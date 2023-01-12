熔渣坑散發著一股臭味。

妳就站在地庫的底部，注視那冒著蒸汽的坑壁。在這裡，站在這座聖殿之頂，妳都能聞到那化屍瘴氣。漩渦灰霧盤旋在妳上方，如同呼喚妳的身影。球體之間的移動受到嚴密監管，但這座井道遠在外層之外，根本不會引起任何人的注意。至少，沒人有機會阻止妳。

妳展開了雙翼，享受著舒展肩膀的感覺，就好像妳的身體天生就是為此而打造的。只需拍動幾下翅膀，就能將妳帶上那井道之中，劈開化屍瘴氣，在妳身後只殘留一道殘影。沒有任何事物能挑戰妳，雖然有幾隻迅蟲攀附在牆壁的滑面上，對著妳嘶吼，但妳一揮長矛讓牠們身首分離，於是那嘶吼很快地就成為了絕望的悲鳴。牠們的殘液滴落到了球體上，那股氣味竄入妳的鼻息。妳的上司等著妳帶回成功的消息。

「妳聽說過叛徒蓋司嗎？」

妳低頭不語，雙膝跪在冰冷的大理石之上。這是一個不需要回答的問題。沒有人不知道巫妖，這名非瑞人的頭顱尚未完化。無暇麻布上的一抹髒汙。

「伊賽爾，我要妳把他找出來。終結他的生命。」

妳落在地板上的視線緩緩升起。

映入眼簾的是一座寶座，那耀眼的平台上鑲滿了閃亮飾骨與瓷，象徵著最純正的非瑞人工藝。寶座上空無一人，由於未召開議會，因此機械之母艾蕾儂沉浸在自己的思緒中。而妳，跪在了亞崔夏身前——她是聖統領，也是妳活下去的原因。

「蓋司是熔渣坑七鋼伯爵之一，而熔渣坑這個球體給我們造成了無數麻煩，」亞崔夏說，語調凜冽如鞭。「我命令妳，讓那數字降為六人。把他那骯髒的首級帶來給我。」

「遵命，」妳用緩慢而莊重的語調回覆。「我想這不會有任何困難。」

亞崔夏喉間發出了含糊的聲音。「是啊……」她說。「妳不會遇到困難的，對吧？妳可是我最完美的作品。」

亞崔夏朝妳伸出了手，而妳迅速地將視線移回到那張血紅色的地毯上。她的指尖輕撫著妳的臉頰，在那瞬間，妳感覺到體內的某物閃過一道光芒，那大概就是卑微生物的心臟吧。那是種超越了忠誠的東西，同時也超越了將機械正統傳遞至整個多重宇宙的渴望。

妳忽略了它，並希望這種感覺消散。

到目前為止，一直是這樣。

妳找到了一片高地，這說起來容易做起來難。這個球體之所以被稱為「熔渣坑」可是有原因的。視野所及並無遮蔽，布滿了閃著光芒的化屍瘴氣液體池，是那樣明亮且劇毒無比。那凸起的烏黑骨架破壞了地平線。妳抿起了唇。妳當然知道，每個球體都是新非瑞克西亞不可或缺的一部分，但妳就是控制不住那股厭惡感。畢竟妳生命中有像蒼皓宗堂這樣寧靜的地方作為對比。

幸運的是，這只是趟短暫的旅程罷了。妳對亞崔夏的保證可不是吹噓，妳的確擊垮了所有敢於與妳對抗的生物。

在跨越這片土地的路程上，妳幾乎沒有遇到任何阻礙，一路上只有那腐蝕氣味，以及需要避開的閃亮池子。

不久之後，妳停了下來。蓋司的堡壘出現在妳眼前，就在下一片高地上，但往前進的道路卻被閃亮黑色岩石組成的懸崖阻礙了。妳是可以攀登過去沒錯，但這樣要花費不少時間。妳也可以飛過去，但那樣會向整顆球體洩露我們的存在，而這卻恰恰是妳獲命要盡可能避免的狀況。現在還不到那逼不得已的時刻。

