在接下來的幾週，Reid將會重訪一些魔法風雲會的重要概念，並用魔法風雲會：起源的牌做更新。這些是學習魔法風雲會很重要的概念，我們也想跟新的魔法風雲會玩家分享。我們開始吧。

我生命中一樣最大的喜好－當然是除了魔法風雲會以外－就是音樂。雖然我年輕時學過一點音樂，但我對音樂的熱愛是建立在欣賞，而非自己演奏。

其中一個我一直無法領會的概念就是節奏－究竟是該快還是該慢。我不想盯著樂譜，跟著老師或其他的樂團成員，只想依自己的步調做自己的事情。終於有一天，我再也無法接受那不和諧的音調，於是我放棄了音樂，回到魔法風雲會的世界。

同樣的錯我不想犯兩次，所以我非常重視魔法風雲會裡節奏的概念。就像魔法力跟牌張優勢一樣，節奏也是一項資源。然而直觀上，它並不像另外兩個一樣可以輕易地被「計算」。

節奏最基本的樣貌就是盤面情勢。這來自你的生物、地牌、鵬洛客、神器和結界在對上對手時的表現如何，以及會產生什麼樣的結果。稱它為「節奏」是因為兩位玩家在奪取資源的過程中決定了對局的步調。

以資源來說，節奏跟魔法力息息相關，它通常（但不是絕對）也跟生命值有所聯繫。而到了牌張優勢上，你有時要在犧牲牌張優勢換取節奏上的領先或是反過來之間做出選擇。舉例來說，如果你用了一個回合來施放編紡命運，雖然得到了牌張優勢，卻沒有在這個回合中提升你的盤面情勢，也或許會在接下來打亂你的節奏。雖然其他時候，你或許可以用節奏優勢來換取牌張優勢，像是在盤面大幅領先時，對手必須要用生物送死－損失一個生物去阻擋－來保護他生命值的時候。

旋翼浪客 | Winona Nelson 作畫

有效使用魔法力

兩週前，我介紹了魔法力曲線的概念，把各種不同魔法力費用的咒語以合適的方式放進你的套牌。魔法力曲線因為節奏而變得很重要。如果套牌全都是五費的咒語，在前四回合就會沒有事情可做。第一回合到第四回合的魔法力將會被浪費。如果對手可以更有效地使用他（她）的魔法力，你就會在盤面上落後，進而在節奏跟對局中處於下風。

魔法力是一項資源，而節奏的一個面向就是確保你的魔法力不會被浪費。如果你發現經常在回合結束時還有沒用完的魔法力，那可能就是你沒有有效使用魔法力的警訊。不管是構築套牌的方式有誤，或進行對局的方式有問題。

舉例來說，你的對手剛叫了一隻前鋒團僧侶。你下了第二塊地，唯一可以做的事只有用裂魂術來瞄僧侶。你該這麼做嗎？

這不是一個簡單的問題。有些時候，其他的因素會蓋過節奏上的考量（或許你想保留裂魂術在對付遊戲後期的飛兵上）。然而，施放裂魂術是最能讓你獲得節奏的行為－你有效地使用了魔法力並讓自己不在盤面上落後。

如果是你手上同時還有解讀骨卦的情況。這是一張你希望在下個回合施放的三費咒語。如果現在不施放裂魂術，你要嘛就是等到很之後再使用它，或著就是要延遲施放解讀骨卦的時間。施放咒語解除威脅所等待的時間越長，損失的節奏就越多。就算是在施放解讀骨卦之後，你很可能也會想施放抽到的生物或咒語。現在可能是你施放裂魂術最好的時機之一。

你的地牌

節奏的重點在於拓展盤面，而使用地牌則是拓展盤面的一個部分。每張你使用的地牌都可以在遊戲接下去的每一回合提供你一點魔法力。這就是為什麼有所進展的回合會變得更強力，隨著遊戲進行氣勢間的此消彼長也會變得更大。這也是為什麼錯過一回合的下地會造成很大的傷害；你不只當下就在節奏上落後，且在未來找回節奏的能力也因此受損。

有時地牌－像是你用成形野地找的地－會橫置進場。這將會讓你在下地的那個回合錯失一點魔法力－這可能會造成節奏上的損失。反過來說，下成形野地比單純下基本地有更多的靈活性（因為你可以搜尋任何一塊地來補足缺少的顏色）。在任何你沒有急需魔法力來叫東西的回合裡，下一塊像成形野地這樣的地可以是一個很不錯的長期投資。是否要在套牌裡避開或放進「進戰場時橫置」的地牌將與策略有所聯繫，以及你可以承受多少遊戲前期裡節奏的損失。

那如果是像這張牌呢？

金葉師進到戰場後就可以跟地牌有相同的功用。像地牌一樣，只要他待在戰場上，就可以在每回合提供你一點額外的魔法力，讓你有辦法隨著遊戲進行在節奏上取得領先。關鍵在於他需要魔法力的前期投資。同樣地，有些套牌會願意這麼做，而有些則不會。

生物及主動權

任何時候，玩家都會以其中一種方式進行對局：主動出擊（拓展威脅、攻擊，或其他可以推進對局戰略的方法）或被動迎擊（阻擋及試圖解決對手的威脅）。如果可以，主動出擊是比較好的。

主動玩家可以掌握主動權，代表他（她）將可以牽著遊戲的節奏走，迫使對手作出回應。

有些優勢要在掌握主動權時才可以獲得。其中一樣就是如果你很積極地進攻，對手通常很難找到方式反擊。你不需要部署防守，不需要擔心生命值，也不需要保護你的鵬洛客。攻擊就是最好的防守！

