歡迎來到斯翠海文大學，它在阿凱維沃時空裡是一間與眾不同的魔法學校。在這份指南中，我們會帶你走訪這座大學以及內部的五所學院。你的課程就從今天開始！

斯翠海文大學

由五個施放法術的巨龍在大約700年前創立，斯翠海文大學是阿凱維沃的頂級魔法學習機構，從這個時空各地吸引有潛力的年輕法師前來其學堂內研習。斯翠海文分為五個學院，每個學院都有它自己的校區、教職員，以及魔法專長。這五個學院都專注於兩種敵對魔法顏色間的衝突：銀毫是白色與黑色，粹麗是藍色與紅色，靡華是黑色與綠色，衡鑑是紅色與白色，而量析則是綠色與藍色。

斯翠海文大學的任務是發掘並保存魔法知識，使那份知識代代相傳，鼓吹以自由開放的方式學習各式魔法，並且利用魔法來提昇整個時空民眾的生活。

啟蒙火炬

有五列信標塔宛如巨型輪輻般地自斯翠海文中心朝外擴展，延伸超過一百哩深入鄰近鄉間。這些啟蒙火炬燃燒著永恆的魔法火焰，象徵通往學習的道路以及擺脫無知。這五列信標塔匯集於茂典閣。

茂典閣

由Piotr Dura作畫

斯翠海文圖書館又稱茂典閣，形成了這所大學的中心。無門的拱形入口（它們的設計靈感來自於該時空隨處可見的星拱）歡迎著好奇的心靈進入這座圖書館。在它內部，從地板的每一個表面到那高到不合理的天花板幾乎都塞滿了一疊疊的書。茂典閤內部十分遼闊，具有難以置信的長廊，高到足以擁有其自身天氣的檔案室，甚至還有需要乘船通過的池子與壕溝通道。

秘典庫位於茂典閣內部，那是一間極為龐大的側廳，據說存有在多重宇宙中創造過的每一道咒語的複製品。儘管凡人的生命短暫到無法反駁此等說法，顯然這座檔案庫藏有無數強大的咒語。

位於茂典閣中心的是聖法諭大廳，是一間排列著紀念碑且令人敬畏的房間。大廳中心則是斯翠海文魔旋，那是一團龐大、明亮的純粹魔法力，宛如一顆魔法太陽般地照亮這個房間。

鬥法塔

鬥法塔是斯翠海文的學生們進行的一種競技團隊運動。五個學院各自派出他們自己的隊伍並帶上一隻符合得分規則的苑像生物。鬥法塔是斯翠海文主要有觀眾圍觀的運動，吸引了來自這所大學以及外界的大批粉絲。

鬥法塔的規則

兩個敵對隊伍在斯翠海文體育場會面。每隊由五名法師組成，加上一隻小型苑像生物。

每個隊伍後方都有一座高塔，其苑像生物則位於塔頂。

目標是竊取敵對隊伍的苑像並把牠傳送回你自己的塔上得分。

所有以任何方式對玩家、苑像、觀眾，或體育場與遊戲基本規則造成傷害的魔法將會失效。

除此之外，所有魔法都屬合法，仍受鬥法塔裁判委員會審核。

此競賽持續三個階段。每個階段的長度為鬥法塔沙漏清空的時間，大約20分鐘。（有時候沙漏裡的最後幾顆沙礫會悠閒地四處翻滾後才落到底部。）

當第三階段結束，得到最多分的隊伍獲勝。

學生與教職員

修習法師

就讀斯翠海文的人通常被稱為修習法師。新生被稱為一年級生直到他們選擇斯翠海文的五所學院之一。所有的一年級生都要穿著與任何一座學院相異的標準大學制服。

一般來說，一個學生在經過第一年的基礎課程後（因以為名），他們會選擇五個神秘學院之一。在那之後，他們將會身穿與該學院相應的服裝。

兩位導師

當法師選定一所學院後，有兩位指導老師將會被指派給他們，每一位分別來自該學院所屬的兩種魔法力顏色。對於這位學生在大學裡的最佳發展路線，這兩位指導老師通常會給出互相衝突的建議－例如，一位量析學生可能會聽見來自綠色屬性導師的一組建議，鼓勵他們打造召喚強大生物的技能，而藍色屬性導師可能會把他們推向抽象概念、幻影，以及數學理論。