妳踏入了垂直岩石表面的陰影中，看到了那座大門的輪廓。猶如自然形成的一般，彷彿超飽和的氣體使得岩石有了自我意識，儼然是個「主宰」的姿態。那扇門上面沒有閂，也沒有鎖。但就在那門的表面上，約肩高處的地方，妳看到一些排列成扇形圓形印記。妳將手掌按在其中一個印記上。

石頭裡發出了一聲低鳴。妳退後了一步。那聲音轉瞬即逝，快到妳都懷疑自己到底是不是真的聽到了。妳又再次壓住了那個點。相同的低鳴再度出現。妳按順序按壓每一個印記，而它們都發出了不同的細微聲響。

妳晃了晃頭，又再度按壓它們。那個聲音不知何故，讓妳的大腦發癢。妳不喜歡這種感覺。

「妳要按照正確順序按壓。」

那聲音從妳身後傳來，是一種含糊且沒有起伏的嘶嘶低語，妳轉身將聲音的主人壓制到崎嶇的地面上，手指掐住了它的脖子，那聲音戛然而止。

「拜託放手……」它快窒息了。

它的身軀被彎曲地壓制在妳的身下，這給了妳足夠的時間去審視它。

「我……我知道妳在想什麼……」那東西結巴地說著。妳的手捏緊了它的脖子，心中暗暗吃驚，沒想到這東西居然有脖子。一張臉。一段身軀。赤裸而醜陋的雙手。它是一名求索客——是男人，也是妖精。來自獵手迷宮，而從它的氣息跟完化的色調與型態來看，它可能來自幾個等級之上的球體。

「可憐可憐我吧！」它在妳耳邊大叫著。「可憐可憐我吧！」

妳對此嗤之以鼻。「生物，表明自己的身分。」

「貝拉西斯！」他突然開口。「我叫貝拉西斯。妳不能殺我。」

「我可以，」妳冷冷地說著。

「不行！我的意思是，我相信妳，相信妳有這個能力！」求索客顫抖著。因為這種恐懼感，導致他的聲音帶著很重的鼻音。「我的意思是，妳不應該殺了我！拜託不要殺我！」

妳撇了撇頭。「為什麼？」

「因為我不想死啊！」

妳仍然歪著頭。「為什麼？」

「沒錯，那……」求索客重重地吸氣，而它那脆弱且毫無防備之力的胸腔上下起伏著。那動作不怎麼討喜，卻很引人注意。「沒錯，那是個好問題。很有哲學性。那妳呢？妳為什麼不想死？」

妳思索著那個問題。妳知道正確答案。一個只要是非瑞人就會說出的答案。在個體失去價值以後，為什麼會害怕死亡？每個球體內，所有生命存在的意義就是為了在多重宇宙裡，散播非瑞克西亞的真諦。除此以外並無其他活下去的理由。

但這想法，卻仍讓妳內心深處的某個角落湧起一股不安。妳試著找出原因。

「因為我有存在的必要，」妳下了判斷。

求索客臉上那令人作嘔的小洞裡，噴出了哼哼作響的鼻息。「妳這不就是高看自己了嗎？」他喃喃說著。「我不是說妳不應該這樣想啦！」在妳再次緊掐他脖子後，他連忙補充道。在妳能完全了結他的聲音之前，他大吼道：「妳不能殺我！我和蓋司領締結了契約！」

他的話語讓妳停了下來。「什麼？」

「蓋……蓋司領主。」求索客快速地喘著氣。他渾身流露恐懼。這種半完化的殘次品在這種地方幹嘛？根本不用一天時間，他就該在獵手迷宮被撕成碎片了。「蓋司領主會跟人做交易。所以大家才會叫他契約領主！」

