拋下另一種生活是相當困難的事。

群系

Art by: Jonas De Ro

依克黎具有五個被稱為「群系」的主要地理區。每一個群系都有它獨特的地貌，主要的怪獸群，以及一隻可怕的霸獸。另一位名叫娜爾施的鵬洛客旅者告訴我這些群系是由獨特的魔法力流經這座時空的大地所致。每個區域都是三種不同魔法力交融的結果。我不清楚本地人對這類事物了解多少，畢竟他們得經常煩惱更大的問題。

撒維耶

Art by: Titus Lunter

撒維耶是一片沿著遼闊海岸線分布的乾裂草原，地表下潛藏著錯綜複雜的洞穴網絡。巨貓群在大草原上狩獵，而草原底下的隧道與溝渠則提供了人類以及其他獵物的藏身處。

簡介

地貌－位於山崖峭壁與沼澤地下隧道頂部的草原

主要怪獸群－貓

撒維耶具有乾燥的氣候，每年只有幾英吋的天然降雨量。人類小心翼翼地限量配給這些水分或用魔法製造它，而許多撒維耶的野生動物則得靠伴隨著巨型怪獸移動而來的天氣系統。

尤南多洞穴系統的峽谷與隧道在撒維耶底下綿延數哩。在漆黑的洞穴裡得留心你的腳步；有些隧道會突然中止於一座巨大的坑穴，例如看似無底的葛倫度峽谷。

賈寇恰，又稱「險路」，從卓尼斯往西部延伸，一路沿著阿塔雅湖岸穿過洛格凌山區來到熔緣城。這條路在撒維耶的部分包括了穿越許多橫跨該群系眾多溝渠的危險石橋。

貓

貓怪獸群是成群遊蕩在撒維耶平原與高地的兇猛肉食動物，獵捕牛、羚羊、大象等草食動物。類似於你可能熟悉且來自其他時空的貓，依克黎的貓享受玩弄牠們的食物。此獸群的巨型成員喜歡獵捕人類：逆轉怪獸獵人的優勢，跟蹤旅行商人，並藉由牠們的力量、靈敏度，與智謀避開聖所城市的防禦網。當與人類締結靈絆時，貓獸通常以食物作為表達好感的禮物。

Art by: Sidharth Charturvedi

你能夠透過某些與「傳統」貓類相同的特徵來辨識貓怪獸群。牠們擁有相似的耳朵、尾巴、腳掌，並通常具有獅子般的鬃毛或類似老虎、獵豹、美洲豹的皮毛圖樣。許多依克黎貓獸也具有翅膀。令我驚訝的是，本地人看似將此視為該獸群的天然特徵而非一種特殊突變。總之，我的建議還是一樣：要常常留意天空。

全能獵虎斯達茲

Art by: Viktor Titov

撒維耶是霸虎斯達茲的洞窟巢穴所在地，這隻兇猛的獵人從牠的殺戮中採集戰利品。戰利品狩獵是人類最殘忍的活動之一，因此讓一隻怪獸從人類身上奪取戰利品看似有種扭曲的正義感（不過我相信依克黎人不懂這份幽默）。身為掠食者的斯達茲無人能敵，融合了貓一般的機敏、夢魘般的匿蹤，以及恐龍的侵略性。實在難以想像還會出現比牠更有效率的殺戮機器。

Art by: Seb McKinnon

利艾爾說過一則關於斯達茲摧毀所有撒維耶早期人類聚落的遠古故事。據她所言，那次攻擊的倖存者們聯手建造了一座新聖所，並將它命名為卓尼斯。

無敵聖城卓尼斯

卓尼斯是這個時空裡最大的人類聖所，是一座擁有數萬居民的繁榮城市。位於撒維耶低地的伊格里平原上，其根基為一個巨大的水晶柱，被數個排列成同心圓的高大石牆保護著。卓尼斯訓練精良的軍隊在抵禦怪獸進擊上無人能出其右；據本地人說，它的城牆自創始以來從未崩塌過。他們說卓尼斯城建於人類族群逐漸衰微之際，這或許解釋了深植於他們的文化與思想領導中對怪獸那難以抹消的恐懼。

