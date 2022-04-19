新卡佩納：喧嚣黑街於4月29日上市，隨之上市的還有新卡佩納：喧嚣黑街指揮官套牌！您可以在指揮官套牌指揮官牌張圖集中查看新牌張，以及閱讀有關聚珍補充包內指揮官牌擴圖版本的詳細資訊。

新卡佩納每個惡名昭彰的家族都擁有自己的指揮官套牌。不確定哪一副符合您的遊戲風格？試試新卡佩納：喧嚣黑街測驗，看看您應該加入哪個家族！

指揮官套牌內容

每副指揮官套牌包含兩張「門面」傳奇，另有15張全新的魔法風雲會牌，以及一張蝕刻閃展示指揮官。您還可在每副套牌內找到包含兩張牌的聚珍補充包嘗鮮包：

1張可以在聚珍補充包中取得的補充包添趣設計稀有或秘稀牌（鍍金牌除外）（20%的嘗鮮包中內含傳統閃卡）。

一張傳統閃摩天樓或黃金時代設計普通或非普通牌

大部分的新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌內含一包與套牌相同語言的聚珍補充包嘗鮮包。然而，如果您的指揮官套牌為繁體中文、義大利文、葡萄牙文、俄文或西班牙文版本，您會得到英文版的聚珍補充包嘗鮮包。

這些套牌有兩種版本的包裝：全彩盒，以及可在線上找到的簡約包裝版。簡約包裝的內容相同，但包裝物料較少。兩者均為可回收，並能減少產生塑料廢物！

新卡佩納：喧嚣黑街套牌列表

您可在下方找到每副新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌的完整套牌列表——但並非一開始就全部列出。當每副套牌可供預覽時（請查看預覽時間表），我們將在此處添加其套牌列表，因此請回來查看新的套牌列表！

（編者註：下面的套牌列表會自動從Gatherer中提取每張牌的最新印製版本，包括本產品中沒有的印製版本。此處的套牌列表並非產品內牌張個別展示，僅為互動查詢套牌中包含各牌張的功能之用。）