「是誰這樣叫他？」妳獲知的情報中可沒提到這一點。

「蓋司領主會跟人做交易，然後救人性命！」求索客的雙眼發著光。泛著一層詭異且純淨的油。

「他做什麼？」

「做交易！跟保護有關。他能讓人在球體之間安全移動。」求索客緊張地瞥了妳一眼。「但其實，不是他。他和我做了交易，把我從獵手迷宮救了出來。他救了我。所以現在我才負責守著通往他建築的大門。」

「如果我殺了你，這扇門就會打開了？」

「沒錯。等等！不要！」求索客的呼吸再度變得急促。「事情不是這樣的。如果妳殺了我，門就永遠不會開了！永遠永遠！而且蓋司領主會知道這件事，然後就會來找妳！」

妳坐了回去，覺得有點糊塗。所有求索客都這麼活潑嗎？妳從來都沒有想過要知道答案。「如果我殺了你，蓋司領主會知道？」

「沒錯！」

「那他是怎麼知道的？」

「我也不知道。殺了我妳就知道了。」

妳隨即舉起了手上的長矛。

「我是開玩笑的，開玩笑的啦！反正他就是會知道！」

妳鄭重考慮著這個新選項。妳能乾脆就這樣殺掉這個求索客，然後逼出巫妖嗎？妳收到的命令不是這樣。但這可能是更快的方式。

不。妳不能擅自行動。

「我可以幫妳！」

「你？生物，別說傻話了。」

「我跟妳說過了，我叫做貝拉西斯！」至少他眼裡沒有再滲出什麼奇怪的液體了。「妳呢？」

「伊賽爾，」妳回答著。「蒼皓宗堂的伊賽爾。」

貝拉西斯凝視著妳。也許妳不應該跟這個無價值的生物說自己的名字。但妳也不願意拒絕。

「伊賽爾。」求索客貝拉西斯用他那張奇怪的粉色嘴巴說出了這個字。「伊賽爾。我可以幫妳！妳想通過這扇門，對吧？我可以幫妳。」

「什麼？」

「那道謎題！我能幫妳解開那扇門的謎題。」

妳突然站起身。「我自己可以解開。」

然而，妳卻擔心這麼說也許有點逞強了。

那些聲音毫無意義，或者可以說，它們提供的資訊不足以讓妳用來解密。這讓妳感到很困擾。那些聲音讓妳的大腦發癢，妳覺得自己其實應該明白它們的意思，也應該認得他們的模式。

貝拉西斯站在妳身後，不斷地碎碎念。

「嗯……妳看，妳身高夠高，可以敲到所有金屬！這對眼下的情勢很有利，但妳的背可能會開始感到疼痛。噢！從最左邊的那個開始……」

「我猜長得高對飛行沒那麼有幫助……那些翅膀有作用嗎？我猜，妳飛在空中的時候很難保持身體直立吧。妳可以邊飛邊戰鬥嗎？喔，中間的那兩個要壓在一起……！」

「哇，蒼皓宗堂，我從來沒看過它呢。也是啦，我是能在哪裡看到它？那地方跟妳一樣好看嗎？那裡，右邊！」

妳咬牙切齒，但仍然採納了建議，根據提示把聲音串在了一起。非瑞克西亞人全部朝著共同的目標前進。如果僅因為提供幫助的人聲音尖礪刺耳，就無視建議，那麼很可能會適得其反。

「啊，就是這樣，妳成功了！」

那扇門上泛起藍色的光芒，並緩緩開起。通常能讓妳感到溫暖狂喜的時刻，就是將一個生物撕成兩半的時候。這讓妳幾乎想轉過身，用手上的長矛刺穿那求索客的喉嚨。

妳轉過身，看見他站得筆直，凝望著遠方。坑內發出的冰冷輻射性光芒映照在他身上，就好像他的軀幹與大腿鍍上了一層銀綠交織的護甲。他那赤裸且未完化的身軀，是那麼柔弱而驚人。顯然，妳絕對不會有像這樣虛弱的一天。