卓尼斯圍繞著亞格晶柱而建，它是這個世界上最大的單一水晶，象徵了卓尼斯居民的希望與防護。亞格晶柱形成這座城市的中軸並且也是卓尼斯怪獸魔法防禦網的根基。

卓尼斯的生存策略是力量；他們正面迎戰怪獸威脅，從城牆內擊退牠們。卓尼斯防衛軍，又因為他們的條紋制服與拋光扭釦而獲得紫銅軍這個非正式名稱，是這個世界上資源最豐富，也最強大的一支軍隊。紫銅軍由團結的城市守衛民兵、身穿制服的防禦魔法師，以及執政官組成。

士兵們使用長矛、弩炮、網子，以及其他針對怪獸的武器來抵禦怪獸。魔法師直接用攻擊咒語和防禦結界挑戰怪獸，並且協助維護警告怪獸進犯的水晶警報系統。我發現他們的方法相當粗暴，但我也認可他們的堅毅與團結。紫銅軍士兵並肩作戰，正如被他們逐出城的持絆人與怪獸一樣。

Art by: Zoltan Boros

克崔亞

Art by: Sam Burley

克崔亞是一個佈滿水晶結構物的溫暖森林流域。瀑布自排列著樹林的岩壁上傾瀉流入內陸湖與河流系統中。只有克崔亞的水晶能夠如此完美地與地貌融合在一起。為了從美妙的原始自然景象中獲取靈感，博物學家與智者經常旅行至此。

簡介

地貌－蜿蜒流經水晶森林並自山壁傾瀉而下的河流與瀑布

主要怪獸群－元素

由塔爾河注流而成的阿塔雅湖是這座時空最大的湖泊。如果你不清楚的話，你或許會把它當成一座海洋！據說它的深度足以容納巨型的水棲生物。我就是在這裡遇見利艾爾，只有這位智者的年紀比得上她那浩瀚的智慧。她和我分享了許多我此刻正要告訴你的傳說與秘密。

石英林是一座特別的森林，擁有格外密集的水晶結構物。樹林不分晝夜地散發出各種彩虹顏色。有些博物學家宣稱元素怪獸皆誕生於此並且在靠近的時候會變得更不穩定。

許多巨型草食獸沿著二十哩的塔爾河岸劈倒了林木叢，創造出一座遼闊的水壩系統。由水壩造成的水池則提供了豐富的魚群讓怪獸與足智多謀的人類捕食。

元素

在充滿水晶的克崔亞森林裡，空氣、水、土壤與火正如任一植物或動物般地生活著。元素怪獸群是這些自然力量的顯化形式。它們以熟悉的動物樣貌示人，但卻具有鮮豔的色彩、虛相般的輪廓，以及不符合重力且破裂或分離的解剖構造。

正如水晶是克崔亞自然地貌的一部分，它們也被融入這些元素中，在牠們四周盤旋或自牠們的皮膚上長出。

Art by: Lie Setiawan

元素天生疏離，不過一旦你取得牠們的信任，牠們也可以變得相當友善。可是，別忘了他們的原始天性，否則你很快就會發現自己陷入一場區域性的天災中。一個大地元素就跟山崩一樣危險，對你的人身安全有著相似程度的擔憂。

祈願虛獸依盧那

Art by: Chris Rahn

霸獸依盧那漂浮穿梭於水晶之間，牠是個能夠編織夢境與實現願望的虛相生物。人們不清楚關於依盧那的一切，而已知的部分卻看似抵觸現實世界的邏輯。據說依盧那能夠具體地讓夢想成真，不過貌似牠會完全隨心所欲地賜予這些賦禮。我曾見證過依盧那鳴叫，那是一種令人難以忘懷的美妙和聲，看似與這世界本身調和為一。

Art by: Seb McKinnon

利艾爾說過關於依盧那從夢境中召喚出一隻生物的遠古故事，但當她每次講述這個故事時，召出的生物都不一樣！難道她的心智終於衰弱了嗎？又或者這是依盧那的另一個偉大的秘密呢？