秘聞幫窺秘

Title: 秘聞幫窺秘

Format: 指揮官

Commander: 秘聞幫天眼卡蜜茲

密報商棣維特

翔空勒贖手

靈巧脫獄

走私客分贓

奪面鱆人

改變計劃

牽扯太深

陰謀家面具

空道劫匪

奪命陰謀

厄運占師

還復令狀

生命保險

秘聞幫交會

復舊專家歐斯卡

貨幣兌換機

冠冕統領

嚴峻指命

暮死 // 朝生

旭日泰坦

聰智鬥士

深峽潛怪

寄託 // 記憶

魂魅小偷

身份竊賊

天底巨海獸

身份遭竊

柩護巫妖

馬拉奇解放者哲娜

墓刃劫掠者

噩夢返虛

瀆神指命

禍水阿莉萊

邁勒提斯的達克索斯

龍王歐祝泰

墮亡忍者

滲透影法師

靜刃邪鬼

心智竊賊

徹底終結

昂行潛獸瑞克蕭

封喉刺

基尼共振器

阻滯河口

噁心焦油坑

黑水陵墓

異國果園

惡臭荒原

港鎮

沃原溪流

天雲曠野

沉落幽谷

靜寂殿堂

無法拒絕的條件

秘聞幫護符

秘聞幫店面

化劍為犁

大膽破壞者

寇族黜人掠奪者

寶船巡遊

旋翼浪客

墨湛巫師

謎語面具

秘法印記

俄佐立印記

指揮官法球

底密爾印記

戰野之石

歐佐夫印記

陽光戒

疾行靴

旅人飾品

玄秘聖所

灰燼瘠地

指揮塔

艾斯波全景

繁茂地境

祖靈徑道

浪客小徑

興旺荒地

興旺島嶼

興旺濕地

5張平原

6張海島

6張沼澤

絕藝盟摧絕

Title: 絕藝盟摧絕

Format: 指揮官

Commander: 華藝家安海洛

工筆畫匠帕涅絲

奢豪復造

無瑕仿製

助惡門房

清點遺體

盯梢偵探

以儆傚尤

殘料管理

尚奪爾的契約

斗膽掉包

定念迭代

魔韻女高音

隱密追擊

絕藝盟交會

載火鳳凰塞蕊茲

走私客金龜車

仿幻成軍

歷時挖掘

夢幻成真

秘法交匯

河流拒斥

岑斯莉的裁決

厄亡者大軍

浴血鬥士

背德契約

顫慄召喚

六方殺陣

操偶聚群

深淵統治

斬斷血脈

空境陰魂

悲哀神行客

連鎖反應

雙重視像

復焰鳳凰

不死斯奎

糟蹋

召令破空靈

異見法師凱絲

擬態缸

雙身杖

飛瀑絕壁

阻滯河口

黑水陵墓

異國果園

惡兆遺跡

暗血山脊

悶燃沼地

沉落幽谷

頓悟殿堂

讒言入耳

美魅盜賊科梅拉

絕藝盟護符

絕藝盟劇場

深入分析

真偽莫辨

狂搜亂尋

沉思

注定

陶嵐的祝願

餵飽蟲群

暴雷儀式

鬼怪電流術士

秘法印記

指揮官法球

底密爾印記

戰野之石

伊捷印記

迅雷護脛

拉鐸司印記

陽光戒

旅人飾品

灰燼瘠地

指揮塔

崩毀古陵寢

格利極全景

繁茂地境

祖靈徑道

興旺絕壁

興旺島嶼

興旺濕地

7張海島

6張沼澤

5張山脈

勤工聯出勤

Title: 勤工聯出勤

Format: 指揮官

Commander: 萬金油亨齊托雷

鋼樑鎮惡棍組

嚎吼舞鎚漢

保護費

老鼠波群

工業進展

梅齊奧襲劫客

金如雨下

地盤之爭

柯達亞守護者

多奇破爛車

應急隊員

近親傳承

污穢吞噬妖

劫奪拳后喬琳

勤工聯交會

褪色哨衛

乙太驟變

奪命龍侯

波拉斯信徒

惡毒巨械

痛苦真相

瀆神行徑

混沌歪曲

始嘯埃泰力

煉獄泰坦

潛行報復者

暴戰翻騰

贊迪卡復仇者

飛躍進化

肉食巨甲蟲

姆拉撒育碧靈

化生遺贈

絲裂黏菌

犄牙獸

撼樹蓋美拉

摧木督長

塑世師

血辮奎許

風華的裁決

鑄生匠獸圖集

黯色幻影

燼火林地

異國果園

惡兆遺跡

狩獵小徑

凱錫革狼棲地

苔炎山谷

苔草橋

暗血山脊

悶燃沼地

脊石圓丘

疫病殿堂

暮色泥沼

金光寶堆

勤工聯護符

勤工聯高台

寇基雷工匠

生體活祭

探索

遠眺

賈路的反抗

跺吼巨犀獸

木靈展勢

遷徙路徑

蔓生城垛

徒長

鐵木爾劍齒虎

掠亡儀式

終結

秘法印記

指揮官法球

戰野之石

陽光戒

灰燼瘠地

枯萎林地

指揮塔

勇得全景

繁茂地境

祖靈徑道

蠻野大地

偽神殿堂

興旺絕壁

興旺樹叢

興旺濕地

4張沼澤

5張山脈

6張樹林

樂舞會歧樂

Title: 樂舞會歧樂

Format: 指揮官

Commander: 破壞歌伶琪特坎托

首腦親信法嬪

首腦司機

漸強終響

典禮司儀

放縱 // 無度

派對化身

薔薇間司庫

奪取焦點

喧犀奪主

犀心款待

慶典權杖

薇薇安的狂奔

沁魂廚師蓓絲

樂舞會交會

美滿結對

活動地板

召集紫銅軍

鬥客的遺產

晶角獸生息所

以弱制強

軍事壯舉

煽動蟻

山崖暴君克卒

崇輪賢者

圍攻哨站

混沌騎兵祖佐斯

無盡纏絲阿拉斯塔

覺醒區域

獸侯騰揚

羊屯鬥士

沙丘亞龍巢群

硬盔蟲聚群

祭師啟示

森林樂施

雷蹄巴洛西

神器異變

召集戰團

靈氣突變

同袍情誼

尊獸蓋吉

大軍行進

復還探險家塞瓦拉

佚界雕像

林冠遠景

雅登瓦堡

鞍博雷堡

燼火林地

異國果園

築防村莊

狩獵小徑

苔炎山谷

崎嶇沃原

曦草沃原

勝利殿堂

迅風高地

風言收集師

嘶聲獨奏家

樂舞會護符

樂舞會庭院

無形美善

歐佐夫倡議人

流放之徑

體內野獸

栽培

和諧

葉身德魯伊

櫻宗長老

林木妖精

波洛斯護符

秘法印記

渴血之刃

指揮官法球

戰野之石

陽光戒

灰燼瘠地

指揮塔

叢林祭祠

繁茂地境

納雅全景

祖靈徑道

興旺絕壁

興旺樹叢

興旺荒地

4張山脈

8張樹林

4張平原

扶濟社匡扶

Title: 扶濟社匡扶

Format: 指揮官

Commander: 暴衝漢佩力

承判盾商庫羅斯

天使偵員

外判護衛

厄亡裁決

機智防禦

天恩傳音師

艾文訊使

後盾扶濟商

表單風暴

受賄戰士

家族之威

高地園獨行俠

密探工具箱

扶濟社交會

報社主編丹瑞科林

正氣法槌

復仇獵絆人

鑄石以告

雄鹿蹄印

輝侯求索客

時空爆發

永結同心

午夜怪鐘

泰茲瑞的計策

遺世先人

護育德魯伊

皮默亂匠李什克

李什克的專才

腐食流漿

油滑沼絆人

厭鋼多頭龍

剛毅阿耶尼

艾文分印術士

深測法師

戰場阿蘇拉耶娜若

無上綜源羅列茨

殼進化組的沃瑞

晶澈巨人

遺忘石

先知秘窖

林冠遠景

異國果園

潮沒樹叢

築防村莊

加渥尼鎮區

卡恩關堡

築巢棲地

港鎮

沃原溪流

天雲曠野

曦草沃原

神秘殿堂

扶濟社護符

奇異寵物

扶濟社藏所

慷慨贈禮

感德亡靈

飛船劫匪

敲擊鳥

翼展導師

虔誠德魯伊

演化智者

根牆

柳飾長老

班特護符

原初共感

城市演化

秘法印記

指揮官法球

汩汩聖杯

戰野之石

力量渠道

陽光戒

疾行靴

灰燼瘠地

班特全景

指揮塔

利雅拉鏡湖

復生羅堰

繁茂地境

祖靈徑道

海濱殿堂

虹霓小溪

虹霓樹叢

虹霓牧地

5張樹林

5張平原

4張海島