最後，法師會選擇他們的專注領域（由他們的顏色身份所代表）。法師的專注領域通常是所屬學院的兩種魔法力顏色之一，但有時會混合了雙色。

教授

斯翠海文的教授是專精於其所選魔法領域的法師，他們一生致力於教導其他法師。教授依據年資、不同的魔法研究，以及對咒語的知識而分為許多層級。

講師－一位講授課程以及其自身學科的法師，但仍未通過成為一位正教授的觀察與評量預備期。

教授－一位致力於魔法學習領域且獲得認可的資深教師。大部分斯翠海文的教師都具有教授頭銜。

尊貴教授－一位在其職涯中具有卓越成就的教授，通常是透過出版經過專業評論的魔法研究或其他獨門研究。大部分的尊貴教授已在斯翠海文教學超過了二十年。

院長－每個學院都有兩位院長各自負責該學院一半的事務。每一位院長都是強大的法師和卓越的教授，各屬於該學院的兩種魔法力顏色之一。這十位院長就像是整個學院的對立顧問；他們彼此擁有深刻的專業對立面，總是對學習魔法的最佳方式提出不一致的看法。

榮休法師－一位不再任教於斯翠海文的教授通常被稱為榮休法師。榮休法師經常作為備受尊崇的客座講師與講者。

斯翠海文之後

斯翠海文的畢業生在離開大學後會踏上不同的旅程。許多人就只是返回他們的社群，使用他們的魔法幫助家園。有些法師在這個時空旅遊以尋找更強大的魔法，一路上與相遇的法師進行對戰。有些人跟摯愛或他們自身的神秘消遣找到了一個新家。有些人創建聖所或圖書館以持續他們的學習，甚至希望有一天能夠回到斯翠海文當教授。少數人會加入護龍衛，一群與尊貴的創院巨龍一起工作的菁英法師。

銀毫學院

「我們同意語言是文明最強大的武器。我們對於是否該用它來激勵盟友或粉碎敵人則抱持不同意見。」

－銀毫墨術士雷諾德

宏辯學院

時髦、咄咄逼人，又鍥而不捨，銀毫法師是文字魔法的大師。他們從戰鬥詩歌的口說文字或魔法顯化的書寫文字中創造咒語，在空中寫出符文墨水的圖案。銀毫法師是天生的領導者，奮發執著且好勝心強，具有敏銳的智慧並且抱持著非第一名不可的態度。當你看見一群銀毫法師朝你走來，你會因為他們的姣好外貌，堂堂儀表，以及入時穿著而大受打擊，同時「墨靈」則繞著他們飛掠，並在他們施用魔法時凝聚成符文或符畫。

銀毫的二元性

這個段落將會探索組成銀毫學院的對立信仰與魔法。對於任何一個學院，一位法師也能夠體現兩種魔法顏色，將不同面向與咒語合併為一個獨特的個體。

白色

銀毫的白色部分是關於使用語言的力量來鼓舞激勵他們的盟友並揭露社會的邪惡。製墨師、織符僧，以及善術士召喚充能詩文並將之顯化為活生生的墨水。頌戰僧、銀喉客，以及戰鬥詩人則透過聲音表演的力量來激勵人心並使他們週遭的空氣充滿能量。榮誇僧和榮耀術士操縱一種精心打造的恭維之力（通常是對他們自己）來增強一個人最出色的特質。蔑語法師和輝光術士揭發可恥的情況並使腐化的機構承擔責任。

黑色

銀毫的黑色部分是關於利用語言的力量來指出灼人真相以及攻擊他們的對手。嘲謔法師、影術士、螫智僧，與屈志客透過他們犀利的觀察來戳破對手的自信。揮墨師、暮法師，和影翼能夠召喚闇影魔法的墨水虛空，有時將它們打造為被稱作墨靈的飛行生物或由純粹黑暗所構成的武器。

地點

宏閣學堂

銀毫的主要建築是宏閣，一座宛如火車站的遼闊空間，許多光束自上方遠處被施法的玻璃窗滲入。宏閣充滿了陽台、包廂、隔間、講台，以及其他供演說者表演技藝的空間。墨靈繞著高聳的窗戶天花板飛掠，被施咒的聚光燈會自動聚焦於任何一位正在使用強大魔法的法師身上。