水晶&突變

天然水晶在依克黎是一種常見的景象，不過它們在克崔亞的數量最多。城市居民與持絆人並不完全了解這些水晶結構物，但人們知道它們能夠強化怪獸的生長與進化。在一隻怪獸的生命裡，牠能夠生長、扭曲，並轉變為新型態。有些怪獸只是變得更大型或更強大。在其他案例中，牠們可能獲得全新的特徵。我曾見證過怪獸自動長出翅膀、額外的四肢、整身羽毛，甚至還多長了一顆頭！

有些怪獸則突變為融合體，混雜了多種怪獸族群的特質（例如一隻恐龍虎或元素牛羚）。

Art by: Cristi Balanescu

大部分的依克黎水晶會在怪獸靠近時發出強光，而居住在城市裡的人類便利用這項特質作為一種進階警示系統。跟建築物一樣巨大的水晶會被納入許多人類聖所的建築結構中。小型水晶經常被併入軍服裡，可作為怪獸偵測裝置並用來標示階級與專長。軍事魔法師操縱的魔法通常反映了能夠在他們聖所內部或附近找到的水晶形狀與折射光彩。

因達沙

Art by: Noah Bradley

因達沙是一片低丘與神秘低地，點綴著發光生物的詭異光芒。據說曲枝樹與冷冽的曲窪地會吸引旅者，接著餵養這個區域的駭人夢魘生物。因達沙是一片擁有稀少遮蔽物與空曠視野的土地，這表示大部分的掠食者得靠潛行來突襲牠們的獵物。

簡介

地貌－位於低地平原內的沼澤水池，點綴著形狀獨特的樹木

主要怪獸群－夢魘

傳聞因達沙低地是由一長串巨型足跡所組成，從南方的札苟斯森林一路延伸到因達沙的西北海岸。利艾爾相信這些足跡是這座時空最龐大的怪獸在古時遁入海中之前所留下的。

因達沙孕育了數種不同的夜貓、蝙蝠鳥、昆蟲，以及其他身體能夠發出磷光的生物。即便是因達沙最幽暗的山谷也經常被動物的神秘螢光照亮。

因達沙的曲枝樹自根部生長時分裂為許多樹幹，經常彼此交纏成雙螺旋結構，並有著寬大枝葉的林冠。有些曲枝樹在成熟的過程中將水晶包覆於其中，創造出看似能吸引某些夜行性生物的彎曲怪異形體。

夢魘

夢魘，正如其名，來自人類最黑暗且最原始的恐懼（又或許是這些恐懼的實體化）。牠們於夜晚穿行陰暗的因達沙丘陵、森林，與低地狩獵，牠們的眼睛（有時候多達十顆）在一片漆黑中閃爍。牠們看似真心喜愛跟蹤獵物。有些遭受夢魘襲擊的倖存者誓言這些怪物其實是以恐懼本身為食。

儘管夢魘怪獸群的種類五花八門，幸好有某些明顯駭人的解剖特徵，我們便得以輕易地辨識牠們。夢魘通常具有超出正常數量的附肢，無論是纖細的手臂或潛藏的尾巴。牠們幾乎都擁有多對眼睛，偶爾會出現在頭部以外的地方（不過我確實見過完全沒眼睛的種類）。

Art by: Antonio José Manzandeo

一位我遇見的士兵告訴我最容易分辨夢魘的方式就是看牠是否在最糟的時刻突然冒出來。

我就直說了：我很難鼓勵你去和夢魘進行互動。牠們的奇妙適合遠觀，但就算是牠們群裡最可愛的怪獸也可能出乎意料地致命。那些與夢魘締結靈絆的持絆人是我見過最勇敢的人。

召亡魘獅涅司羅

Art by: Slawomir Maniak

我在因達沙遇見的每個旅者都向我提出同一句忠告：小心低語聲。他們所謂的低語聲來自霸獸涅司羅，牠是一個能夠召喚亡者的貓－夢魘－野獸融合體。死亡已久的生物靈魂聽見牠的呼喚並圍繞在牠四周，而它們那腐爛的屍體則以拙劣的生命姿態蹣跚爬出泥沼。怪獸獵人有許多故事提到陣亡的戰友殺了他們的獵物後卻反被復活的獵物尋仇。雖然故事相當可怕，但至少他們都有個快樂的結局（總之，這是我的觀點）。

