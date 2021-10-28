有誰不喜歡婚禮呢？聖杯充滿鮮血，美麗僕人的心臟持續撲通撲通地跳著—至少在你肚子開始餓之前。還有華麗的服飾！新娘的禮服高貴華麗，材質只能維持一天的保存期—那是由不朽的靈魂所編織而成！（那 . . . 游移在長袍上的是臉嗎？）

這是依尼翠的婚禮，所以那肯定是個既邪惡又有趣的活動—重點在邪惡。當然，既然這個系列名為依尼翠：腥紅婚誓，補充包添趣團隊肯定會盛大地慶祝這一切。

為大家帶來補充包添趣

補充包添趣需要很多充滿才華的人的協助，來製作每個新系列中獨特的處理方式，有些你已經在依尼翠：黯夜獵蹤補充包添趣文章裡看過了。依尼翠：腥紅婚誓 利用了一些依尼翠：黯夜獵蹤剩下的內容；許多人同時參與了兩個系列，讓這兩個系列有著一致的感覺。

「一開始我們是同時製作兩個系列的，主要是在概念上。」創意經理 Tom Jenkot 説。一開始牌張處理的團隊包括 UX 設計師 Daniel Holt、資深圖像設計師 James Arnold，和藝術總監 Crystal Chang。「在我們決定了概念以後，便把它們分為開發、微調及委託。」

補充包添趣團隊研究了吸血鬼電影並檢視吸血鬼在流行文化中的代表，但內部也有著很棒的資源可以使用。「大多數補充包添趣牌張處理方式的啟發，都來自藝術總監Taylor Ingvarsson的作品，以及概念畫家所提出造訪依尼翠的感覺。那是在疫情迫使我們必須要在家工作前最後一個的概念呈現，而當我們離開辦公室時，整面牆都是很酷關於吸血鬼婚禮的想法—足以啟發所有補充包添趣的牌張處理方式！」

永恆之夜繼續

永恆之夜的特色牌框，延續了之前的系列把經典的黑白及低俗恐怖風格帶到了依尼翠：腥紅婚誓，繼續出現在傳奇生物和全圖基本地上。

「我們認為這是一個很棒的方式把兩個系列連在一起。」Tom 説。「且它們感覺起來很酷，所以我們想看到更多！Crystal Chang 指導了這些牌全部的插畫，就和依尼翠：黯夜獵蹤的時候一樣。許多畫家回歸支援，還有一些新的帶來了他們最好的作品。」

無邊框和擴圖

一如往常，無邊框和擴圖牌都可以在依尼翠：腥紅婚誓裡找到。你會在稀有的雙色地及鵬洛客上找到無邊框的處理方式。

精選的稀有及秘稀牌除了一般牌框的版本外，也會有擴圖的處理方式。

尖牙特色牌框：各式美麗的吸血鬼

專屬於依尼翠：腥紅婚誓裡的吸血鬼，新的尖牙特色牌框帶來了精緻高雅的牌張處理，與更野生的依尼翠：黯夜獵蹤秋分牌框形成對比。「有著精緻手繪的收成主題秋分牌對依尼翠：黯夜獵蹤來說是最棒的處理方式。」Tom 說。「而更傳統的尖牙處理方式則更能表現出哥德式的建築—當然還有尖牙。」

Turn Over

創意製作經理 Chrissy Wiley 同意他的說法。「依尼翠：黯夜獵蹤和依尼翠：腥紅婚誓確實提高了我們考慮補充包添趣牌框的標準。」她說。「特色牌框是一個很好的例子表現我們是如何利用這個世界的細節來設計出美麗的牌框。」

牌框的設計是從委託給藝術家 Alix Branwyn 開始。「她為我們完成了一些牌框—有些有發行有些沒有，」Tom 說。「她提供了我們半打很強烈的概念（也很有尖牙的感覺）。我們選擇了其中一個，由 James Arnold 稍作修改後放進了需要的每個顏色裡。」

截然不同的美感也與揭露奧莉薇亞沃達連和她長久以來的吸血鬼婚禮相稱。「[尖牙特色牌框]華麗富哥德風味，且還是最適合吸血鬼婚禮的設計。我們選擇了浪漫/愛情小説類型的外觀—柔焦、戲劇性的燈光，還有很多美麗的吸血鬼。更別說在我們找了惡魔城的畫家小島文美所繪製的索霖實在是驚為天人。」

依尼翠的吸血鬼們除了嗜血外還有另一項天賦：他們知道如何打扮。「吸血鬼的時尚是無與倫比的，」Tom 說。「許多美麗的吸血鬼打扮地如此華麗—他們實在很漂亮不是嗎？」

「除了吸血鬼的衣裝外，最時尚的就屬他們所居住的哥德式建築，」Tom 說。「我們很早就知道我們想要這成為牌張處理方式主要的啟發。我只是不知道 Alix 和 James 會表現地這麼好。」

德古拉現身

「我的復仇正要開始！我等待了數個世紀，時間是站在我這邊的。」

—德古拉伯爵， 德古拉第 23章。Bram Stoker 作品

說到舉辦一場華麗的吸血鬼盛宴，你當然不能不邀請那位吸血鬼。畢竟他可能會生氣，而你也知道他對這件事情是怎麼看的。所以，依尼翠：腥紅婚誓為文學史上最經典的吸血恐怖角色—德古拉伯爵鋪上了殷紅色的地毯。

Turn Over

但在電影、漫畫、戲劇、電視和書籍裡有過太多「德古拉」—說真的，這些傢伙到處都是，而每個表現這位伯爵的方式都有一點點不一樣。在依尼翠：腥紅婚誓的補充包添趣處理方式上，團隊希望溯源到最一開始的作品：Bram Stoker 著作的德古拉上。

「我們唯一尋找啟發的就是那本書，」Tom 說。「事實上，我們很小心不要跟其他漫畫、電影、電視或其他裡面表現的方式重疊。那是他們的表現方式，而我們希望忠於原著。」

但忠於原著對德古拉的表現方式也代表著挑戰。「並沒有太多描述角色細節的內容，」Tom 說。「甚至隨著內容的進展，德古拉伯爵看似變得更年經，外貌也有所改變。Doug Beyer 為德古拉系列牌寫出了所有的插畫敘述，琢磨出我們可以提供給畫家的文字線索。」

德古拉不是孤身前來，還帶來了許多知名的角色、地點和物品—總共有 18 張牌（別忘了去看 Mike Turian 的文章收集依尼翠：腥紅婚誓來了解要如何得到這些牌）—把錫本比根和依尼翠結合在一起。「氣氛在這裡起了很大的作用，德古拉沈默且自信的能力也是。這裡有很多的文字內容能幫助我們描繪出概念。」

為這個處理方式尋找完成這個氣氛感覺並演繹出那些角色畫家的工作落到了 Tom 頭上。「選擇畫家的過程非常有趣。我確實在牌張資料庫裡面打了『吸血鬼』，挑出了數百張的插畫，選擇了其中最喜歡的吸血鬼並聯繫了畫家。每位畫家都希望自己能獲選參與，數量比我預期的還要多。他們迫切想要參與製作德古拉—而且是在魔法風雲會裡！？這太瘋狂了。結果完美地呈現了大家的熱情所在。」

現在你們已經看過了依尼翠：腥紅婚誓裡的補充包添趣處理方式，接著讓我們跳到Harless Snyder 的產品概覽，來更了解整個系列的樣貌，接著別忘了也閱讀Mike Turian 的收集依尼翠：腥紅婚誓文章以了解你要如何以及在哪裡可以找到它們！