他就這樣坐在那邊待上一整天，等著像妳這樣的人過來，試圖要開啟大門。那是怎樣的感覺呢？他是怎麼在大腦裡面充滿喧囂的時候，還能保持平靜的呢？既然他那麼想活下去，那他一定很享受待在這裡的時光吧。真奇怪。

妳轉身面對開啟的大門，那深遠的隧道裡，唯一的光源是中央一抹微弱的化屍瘴氣。妳皺了皺鼻，仍然選擇走進裡面。

「再見了，伊賽爾女士！」貝拉西斯在妳身後說著。「請幫我跟蓋司領主打個招呼吧！」

在前往蓋司領主建築的途中，妳再也沒遇到其他像他這樣古怪卻健談的生物，但妳看到的求索客數量卻比妳一生加起來更多。來自新非瑞克西亞的生物。來自所有球體。有些是完化半成品，有些則是完化過程出錯的殘次品。這些東西早該在吸入第一口氣前就銷毀掉才是，難道蓋司也跟他們做交易了嗎？

奇怪。真不知道這些半生物的大腦是怎麼運作的。把自己跟一個恐怖且褻瀆神靈的生物綁定，就為了延續自己那毫無價值的生命？真讓人難以理解。「存在」的唯一理由，就是要在多重宇宙裡傳播完美啊。如果自己做不到的話，那為什麼還不讓自己消失，去成全其他做得到的生物呢？

妳在這段旅程裡沒有遇到太多阻礙，只碰到了一些跟平常一樣，老是愛試試自己運氣的迅蟲。妳很輕易地就找到了蓋司的堡壘——矗立在地平線上的疫病。那個巨大的結構體由黑骨與紅筋組成，從球體的化屍瘴氣點燃的大地裡長出來。

這扇門沒有什麼守衛，更沒有什麼愚蠢的謎題。這扇大門就在妳面前敞開。在階梯上，沒人挑戰妳。在妳通過大廳時，也沒有人挑戰妳。整個空間就像是墳墓一樣靜謐。

在妳穿過一道黑色矮拱門時，憤怒開始在妳身上蔓延。這是王座室。一個高聳入雲的艾蕾儂王座複製品，就那樣矗立在搖曳的火炬之間。它是空的。

他怎麼敢？他怎麼敢把自己與機械之母相比？這種無禮的舉動簡直令人難以置信。

「蠢貨！」妳的聲音迴盪在寬廣的大廳裡。「巫妖。可恨的生物！妳在哪裡？」

「妳比我想像的還小呢，」一道聲音傳入妳的耳中。「真奇怪呢。」

這是第二次了，第二次有這樣詭異的事物讓妳措手不及。這次妳舉起了長矛，在空中揮舞。長矛擊中了什麼，那東西是如此堅硬，震動了妳的核心。妳勉強站穩了腳步。

「很好。看來妳不是虛張聲勢。」

蓋司領主站在妳的面前。

他身軀上的諸多肢體上下擺動著，赫然聳現在妳上方，而那蛛形綱動物才有的腿部，則插在了大理石地板裡。他醜陋的臉龐向下端詳。他的身上並沒有一絲貝拉西斯的能量或輕巧優雅，但不知道為什麼，當妳望著蓋司領主的雙眼時，妳卻情不自禁地想起了他。他用兩隻長螯夾住了妳的長矛。

「我猜，機械之母終於派妳來取我的首級了，」他說著。「看來她的確是很討厭這顆腦。」

妳握緊了手上的劍，並擴大了妳的站立姿勢。蓋司比妳預料得還要龐大，他的身軀更趨完化。事實上，只有他的腦還是有機體。一顆醜陋、腐爛的東西，位於還能利用的身體的中心。比起對貝拉西斯的厭惡，妳更討厭眼前的它，因為未完化不是他的錯。而妳知道，蓋司一直堅持此道，拒絕完全服從。