利艾爾講述一則關於涅司羅首次殺戮的遠古故事。這位智者相信被涅司羅吞噬才能真正把人從存在裡抹除，畢竟這隻怪獸對死亡的支配權允許牠同時吞噬血肉與靈魂。

翔空城

翔空城是一座由數十艘透過氣球驅動的飛船所組成的空中「城市」。聖所的氣球與舵帆使它幾乎能夠永久飛行，讓它飛昇至高空以躲避步行、爬行，或潛泳怪獸的威脅。它的地板與桁架皆由極輕的木頭與空心翼龍骨製成，而且單獨的氣球飛船也可以任意脫離或重新連結。

Art by: Piotr Dura

翔空城的生存策略是機動力。這座聖所從不在一處久留，使它能避開依克黎許多飛行怪獸的遷移路線。當被攻擊時，翔空城能夠分解為許多小型元件並在稍後於安全之處重組－又或者他們會派出誘餌飛船將空中的威脅誘離主體船艦區。

翔空城的人們既大膽又獨立，偏好四處遷徙的生活而非靜待襲擊到來。儘管該聖所擁有不少兵力，我很欣賞他們對待進犯怪獸的方式大多為不理會牠們。

滯空者們告訴我，在好幾世代以前，因達沙曾有一座被稱為奧恩的高牆聖所。這座城市訓練發光夜貓與蝙蝠鳥繞行聖所並在其高塔內築巢以維持聖所晝夜燈火通明，進而確保了該城市的安全。但某一夜，發光生物不知何故並未現身，於是夢魘便趁著陰暗突破城門。有些奧恩城居民逃了出來，搶救了一些奧恩城的原始材料以建造基礎熱氣球。隨著時間過去，愈來愈多氣球飛行家把他們的飛船集合在一起，形成了現在的翔空城。我私心希望這些市民有朝一日能夠回到他們先祖的生活方式，學會將怪獸視為生活伙伴而非敵人。

洛格凌

Art by: Jonas De Ro

洛格凌是一圈沿著海岸分布的火山、白沙海灘，以及滴著熔岩的峭壁。昂葛拉山脊隔開了這塊區域和大陸的其他部分。熔緣城聖所建造於火山岩棚與寇德熔岩湖之間的山地。

簡介

地貌－火山環繞且沿著海岸線分布的白沙灘

主要怪獸群－恐龍

洛格凌的耀眼白沙灘綿延數百哩，而這條海岸線竟然還在延伸！來自昂葛拉山區的熔岩流濺灑入海，創造出火成岩堤岸並緩慢地延展這塊土地的範圍。

賈寇恰，或稱「險路」，從西南方的熔緣城開始蜿蜒數千哩，穿過盎葛拉山脊，沿著阿塔亞湖岸行進，接著抵達伊格里大平原上的卓尼斯城。在洛格凌內的賈寇恰路段排列著示警水晶，能夠在恐龍與其他怪獸威脅進犯時發出警報。

人們說查洛格火山是這個世界的最高點：盎葛拉山脊的頂峰。恐龍在查洛格火山那灼熱山坡上的巢穴裡孵蛋。看來並不只有人類會利用土地的優勢。

恐龍

生活在洛格凌火山區的悶熱環境中，恐龍怪獸群展現了翻騰熔岩所具有的一切暴力與怒火。牠們的狩獵行為既不纖細也無差別待遇，吞噬任何移動的生物並摧毀任何擋在牠們和食物之間的東西。牠們並不排斥吃腐肉，不過牠們更偏好吞下不停掙扎扭動的獵物。

依克黎的恐龍比其他時空（例如依夏蘭）的更強悍且更像爬蟲類。牠們的鱗片皮膚通常長滿了尖棘、長角，以及如岩石般堅硬的板甲。許多恐龍以雙足步行並且擁有能夠重擊對手的強健尾巴。有翼與水生恐龍也很常見，不過牠們看似全都具有同樣好戰的習性。

