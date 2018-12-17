鵬洛客們，好消息！雖然局勢逐漸升溫，但拉尼卡尚未陷入混亂。幾個月前，烽會拉尼卡 帶我們見過了十公會中其中五個，而效忠拉尼卡則會繼續完成歐佐夫、古魯、析米克、俄佐立和拉鐸司的介紹。就算你選擇的公會這次不在鎂光燈下，依然有很多很棒的牌分布在各個顏色裡，更別提還有那些強力的神器和地牌。

每個公會都有代表的機制，這篇文章就帶各位搶先看看它們。開始吧！

拉鐸司宗派和揭幕

沒有人會像拉鐸司宗派這樣明白地表示民眾是不受控的，那是作秀、暴力、無政府及混亂的混合體。孩子們，是時候該將杯裡的酒一飲而盡，好戲要上演了。

揭幕是拉鐸司的新關鍵字，提供咒語一個替代性費用。如果對手本回合有失去生命，你就可以用咒語的揭幕費用來施放它。在一些牌上，替代性費用會打個折扣來作為你傷害對手的獎勵，而也有其他牌，像是銳茲瑪第狂歡人和居椽惡魔揭幕會有較高的費用，但附上一個支付該費用的額外獎勵。你永遠不會被強迫支付揭幕費用，就算本回合你的對手失去了生命也一樣。

對手失去生命有幾個方法。傷害會導致失去生命，直接讓對手失去生命的效應也會，如果對手在回合中基於各種理由支付了生命那也算。如果他們的生命值在該回合裡降低，他們就算失去了生命。記得對手也可以在同一回合裡獲得生命，但那並不影響你用揭幕費用施放咒語。舉例來說，如果對手在回合開始時有12點血，受到了3點傷害，接著在該回合稍後又獲得了5點血，你依然可以用揭幕費用施放咒語。

揭幕本身並不會改變你施放咒語的時機。對手在自己回合失去了生命，並不代表你可以在任何時候施放它。以沒有閃現的生物來說，除非有別的原因，否則它們依然得等到你的行動階段。

就算支付了揭幕費用，魔法力費用和咒語的總魔法力費用也不會改變。銳茲瑪第狂歡人的總魔法力費用不管你是怎麼支付都是2，也不管你的對手失去生命或有多少對手失去生命，揭幕費用都是不變的。

如果拉鐸司有什麼喜歡的玩意，那就是門票收入。所以把刀子磨利，確定保險還沒過期。嘉年華會要開始了！

歐佐夫集團和往生

歐佐夫集團在整個拉尼卡都有投資，從金融到宗教，甚至延伸到往生之後。因為當某人的肉體灰飛煙滅，靈魂將能更自由地 . . . 自由地活動。新的關鍵字往生提供歐佐夫一些生物超自然的持久力。

往生是個帶有數字的觸發式異能，像什一稅徵收員就帶有往生1，而有些生物則會有較高的往生值。當一個具有往生異能的生物死去時，會派出1/1具有飛行異能的白黑雙色精靈衍生生物。那個數字代表你可以獲得幾隻1/1的精靈。

往生只有在生物死去–代表「從戰場被放到墳墓場」時才會觸發。如果是直接從戰場上被放逐或類似的效應，往生將不會觸發。記住阻擋者是被同時選擇的，所以如果你用一隻具有往生異能的生物阻擋而他死去，精靈（們）將來不及在同一場戰鬥中進行阻擋。

如果歐佐夫有什麼喜歡的東西，那就是優勢。讓部隊立下生死狀並用他們的靈魂為你作戰吧。

析米克聯合及演化

生命很美麗，對析米克來說則是一個合理的起始點。任何東西都能被改進，從微不足道變為完美無瑕。拉尼卡這些日子不太對勁，威脅無法預期。如果析米克要領先眾人，他們得持續演化。

演化是一個新的關鍵字動作，就像我們在老朋友理想境議員潔加娜身上所看到的一樣。演化帶著一個數字。要演化，首先檢查生物身上是否有任何+1/+1的指示物。如果有，演化就沒有任何效果；但如果沒有，在其上放與演化值等量的+1/+1指示物。一個很棒的點是：如果一隻生物失去了它的+1/+1指示物（系列裡有些可以藉此獲得優勢的方法），他可以再次演化並獲得更多指示物。