「真噁心，」妳譏諷著道。「它居然變成了你的一部分。」

蓋司笑了。他的雙眼燃燒著火光。「她到底是有多看不起我，居然派了名區區步兵，而不是魔判官。起碼也該是個統領吧。說吧，亞崔夏如何了？」

妳整個人因怒火而沸騰。步兵？妳？妳為了完化，斬獲了多少屍體？

沒關係，妳這樣跟自己說。他怎麼看妳，一點也無所謂。妳不是重點。

「你根本不配提起她的名字，」妳咬牙切齒地說著。「你甚至不配想起這個名字。」

蓋司再次笑了出來。他懶散地揮了一爪來面對妳的攻擊，就好像那力道完全無傷大雅。而那攻擊的餘韻卻仍在妳身上作響。妳咬緊牙關，不讓他看出自己的驚訝。

愚蠢。妳真是愚蠢，居然以為他不會反抗。妳太習慣和未完化的低級小型有機體戰鬥，那些東西根本沒有與真正非瑞人一戰的力量。

「看來妳有些生疏，」蓋司說道。「妳一直在和那些毫無還手能力的生物戰鬥。」他看穿了妳，好似能夠讀到妳的心。「妳拿我的契約者來小試身手了是嗎？」

「說得好像我會用我的刀劍攻擊毫無價值的敵人一樣，」妳嗤之以鼻。

「是啊，妳當然會這樣講囉？」蓋司邊說著，邊加重了手上的攻擊力度。在躲開那些攻擊時，妳都能聽到它們劃過空氣的聲音。「但有一件事，是像妳這樣的人無法理解的。真正的忠誠啊，是可以買到的。」

「愚蠢。」屁話。他說著和貝拉西斯一樣的屁話，試著想騙妳。真可悲，一個領主居然跟半完化矮人有著同樣的愚蠢想法。也難怪妳的指揮官會想要他的命了。

不過，他的力量倒是不可否認地強大。

「妳懷疑我？來自機械正統的孩子，妳為何戰鬥？」

「我叫做伊賽爾，」妳咬牙切齒地說著。

蓋司咧嘴一笑。他面容的伸展幅度令人作嘔。妳並不習慣看到這樣的東西。「伊賽爾。真是個適合非瑞人娃娃的好名字。」

妳吐了口唾沫。「妳以為這樣能侮辱到我？」

「就算聽眾不買單，這個笑話還是好笑到不行。」

笑話。哈。好啊，妳會讓他知道什麼是真正的笑話。尤其是，妳已經漸漸發現到，與其擋開他的攻擊，不如直接躲掉。他倒是說對了一件事，和低級生物戰鬥只會讓自己變得軟弱。妳還沒準備好與他這般強大的敵人戰鬥。

「妳開始像老鼠一樣四處躲避了呢，」蓋司用低沉且渾厚的嗓音說著。「妳害怕挺身戰鬥了嗎？」他再度大幅度地揮舞，逼得妳步伐踉蹌。妳因為腳下的骨狀大理石如此陌生而不斷打滑。妳應該要將他逼出來，讓他在天空底下與妳一戰。

「也難怪妳那麼弱了，」蓋司笑著說。「妳們沒有一個人理解從真實搏鬥脫穎而出的勝利。掙扎地存活下去。」

「你什麼都不懂！」

「我懂的比妳以為的還多。」蓋司醜陋的臉龐泛著笑容對著妳，那齜牙咧嘴的模樣醜陋至極。「我知道，真正造就戰士的，是明白『輸了就要死』這件事實。而不是輸了，還能有無數不知名的他人取代妳的位置。這種誰都能取代的地位，正是導致妳如此無能的原因。」

「你錯了，」妳對著他吼道。

「是嗎？」火炬的光芒使蓋司堅硬武裝的背部更顯明亮。「那妳為什麼不放下武器受死？反正妳的指揮官可以派下一個版本的妳過來啊。」

貝拉西斯也說過很多次同樣的話語，只是沒那麼直接了當。有那麼一瞬間，妳擔心他們一直在交流。妳擔心其實貝拉西斯是領主的心腹，而不是無關緊要的下屬。妳摒棄了這個念頭。這點並不重要。

