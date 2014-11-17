在所有踏出第一步所提到的概念裡，節奏與牌張優勢是其中最能直接影響對局結果的因素。在關於魔法風雲會理論的討論裡，它們最常被提及也總是獲得最多的目光。有趣的是，到目前為止沒有人能－說出－「破解密碼」的方法。沒有任何一個玩家、作者、或理論家能有辦法得出一個包山包海，又能簡單概括處理這兩種資源的指南。

一部分的問題在於節奏與牌張優勢往往彼此競爭。你犧牲節奏來換取牌張優勢，或犧牲牌張優勢（或牌張質量）來換取節奏。這些交換將以不同方式影響你的套牌構築或進行遊戲的方式。

取消 | Slawomir Maniak 作畫

在這兩種資源之間，沒有永遠正確的對等公式。你不可能說「用這個節奏去換那樣的牌張優勢是划算的」，也不可能說其中一個比另一個來得重要，因為在任何一項上大幅落後都很可能使你輸掉對局。因此，你所能做最好的就是辨別在對局中，節奏與牌張優勢的價值是如何改變，及你應該在哪裡投入最大的努力。

你可以把魔法風雲會的對局視作兩個階段。我們決定很沒有創意地稱他們為「前期」與「後期」。

在前期，雙方都有滿手的咒語，但只有有限的魔法力。這個競賽是為了要取得領先並拓展盤面。在這個階段你將可以獲得實質的節奏優勢，且將會給你帶來很大的幫助。

在後期，事情大多已塵埃落定；玩家已經用完了起手的地牌及咒語。要嘛其中一名玩家已經取得領先，或是對局將陷入僵局。有的是更多的魔法力及更少可以使用的東西。到了後期，要獲得節奏優勢將會更加困難。

這兩個階段的長度及重要性可能會有很大的不同，而這就是挑戰！在兩副緩慢的藍白控制套牌的對局中，前期或許會有玩家把握短暫的時間很快叫了一張鵬洛客獲得了小量的優勢。另一方面，在有超快攻小生物套牌的對局裡，遊戲可能會在進入後期前就已經分出勝負。辨別對局的階段，並知道要如何應對將能確保你讓牌張發揮最大的功效。

前期

在前期，你有機會可以取得領先。如果能快速破繭而出，擾亂對手並擴大節奏優勢，你就可以輕易地取得勝利。在大多數的情況下，這代表快速地在盤面上用生物及鵬洛客取得領先。

如果套牌夠快，你可以尋求在前期就結束對局。通常，最佳情況是在他（她）有辦法施放咒語前就擊倒他！然而，還會有一些時候前期的節奏優勢將會轉化在後期以另一個方式呈現，生命值就是一個簡單的例子。

紅色快攻套牌可以早早啟動，通常在對手可以施放咒語前就已經部署好一些便宜的生物。他們會獲得前期的節奏優勢，並快速地把這個優勢轉成對對手造成傷害。最終，較慢及更為強力的套牌或許能用止戰寧息或旭日天尊艾紫培來穩住盤面。這個時候，你可以把對局視為進入了後期。在一切不變的情況下，較慢及較為強力的套牌將能在後期獲得優勢。然而，如果紅快可以有效把前期的節奏優勢轉化為14到16點的傷害，那在後期就可以輕易地用一兩張燒殺咒語取得勝利！（快攻套牌在遊戲後期獲勝的能力稱為達陣。）

除了上面所提及節奏與牌張優勢之間的權衡外，前期的節奏優勢在適當的情況下可以轉為牌張優勢。最好的例子就是像貪歡者謝納戈斯這樣的鵬洛客。如果你快速地把謝納戈斯叫進場，那它活在場上的每個回合，都會提供你一個免費的2/2 羊蹄人來加強你的盤面牌張優勢。最終，對局會進到後期，你的對手總能解決掉鵬洛客，但許多的傷害已經造成，你也會從留在戰場上的一些額外生物上獲得優勢。一些生物也同樣可以產生這樣的效應，像是會放衍生物的鬼怪鬧事頭，或能讓你優化手牌提供實際牌張優勢的潔斯凱長老。

如果一副套牌比對面快，就會在前期獲得優勢。目標是在節奏上領先並擴大優勢。較慢套牌的目標是保持步調，最小化傷害（生命值或遊戲裡的其他面向）並想辦法盡快進入後期。

如果套牌間的速度相近，先手的玩家就會在前期獲得優勢。上週，我談過後手在與對手進行相同動作時基本上會輸。你開始就慢了一步，然後在整場比賽中就只能持續追趕。為了要破壞對手的「發球局」，後手的玩家需要做資源的交換來放慢比賽的步調，並試著在後期盡可能地扳回一城。