有一位我交談過的持絆人說，贏得恐龍尊敬最好的方式就是在牠面前擺好攻擊姿態並且決不退縮。我建議先從其中一隻比較小型的恐龍開始嘗試。

雷霆翔龍瓦卓克

Art by: Zack Stella

因其飛越天際時所發出的可怕隆響而得名，雷鳴霸獸瓦卓克統治著洛格凌的天空。牠或許不是空中最巨大或最快的怪獸，但牠卻是目前最兇猛的。瓦卓克在飛行的同時產生魔法能量，然後透過牠的藍焰吐息將它釋放。智者們說瓦卓克的火焰具有造成各種毀滅效應的魔法特質，但就歷史上來說最終結果總是相同：死亡。瓦卓克那不容質疑的霸權與行動力就表示牠會出現在洛格凌的任何一處，而來自其他群系的城市居民便戲稱這塊區域為「瓦卓克地盤」。

利艾爾說過一則關於瓦卓克把一座人類聖所燒成灰燼的遠古故事。她宣稱那道魔法火焰不只摧毀了城市，也同時抹除了人們對於那座城市的記憶！當然，我找不到任何能夠證實這則故事的人。

熔緣城

熔緣城是一座位於洛格凌盎葛拉山脊內一座巨型火山岩棚底下的聖城。數條熔岩自岩棚上流過並注入小心維護的溝渠與防洪道中，接著往外流向寇德熔岩湖。熔緣城的居所與市場就建造在跨越這些熔岩溝渠的橋樑和走道上。

熔緣城的生存策略是隔離。建造在一座火山岩棚底下，熔緣城已建立一套強大的防禦機制，迫使飢餓的怪獸前往別處尋找較不致命的餐點。被稱作詠岩師的魔法師們能夠呼喚位於城鎮上方山坡的巨型熔岩壩，並隨心所欲地調整熔岩流。在危急時刻，熔緣城能夠在整座城市前方創造出一面幾近連續不斷的熔岩帘幕以抵擋所有怪獸入侵－除了最頑固的怪獸。

熔緣城的居民是一群吃苦耐勞的人，為了抵禦更危險的怪獸而選擇住在一個極為危險的環境中。

熔緣城的市民能夠輕易地取得全年無休的火山熱能並且以他們的鍛造、冶金、製具，與雕塑技術聞名於世。在整個依克黎，一直有城市居民和獵人告訴我最棒的武器與裝備都是由熔緣城所造。沒想到一個自滿於躲避怪獸的社群竟然在人類對怪獸的暴行中佔有一席之地，這讓我感到相當失望。

札苟斯

札苟斯是一片遼闊濃密的雨林，含有蘑菇狀的樹木與潮濕的沼澤。緩慢踱步的草食巨獸正啃食著扇孢叢，而彩虹色的昆蟲則降落在漂浮於札苟斯淺池與溼地中的巨型睡蓮上。

簡介

地貌－充滿了遼闊睡蓮池與沼澤濕地的雨林

主要怪獸群－野獸

札苟斯的強韌樹林經常扎根於悶熱的溼地中。構成這些濕地的水池則供養了札苟斯的巨大睡蓮。這些巨型植物能夠生長到超過直徑三十呎並強壯到足以同時承受多隻動物的重量。對於像我這樣的路行者來說，巨型睡蓮便是橫渡水路最容易的方法。

札苟斯的獸群跟隨牠們最喜愛的植物遷徙。有些草食獸類會跟隨彼此的遷移路線－某一獸群啃食林地的堅韌外層葉片，下一個獸群則以被留下來的柔嫩、裸露的果實為食。

札苟斯是個怪獸獵人的熱門活動地點，因為此區的野獸獠牙、犄角、毛皮與獸肉是能夠交易變賣的值錢商品。自稱為狩獵大師的獵人車維爾花了大部分時間在濕地裡跋涉，彷彿是自己家一樣。他專精於模仿某些動物的叫聲，藉此將擁有大型犄角的首領誘離牠們的獸群。他就是那種最差勁的人類。

