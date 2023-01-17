蒼皓宗堂的居民若未經其他命令，只能前往自己預定的駐紮地。求索客們繞著矗立的高塔移動，有如動脈中流動的血液，每一步都在印證《銀蝕聖典》的箴言，實踐艾蕾儂的話語，並在狂喜的痙攣中掌握其真諦。在他們上方，雲霧繚繞的巢穴之間，天使們張開軟骨拼接而成的雙翼，無聲地飛行著。從天使的制高點看來，求索客們的持續移動不像是千人的集合，反而像是一件工藝品，一幅纏繞進萬物存有之中的神聖圖騰。艾蕾儂的聖堂中，大臣們包裹著浸滿爍油的翅翼，迅蟲們則任狂喜擺布，魚貫進出偉大偏殿，有如一群蠕動的蛆蟲，備受愛戴的機械之母憑藉牠們昭示自己的智慧。

聖堂的入口處設有守衛，他們都是從雪白聖主武裝軍團中挑選而出，自然不同於繞行的群眾。這些守衛的功能在蒼皓宗堂別具一格，他們可是機械之母的監控之眼，站在那裡，一動也不動，簡直不像人類那些輕視這種區別，還膽敢擦拭盔甲髒汙的軍團成員，可就慘了。

所以，在時空之橋破裂並在那兩名前門守衛面前開啟一個大洞後，他們仍不為所動。對此，泰茲瑞並不意外。他抱著羅娜燒焦的骨骼，再次來到受詛的新非瑞克西亞。

「我必須見母親一面。」他對守衛吼道，時空之橋的能量正在吞噬他的肉身，有如食腐鳥群的攻擊。兩名守衛不為所動，旁若無人。「她在此處，還是在核心？」守衛仍不搭理。「該死的，回答我！」

「帶他到我們面前。」一道聲音迸出。那是她的聲音。「把另一位帶給金吉塔廈進行修復。」兩名守衛應聲站開，其中一位帶走了羅娜殘存的部分，另一位則引領他穿越內庭，路程相當長。沉穩的低吟飄盪整個空間，空氣中瀰漫著令人作嘔的甜味，位於中央的火盆中焚燒著有點刺鼻的薰香。這是泰茲瑞前所未見的宗教狂熱，犧牲儀式前極度興奮的時刻。

他被帶到一間由骨頭般的白瓷立柱構成的房間，白瓷的光澤透出牆面，一排肋骨在中央會聚，形成升起的台階，階梯頂端是艾蕾儂的寶座。房間後側有一對巨大的半獸人，牠們停下手中的工作，盯著泰茲瑞踏過肋骨階梯接近。

「尊貴的母親。」他說，並單膝跪下。

「我們並未召你前來。」艾蕾儂說，她的聲音好似在他腦中炸開那般宏亮。「你為何棄多明納里亞而走？」

「我們寡不敵眾。」泰茲瑞開始解釋。

「不可能。我們部署的戰線之廣，足以包圍對方。」

「母親說的是。但 ... 我們之中叛徒。羅娜，那位與我同來的——」

「她是希歐蕊的嘍囉。」艾蕾儂說。她的音調中有批判的味道。她起身，走下台階。「希歐蕊，我們認為她是變節者！在一次魯莽的奪權行動中，她的軍隊轉而對抗我們。她明知諸伯爵過往的踰矩行動，卻仍敢公然蔑視我們的慈悲 ... 褻瀆的程度令人髮指。」

泰茲瑞幾乎要向後跌。希歐蕊？在多明納里亞的戰事結束後，泰茲瑞以為希歐蕊已俯首稱臣。他以為，她雖然任性，但終究成為了一隻寵物。他本來準備要將自己的失敗歸咎於羅娜。希歐蕊的背叛可以為他的報導故事增添說服力。

「羅娜在完美執行了希歐蕊的計畫，甚至連我都被騙了。在我們的部隊倒戈後，我們不知所措。」

「那些鵬洛客呢？」艾蕾儂問道。

「逃跑了。」

「你沒有追趕他們嗎？」艾蕾儂的陰影籠罩了他。他的雙肩反射性地向內縮，時空之橋導致的疼痛因而鮮明起來，令他暈眩。

「母親，我本來要追趕的。」他說，牙齒打顫。「但我得先通知您，我們之中有叛徒。我很 ... 擔憂。」

艾蕾儂相當靠近他，身子前傾，伸出手臂，用手指抬起泰茲瑞的下巴。「你愛我們，對吧？」

他的鋒利手臂只要精準的一擊就能刺穿她的頭顱，或令她身首異處。如此舉動帶來的甜蜜，能彌補他往後將要面對的地獄嗎？死亡？夠幸運的話。折磨？這還比他所設想會真實發生的情境來得可愛。他的身心會被拉扯、扭曲，爍油會戰勝他不撓的意志，終結他的自我意識，開啟萬劫不復的奴役之路。多美代就是如此。金鬃也是。泰茲瑞閉上雙眼，設法讓自己的心跳慢下來，並專注在自己的呼吸聲上。

