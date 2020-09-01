多重宇宙當中，有一個世界以「大膽探險，勇闖未知」而聞名諸時空，而這次贊迪卡再起系列會帶我們再度拜訪該處。然而當奧札奇危機勃發，多個時空面臨滅頂之災時，也沒有人還有心情去遊山玩水。但現在好消息傳來～奧札奇消失了！如今這裡是個全新的世界。歎為觀止的景色盡收眼底；難以言述的情感醞釀心中。那就快快做好準備，在這片奇妙世界中盡情追逐吧。下面我們就來介紹一下本系列登場的機制，其中既有老朋友，又有新面孔。

模式雙面牌

你正在探索未知世界，因此有得選總是好的。有時候你需要地。有時候需要咒語。本系列帶來的雙面牌最新變化能讓你同時兼顧兩者：一起來看看「模式雙面牌」。

Turn Over

與過往的雙面牌一樣，這種「模式雙面牌」也具有兩個牌面：其正面與背面各不相同。不過這類牌不會轉化。當你要使用模式雙面牌時，你得決定要打出哪一面。魔法力不夠用？那就使用瓦拉庫鍛石場。魔法力已經夠用，但需要持續施加壓力？那就施放瓦拉庫醒轉。這一切都由你決定。

大多數針對轉化式雙面牌的規則對於這種新的雙面牌形式也同樣適用。當模式雙面牌在你手上、你的墳墓場或是放逐區中時，它只有正面的特徵。因此，如果有效應讓你從牌庫中搜尋一張地牌時，你不能以此「找到」一張正面不是地牌的模式雙面牌。而如果有效應允許你從你的墳墓場中施放瞬間咒語，則你可以施放瓦拉庫醒轉，但不能使用瓦拉庫鍛石場。

當在遊戲中實際運用雙面牌時（無論是原本的轉化式雙面牌，還是本系列剛登場的新變化），最重要的一點便是確保這類牌不會特別突顯出來。為實現此點，除了利用不透明的牌套（你可能已經用的是這種了）之外，你還可以利用這類輔助用牌。

輔助用牌只起暫時代替的作用，你必須實際擁有其所表示的雙面牌。在輔助用牌上寫下其所代表的牌張名稱，同時可以在空白處註明可見於牌張上的其他信息。你不能用輔助用牌來記錄換備牌指南，料理食譜或其他牌面上沒有的資訊。在遊戲過程中，如果所代表的牌處於公開區域，便須利用實際牌張。如果它處於非公開區域，則可使用輔助用牌。雖然輔助用牌只是可選用具，但你至少應在輔助用牌和不透明牌套中選一種（也可以同時利用兩種）。

冒險團

開～始～跑～團～了！就是這樣。引子這應該就夠了。

正如其名，這帶有傳統冒險團隊影子的全新機制主要著眼於以下四種生物類別：僧侶、浪客、戰士和魔法師（或在另一個傳統裡更熟悉的：牧師、盜賊、戰士和法師）。由你操控的生物中能夠派出多少種上述職業，便決定了「你冒險團中的生物數量」這一數字。每個由你操控的生物只能擔任一種職業。

關心「你冒險團中的生物數量」之異能要的只是0到4之間的一個數字。你不需指明哪個生物擔任何種職業。舉例來說，沒人會過問哪個是你團裡的僧侶。這類異能運用此數字的方式各異。卡彼拉前導兵的話，會在其異能結算時利用此數字來計算加成。其他牌…就會做其他事情了。你看到的時候就會明白。

有些牌會在你冒險團「滿編」時有額外加成。這意味著你填滿了四種職業的空缺～操控有僧侶、浪客、戰士和魔法師。請記住，如果有某個生物具有多個冒險團相關的類別，它也只能填上其中一個職業的空缺，這四種職業必須由四個不同的生物來擔任。

正如你所預料的一樣，贊迪卡再起中滿是等著和你一起踏上冒險的僧侶、浪客、戰士和魔法師。而有些生物就是比其他生物更好用。

如果在計算你冒險團中的生物數量時，出現利用不同點算方式會得到不同結果的狀況，則始終採用最大的數字作為其結果。這裡無需選擇。大團隊＞小團隊。如果特裘如典範是你操控的唯一生物，則你冒險團中的生物數量就是一。快幫這個妖精找隊友吧！

增幅

冒險團機制能讓你組建團隊踏上征程，之後你便可以利用這一備受喜愛的機制助他們一臂之力：增幅。

增幅屬於可選的額外費用，在多種牌張類別上都會見到。簡單來說：就是付出越多，收穫越多。如果曲線需要，你完全可以把群落糙節獸當作兩費生物來用，但倘若你能等到有五點魔法力的時候，你也可以讓它帶著兩個+1/+1指示物來進戰場。其他具有增幅異能的永久物上也會出現只有增幅後才會觸發的進戰場觸發式異能。

瞬間和巫術也能因增幅而獲益。在姆拉撒之力這類的咒語上，你增幅它的話就會產生另一種效應。在這個例子中，如果你施放它時增幅過，就能讓生物得+5/+5；沒增幅的話就只能得+3/+3。留意敘述中是否出現「改為」這一字眼，有的話則代表增幅後會替代原有效應。而其他時候，增幅瞬間或巫術咒語會讓你在原有效應之外再得到額外的效應。

具增幅異能的咒語非常靈活：它們在前期就有一定效果，等你魔法力充足時就會震驚四座。說到充足的魔法力……

地落

「地」一直都是贊迪卡環境對局的重要組成部分。原版的贊迪卡被視作「地牌很重要」的系列，而地落異能在贊迪卡再起系列中復出，代表主題在本系列中得以延續。地落屬於異能提示，它提醒你每當一個地在你的操控下進戰場時會觸發異能。

這個機制就很直白。當有地在你的操控下進戰場時，你的所有地落異能都會觸發。如果有多個地落異能同時觸發，則你可以將這些異能以任意順序放進堆疊。至於地是為何會進戰場則並不重要。它可以是你每回合該使用的那張地。也可以是咒語或異能讓你放進戰場的地。

勇迎挑戰

贊迪卡再起系列將我們帶回贊迪卡，重溫探險精神、親歷神奇歷險～而這正是令其成為本遊戲最受歡迎世界之一的要素所在。新的空境出現了，新的敵人蠢蠢欲動，無上榮耀正等著你！踏上旅途吧，鵬洛客們！