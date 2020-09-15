冒險時間到！

我們再次回到了贊迪卡～魔法風雲會中這一深受玩家喜愛的世界。

這裡充滿狂野法力、跌宕冒險，還藏有眾多珍寶等待大膽的你前來發現。

如果你曾來過贊迪卡，這次重返真的能讓你感到家的溫暖～畢竟奧札奇已一去不返。如果你此前從未去過贊迪卡，那也不用擔心～眼下是造訪該處的絕佳時機！

那邁出踏足未知之地的第一步最好的方法是？當然是售前賽！

要想親身體驗新系列牌張的樂趣，售前賽是你的最早機會。售前賽上會遇到什麼，又該如何參加呢？

如果你更喜歡用看的而不是用讀的，那你大可直接觀看以下影片。我會在其中詳細解說賽事流程，甚至還會親自打開一盒全新的售前組合：

如果你更喜歡讀的話，讓我們繼續。這就開始！

踏進贊迪卡

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會賽事。

在售前賽上，你可以首次嘗試新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並首次遊戲。就算你是在家裡打開全新系列，你也是跟全世界許多人一起做這件事情，你的體驗也會成為全球玩家遊戲體驗和交流之一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。新手與老手都能盡享其樂！

如果你是一名現開老手，你也許可以略過下面的文字，直接跳到後文，瞭解贊迪卡再起有什麼新奇之處。但如果你是這個現開賽豐富世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。請提前作好計畫。

雖說以往的傳統售前賽是在店內舉辦，但這次由於2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情，我們也推出了特別安排：玩家可以購買售前組合回家遊戲！實際上我們也推薦各位如此進行售前賽。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

如果你因故無法親自前往本地牌店，你還可以在《魔法風雲會：競技場》上參加售前賽！遊戲中也會提供現開賽事，你仍能在其中享受完整的魔法風雲會愉快體驗。另一方面，如果你還沒嘗試過《魔法風雲會：競技場》，現在也是加入的最佳時機。

很好，讓我們看下去。你選好了店家，並也已經看過贊迪卡再起牌圖集合中牌張全貌。

你已準備就緒！現在該來打開補充包了！

準備再起

好。假設你最終拿到了售前組合。你會得到什麼呢？

你手中的盒子會長成這樣：

裡面有六包贊迪卡再起補充包……以及一張印有日期的隨機稀有牌或秘稀牌閃卡～這就是你的售前賽紀念閃卡，可能是本系列任何一張稀有或秘稀牌！

當然裡面還有其他好東西～例如幫你記錄生命的Spindown生命計數器。說了這麼多，不如我們親自打開一盒售前組合來看看吧！

太棒了！這就有了許多能在冒險中派上用場的充實裝備。

當然最重要的還是這些補充包。就讓我們來聊聊接下來要怎麼做！

首先，打開這些補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我個人推薦用兩種顏色，並加入23張左右的咒語。（贊迪卡再起會讓這點有些許變數，詳情我稍後解釋。）偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放探險隊治療師，但通常不會急著在第二回合立刻施放消除魔障。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點選這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

我前面提到的變數，就是贊迪卡再起這個系列中含有模式雙面牌。這類牌中有部分一面是地，另一面則是非地。例如：

這些牌要怎麼分類呢？地？生物？還是其他？

雖然每張牌的情況各不相同，但我通常都會把它們歸作地～畢竟你總是可以將它們當作地打出。不過，如果我要在套牌中加入這類牌，那我會確保其中總共有18張地，且如果我用了超過三張，則我就會開始留意套牌中有多少地須橫置進戰場。總的來說，由於這賽制有地落，加入更多地也能有好的效果，因此以18張地為基礎是個合理選擇。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！

地的比例應當是大約17到18張地牌對上22到23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般也會這麼選擇。而贊迪卡再起更帶來了些許變數，因此請務必參考上文的心得。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用二、三、四以及五點魔法力的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種生物僵持。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程通常稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

奇異寶藏

從艾卓王權開始，我們首度推出了「補充包添趣」計畫，在補充包內封入特定牌張的異畫或特別版本。贊迪卡再起也將繼續為補充包添趣！

本系列中的地落牌都可能會出現特色牌框版本，且其插畫還會有所不同！這次的設計靈感來自旅遊海報，志在展示此地炫酷和獨特的一面，像是：

另外說到大地的力量，本系列中最引人注目的，莫過於這六張模式雙面地。這些地也有全圖版本，在補充包中等你來發現。這些地是：

翻面 翻面 翻面

翻面 翻面 翻面

真是美不勝收！

此外，你還有機會從補充包中開到本系列鵬洛客牌的特殊無邊版本：

以上這些牌張都會在補充包中出現。

另外，寬圖牌張也將繼續在Collector Booster（聚珍補充包）中登場！像是：

萬般精彩，要加上這最後一項才算完滿：本系列中還有一系列飾以特殊遠探邊框的重印地牌，能夠從盒頂贈卡和聚珍補充包中得到。每份遠探盒頂贈卡內含有一張牌，而這可能是30張魔法風雲會歷史上最激動人心的地牌其中之一～沒錯，其中也包括了全部十張找地地。且看這組對色找地地組合的漂亮畫面吧：

沒錯，贊迪卡再起系列也充滿各式精彩好物，更不乏令人眼前一亮的特色版本。

如果你對這些牌張及其特色版本感興趣，不妨前往一讀Mike Turian的《收集贊迪卡再起》一文。

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方進到實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法在店內遊戲，要怎麼做？

當然，我們還有《魔法風雲會：競技場》和魔法風雲會線上版，它們都能讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過還有一種玩法是藉由電話和網路攝影機來玩！

想我當年小時候，我還跟朋友打電話來對戰魔法風雲會呢。如你所想，我們碰到的一個問題是：記住所有牌是個大難題，而用到新牌的售前賽尤甚！

但如今我們的時代已大不相同～網路攝影機隨處可見，筆記型電腦乃至手機上都能方便用到！

根據你和朋友手中設備的情況，有很多種方法可以實現網路魔法風雲會對戰。感興趣的話，不妨前往閱讀我這篇關於用網路攝影機玩魔法風雲會的文章，其中包含了一切搭建對戰環境的技巧～加上諸如Discord、Google Hangouts和Spelltable.com等平臺，如今攝影機對戰也變得越來越方便。

領取獎賞

當你到店家購買售前組合時，也許還可以順便看看其他產品～例如補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。

贊迪卡再起還有兩副指揮官套牌！也請務必諮詢店家瞭解相關產品。

贊迪卡再起機制

贊迪卡再起系列中有許多機制～既有地落這樣的老朋友，也有新出現的冒險團！想要找人給你介紹一下嗎？這裡便是！

踏上冒險吧！

這已經是我們第三度造訪贊迪卡～而能回到最原始的贊迪卡也讓我興奮異常。伴隨著冒險團帶來的部族配合，地牌的全新變化，還有種種外觀精美的牌張（真的很多），贊迪卡再起充滿競爭最佳系列的全部要素。

衷心希望你能喜歡這個系列。絕對充滿驚喜！

如果你有問題，請通過Twitter、Tumblr、Instagram、Tiktok、Youtube聯絡我，還可以寄送電子郵件至BeyondBasicsMagic@gmail.com。我很希望聽到各位的意見回饋！

我希望你們都能喜歡贊迪卡再起的預覽，並希望各位在遊玩這系列時能夠玩得開心！

Gavin

電子郵件：BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram：GavinVerhey

TikTok：@GavinVerhey

Tumblr：GavInsight

Twitter：@GavinVerhey

YouTube：Good Morning Magic