薔薇舞台

薔薇舞台是一座位於銀毫校區且不停旋轉的圓形平台，背景是一面由魔法墨水構成的薔薇（由過往表演的觀眾所獻上的花朵），創造出絕佳的聲音效果。修習法師在薔薇舞台碰面以練習表演、比劃，或進行榮譽決鬥。教授和教職員經常在薔薇舞台觀賞表演，一邊從場外查看與輔導學生的魔法表現。

戲劇館

一個讓銀毫學生鍛鍊體適能、舞蹈、武術，以及其他體能活動的設施。學生能使用被稱作灰室的準備空間（其實是一連串房間），裡面有妝髮沙龍、聲音排練室、鏡面演講排練空間，以及水療設施。戲劇館後方有一間特殊的感官剝奪室供修習法師在完全安靜的空間裡進行冥想並使自己專注。

學院苑像：墨靈

銀毫的黑色屬性法師有時會將闇影魔法打造為被稱作墨靈的飛行生物。這些活生生的墨水虛空能夠作為幫手和寵物，但它們的實體攻擊也相當具毀滅性，撕扯著敵人的生命力。它們流暢、多變的形體會隨著創造者的心念與意圖而變化。

粹麗學院

「我們同意藝術是咒術最真實的形式，魔法真正的目的就是美麗地表現自己。但我們對於方法卻持不同意見。我們有些人長年練習以精進技術；其他人則大聲宣洩被壓制的情緒。」

－粹麗榮休教授沸息布洛德

元素技藝學院

身為斯翠海文的藝術學生，粹麗法師不認為魔法與藝術有什麼差別。他們的咒語是自然創意的奇觀：過分華麗的魔法傑作。每一位粹麗學生都用元素魔法來表現自我以及他們看待世界的方式，並且經常使用不只一種元素。火、冰、水、風、土、岩、閃電、熱、冷、雪、龍捲風、地震、純粹能量的隆響脈衝－任何一種元素之力都能成為粹麗學生的靈感與媒介。

粹麗的二元性

藍色

粹麗的藍色面向與藝術訓練和學習、形象化、精密技術，以及藝術理論有關。當然，許多粹麗的藍色法師是元素師－致力於藍色屬性的元素魔法分科的藝術家。召雲師、霧法師、西風師、掠空師、漩渦專家、縛水師、塑冰師、灑彩師－這些全都是透過空氣、水，以及其他元素來展現其藝術的修習法師與教授。除此之外，美藝術士與曲藝師研究美麗的抽象原理。光彩占卜師和遠景術士在美麗的景象或個人預視中尋找真相。至炫術士和創造大師會創造規模過大的魔法效應。先鋒藝師擁抱概念性的、違反直覺的才華騰躍。

紅色

和藍色一樣，許多紅色屬性的粹麗法師都帶有一些元素師的特色。塑地師 、嘯焰師、熔岩專家、掠燼師、曲石師、電流幻視師、風暴繪師－這些人全都透過火焰、大地，以及其他元素來表現他們的真實情緒。除此之外，奇觀法師與奇蹟工匠朝天空拋擲新奇、風暴般的表演－通常是為了娛樂或干擾而非造成傷害。怒心師將他們內在的創意之火轉為個人力量，而思靈聯能師則把他們瞬間的靈感爆發投射至其他人心中。焚規師與爆裂發明師使用他們的藝術來粉碎刻板印象與習俗（而且經常粉碎了資產）。

地點

咒法師學堂

一座高聳的建築，在頂樓具有一塊四周被玻璃圍住的觀景區，並且被千變萬化的元素能量流環繞著。法師藝術家能夠從咒法師學堂的主要塔樓上看見數哩遠之處，而且這份景象也激發了許多藝術創作。

至炫走道

一條穿越中央校區建築的蜿蜒走道，有數百個粹麗元素創造物沿著這條道路陳列。有些更著名的魔法藝品已沿著至炫走道陳列了幾世紀，而其他轉瞬即逝的創意作品只持續了幾秒鐘。

怒風區

粹麗校區內一處惡名昭彰的區域，由過去數千名法師藝術家所捨棄的創造物已在此匯集數年。被守護與警告標語隔開，怒風區那不停變幻的魔法能量籠罩了好幾個方形街區，充滿了狂嘯的冰、風、火，以及失控的元素。這個地方本身相當危險，但它也是狂野創意靈感的來源，而且僅管危險，它依然是那些想要決鬥卻不想被上級打擾的學生的熱門地點。