野獸

札苟斯的蔥鬱森林富含生機，充滿各種不同的野獸怪獸群。牠們大多形似巨型草食生物－麋鹿、馬、犀牛、駱駝、野豬，諸如此類－但絕對不能認為牠們全都性情溫馴。就算是小型的野獸怪獸也具有領域性且易怒，當牠們驚慌或感到威脅時便容易踐踏暴衝。

野獸具有許多明顯的特徵：多毛獸皮、粗厚皮膚、犄角與獠牙、粗短的腳或蹄等等。大部分野獸體型龐大且移動緩慢，但還是有許多近似於馬或羚羊的小型、優雅野獸。提供食物通常能獲得野獸良好的回應。不過要確定那頭野獸能夠清楚地區分食物和你的差別。

永恆巨犀布洛寇

Art by: Filip Burburan

所有的霸獸都相當古老，但人們相信布洛寇是最原始的一個。這隻溫和的野獸在札苟斯森林裡漫步，背上還長了一片微縮版本的叢林。據說布洛寇對時間的體驗和我們其他人不同：牠眨一下眼要花上好幾分鐘，牠呼一口氣要花上好幾小時，而他的瞌睡更長達數週！但就跟時間本身一樣，布洛寇是一股無法抵擋的力量。一但牠開始移動，什麼都無法讓牠停下，無論是人類、怪獸，或是大地本身。據利艾爾說，布洛寇的移動跟依克黎的四季變換一致，不過人們並不清楚究竟是布洛寇在跟隨四季或是四季在跟隨布洛寇。

Art by: Seb McKinnon

利艾爾說過一則關於布洛寇的遠古故事。根據傳說，第一個試圖殺害這隻霸獸的人類是個獵人。沒有回擊，布洛寇反而送了兩份禮物給這個人類。第一份禮物是透視過往，好讓她從過錯中學習。第二份禮物是預知未來，好讓她能夠帶領他人前行。

獵人

只有最魯莽、頑固、拼命與殘忍的人類才會走上怪獸獵人這條路，為了尋找獵物而漂泊遠離相對安全的聖城。有些人是出於刺激與競賽而狩獵；有些人對某些怪獸心懷長年宿怨；其他人則把怪獸的部位販售給有興趣的人。在我眼中，全都一樣卑鄙。

其他大部分人類也在某種程度上同意這個說法。雖然鮮少有人會禁止獵人進城，但他們卻是不受歡迎的族群。相反地，大部分獵人認為文明與其規範令人感到窒息－或許這是唯一我們都認同的觀點。有些獵人是不再受某些聖所歡迎的黜人，有些則是被摧毀的聖所倖存者。我不怎麼同情他們。我可以理解軍人為了保衛家園而戰鬥，但我無法容忍為了利益或競賽而無情地摧毀生命。

Art by: Svetlin Velinov

獵人們同時使用通俗與魔法陷阱來困住或誘捕他們的獵物。活捉怪獸是一種非常罕見且往往欠缺考量的任務，但這在技藝最高超的獵人之間並非前所未聞。

Art by: Livia Prima

你可以從裝備認出一個獵人。他們大部分穿戴頭盔、護目鏡，與其他保護頭部或讓他們自己在獵物眼中看起來更駭人的裝備。為了對付同等巨大化的獵物，獵人的武器往往十分巨大。（甚至比使用它們的獵人還大！）最具虐待狂傾向的獵人會攜帶刺鉤與鋸齒狀的武器，意圖在無法擊殺目標時使牠們受重傷且殘廢。

祝你旅途順利！

現在，你已準備好親自探索依克黎了！這是一個同等壯觀且險惡的時空。預作準備，帶著敬畏之心，再加上一點好運，你或許會發掘許多等待著你的奇觀。我希望這份指南能夠協助你探險，同時讓你的頭腦保持清醒。希望它有幫到你，也希望你把它交給下一個需要指引的鵬洛客。

－薇薇安瑞德