蓋司停止攻擊，妳也停了下來，試著掩蓋自己已經精疲力竭的事實。

不知道為什麼，蓋司仍繼續說著。「在妳們獲勝以後，有什麼理由讓妳們的子民繼續支持妳們？支持妳們將理念散播至整個多重宇宙？」

妳真希望自己能遮住耳朵。妳狂吼一聲，揮舞長矛。蓋司突然爆發出一股先前未見的速度，他衝破了妳的防衛，用長螯掐住了妳的喉嚨。妳整個人僵住了。

他將妳拉近，那惡臭的氣息朝妳襲來。「妳呢，矮小的密使？在妳燒毀這個時空的其餘地方以後，撇開信奉正統不談，又有什麼能維持著妳的信念？是那個奇怪且嚴厲母愛嗎？」

這個問題與妳的內心共鳴。妳為了什麼而活？妳為什麼存在？

妳發出了一聲怒吼，妳的喉嚨沿著刀鋒劃過，熱血與爍油狂湧。妳掙脫了蓋司的掌控，妳提起劍一揮而下，讓他的身首分離。妳拎起它，話音在損毀的喉嚨中咯咯響起。

「你就在地裡腐爛吧，你這毫無價值的生物。你的契約就跟你可悲的生命一樣，毫無價值。」

那種痛火辣刺人，但跟勝利的狂喜相比，就算不上什麼了。而隨著這種喜悅加深，一股渴望也隨之升起。這感覺極其強烈。完全支配了妳。

這個愚蠢的怪物。他不配這樣輕易地死去。妳憎恨他，恨到了極點！但就在妳的喉嚨自我密合後，妳感覺到指尖的肌肉緊繃，閃著黯光的眼變得混濁。它們現在是如此美麗，與脆弱軀體散發出的銀綠色光芒一樣美麗。

蓋司的頭語無倫次地說著一些字眼，那是妳認為毫無意義的言論。如果他早早臣服的話，會是什麼樣子？如果他能早點認清事實就好了。

這樣的話，或許妳還能幫他。

熔渣坑是個骯髒且聲名狼藉的坑洞，但說起來，也有它特別的地方。

苦痛主宰支配著景色，比蓋司領主之塔更壯觀。在非瑞克西亞人最初定居於這個時空後，美麗的爍油開始將世界轉化成其正確且真實的狀態，而部分的土地也覺醒了。他們開始遷移、震動，四處徘徊。

沒人知道「主宰」到底是什麼，他們是否跟非瑞克西亞人有著一樣的想法與渴望。沒人知道他們是否正確地希望將一切歸於機械正統的麾下。

但妳知道這個主宰想要的是什麼，而那座聳立在空中的銳利巨大建築，正是為此目標而設計。飛出蓋司之塔一段距離後，妳不再在意是否會有人看到妳。但蓋司的話語卻仍在妳內心造成動盪，那是如此蓬勃而怪異。

主宰平息了。它沒有看妳。它持續變動並喃喃自語，泛著光澤的骨架在風中低語。腐爛氣息充斥在空氣裡。屍體，各式各樣的屍體，迅蟲、求索客，以及襤褸僧侶，掛在風中飄盪，被主宰的邪惡脊柱刺穿。他們每個人都經過精挑細選與安放，他們的哀號與抽搐，全都淹沒在全神貫注裡。

