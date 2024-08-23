晨曦慌忙奔跑，身後正被烈燄吞噬的，是她唯一知曉的家園Carnival，魔物和怪物在火焰中手舞足蹈，倖存者四處逃竄求生。因為先遇見了外出進行搜刮任務歸來的城和其他成員，讓晨曦得以成為最早逃離的人之一；這時暮悲邸的怪物還在準備發動攻擊。她逃走了，那些慢她一步的倖存者慘叫著逝去，不是被夢魘攫住就是被潛伏的枯噩人纏身，而牠們識時務地讓她通過，等待更肥美的獵物。

她奮力跑著，只是每當身後的尖叫戛然而止，都讓她對選擇逃跑感到加倍差勁。她應該能更早發現危險的跡象，應該在他們提前回來時就意識到有蹊蹺，還有回來的路徑竟是那條難以預測的玫瑰小徑，而不是從兒童摩天輪後方回來的，那條更穩定的路線。出現過種種跡象，但她完全沒把握住，如今自己的家園被焚毀。

晨曦停下腳步，肺部痛得像是胸口被重擊，她回頭望向烈燄，看著在火焰前逃竄的身影，盯著那些在毀滅中雀躍不已的巨大魅影。她試圖將此時此景錐心刺骨地銘印在腦海裡，永誌不忘。就算細節逐漸消散，至少她會盡力保存。

她屏住呼吸，再次轉身準備逃亡，從前方樹林中卻浮現出城陰鬱的身影，令她放聲尖叫，而城咧嘴展開扭曲的微笑，牙齒泛著慘白光芒，兩眼閃著異樣神采，伸出雙臂想抓住晨曦。

「噬界主宰仍未饜足，」他說，而晨曦已無處可逃，走投無路—

晨曦慘叫著驚醒，踢開身上的薄毯—其實只是一片撿來的窗簾—她找來抵禦閣樓營地的寒氣。在通往樓下的暗門值班的守衛們不耐地看向她。

「嘘，」其中一位喝斥，而另一位只是搖搖頭，轉身繼續看守。

晨曦尷尬到手足無措，她作勢道歉，起身後把窗簾薄毯摺整齊、放在一旁。既然她已經起來了，這裡應該會有其他人來躺，無論是誰都應該會感激這份體貼。攤開毯子準備入眠時，會有種難以形容的舒適感，彷彿這微小的舉動能讓睡夢更香甜。

摺完後，晨曦抓起她唯一的換洗衣物，慢慢走向更衣室。

當初能找到那條通往閣樓營地，又無人看守的隧道真是太幸運了，機率只有百萬分之一，成功機會渺茫。在慌忙逃出森林後，她除了滿身傷痕外並無大礙，還能在怪物開始進犯閣樓營地前，及時警告營地領袖發生在Carnival的襲擊。

幸虧怪物是從晨曦逃入閣樓營地的對向入口發起攻擊，不然她可能會懷疑是不是自己領著暮悲邸的怪物大軍找到此處。儘管如此，雖然她也獲得庇護，但大多數同齡的倖存者對她還是充滿懷疑。她太輕易就從Carnival脫身了，更不用說加上那波隨她而至的怪物攻擊。

幾乎每個閣樓營地裡的人，都在那兩次襲擊中失去了親友。這座宅邸本來就無法令人安心居住，但現在它竟變得比以往更加險惡。他們仍有聯繫的每個聚落和集散地，在過去幾週都被襲擊；其中幾個已徹底消失。就像是這座宅邸多年來將他們的性命視如珍藏，突然意識到他們其實可有可無。這太駭人了。

住在暮悲邸—無論他們是否曾有過選擇的餘地，無論他們當初是否選擇留下—從來都不容易。這座宅邸是怪物橫行的掠食場域，只需屏氣尖叫的一瞬間，牠就能將放鬆警戒的人吃乾抹淨。儘管直到最近這裡仍是牠們的掠食場，但是現在情況急轉直下，攻擊頻仍，牠不再給這些安全地帶喘息的空間，沒人知道自己還能抵抗多久。

