每個童話故事總有結尾，我們的冒險旅程也將移師下一個時空。那是我們熟悉的世界～神秘莫測諸神密切照護的迷人星空。各位，請坐穩。我們回到了塞洛斯。讓我們看看等待著我們的新機制與復出機制。

逸脫

到目前為止，世界與冥界之間存在著相當可靠的屏障。已逝生靈就永遠逝去。但這系列的名稱畢竟是塞洛斯冥途求生，可見屏障效力已不如以往。這個透氣舒暢的來世新系列，為逸脫奠定了穩健基礎；這是使亡者獲得重生機會的新關鍵字。

如果具逸脫異能的牌在你墳墓場中，你可以施放它。逸脫為你提供了具有兩個組成部分的替代性費用：你將要支付的魔法力，以及你將要從你墳墓場中放逐的牌數。逸脫不會改變你能施放咒語的時機。具逸脫異能的瞬間牌隨時可使用；其他牌張類型則只可以在你的行動階段當中，且當堆疊為空的時候施放。

藉由逸脫來施放咒語，並不會改變任何施放咒語的正常規則。咒語會如常進入堆疊。它可以被反擊或以其他方式被回應。其總魔法力費用不會改變～此特徵總是基於咒語原本的魔法力費用來確定，而非逸脫費用。

當具逸脫異能的瞬間或巫術咒語結算時（或被反擊，或以其他方式離開堆疊），它會移回其擁有者的墳墓場。具逸脫異能的永久物咒語結算後會進入戰場，但如果它稍後死去，便會移回墳墓場。別讓厄睿柏斯知道～只要你有足夠的其他牌來放逐，以及有足夠的魔法力可用，牌張就可以在整盤遊戲中一遍又一遍地逸脫。

有些生物牌（例如乖狗狗冥界怒犬）具有的異能，會表示它們逸脫時其上有若干+1/+1指示物。這只是意味著，如果你藉由逸脫異能來從你的墳墓場施放它們，它們進戰場時其上便有該數量的+1/+1指示物。

獻力

塞洛斯的眾神就像無數其他世界的眾神一樣，生活就是那麼樸實無華。祂們真正想要的只是受到民眾敬慕、愛戴、崇拜、尊重、恐懼、服從、崇敬、尊敬，並且當成好神明。這全都與獻力相關，這使獻力機制自然而然地在塞洛斯冥途求生中復出。

你的某色獻力，便是由你操控的所有永久物當中，該色魔法力符號的總數量。提及你的某色獻力之異能會以多種方式參照該數字。舉例來說，陽神祝佑的達克索斯會用它來定義其防禦力。

要計算你的某色獻力，請查看由你操控之所有永久物的魔法力費用。這些魔法力費用中每有一個對應顏色的魔法力符號，此數值就加一。舉例來說，達克索斯的魔法力費用中有兩個白色魔法力符號，因此操控達克索斯會使你的白色獻力增加二。如果有效應提及你的兩種顏色獻力，則每個屬於該兩種顏色之一的魔法力符號都要計算。如果某個混血魔法力符號同時包含該兩種顏色，則它只會被計算一次。一般魔法力符號（{0}、{1}、{2}等，包括{X}）和無色魔法力符號（{C}）不會計入你任何顏色的獻力。

當你的白色獻力改變時，達克索斯的防禦力也會持續更新。但是如果某個正在結算的咒語或異能提及你的某色獻力，則你只會計算相應的獻力數值一次～於其結算時。舉例來說，看看克洛緹絲的構想。

此加成於克洛緹絲的構想結算時計算。這意味著對其回應所發生的任何事情，都可能導致你獲得與預期不同的加成。咒語結算後，你的綠色獻力即使改變也並不重要。已得的加成不受影響。

星彩

我們幾年前首次進軍塞洛斯時，揭露了很多關於繁星神域尼茲的資訊。天上神明均與結界相連，而星彩這一復出的異能提示，則會因為你使結界成為套牌巨星而慷慨獎勵。

作為異能提示，星彩並無特定規則含義。每當結界在你的操控下進戰場並觸發異能時，此機制便讓異能放射璀璨星光。每種星彩加成各自不同。

該結界若同時屬於其他牌張類別也無關緊要。舉例來說，如果某個結界生物在你的操控下進戰場，星彩異能將會觸發。然而，未能結算的靈氣咒語（可能是因為受回應影響讓其目標成為不合法目標）不會進戰場，也不會觸發星彩異能。

傳紀

傳紀這種結界會逐個章節講述壯闊故事。它們最先出現在多明納里亞中，並且在此系列中壯闊又切題地復出。

如果你不太熟悉傳紀，以下是其運作方式。每個傳紀都有許多章節（通常是三個章節；但如果某個靈感源自古希臘的系列有一些異常冗長的故事，也不要大驚小怪），而各章節都有相關的異能。這些異能通常每回合生效一次，直到故事完結且你將它犧牲為止。它就像圖書館一樣，但是滯納金更少，犧牲和流血卻更多。

你會利用學問指示物來追蹤你目前正在哪個章節。傳紀進戰場時上面有一個學問指示物。在你戰鬥前的行動階段開始時（也就是你抽了該回合應抽的牌後），你會在由你操控的每個傳紀上添加一個學問指示物。以上述任何一種方式添加學問指示物都不用到堆疊。

每當由你操控的傳紀獲得學問指示物時，相應的章節異能將會觸發。這意味著當傳紀進戰場時，章節I的異能會觸發，因為此時是它獲得其第一個學問指示物之時。在大多數情況下，章節II的異能將會在你的下一個回合觸發，然後章節III的異能會在你的再下一個回合中觸發，依此類推。

章節異能會用到堆疊，並可以被回應。如果某個章節異能需要目標，當前卻沒有可用的合法目標，則章節異能不會生效。一旦最後的章節異能已觸發並離開了堆疊（可能是因為結算、被反擊，或出於其他方式），則傳紀的操控者會犧牲它。

迷醉傍晚

塞洛斯冥途求生快將登陸你的城邦。我們售前賽見！往後也要常相逢！