「哪個孩子不愛自己的母親？」他說，並看向艾蕾儂。

「那就說吧，孩子。」向我們說明敵人的狀況。」

「我們遇到鵬洛客的新首領。她使用可怕的武器攻擊了羅娜。」泰茲瑞發現艾蕾儂的怒火逐漸散去，取而代之的是憂慮。「那位首領名為艾紫培提瑞。」泰茲瑞讓這名字的聲響在空中迴盪。在其他情況下，目睹機械之母恐懼的模樣會是罕有的樂趣。但時空之橋正在消磨他本來可以享受的樂趣。

「那把武器——」

「有著亮白的刀鋒。」泰茲瑞說。「有如星辰的碎片。對此，我們摸不著頭緒。她來到新非瑞克西亞時，我們也是如此不知所措。您會同意，這是我們必須面對的危機。」

「我們會準備好的。」艾蕾儂咆哮。

「此刻，我們之中沒有人做好準備。然而，她卻錯失了突襲我們的良機。我們得把握這個機會——」另一波疼痛襲向泰茲瑞，迫使他再度跪下，維持住懺悔的假象。「原本說好要賜予我的恩澤。」他說，將手掌放在自己的胸膛上。「有了玄鐵身軀，我就能成為您的無敵護盾。母親，請一如我信任您那般信任我吧。若我們攜手，即便是敵方最厲害的將領也無法戰勝我們。」

泰茲瑞的視線開始模糊了。他在庫度沙未接受治療的時間太長了，現在正徘徊於生死之間，下場如何，就取決於整個多重宇宙他最痛恨的人物的仁慈（以及她是否上當）。他又落到這個處境，多合適啊。也相當惱人。他向後倒下，無法聚焦於接管自己身驅的電光之火。

「你已為我們承擔了重任。」艾蕾儂一邊用爪子撫摸他的臉頰，一邊說道。「獎勵你的時候到了。畢竟，說話要算話。」他在失去意識前所見到的最後一樣事物，是艾蕾儂噁心的傲慢微笑。

空氣冰冷潮濕，且聞起來像是爍油。泰茲瑞猛然睜開雙眼。觸手般的纜線纏繞著他的四肢，將他固定住。一個閃著彩光的球體在他的頭部周圍移動，側邊伸出硬化水銀鉗子，看起來就像是機械蜘蛛的腿。

「穩定程序相當成功。對象的意識正在恢復中。」

金吉塔廈。泰茲瑞吃力地盡可能掌握周遭情況。他認出金吉塔廈昏暗實驗室的一些細節，還有一系列裝有此一時空過往的儲存槽。一件紐若克密探常穿的金屬套裝。一個拳頭大小的五角柱，中心流瀉著黯淡的黃光，有如失去亮度的太陽。殘存的黑色碎塊飄在槽中，好似為了研究而遭到肢解的動物。

「我睡了多久？」泰茲瑞問道。他的聲音粗糙，喉嚨相當乾燥。

「久到夠我準備好被交付的任務。」金吉塔廈出現在他的視線中。他暫停了一下，研究手中的平板，那是他用來監控整間實驗室的裝置，然後彎起脖子，直視泰茲瑞。「要我在這麼短的時間內著手新計畫，時在太輕率了。何況時間點如此敏感。艾蕾儂的決定，距離可接受的標準，差了幾個百分比。」

所以，他的心願實現了。他終於獲得獎勵了。在他被繫縛的座位上，他們曾將多美代當作一顆過熟果實切開，取出她的器官，換成浸滿爍油的腺體、強酸肝臟，以及黑色金屬骨頭。若被改造的地點不是這裡，他可能會更開心一點。泰茲瑞目睹她重生為非瑞克西亞造物，曾發誓絕不會讓自己淪落相同的下場。他寧願死，也不願成為金吉塔廈瘋狂實驗的對象。但設想死亡跟直接面對死亡是截然不同的兩回事。

實驗室另一側的門悄無聲息地滑開。數隻長滿觸手的迅蟲碎步進入，托著一張漂浮的平台，形制類似泰茲瑞用以運送卡恩屍塊至艾蕾儂花園的那張平台。但現在這平台上盛放的東西對他來說更重要，那是他渴望已久的獎勵，烏黑的表面上纏繞著金色的條紋。