學院苑像：元素

對粹麗法師來說，元素生物就是一種活生生的藝術形式。法師從純粹元素的融合物中雕塑藝術外殼，然後召喚活生生的元素能量來居住於殼中。成品就是一個能夠表現崇高情感 ... 與恣意造成毀滅的強大生物。一個粹麗元素的內部核心可以是翻騰的火、風、冰、水、熔岩，或堅石之力。

靡華學院

「在所有生命中都住有一份活生生的精華，而這份精華正是你能想像到的最強大魔法的關鍵。我們會使用那份精華來保存自然世界，還是將生命力奉獻給我們自身的浩瀚目標？」

—靡華血液研究教授鱷齒瑟班

生死學院

靡華法師從生與死的對立勢力中提取力量。他們從天然成分與活物精華中釀造強大的咒語，利用那份力量來治療或傷害生者，復甦或懇求亡者。他們的魔法能夠讓蔥鬱的森林憑空綻放或召喚分離骨肉的遠古德魯伊詛咒。有些靡華法師保護生態系不被污染，而其他人則著迷於腐化和死亡的力量。他們享受在緩慢的河水中乘著殭屍鱷魚悠遊，採集草藥以製作治療慢性疾病的藥水，在沼蛙的和聲中沉思，或是召喚出可怕的遠古自然化身。

靡華的二元性

黑色

靡華的黑色法師專注在為他們強大的術法搾取生命力。儀式師、喋血醫師、捕蟲師、解剖師，以及血脈巫師從衰敗的活物中搾取精華來驅動其強大的黑暗咒語。災禍術士和鼎鑊怪客使用由惡毒成分製成的污穢合劑來織成索命詛咒魔法。攪血師、顱骨術士、懼骨客，以及其他死靈術士則用魔法灌注死亡的組織以供其差遣。

綠色

靡華的綠色法師專注於激勵生命能量的綻放與生長。草藥師、恩澤巫師，以及縛葉師以藥用草藥來緩和傷口以及強化生物。伏地師、泥面客，以及河口德魯伊直接與大地相通，確實低伏身體接觸活生生的蓑草原腐沼以增強他們的自然魔法。喚枝師、楚吉獸園丁，以及害蟲守衛會召喚腐沼生物並收割存在於牠們身上的微生命。

地點

蓑草原

一片圍繞著靡華校區的河口沼地。蓑草原以含有各式各樣的怪異沼澤野獸而聞名：不死生物、蝙蝠、鱷魚怪獸、被稱為楚吉獸的腐爛河口神行客，以及居住在沼澤裡且被稱作腐沼痂犬的犬類野獸。蓑草原是尋找害蟲、草藥、蛛絲、真菌，以及其他藥劑與咒語強效配方的絕佳處所。

韋德脛學堂

韋德脛學堂位於靡華校區中央，看起來就像是從蓑草原本身長出的一種腐沼宅邸。韋德脛是一片相互連通的木莢網絡並且具有通往外界的木板走道，宛如某種沼澤生物的捲鬚。韋德脛學堂擁有一個舒適的內廳，教授會將巫師學員聚集於此進行課堂作業。

拘禁腐沼

一座與蓑草原相鄰且散發惡臭、徹底令人不愉快的沼澤地，同時有被稱為附藤獸的好戰生物於此肆虐。靡華教授把行為不端的學生送到這裡以示懲戒，但這裡也是採集草藥製作某些強大療藥與詛咒的完美地點。

學院苑像：害蟲

靡華法師需要生命菁華來通聯他們的魔法，而最常被作為此用途的生物就稱為害蟲。害蟲是類似蠑螈且一般來說相當惱人的生物，會隨時為了靡華咒語而消融為魔法力量。大部分靡華以外的法師認為害蟲是討人厭的生物：牠們是讓人不舒服、嘶嘶作響、佈滿尖棘、無法訓練的生物，還會豪不猶豫地咬人。但靡華法師卻經常帶著害蟲到處走，把牠們當成寵物一樣溺愛－這些寵物也是方便的生命菁華來源。