後期

前期受到魔法力的瓶頸所影響。你有很多咒語但沒有那麼多的地。後期從解除瓶頸開始，你這時會有較大的空間且會有魔法力留下來。對局的限制要素從魔法力（和節奏）轉為牌張優勢及其他資源（像是生命值）。

最終，你會很開心地使用能提供牌張優勢的咒語，像是歷時挖掘或苦澀啟示。由於前期講求的是拓展盤面，你會寧願先叫出生物跟使用去除咒語，然後把抽牌咒語保留到後期，當對局開始變得緩慢，且你有餘裕可以施放那類咒語的時候。

在後期，多數套牌都已經用完了手上的咒語，並被迫要受牌庫頂的那張牌所擺佈。這代表榨出每張咒語的價值就會變得很重要，甚至你可能要放慢自己的速度來這麼做。前期你可能會在占卜時保留牌庫頂的一張地或其他低費用的東西，但到了後期你會更需要長期的火砲，就算那可能會拖慢自己的速度。

讓我們來看一些常見的咒語類別，及你在前期和後期將會如何不同地使用它們。

許可咒語

像消融這樣的許可咒語與節奏有著很有趣的關係。如果你的盤面情勢領先或持平，它們是很好讓你不致於落後的東西。然而在你已經落後的時候，他們對於幫助你回到遊戲正軌是幫不上什麼忙的。

除此之外，許可咒語是只能在適當時機使用的被動牌張。你得預先決定是否要保留魔法力來使用消融。只有當你有可利用魔法力以及對手施放咒語時，你才能選擇使用你的消融。

在前期，如果你決定保留三點魔法力來使用消融，那你通常就應該要反擊任何對手所施放的東西，就算那不是你的最佳選擇也一樣。如果不這麼做，你的三點魔法力就被浪費掉了，而在前面的回合無法使用魔法力也必然會造成節奏上的落後。

類似的情況，如果你預期對手為了消融而保留了魔法力，最好的一手就是施放手上一個較弱的咒語。這會讓對手得要選擇是在節奏上落後，還是使用消融但容許你之後更強力的咒語成功結算。甚者，如果你有像送終羅剎的起動式異能或有延生或蠻化異能的生物，你就可以不施放咒語把魔法力用在那個上面，完全不給對手可以使用魔法力的機會。

許可咒語在後期會有稍微不同的作用。這時你得以選擇（如果這樣最好）保持耐心等著反擊對手最好的咒語。可以防禦對手X=10的山口龍爪的方式沒有太多，所以你或許會想保留消融來對付它，就算這樣會讓對手的蠻荒傳人或任何其他咒語結算也是一樣。

套牌列表 統計 示範手牌 排序依據： 概覽 顏色 費用 稀有度 Planeswalker (2) 2 龍語者薩坎 生物 (12) 4 鬼怪鬧事頭 4 飛螳騎兵 4 靈道探求者 瞬間 (22) 4 潔斯凱護符 4 鼓風煽焰 4 岩漿飛射 4 閃電煉擊 3 歷時挖掘 3 廢除 地 (24) 4 潮沒水濱 4 神秘寺院 2 啟蒙殿堂 2 頓悟殿堂 1 魔力聚流 2 平原 2 海島 1 山脈 4 西瓦暗礁 2 戰場鎔爐 60 牌張 備牌 (15) 2 失效 2 抹消 2 倨傲擊 4 延阻力場 3 俄瑞恣獅王布黎瑪 2 抹除 白 (13) 4 靈道探求者 2 抹消 4 延阻力場 3 俄瑞恣獅王布黎瑪 藍 (12) 3 歷時挖掘 3 廢除 2 失效 2 倨傲擊 2 抹除 紅 (18) 4 鬼怪鬧事頭 4 鼓風煽焰 4 岩漿飛射 4 閃電煉擊 2 龍語者薩坎 多色 (8) 4 飛螳騎兵 4 潔斯凱護符 無色 (24) 4 潮沒水濱 4 神秘寺院 2 啟蒙殿堂 2 頓悟殿堂 1 魔力聚流 2 平原 2 海島 1 山脈 4 西瓦暗礁 2 戰場鎔爐 75 牌張 1 (4) 2 抹消 2 抹除 2 (23) 4 靈道探求者 4 岩漿飛射 4 閃電煉擊 3 廢除 2 失效 2 倨傲擊 4 延阻力場 3 (15) 4 鬼怪鬧事頭 4 飛螳騎兵 4 潔斯凱護符 3 俄瑞恣獅王布黎瑪 4 (4) 4 鼓風煽焰 5 (2) 2 龍語者薩坎 8 (3) 3 歷時挖掘 51 牌張 普通 (20) 4 閃電煉擊 3 廢除 2 平原 2 海島 1 山脈 2 失效 2 抹消 2 倨傲擊 2 抹除 非普通 (24) 4 靈道探求者 4 潔斯凱護符 4 鼓風煽焰 4 岩漿飛射 4 神秘寺院 4 延阻力場 稀有 (22) 4 鬼怪鬧事頭 4 飛螳騎兵 3 歷時挖掘 2 啟蒙殿堂 2 頓悟殿堂 1 魔力聚流 4 西瓦暗礁 2 戰場鎔爐 秘稀 (9) 2 龍語者薩坎 4 潮沒水濱 3 俄瑞恣獅王布黎瑪 75 牌張 重抽手牌