玄鐵身軀。冰冷。堅固。無敵。某種感受充溢了泰茲瑞的胸膛，甚至壓過了時空之橋灼燒其肉身的痛苦。那是希望嗎？完全不是。只有痴人才能說夢，而夢想對泰茲瑞來說毫無用處。他所感受到的澄澈。沒有感受比得上砥礪信念、堅定決心的渴望。

「使用玄鐵必須付出一些代價。」金吉塔廈用其獨特的單調嗓音說道。「裝上金屬後，必須立即形塑成它渴望的樣式。這過程相當迅速，導致其他方面無法照顧周到。窪巴司會容許這種浪費，但我無法。」

「我明白。」泰茲瑞說，暗自嘲笑金吉塔廈，笑他假裝理解自己根本不理解的事物。在窪巴司的領土中，泰茲瑞見識得夠多了，明白這種金屬不論開採或形塑的方式都截然不同於傳統金屬。鍛造玄鐵即是鍛造該金屬所在的現實，如此便能憑一己意志預示其形貌。泰茲瑞猜想，這種魔法機制可能是無數輪迴中的諸多儀式意外碰撞出的結果，部分剽竊自瓦許克的技術，部分則是來自此時空之外的遠古知識。儘管他知道這些，卻無法成功複製這種金屬。泰茲瑞無法掌握玄鐵的秘密，這令他相當挫折。但他已學會接受自己的無能。

「我來說明一下效能。」金吉塔廈說，並招來一對貌似蛞蝓的協助無人機。「從你的外殼抽取出的乙金會經過鍛造與充能，進而形成一種能夠穩定新型態的嵌合力量。」無人機靠近他，它們頭頂的小縫對著泰茲瑞的金屬手臂射出集中的能量光束。

起先，他沒有什麼感覺，很快地，在他的手臂與肉身肩膀的交接處，逐漸升高的溫度變得炙燙。泰茲瑞眼睜睜地看著自己最傑出的部位融化成熔渣。金吉塔廈用一只碗盛起燒燙的乙金熔渣，接著倒入接通玄鐵身軀的細導管。

「除此弱點，這具軀體可謂堅不可摧，而稍做留意就能降低此弱點可能引發的危險。」

真天才，泰茲瑞暗忖。二流的神器師會嘗試更複雜的方式建立嵌合。只為了讓傻笑的同僚刮目相看。金吉塔廈不是這種泛泛之輩。他深諳元素同類相吸的基本原理，這是顛撲不破的純粹真理。

「現在……」金吉塔廈說道。「就開始吧。」

負責操作的球體落在泰茲瑞之上，環狀的鉗子扣住了他的頸部。球體開始運作，先是將纖毛植入他的肌膚，每植入一根就像是被匕首快速捅了一下。座位搭載的手術針也在進行同樣的工作，在他的脊椎周圍編織出乙金網格。泰茲瑞的手指捲曲，握成了拳頭。一股能量伴隨著低鳴流經金屬線條，暈眩感有如海嘯襲向他。

接著他的頭顱、脊椎與身體被分開了，他的身體現在只不過是包裹時空之橋的一團受傷血肉與燒焦金屬。疼痛的程度超越他所感受過的一切，痛到許多畫面湧入他的心靈——波拉斯拯救他免於一死時經歷過的夢魘碎片。包覆在蔚藍朦朧中的海洋。一座由金屬構成的島嶼，島嶼上的草原顏色有如拋光後的白蠟，樹葉則如飽經風霜的刀片。沉鬱的低音和弦漸變成震耳欲聾的隆隆聲，那是巨大的鐘聲。

然後 ... 漆黑。闃靜。

泰茲瑞在斑斕的大理石板上睜開雙眼，看到一片光暈。成功了嗎？他活著還是死了？他並不確定。他將注意力集中在碰觸石板的指尖，驚訝於它聽命而動。他可以感受到四肢的肌肉（如果它們還能被稱作「肌肉」）充滿生猛、實在的力量。更重要的是，時空之橋造成的灼痛感消失了，他的心智數個月來首次如此清晰，就像是摘除了患病的部位。

「你超越了自己。」泰茲瑞說。

「非也。」金吉塔廈說。「這次的改造手術完全在我的能力範圍之內。」

「不論如何，我衷心佩服你的技術。」泰茲瑞說。衷心的程度一如我對你醜惡時空與其中一切的輕蔑。帶著這念頭，他的思緒進入了黑暗虛空。這一次，他已經過重新鍛造。他愉悅地想著那些曾虧待他的人們會如何補償自己的過失，想像著憑藉自己積累的力量躍升至多重宇宙萬神殿中的恰當位置。