衡鑑學院

「我們在歷史教導我們的事情上抱持不同觀點。時間是否為一場巧合與衝突的混亂之舞，還是文明會逐漸朝一個井然有序的理想境界邁進？不過我們都認同過去藏有每一個問題的解答，所以我們必須復甦它並發現其真相。」

－衡鑑掘古師忒魯德

究古學院

衡鑑法師是著迷於歷史的熱情學者。他們透過仔細鑽研考古神器來探索過去，從遠古巨著裡引現魔法能量並且召喚死亡已久的歷史人物精靈。他們穿著陳舊的皮靴與旅行斗篷在這座時空廣泛遊歷，蒐集遠古遺寶並學習失傳的語言以解開歷史的秘密。

衡鑑的二元性

紅色

衡鑑的紅色法師偏好他們在研究過去時伴隨的魯莽發現與冒險精神：歷史的精華與情感更勝過精準與程序。破崖師與遺跡祭師操縱能夠幫助他們潛入遠古遺跡的魔法。混亂學者、瑣究師，以及親謬師探究宛如一連串荒謬偶發事件的歷史軼事。戰識師對於在血腥時代戰爭中使用的魔法感到十分興奮。塵語師和蔑英師喜愛和過往的精靈交談以發掘關於他們的醜事－怪癖、弱點，諸如此類。卷擊師與展書僧以一種相當具體的方式使用歷史：直接從畫在他們書頁上的人物召喚魔法，或是用沉重的書本毆打笨蛋！

白色

古物學者、覓真師，以及謄古師喜愛揭露並記錄過往；他們經常被冗長的卷軸與書本環繞，他們也以此記錄流傳給後世的歷史真相。遺寶究研師、亙古術士，以及紀念碑僧侶發掘遠古歷史人物的雕像遺跡，從遺跡位置的架構占卜來自過往的智慧。肖像師、掘古師，以及鬼魂擁護人將精靈束縛於和它們相似的紀念碑裡，同時與它們交談以習得其偉大又激勵人心的成就。戰鬥靈媒與召魂師能夠實際強化與激勵召出的精靈以供戰鬥使用。管理師、引古師、講解員以及館長保存並照料在衡鑑校區內的遠古咒語知識、神器，以及其他過往遺寶。賦榮師與暗喻師能夠提取歷史的真相來強化、激勵，或鼓舞盟友，而誦規師與法規師則使用歷史先例來強制施行魔法律法。

地點

避柱

一連串直接從完全垂直的峭壁上挖掘而出的歷史建築，現已作為研究、課堂作業，以及居住用途。旅者們從一個避柱「社區」沿著危險的橋樑走向另一個避柱，經常直接從許多開鑿而出的遠古雕像的巨大石臉旁經過。

肖像列

衡鑑的主要校區。它的通道兩旁排列著知名歷史人物的紀念碑，包括過往的教授與傑出的修習法師，以及戰爭英雄和遠古的國家元首。

科瑪學堂

一座壯麗的多層畫廊，衡鑑法師聚集於此參與大型講座與示範活動。法師們在陽台展開長達千呎的卷軸研習遠古文句。位於科瑪學堂中央的是被修復的科瑪宏偉雕像，這位睿智的修行僧是斯翠海文初創時的第一批衡鑑教授之一。

學院苑像：精靈雕像

衡鑑法師透過召喚遠古亡者的精靈來補充他們對歷史的學習。儘管塵語師和掘古師會召喚精靈並向他們討教關於過往的知識，戰鬥靈媒和其他衡鑑法師有時會提取這些精靈的魔法力量 ... 或透過讓這些精靈待在描繪其生前樣貌的雕像內以將它們轉為強韌的軍人。

量析學院

「我們對於數字是否存在於外部世界，或數學是否為只存在我們心中的純邏輯鍛鍊抱持不同看法。但我們都認同我們是唯一研究實界真正基礎之力的人。」

－量析理論院長英巴罕

數法學院

量析法師是天才自然數學家。他們研究圖案、碎形，以及對稱性以掌控自然的基礎數學之力。他們能召喚由碎形構成的生物或將抽象的理論轉變為高聳的螺旋圖案。量析法師喜愛增加、擴張，與加乘：他們能夠藉由扭曲數字來拓展知識或使自己的體型變大四倍。他們的服裝與魔法展現了他們沉浸於理論與自然之間的方式－他們的長袍織品與咒語本質都帶有重複的元素、巧妙的對稱性，以及驚人的幾何圖形。