晨曦走進空無一人的更衣室，燃起燈籠，揮動它檢查四處的陰影，才開始換衣服。依過往經驗來看，宅邸不會攻擊到這裡。但那些夢魘和幽窖孽可能從任何地方出現，甚至是從閣樓營地的牆壁，而「過往經驗」也無法抵擋殘酷的現實，逐漸失去參考價值。

沒有東西衝出來抓她。晨曦胡亂綁好馬尾，走出房間，回到昏暗、幾乎無聲的閣樓營地。她只能從書本和古老故事裡認識日與夜的概念，有時房間會較亮，有時會偏暗，但宅邸的掠食興致沒有大致的時間週期或是可預測的模式。當然，有些時候宅邸非常活躍。在宅邸大規模攻擊後，怪物會因為飽食而沉睡，立刻派人覓食是最佳時機，而覓食結束後就可以休息，讓守衛負責站崗警戒那些先前還未吃飽的怪物。

晨曦再次經過守衛時朝他們致意，這次她走向遠方牆上的門。她迅速朝門內一瞥，發現自己的工作室仍在門裡面，未被宅邸移走，於是她溜進去，坐在自己用破木板和不成套的家具拼湊成的工作桌前，拿起尚未完成的作品。

它原本是某種廚具，是個方正的矩形，上面有兩個插槽，裡面有加熱線圈。晨曦無法想像它本來的用途，或它應該怎麼使用，但裡面的線圈是傑出的導體，若將它連接到電池上，她確信自己可以做出一個物品，能強烈電擊所有接觸到它的事物。

她在閣樓營地沒有真正的朋友。她不了解閣樓營地的習俗或傳統，而他們也不夠信任她，不會讓她參與搜刮物資的任務。他們—雖勉為其難但確實地—帶回她要求的物品，讓她能再次進行那唯一能帶給她真心喜悅的事，那是無論宅邸攻擊多少次也無法奪走的事。

她又重拾工作了。

在她的工具和巧手下，廢料和垃圾重生成能捕捉花紋鬼的陷阱，或是能夠減緩—儘管無法完全停下，但有時幾秒鐘的差別就能決定生死—磨刀霍霍的銳器人的圈套，甚至是能讓枯噩人止步的火焰噴射器。她自製的小裝置跟玩具差不多，但就算只是這樣。它們有時就是你唯一的依靠。

閣樓營地能取得與Carnival截然不同的原料，而這有好有壞。這裡可用的螺帽和螺絲較少，但銅管較多；釘子不多，倒是有更多完整的玻璃。她試著入境隨俗。她撬開金屬矩形盒的底部，邊思索著它應該稱得上是個電擊盒，一邊摸索著準備安裝電池的插槽。

電池很稀有，而且每過一陣子都變得更稀少。它們是暮悲邸吞噬整個世界前，那段傳奇時光的遺物，是那段不可思議的和平與豐饒時代裡，那已消亡的城市所創造出的產物。擁有神奇才能的人可以將能量注入金屬，為電池重新充電，或者也能將電池掛在花紋鬼經常出沒的地方，雖然不一定能夠回收以這種方式掛著的電池。

插槽緊附在盒子一端，容易漏看，但很關鍵。晨曦用空著的手摸出電池，將它滑入正確位置，喀一聲固定到位，這聲音似乎一直迴盪到她手肘。蓋上蓋子後，她按下開關—希望能—啟動這個最新的發明。

它開始嗡嗡作響，而她用銅質織線繫在一端的小型木頭「探針」發出嘎嘎聲，代表現在碰觸它會有危險。若小川看到其中一個電擊器終於拼裝完成時該有多驚喜，晨曦給了他們一項新武器，就算這項武器需要貼近敵人到大部分人都不太情願的程度；一思及此，晨曦忍不住對自己微笑。

她收起笑容。小川永遠也看不到。小川死了的話還算幸運，若不幸活著還被抓住，那代表她已加入宅邸眾多怪物的行列。甜美又認真的小川。相較於想像她被困在某個枯噩人交錯的皮膚裡，永遠陷入緘默無感，被幽窖孽撕碎應該還算較可接受的選項—

