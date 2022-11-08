無論你是魔法風雲會新手還是經驗豐富的玩家，速戰都是進行魔法風雲會遊戲最快速的方式。只要打開兩包速戰補充包並一起洗牌，即可開始橫置牌張並施放咒語！構組套牌很有趣，但有時你只是想使用新系列中的咒語，並以最少的準備來盡享歡樂，而速戰補充包可以做到這一點。

兄弟之戰速戰補充包展示盒

兄弟之戰速戰補充包有十個主題，而每個顏色主題各有兩種版本：

  • 白色：步兵
  • 藍色：魔力石
  • 黑色：破墳
  • 紅色：焊接
  • 綠色：泰坦巨物

每包兄弟之戰速戰補充包內含一張主題說明簡介，以及共20張魔法風雲會牌張：

  • 1張稀有牌——一張隨機稀有或秘稀牌，屬於兄弟之戰主題顏色，或為無色稀有牌
  • 1張速戰補充包獨有的稀有牌
  • 2張傳統閃地牌
  • 6張非閃地牌

兄弟之戰速戰補充包有五張新稀有牌，每包補充包內各有一張，並符合該補充包的主題：

救援尋回犬 狂熱地質家 駭人巨弩

神器師的巨龍 召木機械獸

準備好遊戲了嗎？以下是所有兄弟之戰速戰補充包的內容：

步兵1

  • 1張救援尋回犬（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機白色稀有或秘稀牌
  • 1張空行騎兵
  • 1張空運教士
  • 1張止戈為武
  • 1張方陣兵團先鋒
  • 1張重新入列
  • 1張募兵官
  • 1張靜態網
  • 1張軍頭精兵
  • 1張老兵的魔力劍
  • 1張復新撲翼機
  • 6張平原
  • 2張傳統閃平原

步兵2

  • 1張救援尋回犬（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機白色稀有或秘稀牌
  • 1張空行騎兵
  • 1張截擊滑翔兵
  • 1張止戈為武
  • 1張方陣兵團先鋒
  • 1張靜態網
  • 1張振翼機築師
  • 1張軍頭精兵
  • 1張破爛助拳兵
  • 1張老兵的魔力劍
  • 1張佑天前線兵
  • 6張平原
  • 2張傳統閃平原

魔力石1

  • 1張狂熱地質家（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機藍色稀有或秘稀牌；或克撒戰翼機解放者號；或索藍蜘蛛
  • 1張喀洛斯洛克鳥
  • 1張嚴肅教誨
  • 1張騰躍飛空
  • 1張蹊徑會學者
  • 1張振翼機技師
  • 1張強能石逸才克撒
  • 1張克撒的拒斥
  • 1張弱能石抑力
  • 1張戰鬥傳訊械
  • 1張監視振翼機
  • 6張海島
  • 2張傳統閃海島

魔力石2

  • 1張狂熱地質家（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機藍色稀有或秘稀牌；或克撒戰翼機解放者號；或索藍蜘蛛
  • 1張強制冷卻
  • 1張喀洛斯洛克鳥
  • 1張拉特南專家
  • 1張力量石活化
  • 1張嚴肅教誨
  • 1張振翼機技師
  • 1張強能石逸才克撒
  • 1張弱能石抑力
  • 1張戰鬥傳訊械
  • 1張巨型原身械
  • 6張海島
  • 2張傳統閃海島

破墳1

  • 1張駭人巨弩（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機黑色稀有或秘稀牌
  • 1張阿士諾的干預
  • 1張直刺咽喉
  • 1張噁心實化
  • 1張交戰地帶舞者
  • 1張不棄同袍
  • 1張貪食龐巨鼴
  • 1張剎索惡魔
  • 1張阿士諾的索命械
  • 1張黏土復仇像
  • 1張破爛狂怒獸
  • 6張沼澤
  • 2張傳統閃沼澤

破墳2

  • 1張駭人巨弩（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機黑色稀有或秘稀牌
  • 1張基克斯教掠顱客
  • 1張嚙食病媒
  • 1張噁心實化
  • 1張過度自責
  • 1張貪食龐巨鼴
  • 1張剎索惡魔
  • 1張阿士諾的索命械
  • 1張發掘爪
  • 1張破爛狂怒獸
  • 1張變械祭壇
  • 6張沼澤
  • 2張傳統閃沼澤

焊接1

  • 1張神器師的巨龍（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機紅色稀有或秘稀牌
  • 1張苦澀重逢
  • 1張法拉吉舞鏈兵
  • 1張尋石角蜥
  • 1張掘古逸才米斯拉
  • 1張抹滅擊
  • 1張無情開火
  • 1張旋風揮擊
  • 1張法拉吉龍形引擎
  • 1張米斯拉的攻城巨車
  • 1張破爛雜犬
  • 6張山脈
  • 2張傳統閃山脈

焊接2

  • 1張神器師的巨龍（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機紅色稀有或秘稀牌
  • 1張掘古爆破
  • 1張尋石角蜥
  • 1張掘古逸才米斯拉
  • 1張掘古爆破
  • 1張托瑪庫補鐵匠
  • 1張無情開火
  • 1張法拉吉龍形引擎
  • 1張米斯拉的攻城巨車
  • 1張米斯拉的書桌
  • 1張破爛雜犬
  • 6張山脈
  • 2張傳統閃山脈

泰坦巨物1

  • 1張召木機械獸（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機綠色稀有或秘稀牌
  • 1張亞格斯投機者
  • 1張白木遊掠靈
  • 1張野林開路
  • 1張蓋亞賦禮
  • 1張變巨術
  • 1張沙林斯覓鋼客
  • 1張擊落
  • 1張育苗地皆伐械
  • 1張鐵爪碾破械
  • 1張鐵銹巨械
  • 6張樹林
  • 2張傳統閃樹林

泰坦巨物2

  • 1張召木機械獸（速戰補充包稀有牌）
  • 1張隨機綠色稀有或秘稀牌
  • 1張亞格斯仙子
  • 1張野林開路
  • 1張壯絕對抗
  • 1張防線巡衛
  • 1張沙林斯覓鋼客
  • 1張擊落
  • 1張達硌士的打造
  • 1張育苗地皆伐械
  • 1張鐵爪碾破械
  • 1張鐵銹巨械
  • 6張樹林
  • 2張傳統閃樹林