量析的二元性

綠色

量析的綠色面向著重在為生命帶來數字的可能性，並從數學的可能性之中創造出實相。蓬勃師、雄生術士，和象徵師以自然生物為基礎召喚分靈生物。增幅師與比例德魯伊，簡單來說，喜愛把東西變得巨大。著名的量析魔法力學者探查魔法力的本質與可能性並講授關於地脈、魔旋、施咒，以及這個時空中的其他魔法力現象。

藍色

量析的藍色面向吸引了那些想深入探究理論、推測，以及空間可能性等抽象領域的人。抽象師與旋證師召喚能夠延展空間可能性的狂野魔法。螺旋術士和分靈學家創造出與實界關係多變的美麗圖案以及奇異的光學幻影。迴知師與序列先知經由研究扭曲心智的無限重複圖案來學習。形上術士、現象學家，以及虛空理論師超越數字以研究並扭曲實界本身的自然基礎，學習或改變關於世界的根本真相。有時這會產生「莫名」，那是一種誕生自矛盾事物的怪異、超現實生物。

地點

托拉斯學堂

量析校區的中央學堂位於一連串幾何圖形的走道盡頭，登上一個斜坡就抵達這座高聳的建築。在內部，托拉斯學堂的建築可投映至一個不停變換的三維網格，它會隨著時間緩慢改變和演化。有些量析教授堅持修習法師不應在學堂內逗留太久，以免其幾何架構最後在他們還待在裡面時內外翻轉。

算術場

許多由水構成的動態雕塑品以怪異的行徑使量析校區充滿生機：呈現立方體的噴泉、在空中奔流的拱形水道、看似固態的水塔樓。有一座水建築藏著一個秘密：裡面有一塊被稱為算術場的神秘空地。從外部看來，算術場像一個大型的水立方體，每邊長十呎。在裡面，它是個看似無邊際的理論空間，實界法則不適用於此。法師們使用這個空間來探索理論數字的可能性。

栽培館

一座使人瞠目結舌的光照花園，具有許多螺旋狀、環狀植物以及分靈動物。量析教授已在校區的這個部分反覆教導生長咒語，幾百年來這塊區域已增強了任何在內部施放的生長魔法。

學院苑像：分靈

量析魔法能夠將自然圖案提取並複製為被稱作分靈的人造生命形式。因為它們基本上是依照公式被創造出來的生物，所以它們能夠以數學方式從微型到巨型來調整它們的大小，使它們能有效地成為法師的伙伴，無論是玩具、寵物、幫手，或是戰鬥盟友。

大學以外

曠土

此時空大部分已知的地方都分佈在兩塊巨型大陸上－通常被稱為曠土的北方大陸歐里希亞，以及被稱作加拉索爾的神秘南方大陸。一條名叫預兆地峽的陸橋連接了這兩塊大陸。斯翠海文大學位於歐里希亞大陸的東北方。

創院巨龍

在這座時空誕生之時，隨著兩座時空的魔法力以衝突的方式重合，有許多生命形式適應了這個新架構並且也誕生了許多新型態的生命。五個格外強大的重合魔法力漩渦變成燦爛光球，接著從光球中孵出了五隻龍。這五隻龍已成為此時空的魔法徽記，活生生地象徵了五種二元相斥之力。

創院巨龍是第一個專精五種敵對顏色魔法組合的生物。當人形生物崛起時，一開始巨龍為了凡人設法操縱魔法的狂野之力而感到惱火，但他們漸漸明白只有透過嚴謹的學習才能讓魔法被妥善運用。於是，幾世紀前，巨龍們創立了一座致力於研習五種二元魔法力的機構，而該機構也就是我們現今所知的斯翠海文。這五個學院皆以每一位巨龍專精的魔法為基礎。

直到今日，創院巨龍依然在這座時空漫遊，成為五位致命的空行智者。他們已不再直接過問斯翠海文的事務，偏好讓學院長替他們發聲。巨龍擁有浩瀚的智慧，但他們的脾氣可不好。法師探尋他們只為了學到最深奧的秘密。

