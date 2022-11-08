無論你是魔法風雲會新手還是經驗豐富的玩家，速戰都是進行魔法風雲會遊戲最快速的方式。只要打開兩包速戰補充包並一起洗牌，即可開始橫置牌張並施放咒語！構組套牌很有趣，但有時你只是想使用新系列中的咒語，並以最少的準備來盡享歡樂，而速戰補充包可以做到這一點。

兄弟之戰速戰補充包有十個主題，而每個顏色主題各有兩種版本：

白色 ：步兵

：步兵 藍色 ：魔力石

：魔力石 黑色 ：破墳

：破墳 紅色 ：焊接

：焊接 綠色：泰坦巨物

每包兄弟之戰速戰補充包內含一張主題說明簡介，以及共20張魔法風雲會牌張：

1張稀有牌——一張隨機稀有或秘稀牌，屬於兄弟之戰主題顏色，或為無色稀有牌

1張速戰補充包獨有的稀有牌

2張傳統閃地牌

6張非閃地牌

兄弟之戰速戰補充包有五張新稀有牌，每包補充包內各有一張，並符合該補充包的主題：

準備好遊戲了嗎？以下是所有兄弟之戰速戰補充包的內容：

步兵1

1張救援尋回犬（速戰補充包稀有牌）

1張隨機白色稀有或秘稀牌

1張空行騎兵

1張空運教士

1張止戈為武

1張方陣兵團先鋒

1張重新入列

1張募兵官

1張靜態網

1張軍頭精兵

1張老兵的魔力劍

1張復新撲翼機

6張平原

2張傳統閃平原

步兵2

1張救援尋回犬（速戰補充包稀有牌）

1張隨機白色稀有或秘稀牌

1張空行騎兵

1張截擊滑翔兵

1張止戈為武

1張方陣兵團先鋒

1張靜態網

1張振翼機築師

1張軍頭精兵

1張破爛助拳兵

1張老兵的魔力劍

1張佑天前線兵

6張平原

2張傳統閃平原

魔力石1

1張狂熱地質家（速戰補充包稀有牌）

1張隨機藍色稀有或秘稀牌；或克撒戰翼機解放者號；或索藍蜘蛛

1張喀洛斯洛克鳥

1張嚴肅教誨

1張騰躍飛空

1張蹊徑會學者

1張振翼機技師

1張強能石逸才克撒

1張克撒的拒斥

1張弱能石抑力

1張戰鬥傳訊械

1張監視振翼機

6張海島

2張傳統閃海島

魔力石2

1張狂熱地質家（速戰補充包稀有牌）

1張隨機藍色稀有或秘稀牌；或克撒戰翼機解放者號；或索藍蜘蛛

1張強制冷卻

1張喀洛斯洛克鳥

1張拉特南專家

1張力量石活化

1張嚴肅教誨

1張振翼機技師

1張強能石逸才克撒

1張弱能石抑力

1張戰鬥傳訊械

1張巨型原身械

6張海島

2張傳統閃海島

破墳1

1張駭人巨弩（速戰補充包稀有牌）

1張隨機黑色稀有或秘稀牌

1張阿士諾的干預

1張直刺咽喉

1張噁心實化

1張交戰地帶舞者

1張不棄同袍

1張貪食龐巨鼴

1張剎索惡魔

1張阿士諾的索命械

1張黏土復仇像

1張破爛狂怒獸

6張沼澤

2張傳統閃沼澤

破墳2

1張駭人巨弩（速戰補充包稀有牌）

1張隨機黑色稀有或秘稀牌

1張基克斯教掠顱客

1張嚙食病媒

1張噁心實化

1張過度自責

1張貪食龐巨鼴

1張剎索惡魔

1張阿士諾的索命械

1張發掘爪

1張破爛狂怒獸

1張變械祭壇

6張沼澤

2張傳統閃沼澤

焊接1

1張神器師的巨龍（速戰補充包稀有牌）

1張隨機紅色稀有或秘稀牌

1張苦澀重逢

1張法拉吉舞鏈兵

1張尋石角蜥

1張掘古逸才米斯拉

1張抹滅擊

1張無情開火

1張旋風揮擊

1張法拉吉龍形引擎

1張米斯拉的攻城巨車

1張破爛雜犬

6張山脈

2張傳統閃山脈

焊接2

1張神器師的巨龍（速戰補充包稀有牌）

1張隨機紅色稀有或秘稀牌

1張掘古爆破

1張尋石角蜥

1張掘古逸才米斯拉

1張掘古爆破

1張托瑪庫補鐵匠

1張無情開火

1張法拉吉龍形引擎

1張米斯拉的攻城巨車

1張米斯拉的書桌

1張破爛雜犬

6張山脈

2張傳統閃山脈

泰坦巨物1

1張召木機械獸（速戰補充包稀有牌）

1張隨機綠色稀有或秘稀牌

1張亞格斯投機者

1張白木遊掠靈

1張野林開路

1張蓋亞賦禮

1張變巨術

1張沙林斯覓鋼客

1張擊落

1張育苗地皆伐械

1張鐵爪碾破械

1張鐵銹巨械

6張樹林

2張傳統閃樹林

泰坦巨物2