獲得+1/+1指示物對於把生物變大有著顯著的效果，但析米克還加進了一些額外的紅利。潔加娜很樂意帶領你帶著+1/+1指示物的大軍輾過所有擋在她面前的人。

如果析米克有什麼喜歡的東西，那就是利用優勢並讓它變得更好。或許加對翅膀，或許在哪加個膀子。看看這個小夥伴。

古魯部族和起事

古魯部族是由狂暴征服者所組成的鬆散組織，不是那種你會想打交道的類型。他們反對拉尼卡冰冷政治氛圍的方式，就是自己最拿手的：起事。新的關鍵字起事讓你選擇要把生物加大或是加速。

具有起事異能的生物進到戰場時，操控者可以選擇讓他帶著一個+1/+1指示物或是獲得敏捷。這個選擇會於生物進戰場時發生，所以沒有人可以回應。古魯破咒人可以是4/4，或是以3/3的大小直接攻擊。

生物會在進戰場的瞬間獲得所選的加成。如果選擇讓生物獲得敏捷，那就算回合結束了敏捷也還會在，這在如果另一個玩家之後獲得該生物的操控權時就可能會造成影響。在這之前擊垮你的對手吧！

在一些不常見的情況下，進到戰場的生物會有兩條起事異能，這時你可以為每個起事分別選擇。舉例來說，如果一個生物有兩條起事，你可以讓它帶著兩個+1/+1的指示物、一個+1/+1的指示物並獲得敏捷，或是兩個敏捷進戰場。兩個敏捷跟一個敏捷並沒有任何差別，但或許可以嚇唬你的對手。吼！

古魯不在乎愚蠢的宣傳句，只管擊碎它。

俄佐立議會和附案

俄佐立的議會圍繞著律法與秩序。他們想控制百姓，因為顯然百姓們沒有打算自我管束。其中一個工具就是法條，並限制大多數活動只能在指定的時間和地點進行，但就算再嚴密的法條也可以有附案。

附案是一個新的異能文字。異能文字並沒有任何規則上的意義，所以附案更像是一個標籤。它（大多）會出現在瞬間上，如果在行動階段施放該咒語就會有額外或替代的效應。所以如果你願意放棄一點靈活性，就可以獲得額外的效果作為獎勵。

來看看緊急權力。它有一個華麗的基礎效應，而你會認為最好等到對手的回合結束步驟再施放，這樣將能適時地在重置前填滿你的手牌。但如果你願意在自己的行動階段中投入七點魔法力，就可以獲得附案的效應，給你一個免費總魔法力7或以下的永久物。

仔細閱讀每一張附案的牌以了解它們分別能幹什麼。附案異能裡「改為」的字樣是一個自我替代的效應，代表你不會獲得基本效應，只會獲得升級過後的。

如果俄佐立有什麼喜歡的東西，那或許就是法令授權了。你最好乖乖服從。

連體牌

效忠拉尼卡延續了烽會拉尼卡開始的兩個循環的連體牌。別調整你的螢幕，它們看起來實際上像這樣：

這些以公會為基礎的連體牌包含了一半混血多色和一半傳統多色的牌。讓我們藉這篇快速幫大家複習一下混血魔法力。

混血魔法力

混血魔法力的符號可以用組合的兩個顏色之一支付。舉例來說，藍/綠的費用（如在存育上所看到的）可以用一點綠色或一點藍色魔法力支付。一個在魔法力費用中有混血魔法力符號的咒語同時屬於符號的兩個顏色。存育不管你用哪個魔法力來施放，都是一張的藍綠雙色咒語。混血魔法力提供你在考慮要把哪些牌放進套牌裡時極高的靈活度。現在我們回來看連體牌。

連體牌

如果你從未使用過連體牌，讓我們快速複習一下。他們本質上是二張牌合而為一，在你施放時選擇要施放哪一邊；當咒語在堆疊上時，只有那半邊會被考慮，另外未被施放的半邊將會被忽略。一張連體牌永遠是一張牌。舉例來說，如果你被要求棄一張牌，存育 // 存異只視為一張。不在堆疊上時，連體牌有兩邊加在一起的特性，也就是不在堆疊上的存育 // 存異它的總魔法力費用將是4。（這跟上次你玩連體牌的時候可能有點不同。）

華麗地效忠及找到他們的地方

所有的十個公會和這次回到拉尼卡分別的代表機制都已經完成，並馬上會到大家手上。我們已經稍微開始了效忠拉尼卡的預覽季。和全世界我們一同支持的夥伴隨時回來這裡看看，享受吧！