甚者，如果你迫使對手阻擋，就是把他們置於恐懼的境地。舉例來說，移除關鍵的阻擋者通常代表著氣勢間的消長，並將可以造成大量的傷害。就算該生物得以活下來進行阻擋，攻擊玩家通常可以使用他所有的魔法力（由於那是攻擊玩家的回合），而阻擋玩家卻不一定可以（他可能剛把地全倒叫了阻擋者）。這代表像巨力成長或大步飛躍這樣的戰鬥詭計將可以發揮最大的功用。

對於想要攻擊的玩家來說，生物也需要這樣的前期投資，因為它們無法在進到戰場的那個回合就進行攻擊。然而對於考慮阻擋的玩家來說（他正跟對手一樣在奪取節奏），一隻生物可以造成即刻的氣勢消長。「進到戰場」觸發的異能跟像敏捷這樣的能力在節奏上來說是極好的。

去除咒語和「去除咒語」

去除咒語是一個很好可以獲得節奏優勢的手段。有去除咒語在手，你可以除掉一個阻擋者繼續進行攻擊，或在沒有什麼出錯的風險下除掉一個攻擊者來保護自己。

邪氣飢渴就是一個簡單明暸又沒有什麼問題的去除咒語。如果對手用他（她）的回合叫了一隻生物，到你的回合你施放邪氣飢渴除掉它，你或許就成功地在節奏優勢得以上打平。（附帶一提，你也同樣在牌張優勢上打平－因為這是一個「一換一」的交易。）

如果真要說邪氣飢渴有什麼缺點，那就是它的費用有點太高了。

節奏策略的最佳例子就是叫出很多低費用的生物，試圖在對手可以回應或有時間施放強力咒語前贏得對局。邪氣飢渴需要五點魔法力，當碰到這種策略的套牌時，他只能用來殺掉兩費或三費的生物。

如果你的套牌放滿了便宜的生物，很可能你的套牌強度會比較弱，且無法在平等的對局中對付對手的牌張。好在，你並不需要讓自己陷入平等的對局！假設你可以在遊戲的前五回合叫出四或五隻生物，而對手到了第五回合才能開始用邪氣飢渴對付其中一隻。那或許你在第五回合沒有獲得節奏，但由於你已經在前期大幅領先，得以「維持節奏上的優勢」。一旦你在節奏上領先，每個遊戲狀態沒有改變的回合都讓你得以以另一種形式獲取優勢－這個情況下，就是攻擊對手造成大量的傷害。

現在想像一個更糟糕的情況：在節奏上領先的玩家手中同時握有邪氣飢渴。同樣地，你得以用前期的小生物取得盤面上的領先。輪到對手的回合時，他死馬當活馬醫地施放了恆衛哨兵，希望能透過阻擋來稍微平衡一下盤面及你們之間生命值的差距。你施放邪氣飢渴殺了他的哨兵，然後用所有的生物攻城掠地。

這是一個很好維持－或擴張－節奏優勢的例子。換言之，由於你在節奏上領先，你的行為轉成了實質上的優勢。當對手錯過一拍，知道如何轉化你的節奏優勢就成為了關鍵。去除咒語是一個很好擴大節奏優勢的東西，不像生物需要前期投資－它們可以對盤面造成立即的影響。

邪氣飢渴提供了一換一的交易－牌張優勢上並沒有改變。而像驅散這樣的回手咒語，實際上是在大部分的時間裡給了你牌張劣勢。你使用了一張牌，但對手的生物雖然離開了墳場，卻依然留在遊戲裡成為之後可以使用的資源。然而，驅散跟邪氣飢渴有時可以對對局產生決定性的影響。基於他只需要兩點魔法力，驅散可以是當你計畫要專注於節奏（以牌張優勢為代價）時很好的工具。

在你有四隻生物而對手剛叫出第一個阻擋者恆衛哨兵的時候，施放邪氣飢渴跟驅散不會有太大的差別－任何一張都可以讓你贏得比賽！哨兵會留在對手的手上而非墳墓場，但你很可能在這次的攻擊中就可以取勝。如果沒有，你的對手仍須再一次投入六點魔法力（很可能是一整個回合），而不管怎麼樣，對局看來都會在對手有時間施放他手中所有的牌前就有了結果。

傳統牌張優勢的評估在玩家手中握有五或六張牌輸掉比賽時就會被拋到九霄雲外！

基於三個理由，這些將是回手咒語可以非常有效率的情況。首先，你已經在節奏上取得領先，且正使用驅散來擴大你的優勢（你藉由節奏優勢來把優勢在生命值上體現）。其次，你回手了一個六費的生物，迫使對手使用比驅散更多的魔法力來重新使用恆衛哨兵（或許你這回合甚至能多叫了一隻生物來擴大你的節奏優勢）。第三，對手手上有滿滿其他他等著要使用的牌，魔法力成了他的瓶頸（他需要的魔法力比可使用的還要多。）

節奏在魔法風雲會裡會成為一個複雜的概念，是因為要了解其價值在不同情況間的變動是很困難的。很多時候雙方都無法擴大節奏優勢。一個例子就是生物排排站，雙方都無法有效的攻擊；另一個是在遊戲後期雙方都有很多多餘魔法力的時候。想像你施放驅散把對手的恆衛哨兵彈回手後依然無法攻擊。到了對手的回合，他有充足的魔法力，除了再叫一次哨兵之外也沒有其他的事可做。你獲得了一瞬間的節奏，但卻無法擴大你的優勢。造成的結果跟之前沒有不同，但你卻多損失了手上的一張驅散。

像這樣的情況，節奏的優先順序就應該被向後推，而你應該改為考慮像是牌張優勢之類的東西。

節奏優勢的價值隨著每一場比賽都有所不同，甚至每個回合間都有差距。知道何時可以轉化節奏能為你帶來可觀的優勢，但認知到何時該專注在遊戲的其他面向上也是很重要的。