然而，他一動也不動。時空邊緣應聲裂開，暫時性的暈眩感，這些時空穿梭時通常會發生的狀況都沒有發生。泰茲瑞試著活動四肢，但套住他手腕與腳踝的鉗子也是由無敵的玄鐵製成，跟他的軀體一樣。這時，他才注意到，一層薄薄的銀色金屬注入他所躺著的大理石板上遍布的淺槽。他想起卡恩為什麼無法拯救自己，因而咒罵了一聲。泰茲瑞也落入同樣的陷阱。

「立刻放開我！」泰茲瑞再次嘗試時空穿梭，再次失敗。「聽見我說的話嗎？」

「玄鐵還有一項缺點。」金吉塔廈說，全然不理泰茲瑞的吶喊。「要轉化成殲鐵，就要浸泡在爍油中好幾週，甚至數個月。」這位魔判官的手指彈了一下，召回負責操作的球體，令其盤旋於他的肩膀附近。他輕觸球體，球體的附件便伸出一條滑溜的觸手。「幸運的是，科技進步了許多，對於我們手上的任務而言，減輕了不少麻煩。」觸手延展開來，顯示出末端的一小塊東西。

那是滴著爍油的新版實界晶片。

「我跟母親的約定不是這樣的！」泰茲瑞喊道。「她憤怒會讓你不得好死！」

「遭到破壞的約定已無違反與否的問題。」金吉塔廈指向遠端的牆面，牆面滑開，是一個裝有藍色液體的儲存槽。槽中裝的是窪巴司其中一位副官的身體，一名嘍囉，手臂向兩側伸出，有如一隻被拉開的蜘蛛。他知道。金吉塔廈知道一切。窪巴司、秘羅人、即將到來的攻擊。一切。「這樣的發展正合我意。他們引入了一些有趣的可能性，並觀望後續發展。」

他對於權位的盤算，泰茲瑞暗忖。

「不論如何，我很懊悔自己沒有在與你首次相見時將你的組織餵給我的幼蟲們。然而，過失可以修正，背叛也可以 ... 艾蕾儂的術語是怎麼說的？啊對。原諒。」

泰茲瑞再次試圖掙脫束縛，向任何可行的方向施放咒語。但每次念咒，石板上的金屬就會發光，從銀色變成乳白色，並吸走他逃脫所需的能量。他仍持續施咒，希望任何事物能夠刺穿此絕望之地。

有東西做到了。鵬洛客，他聽見一道聲音如是說，聲音中沸騰著非瑞克西亞熔爐的憤怒，雖然這股怒氣幾乎要被疲憊熄滅。你如何觸及我的心靈？

泰茲瑞太久未使用心靈感應，都快忘記怎麼做了。這比較像是艾斯波心靈感應花招，而非真正的咒語，這種心靈連結能讓施放者完全掌握另一個體，前提是獲得其全然同意。這種招式無法攻擊敵人。但在現在這種特殊時刻，這正式他所需要的即興武器。

非瑞人，讓我控制吧，泰茲瑞如是想。我是你唯一的救贖，你對我而言亦然。不然的話，我們都會死在這裡。這名嘍囉一開始有點抗拒（這是自然反應），但很快地就允許泰茲瑞的心靈融進新的軀體中。他能感受到此一生物的憤怒，有如熊熊燃燒的熔爐，並添進了自己的憤怒作為燃料。

泰茲瑞看到金吉塔站在自己的新身體之前，隔著透明的槽壁，便運用此生物尖利的上顎猛擊玻璃。他一次又一次地猛擊，逐漸撐開槽壁上的裂縫，直至儲存槽爆裂成碎片。

泰茲瑞操控嘍囉前進，將金吉塔廈擊倒在地，從他掌中奪走實界晶片。若是其他狀況，泰茲瑞可能會猛揍金吉塔廈一頓。粉碎他。但現在，他操控嘍囉向前衝，並用包覆金屬的沉重拳頭一拳打穿大理石板。一拳又一拳。石板以及表面晶格的損傷越嚴重，泰茲瑞與魔法的連結就越強大。他舉起嘍囉的手臂，準備使出最後一擊，突然感到一陣疼痛撕裂他的（應該說是嘍囉的）背部。他往下看，看到金吉塔廈的利爪刺穿了嘍囉胸膛。

泰茲瑞的心靈閃回自己的軀體中，剛好看到金吉塔廈將嘍囉的軀體扔到地上，一命嗚呼。魔判官一言不發。一段時間過去，雙方都在考慮下一步要怎麼走。其中一方動作了，金吉塔廈手臂裝備了實界晶片，向前猛衝，另一方也開始行動。