歐理可

歐理可是一群操縱魔法禁術的秘密法師社群。他們居住於遠離斯翠海文之處，但他們經常滲透這所大學尋找咒語並為其黑暗計畫招募人手。歐理可特務運用欺瞞、匿蹤，以及強大的黑暗魔法來追求他們邪惡的目標。

死亡決鬥、潛行暗殺、滲透充滿法師的機構、鮮血儀式－歐理可的行程既危險又繁重，因此這個組織經常需要新成員。歐理可特務主動尋找並招募有潛力的法師，而他們最喜愛的其中一個狩獵場就是斯翠海文。一名歐理可特務會經常與強大但卻表現不佳的法師或被機構忽視的學生接觸，使用幻影魔法與詭計來隱藏其歐理可身份。學生通常不知道自己正被選取為歐理可的招募對象－他們只知道自己被一位迷人且說話動聽的陌生人邀請參加一場專屬會面。然後在那位法師最脆弱的時候，他們就會供給他一副面具。

古旅人

古旅人是一種睿智、巨大、長壽的生物，他們天生具有魔法才能。人們能看見他們跨步穿越曠土，用他們的多條手臂探索魔法源或用他們的「眼睛」，也是某種魔法專注力，凝視存在之物。古旅人能夠存活上千年；人們認為有許多古旅人自破曉時代起就已存在。法師們為了古旅人浩瀚的歷史與魔法知識而尋找他們，但古旅人卻傾向以難懂的典故和神秘的隱喻來溝通。

星拱

違抗重力的拱形物體散布在這整個時空裡，看起來像神秘的祭祠或紀念碑。他們由飄浮成拱形的天然物質輪輻構成，具有一道精準的內弧以及一道粗糙又不規則的外弧。它們能夠筆直地豎立或以某種角度傾斜；它們的規模可小可大，完整或破碎，長滿植被或神奇地一塵不染。它們的不規則輪輻讓人想起了一個閃亮天體星辰的輻射光芒。

星拱是破曉時代的神秘殘餘物，當時這個時空很年輕而且大地上還沒誕生任何人形種族。在大部分情況下，星拱就只是待在那裡，莫名地飄浮著，靜靜地一動也不動，沒有活性。但有許多人說他們曾見過一座星拱於生命中的危急時刻出現在他們面前，幫助他們理解一堂課或答覆他們心中的緊急難題。有些人相信每一座星拱都標記著一個具有強大魔法的地方，例如一位偉大法師的出生地或一道遺失久遠的咒語所在地。其他人則相信它們與古旅人具有某種程度的關聯－有些人宣稱他們曾見過一座星拱於古旅人面前帶著強大的魔法甦醒。

魔旋

魔法力流經整個阿凱維沃時空。不過在某些地點，魔法力卻糾結紊亂。在這些地方，魔法與咒語可能變得極為強大－而且也十分危險。這些地方被稱為魔旋。根據古旅人的說法，魔旋是這個時空誕生之時，對立魔法力的兩個衝突源重合之處。

下課

希望你已學到一點關於阿凱維沃以及許多關於斯翠海文大學的事。如果你依然渴望知道更多關於這個世界的事，你能夠在下個月閱讀一篇對於此系列傳奇角色的總覽。此外，新的斯翠海文：魔法學校故事將會在接下來的幾週於MTGStory.com以每週兩篇的頻率刊登。如果你等不及要註冊，你能夠透過這個詳細且具有法律效力的測驗找到適合你的學院。不過最重要的是，我們希望你能享受由下列伙伴們（不只這些！）所協助創造的世界：

致謝名單

概念藝術家

Daarken

Jehan Choo

Lena Richards

Nick Southam

Rebecca On

Sam Burley

Tyler Jacobson

Vinod Rams

創世團隊

Andrew Vallas

Annie Sardelis

Doug Beyer

Emily Teng

James Wyatt

Fox Allison

Sydney Adams

平面設計師

Daniel Holt

James Arnold

藝術總監

Taylor Ingvarsson

創意製作人

Meris Mullaley

創意負責人

Doug Beyer

創意總監

Jess Lanzillo