一聲巨響從門後傳來，將她的注意力轉離工作桌。晨曦環顧四周，手中依然拿著盒子，然後她緩慢地、小心地起身。

沒人會在暮悲邸長大，卻學不會辨識危險的跡象。沒有尖叫聲，也沒有哭泣或哀號聲。

但也沒有呼吸聲。

被絕對的靜默籠罩的房間正代表，這裡剛經歷一場屠殺。晨曦退後遠離門邊，背部抵牆，想著自己有哪些可用來防禦的物品。幾個未完成的抓鬼陷阱、一些圈套，還有電擊器。就這些。根本無法對抗一擊就能摧毀整個營地的怪物。

過了好一陣子，唯一的聲響是她的心跳聲、耳朵中洶湧的血流聲和喉嚨裡沉重的呼吸聲。然後，她聽到門後傳來腳步聲。

牠們朝她的工作室走來，但在門前駐足。一個熟悉且曾經鍾愛的聲音，平穩且沉靜地開口，這種語調當他們還在Carnival時，她從未曾聽過。

「妳知道，是祂放過妳。我求祂饒妳一命，而祂應允了，我們的噬界主宰將光榮的恩典賜給祂最疼愛的新使徒。但直到我再度奉獻血肉、骸骨與恐懼前，我已無法再次祈求恩典。我再也無法拯救妳。來靜謐谷找我們。敞開胸懷前來，我們將引妳跨越門檻，進入祂永恆的平安。或者妳就維持現狀，毫無防衛也無人看護，心裡明白妳會像其他人一樣死去。決定權在妳手上，晨曦。我只能祈求妳做出正確的選擇。」

城的腳步聲逐漸遠去，門外重返靜默。晨曦緩緩跌坐地板，後背一直緊貼著牆壁，看著手中的裝備，希望它自己能改造成改變世界的物品，這樣當她打開門時，就能看到完好的閣樓營地。

什麼事都沒發生。

最後，她雙腿顫抖地站起來，走向閣樓營地的門並打開它。門後的景象正如她所料，又不完全一樣。幾乎沒有屍體。都是僅存的殘骸，大部分是皮膚，也有四肢；銳器人來過。晨曦停步，從其中一部分殘骸中拔出一把彎刀，繼續走向暗門，手中仍握著電擊器。

她走下樓梯，沒有被怪物襲擊。就這一次，當她走過長廊時，所有陰影都空無一物、文風不動，讓她經過繚繞著不安回音的Mistmoors，來到陰冷的Floodpits。她聽說那裡能找到守護者。

她無處可去。

一個顫抖著、扭曲的魅影在她走過畫像廳時，從一塊玻璃碎片中冒出，伸手抓她，那是一片可怕的無色黑洞與永恆的虛無。她把電擊器瞄準牠，按下應能提高電壓的按鈕，結果不只是噴出火花，而是爆發出一道細碎光芒的閃耀光束，將花紋鬼包裹在電光中。晨曦踉蹌後退，死命按住按鈕，希望在電力耗盡前能擊敗牠。

這兩件事同時發生，花紋鬼碎成無數光點的同時，電池也發出劈啪聲並耗盡了。突然間，除了那把偷來的彎刀，她毫無防備，她眨了眨眼，看著花紋鬼的現身處，再看向手中的電擊器，彷彿已忘記它是何物。

突然間，有人從背後抓住她，她來不及呼救就被拽入一扇門，被拉進一間塵土飛揚、廢棄已久的劇院。在那裡，一群圍成一圈，衣服精心縫補過的倖存者，轉身看著她。

「行善者歡迎妳，」那個將她拉進安全地帶的人說道，但這裡是否安全仍是未知數。「聽說妳一直在找我們。」

晨曦笑了，也開始大哭。一群人圍繞著她靠攏，然後有人拿走她的電擊器，某兩人仔細研究後，表明他們有新電池，問她是否介意他們自行安裝。她在這裡很安全。他們在這裡很安全，或至少在她無法理解原因卻不斷變化的這座宅邸裡，這裡是數一數二的安全地帶。

不過，城的話語仍迴盪在她耳際。

決定權在她手中。

死亡也是如此。