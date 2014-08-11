「所以，究竟魔法風雲會是什麼呢？」他們問道。

你知道，就是「他們」。父母、爺爺奶奶、叔叔阿姨、表哥表妹、男女朋友、同事、陌生人、每個人－就是他們。

這註定要變成一個普遍的問題，因為老實說，魔法風雲會和其他東西都很不一樣。他們知道西洋棋，但魔法風雲會沒那麼像西洋棋。他們知道像橋牌那樣的紙牌遊戲，但是，魔法風雲會也不太像那些遊戲。即便是對遊戲玩家來說，那些關於魔法風雲會的小細節－更重要的是，那些細節的影響－都是很難掌握的。對大部分的「他們」來說，魔法風雲會就是一個不同的世界。

「所以，究竟魔法風雲會是什麼？」就是我預計要在今天簡短回答的問題，而這問題的深度探討則會在接下來的專欄文章中繼續。

魔法風雲會是地球上最偉大的遊戲。我很有信心這麼說，因為魔法風雲會可以滿足各種不同的人。魔法風雲會能夠滿足收藏家、套牌構築者、喜愛遊戲故事或美術的人、還有－毋庸置疑－玩家。它既適合像我這樣天天玩的玩家，又適合那些像我許多朋友一樣，一年偶爾玩個一次的玩家們。

說到這，我想該是介紹我自己的時候了。我的名字是Reid Duke，在過去十九年的時間裡(從我五歲開始)，我曾經身為上面提到的所有玩家類型：玩家、套牌構築者、收藏家、還是一個喜愛魔法風雲會世界的人。今天，我是個全職的職業魔法風雲會玩家和作家。

這篇專欄將不會聚焦在魔法風雲會的故事、美術、或是收藏。但我的內容將適合每一個人，不管專精的程度高低，那些有一天可能會嚮往競技級魔法風雲會的人。目標是帶你從魔法風雲會最基本的概念，一直到參加一場競技級的專業資格賽。就從這裡開始吧。

話不多說，讓我們看看魔法風雲會的遊戲玩法。

是什麼讓魔法風雲會如此神奇？

這聽起來可能不太有科學根據，但如果我只能給他們一個簡短的回答，我可能會說「你可以把魔法風雲會想成一個介於西洋棋與紙牌遊戲之間的存在。」

魔法風雲會和西洋棋有一些共同點，但也有著一些關鍵性的差異。這兩個都是一對一的策略遊戲；最簡單來說，你的生物就是棋子，而咒語便是它們的另一層輔助。兩個遊戲都需要策略思考、長期的計畫、以及識別有利機會的眼光。但是圍棋的整個遊戲都清楚的呈現在桌上，而魔法風雲會則不一定。

逞性妄為 | Brad Rigney 作畫

差異

在魔法風雲會的比賽中有許多變化，無疑地，最顯著的就是你不知道自己(或對手)牌庫頂上的下一張牌是什麼。

西洋棋講究的是料敵機先，這點魔法風雲會也是一樣的，但後者還有考慮可能性這個額外的挑戰。要是你下回合抽到地的話會怎麼樣？如果是生物的話呢？要是對手抽到一張可以幹掉你留下當作阻擋生物的牌？在不知道未來為何的前提下進行遊戲會帶來另一層的複雜程度。

這也代表著每一場對局都是互不相同的，即便是兩個同樣的玩家拿著兩副同樣的套牌也一樣。想要強記魔法風雲會的開局是很難的，因為直到遊戲開始之前，你都無法完全確定會拿到什麼樣的牌。拿西洋棋來舉例好了，我總是會先移動騎士，不過在魔法風雲會裡呢，我甚至可能根本抽不到「騎士」！進一步說，我先移動騎士的決策是基於對付對手的棋子所擬定的，而在魔法風雲會，你也不會知道對手所擁有的「棋子」是哪些。

隱藏資訊

除了遊戲裡的變動要素以外，其他的不確定性在於你不知道對手的手牌與牌庫裡有些什麼樣的牌。你常常會面對那種某個選項在對手有去除咒語時比較好，反之則比較差的狀況。你可能可以施放強大的咒語，但如果對手有 雲消霧散的話，你卻寧可多等一會。像這些例子感覺起來很像是個猜猜看的遊戲，但事實上，你可以運用許多技巧來幫助自己盡可能做出最佳決定。