雖然妳不了解主宰，但妳還是可以利用它。

妳把手臂裡難堪的軀體固定在主宰東邊的尖銳梯階上，此時一道刺耳的慟哭在荒地響起。鮮明的血液在冰冷化屍瘴氣之光下閃著黯光。妳手上傳來的溫暖是那麼難以置信。

「為什麼？」貝拉西斯沙啞的問著。求索客的背拱成了完美且簡潔的線條。骨刺從他的腹部突出，那色澤比他未完化的軀體還蒼白。

「為什麼？」他的聲音殘缺破碎。「我幫了妳。」

妳伸出手指托住他的下巴，將他拉了起來。他的面容扭曲，滿是痛苦，顫抖不已。他的身軀披著比妳還要柔軟而脆弱的皮膚。

「我知道，」妳說著，冷眼望著他的痛苦不安。「我很謝謝你。」

在看過更高層球體的黑暗之後，蒼皓宗堂的純白簡直令人炫目。妳站在王座室裡面，望著機械之母的寶座，朝妳襲來的莊嚴讓妳跪倒在地。

過去幾天裡，妳都身處於手術灣的苦寒之中，親眼見證自己的作品顯化。那個球體屬於金吉塔廈，他是一名發明者，也是夢想家，但要是妳想要使用那個設備，又有誰會阻止妳？沒有人蠢到敢去嘗試這麼做。

在整個過程的尾端，妳看著自己的作品，一股異樣從內心深處湧起，而那與將敵人五馬分屍的感受竟毫無區別。只不過這次，妳做的是創造而不是毀滅。

妳創造了一個東西，並帶它一起回家。

「伊賽爾。」亞崔夏就那樣優雅地站著，儼然是個完美的非瑞克西亞人。她是聖統領，完美的戰鬥武器。她為機械正統帶來生命。她將爍油散布在多重宇宙裡。她是妳將回應的唯一真理。

然而現在，她卻用如此鄙視的眼神，看著妳帶來給她的東西，這讓妳覺得整個時空都崩裂了。

「伊賽爾。妳做了什麼？」

靜謐之怒環繞著妳。遠處傳來的吟詠，就像是刺骨陰風。妳吸入的每一口氣都像是刀刮著妳。

「指揮官……」

「回答我。」

妳雙膝跪地。「我只是……只是想要製造點東西。」妳大膽地向上一瞥，妳的身體湧上一股灼熱感。「就像妳創造了我那樣。」

亞崔夏低頭望著妳。「我不過是打造了一件武器。那就是妳。」

「我知道，我知道。我只是以為……」

亞崔夏的笑聲是那麼尖銳，妳只聽她對敵人那樣笑過。對未完化個體。「妳以為？」

那句話迴盪在整座大廳裡，就像尖銳的玻璃劃破了寧靜。它擊中了妳的心。在注定的命運面前，思考根本無需存在。妳明白這道理。妳不需要聽她對妳說的那些話。

「扔掉它，它就是個……」

「維許格拉。」有一道聲音說出了它的名字。過了片刻後，妳才意識到那是自己的聲音。沒有其他人知道。

「什麼？」這個字眼重擊了妳。

「他的名字。」妳就快要癱倒在地上。妳從未有過如此愧疚的感覺。妳從未做過任何會引發這種感覺的事情。永遠謹遵命令的人，是永遠不會讓人失望的。「他的名字是維許格拉。」

亞崔夏沉默了很長的一段時間，久到妳以為她離開了。妳抬起了頭。她還在，但卻不是在看著妳。「扔掉它，」聲音從她的唇間溢出。

她留妳一人跪在地上，妳抬頭看著空蕩的王座。

在妳身旁，一道熟悉的笑聲響起。愉悅且輕快地咯咯笑著。它與這個明亮的地方如此匹配，卻狠狠刮著妳的內心。

「難不成妳期待有不同的下場？」

從妳注視著指揮官後，這是妳第一次將視線移到他身上。

那張臉曾那麼容易激怒他人，現在卻莫名地讓妳感到喜愛。它難以識別，上面覆蓋著一層完化硬金屬，但妳知道那底下藏著什麼。是妳手裡握過的那顆叛徒之首。蛛形綱動物的腿從圓胖的身軀中伸出，銀綠色鍍層展現出了強大力量。他雙眼中的寒冷綠光沒有前主人的生動，同時也就沒有苦痛。

