News / Feature
兄弟之戰速戰補充包內容
無論你是魔法風雲會新手還是經驗豐富的玩家，速戰都是進行魔法風雲會遊戲最快速的方式。只要打開兩包速戰補充包並一起洗牌，即可開始橫置牌張並施放咒語！構組套牌很有趣，但有時你只是想使用新系列中的咒語，並以最少的準備來盡享歡樂，而速戰補充包可以做到這一點。
兄弟之戰速戰補充包有十個主題，而每個顏色主題各有兩種版本：
- 白色：步兵
- 藍色：魔力石
- 黑色：破墳
- 紅色：焊接
- 綠色：泰坦巨物
每包兄弟之戰速戰補充包內含一張主題說明簡介，以及共20張魔法風雲會牌張：
- 1張稀有牌——一張隨機稀有或秘稀牌，屬於兄弟之戰主題顏色，或為無色稀有牌
- 1張速戰補充包獨有的稀有牌
- 2張傳統閃地牌
- 6張非閃地牌
兄弟之戰速戰補充包有五張新稀有牌，每包補充包內各有一張，並符合該補充包的主題：
準備好遊戲了嗎？以下是所有兄弟之戰速戰補充包的內容：
步兵1
- 1張救援尋回犬（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機白色稀有或秘稀牌
- 1張空行騎兵
- 1張空運教士
- 1張止戈為武
- 1張方陣兵團先鋒
- 1張重新入列
- 1張募兵官
- 1張靜態網
- 1張軍頭精兵
- 1張老兵的魔力劍
- 1張復新撲翼機
- 6張平原
- 2張傳統閃平原
步兵2
- 1張救援尋回犬（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機白色稀有或秘稀牌
- 1張空行騎兵
- 1張截擊滑翔兵
- 1張止戈為武
- 1張方陣兵團先鋒
- 1張靜態網
- 1張振翼機築師
- 1張軍頭精兵
- 1張破爛助拳兵
- 1張老兵的魔力劍
- 1張佑天前線兵
- 6張平原
- 2張傳統閃平原
魔力石1
- 1張狂熱地質家（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機藍色稀有或秘稀牌；或克撒戰翼機解放者號；或索藍蜘蛛
- 1張喀洛斯洛克鳥
- 1張嚴肅教誨
- 1張騰躍飛空
- 1張蹊徑會學者
- 1張振翼機技師
- 1張強能石逸才克撒
- 1張克撒的拒斥
- 1張弱能石抑力
- 1張戰鬥傳訊械
- 1張監視振翼機
- 6張海島
- 2張傳統閃海島
魔力石2
- 1張狂熱地質家（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機藍色稀有或秘稀牌；或克撒戰翼機解放者號；或索藍蜘蛛
- 1張強制冷卻
- 1張喀洛斯洛克鳥
- 1張拉特南專家
- 1張力量石活化
- 1張嚴肅教誨
- 1張振翼機技師
- 1張強能石逸才克撒
- 1張弱能石抑力
- 1張戰鬥傳訊械
- 1張巨型原身械
- 6張海島
- 2張傳統閃海島
破墳1
- 1張駭人巨弩（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機黑色稀有或秘稀牌
- 1張阿士諾的干預
- 1張直刺咽喉
- 1張噁心實化
- 1張交戰地帶舞者
- 1張不棄同袍
- 1張貪食龐巨鼴
- 1張剎索惡魔
- 1張阿士諾的索命械
- 1張黏土復仇像
- 1張破爛狂怒獸
- 6張沼澤
- 2張傳統閃沼澤
破墳2
- 1張駭人巨弩（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機黑色稀有或秘稀牌
- 1張基克斯教掠顱客
- 1張嚙食病媒
- 1張噁心實化
- 1張過度自責
- 1張貪食龐巨鼴
- 1張剎索惡魔
- 1張阿士諾的索命械
- 1張發掘爪
- 1張破爛狂怒獸
- 1張變械祭壇
- 6張沼澤
- 2張傳統閃沼澤
焊接1
- 1張神器師的巨龍（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機紅色稀有或秘稀牌
- 1張苦澀重逢
- 1張法拉吉舞鏈兵
- 1張尋石角蜥
- 1張掘古逸才米斯拉
- 1張抹滅擊
- 1張無情開火
- 1張旋風揮擊
- 1張法拉吉龍形引擎
- 1張米斯拉的攻城巨車
- 1張破爛雜犬
- 6張山脈
- 2張傳統閃山脈
焊接2
- 1張神器師的巨龍（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機紅色稀有或秘稀牌
- 1張掘古爆破
- 1張尋石角蜥
- 1張掘古逸才米斯拉
- 1張掘古爆破
- 1張托瑪庫補鐵匠
- 1張無情開火
- 1張法拉吉龍形引擎
- 1張米斯拉的攻城巨車
- 1張米斯拉的書桌
- 1張破爛雜犬
- 6張山脈
- 2張傳統閃山脈
泰坦巨物1
- 1張召木機械獸（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機綠色稀有或秘稀牌
- 1張亞格斯投機者
- 1張白木遊掠靈
- 1張野林開路
- 1張蓋亞賦禮
- 1張變巨術
- 1張沙林斯覓鋼客
- 1張擊落
- 1張育苗地皆伐械
- 1張鐵爪碾破械
- 1張鐵銹巨械
- 6張樹林
- 2張傳統閃樹林
泰坦巨物2
- 1張召木機械獸（速戰補充包稀有牌）
- 1張隨機綠色稀有或秘稀牌
- 1張亞格斯仙子
- 1張野林開路
- 1張壯絕對抗
- 1張防線巡衛
- 1張沙林斯覓鋼客
- 1張擊落
- 1張達硌士的打造
- 1張育苗地皆伐械
- 1張鐵爪碾破械
- 1張鐵銹巨械
- 6張樹林
- 2張傳統閃樹林