玩魔法風雲會需要什麼技巧？

「紙牌遊戲」的技巧

在變化性與隱藏資訊上，魔法風雲會與橋牌這種有一副由遊戲牌所組成的標準套牌來說更為類似。在電影當中，Wild Bill Hickok會看見另一位牛仔的睫毛眨動，然後馬上知道他手上的牌是A和黑桃8。像這樣的狀況(至少以我所知)是虛構的，但確實有許多變數結合並讓你憑經驗猜出對手手牌的狀況存在，想要專精魔法風雲會或其他擁有隱藏資訊的遊戲，你並不需要任何神秘力量。

在我的經驗裡面，很少有兩個魔法風雲會玩家會在改變對局的虛張聲勢中僵持不下。同樣地，拿出計算機來精算抽到某張牌的機率這種狀況也非常稀少。如果你是解讀對手意圖的專家的話，那很棒！如果你是個又快又準確的數學家，那這樣的技巧正是你該帶到牌桌上的！這些事情會不時發生，它們能促進你做為一位玩家的成長。不過，以我的看法，這些並不是魔法風雲會最重要的技術。

處理魔法風雲會裡的不確定性與有單一解答的科學不同，而是更像你要知道有哪些可能性存在。在一些對局中，你不會抽到你想的那麼多牌；但在另一些對局裡，則可能會抽到遠比你可以使用的更多！有時，對手會有肉身化塵來對付你的強力生物，有時他或她則無法這麼做。這樣的不確定性是每一盤魔法風雲會對局的基礎，重點來了！你所能做的，就是知道到不是所有東西都在你的掌控之中。

「西洋棋」的技巧

首先，也是魔法風雲會對局當中最重要的技能，就是如何妥善地使用你自己的牌張。要在這個遊戲裡成為高手，學習如何解讀對手，並且依照自己擁有的可能性做好準備是很有幫助的。然而，這些事情優先的順序應該在學習如何最佳使用你的套牌給你的資源的（很久）之後。短期來說，先專注在「西洋棋」的面向（盤面及你所擁有的資訊）上，但也要留心那一切的根基－「紙牌遊戲」的面向（多元性及隱藏資訊）。

隨著這篇專欄的進行，我將會進入到大量關於你如何在魔法風雲會的對局中進步的方法的細節。而今天，就讓我來告訴你魔法風雲會對局裡的首要技能。

軍事情報 | Craig J Spearing 作畫

專注

其他像「深思熟慮」或「專注於遊戲上」都是同樣的東西。這並非是像那些有些人與生俱來就有的天份，每個在看這篇文章的人都可以強迫自己，在下次進行一場魔法風雲會的對局時放慢腳步；減少讓你分心的東西；在對手的回合裡持續思考，而非東張西望。

如果你想在魔法風雲會裡面有好的表現，專注就是最重要的一件事。這會降低你犯低級錯誤的機會，並提高你找到勝利方程式的可能。這將提供對手手上可能握有的牌更多的暗示，或許最重要的是，這也將加速你的學習過程，因為你會對將要發生的事有更全盤的了解，也會更能指出事情的發展究竟是對是錯。

複習一下，以下是一個魔法風雲會玩家可以培養用來進步自己對局能力的技巧。

「西洋棋」技巧

一般性的戰略思考：我如何取勝？我如何阻止對手獲勝？

尋找機會：我的對手是否不堪一擊？現在是造成一些傷害的好時機嗎？

耐心：現在並非攻擊的時機嗎？有時在 魔法風雲會 裡，等待才是最好的。為了可以做出關鍵一擊，不要覺得你需要有什麼大動作。

裡，等待才是最好的。為了可以做出關鍵一擊，不要覺得你需要有什麼大動作。 預先一步或兩步思考：對局是否將要進入到傷害戰？如果是，我要如何能確保在這場戰役中獲勝？

「紙牌遊戲的技巧」

納入多元性的因素：記住，你不需要是數學天才；只要你可以算數，就能在 魔法風雲會 裡有很好的表現。只要記住你無法完全掌控牌庫頂的那張牌，試著在各種情況下都能最妥善的利用它。

裡有很好的表現。只要記住你無法完全掌控牌庫頂的那張牌，試著在各種情況下都能最妥善的利用它。 考慮隱藏資訊：你也不需要會讀心術。你不需要隨時知道對手手裡的每一張牌。然而，有時你或許會得到一或兩個提示。哪些是可能的情況？哪些是在每個情況下最好的發展？

專注：專注在遊戲當中，察覺盤面上的每樣東西，放慢腳步，不要在思考前就妄下決定。

「所以， 魔法風雲會是什麼呢？」這就是我對於這個困難問題的簡短答案。下週回來，我將會開始探討更多魔法風雲會裡進階的概念。在那之前，放慢你的腳步，多思考一下再給出結論，然後別忘了要專注！