其中兩條肢體，曾經是紅白骨交織成的精美翅膀。妳將其摘下的地方，仍隱隱作痛泛著熾熱的傷。

「妳在說什麼？」妳的聲音顯得有些嚴酷。

維許格拉朝妳伸出手，那動作卻帶點諷刺。妳讓他把妳拉了起來。

「妳以為他們會感謝妳製造出像我這樣的東西嗎？」

「她創造出了像我這樣的東西，」妳堅持著，雖然妳知道這有多微不足道。在機械正統面前，什麼是虛偽的主張？艾蕾儂會決定什麼是真實的，而亞崔夏則會傳播真理。

「我是想要……」妳沒有把話說完。那就是癥結所在了……妳剛開口的瞬間就發現了。妳是想要，而在這想要的背後，是失敗。

妳想說的是，妳想要拯救他們，讓他們擁有妳所擁有的，也就是所有人都即將擁有的……貶低蓋司的愚蠢，抬升貝拉西斯的謹小慎微，但…… ... 那樣就是說謊了，至少某部分是謊言。

妳很討厭蓋司，他說的話就像是刺耳的鐘聲一樣，在妳的腦中迴盪。妳喜歡貝拉西斯，或者說妳喜歡他那未完化軀體的優雅線條，喜歡那光芒在他那明亮雙眼與蒼白軀體上閃爍的模樣。

妳不知道為什麼。妳就是不想兩者之一消失。妳想把他們帶在妳身旁。妳是個不幸的生物。

「我只是想救你……」是妳唯一能說出的言語。

當維許格拉的笑聲再度響起時，妳既期待聽到那聲音卻又無法忍受它。妳迅速離開他身邊。「閉嘴！」

「救我？」

妳舉起一隻手。「我叫你閉嘴！」他既沒有退縮，也沒有試著要阻止妳。而這正是讓妳停手的原因。妳再也無法真正傷害他了。

「拯救？」他向妳走近，肢體發出了發出聲響，眼睛泛著光芒。「我打從內心感受到，這個身體痛得想將自己撕碎。我感覺到曾經的自己的不同部分。」

他陰森地逼近妳，龐大的身軀遮擋住了光線。只要他想要，就能粉碎妳。

「我不記得以前的自己了，」妳說著。妳靠向他，拙劣的模仿著擁抱的模樣。妳顫抖著。就好像妳被貫穿了一樣，就像貝拉西斯在尖刺上的模樣。

妳猛地轉身離開他。「跟我來。」

維許格拉安靜了好一段時間。「我們要去哪裡？」

妳回望他。「把妳丟掉。」

熔渣坑散發著一股臭味。妳站在同樣的井道之中往上看，目光穿透那盤旋的化屍瘴氣灰霧。明明是同樣的地點，感覺卻千差萬別。改變的不是這個時空。

維許格拉站在妳身邊，發出了疑問的聲響，就好像他在等待著重擊。

「走吧，」妳說著。

沒有任何動作。

「走啊！」

一道緩慢的呼氣聲響起。「妳應該跟我一起走。」

他的話語讓妳抬起了頭。妳笑了。「不。」

維許格拉踏著不穩的步伐朝妳走來。「伊賽爾，妳知道的。我知道，妳很清楚。他們說自己觀星後，知道多重宇宙要受非瑞人統治。美妙的完化會散播出去，而這件事是美好而正確的。」他又往前一步。「但妳知道那一切都是假象。妳、妳的人民，妳們所做的一切，都不過是暴君一時衝動的手筆。」

妳應該反駁他的。

但妳卻什麼也沒說。

「妳們所謂的機械正統，其實跟我說的契約差不多。」

「你不是他，」妳怒吼著。

「那我是什麼？」

妳凝視著斷裂的地面。「你是我首次違抗的產物。現在，你走吧。」

他沉默了很長的一段時間，等到他終於回應時，除了他肢體發出的嘎吱作響外，別無他聲，而那是妳給他的。

他消失在黑暗裡，而妳獨自站在那井道裡待了很久。在妳內心深處湧起的，是想要隨他而去的痛楚。

但妳不會這麼做。

至少現在還不會。