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這是一個用兩種不同方式使用許可咒語的有趣例子。Ben Stark的潔斯凱套牌在正編放了廢除而備牌放了倨傲擊。兩張都是兩費的許可咒語，然它們卻扮演著非常不同的角色。

廢除在正編中是因為潔斯凱的一個弱點是第二回沒有太多事情可以做。Stark先生的計畫是下了第二塊地後就讓過回合，有目的性的用廢除反擊掉任何對手施放的東西。這個動作保持了他前期的節奏，幫助他不會在對局中處於下風。

備牌裡的倨傲擊就是為了完全不同的目的。潔斯凱通常需要使用幾張牌來補上攻城犀牛和旭日天尊艾紫培所造成的傷害，但倨傲擊可以在對上慢速套牌時留到後期使用，那時Ben將可以耐心地等待回應對手最重要的牌張。

回手咒語

回手咒語也可以是很棒的節奏牌。在前期當魔法力產生瓶頸之時，把生物彈回對手的手上可以讓他像是跳過了一個回合！

在韃契可汗裡的序列通常是這樣的：你先手，先叫一個二費生物，再叫一個三費生物。對手的第一個動作是三費的生物，然後你驅離它。你已經對對手造成了一定程度的傷害，且有兩隻生物但對手一隻都沒有。對手可能滿手好牌，但場上只有三塊地，看來他或她一回合將只能施放一個咒語。如果你接下來的表現不錯，就可以搶得先機來贏得對局。

一個很不錯的方針在於，當你領先並想擴大前期節奏優勢的時候，在你第一次沒有其他東西可以用掉魔法力時施放回手咒語。換言之，先把生物都叫完，然後在第一個沒有生物可叫的回合（或可以施放兩個咒語的回合）施放驅離。把對手前幾隻叫的生物回手會對對局造成長遠的影響，因為對手將會需要加倍的時間來把手上的牌用完來進到後期。

你不應該做的，是把驅離用在對手最後叫的生物上。如果你彈了一隻生物回手，但對手下回合也沒有其他可以使用魔法力的方法，只能再做一次同樣事情的話，你就只享受了短暫的節奏優勢。如果能獲得立即的效應（像是發動一場大攻擊）的話沒什麼問題，但一般來說這並非回手咒語在後期應該要被使用的方法。

回手咒語正常會產生牌張劣勢，畢竟你是用了手上的一張牌，卻沒有消滅對手的一張牌。到了後期，這可能會直接轉化為落敗，所以挑戰在於找到適當的時機施放驅離而不受到牌張劣勢的影響。

一些簡單的例子包括像是把有靈氣結附的生物彈回手。生物總會找到回戰場的路，但靈氣將不會再回來。同樣的，如果你回手一隻衍生生物，他也會永遠消失。

如果不屬於這些情況，耐心就成了關鍵。有時你可以用驅離來保護自己的生物不受對手的去除咒語影響。如果對手以你的潔斯凱風探為目標施放巨蛇儀式，而你回應驅離把他回手，你就不會在節奏上受到太多損失，卻能同時找到用驅離來交換對手手上強力去除咒語的方法。在後期，避免牌張劣勢要遠比節奏上的考量來得重要。

驅離也可以幫助你在戰鬥中完成有利的交換。舉例來說，如果對手施放醒覺熊性而你驅離了那隻生物，你完成了牌張上的等價交換，或許還保護了自己不受到變大咒語的傷害！另一種情況下，如果對手聯防你的冰川伏擊客，你可以在驅離其中一隻來保護伏擊客的同時，還解決掉剩下的那個阻擋者。

簡單來說，在後期一切都攸關於耐心。在前期，如果你聞到肅殺的味道並認為或許可以快速贏得勝利，你就會希望盡快用光手上的牌。到了後期，事情步調會變慢下來，這時就需要耐心及創意來找到使用牌張的最好方法。

一些魔法風雲會的比賽在進入後期前就已經決定。碰到這種情況，牌張優勢上的考量可能無關痛癢。然而，如果你無法預見遊戲的風向開始改變，就無法最佳利用你的資源。你將會在對上一個更有耐心及更用心在牌張優勢上的玩家時冒著落入劣勢的風險。

魔法風雲會的重點在適應性。最好使用牌張的方式將會隨著局勢的不同而變動。希望你能辨別在對局裡什麼是重要的，並能因此而進行調整。