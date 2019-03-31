鵬洛客，這可不是什麼好消息。雖然嘴上說說不把尼可波拉斯當回事很容易。畢竟回頭看看，他只不過偶爾出現在不知名的世界，弄點不知道能有什麼作用的名堂：死亡崇神者大軍？碟狀聖陽？時空渡橋？但待所有拼圖聚在一起，我們才看清楚尼可波拉斯的陰謀何在，而火花之戰已近在眼前。這可能是拉尼卡的末日，也可能更糟。但不用擔心，我們還有強力牌張和機制當作我們的堅固後盾。一起來瞧瞧有什麼在等著我們。

鵬洛客

雖然「鵬洛客」本身不是什麼特殊的機制，但本系列中最耀眼的明星正是他們。我們從未有過這麼多的鵬洛客齊聚一個系列，而火花之戰開創先河。玩家們在補充包輪抽和現開遊戲中遇到他們的機會更高。最近很長一段時間內，鵬洛客牌都是以秘稀牌登場；即使你是位老玩家，你也可能只是會偶爾才會對上他們。

非普通牌的鵬洛客只有兩個異能，且這兩個異能都無法增加他們的忠誠。除非你能用其他方法提高他們的忠誠（參見下文的「增殖」），否則這些鵬洛客只會短暫在戰場上停留。

實際上，本系列的每個鵬洛客都有一個不會增減忠誠的異能。這類異能可以是靜止式異能。靜止式異能始終都處於「生效」狀態，無論當前是誰的回合，無論你是否起動過該鵬洛客的忠誠異能，它都會一直生效。只要提勃在戰場上，他就會讓大家都沒法獲得生命。

這類異能也可以是觸發式異能。觸發式異能會在滿足條件時觸發；同樣，無論當前是誰的回合，無論你是否起動過該鵬洛客的忠誠異能，都會觸發。莉蓮娜樂於將你死去的生物化作新的牌張，不分晝夜。

處理鵬洛客的規則在本系列中並無更改。如果你將對手的鵬洛客忠誠降至0，它就會進入其擁有者的墳墓場。對鵬洛客造成傷害，會讓他們失去忠誠。你可以利用生物來攻擊對手的鵬洛客。如果你如此作，則對手可以如常阻擋。某些能夠造成傷害的咒語可以指定鵬洛客為目標，或以其他方式影響到鵬洛客。如果咒語或異能上註記著「任意一個目標」，則它就可以指定生物、玩家或鵬洛客為目標。

囤兵

火花之戰系列中有個屬於邪惡一方的新關鍵字：囤兵。還記得波拉斯在阿芒凱幹的好事嗎？那是為了召集一支精英亡靈大軍，攻其不備直搗拉尼卡。這支名喚震懼軍的軍隊正囤兵街道，積聚勢力。糟糕。

囤兵能讓你派出你自己的殭屍大軍。其運作方式如下：當有效應讓你囤兵時，先問自己一個簡單問題：殲滅世界是否有趣？然後再問自己一個問題：你是否操控了任何軍隊？如果你尚未操控任何軍隊生物，則你派出一個0/0黑色殭屍／軍隊衍生生物。然後在你的一個軍隊上放置等同於「囤兵」字樣後面數字數量的+1/+1指示物。也就是說，如果戰場空空如也，無情進軍能讓你得到一個3/3。

緊隨震懼軍無情進軍而來的，就是震懼軍入侵。如果你操控了軍隊，則你不會新派出衍生物。而是在一個由你操控的軍隊上放置相應數量的+1/+1指示物。如果那個3/3（準確地說，那個上面有三個+1/+1指示物的0/0）還在戰場，則震懼軍入侵的觸發式異能會再加一個+1/+1指示物，讓你的大軍變成4/4。

雖然囤兵的設計目標是讓你任何時間最多只能操控一個軍隊；但也還是有其他方式可以繞過這一限制。你可以複製一個由你操控的軍隊，或也許你操控有「具有所有生物類別」的生物。如果當你囤兵時已操控數個軍隊，則你是選擇其中一個軍隊來獲得全部的+1/+1指示物。雖然玩家可以回應讓你囤兵的咒語或異能，但一旦你開始執行囤兵的動作，就沒人可以打斷你了。就算你要新派出軍隊也是一樣～在殭屍／軍隊衍生生物剛進戰場還是0/0，尚沒有得到指示物時，沒有玩家能有所行動。

儘管+1/+1指示物象徵著不斷加入戰局的永生者數量，但殭屍／軍隊衍生生物仍只是一個生物。它有兩種生物類別：殭屍、軍隊。本系列中還藏有一些能給殭屍衍生物帶來強力加成的異能（震懼軍入侵上面就有一個）。切記，這類加成對所有殭屍衍生物都有用，而不僅限於你剛囤兵派出的那一個。

增殖

火花之戰裡還有一個重要的復出關鍵字：增殖。有些玩家可能還記得，他們曾利用增殖當作工具散播破壞與衰敗。畢竟這都是非瑞克西亞的造物。但在這場滿是鵬洛客和+1/+1指示物的戰爭中，增殖將扮演一個完全不同的角色。

增殖的流程是，選擇任意數量上面有一個或數個指示物的玩家或永久物。這裡的「一個或數個指示物」可以是任意種類的指示物：生物上的+1/+1指示物，鵬洛客上的忠誠指示物，甚至也可以是不常見的計時指示物、充電指示物或末日指示物。玩家能獲得的指示物也不例外～包括能量指示物、經驗指示物、中毒指示物等。對所選的每位玩家和每個永久物而言，為其已有的每種指示物各放置一個同類的指示物。

切記，當你增殖時，你只會在你想要增加指示物的玩家和／或永久物上放置指示物。如果某個由對手操控的生物上有+1/+1指示物，你也可以大膽增殖，不必擔心會讓它變大。

本次增殖的規則有了一處細部調整。此前，如果某玩家或永久物上面有多種指示物，你只能選擇其中一種來增加。現在，你所有指示物都要多放。這種情況最有可能發生在玩家身上（雖然也不太常見）。假設你的某位對手同時有一個能量指示物和一個中毒指示物。如果有人增殖，那該玩家不是會多得兩個指示物（每種一個），就是一個都不會多，取決於增殖的玩家是否要選擇這位對手。

戰爭故事

火花之戰開始了。這是末日的前夕嗎？還不好說。那這是否預示著許多炫酷的新牌會提升現有套牌或成為新套牌的基石？毋庸置疑。敬請加緊留意本站與友站，前線戰報正陸續傳來。