泰茲瑞利用時空穿梭逃脫了。

骯髒。黑暗。荒涼。你可以用這些詞彙描述潮窟渡。埃斯波菁英階層將社會渣滓放逐到這個地下世界，免得看見他們良心不安。殘酷的潮窟渡！不仁的潮窟渡！在這邊住得越久，對此地的描述就越複雜。潮窟渡，以完美機械刺穿遺民頭顱之地！潮窟渡，垃圾燃燒後的煤渣煙雲將窒息青年的有毒希望與老年的酸恨懇求！潮窟渡有著玻璃碎片般的利齒，將石棺中骨髓盡失的枯骨強餵給嬰兒！

泰茲瑞跪在地上，手指挖入道路上的破碎板塊，挖出底下的泥土。他將煤渣與泥土捧到面前，嗅聞血、疾病與絕望的氣味。他仰天爆出嚎叫與笑聲。詩人們搜索枯腸也寫不出描繪此地的詩句。對泰茲瑞而言，只有一個詞能恰當描述潮窟渡。

家。

「喂！」一個聲音在他身後說道。聲音迴盪在骯髒巷道兩側的危樓牆壁之間。「看來有人來錯地方了。你口袋裡恐怕沒什麼東西，但你有什麼我們就拿什麼！」

泰茲瑞回頭，看到一群洞穴混混，最高最年長的那位站在最前方，手持一把刀。他的外貌剛硬，看起來曾是軍人，跟那些曾執行強迫交易而今在緯提喝下午茶的人們一樣。很久以前，早在穿梭時空的龍族、扭轉時空的匯流以及生化機械的浩劫降臨他的生命前，泰茲瑞也穿著類似的破爛衣服，臉上掛著跟這些年輕人一樣的陰沉表情。

「我現在有點虛弱。」泰茲瑞冷靜地說。「我會允許你們離開。」

「我們應該會留下來，多謝囉！」一名女孩說，泰茲瑞猜她應該是帶頭男孩的副手。「漂浮在他周圍的東西是啥啊？」

帶頭的男孩笑了出來。「魔法。有錢人花大錢買的裝飾品。」他將刀子揮向泰茲瑞的方向。「來吧。東西交出來，就不會受傷。」

「我沒有東西能夠給你。」

「這要交給我來評斷。」領頭的男孩說。

「你要評斷我？你憑什麼覺得自己夠格評斷我？」

「我手上有刀子，看到沒？」

「有。」泰茲瑞說。下一瞬間，他轉身後站了起來，並施放一個咒語控制了首領手中的刀子。刀子從男孩首中扭了出來，接著插入他的掌心，幾乎要砍下他的手指。「我看到了。」

「乙太巫妖！」女孩尖叫，眾人開始逃竄、那名男孩握著自己的手腕倉皇而逃。整群人一哄而散，年紀較大的成員踩踏在後排年紀較小的成員身上，最後只留下一位金髮男孩，他被原本的同伴推擠跌落至一個溝中。男孩緊靠在一棟泰茲瑞認得的建築旁。他來到度過童年的房屋門檻前，這就是他出生的深淵。

「這棟建築為何用木板封起？」泰茲瑞問那名男孩。「住在此處的男人怎麼了？」

「就我所知，沒人住在這裡。」

他的父親死了？若是如此，也沒什麼好意外的。他的父親若不是在咒罵其他拾荒者「偷竊他的財物」，或是對著令自己失望的兒子吼叫，就是拿著酒杯對著亡妻（泰茲瑞的母親）咕噥，然後醉倒在自己的嘔吐物中。在明事理前，泰茲瑞會等父親睡著後，擦乾桌子，並扶父親到床上，拉好毯子。真蠢。對父親仁慈，根本就是對自己殘忍。泰茲瑞年紀大一點並習得法術後，才明白自己是在自討苦吃。

「你叫什麼名字？」

「艾斯特。」男孩結巴地說。

「來吧。」

泰茲瑞彎曲手臂，試著撬開釘在門上的木板，但身體不聽使喚。他悶哼了一聲，了解到，新型態的力量是有代價的。我需要時間，他一邊想著，一邊撕開木板，好似在撕開紙張。

房屋內部與他記憶中差不多。一個房間是附有小壁爐與桌子的廚房區域，另一個房間則是睡覺用的。不論哪個房間，有價值的東西都已被洗劫一空。他父親留下的唯一痕跡，是散落地面的的扭曲金屬（全是廉價合金），以及一件散發霉味與木屑氣味的厚重披風。

但那些看不見的事物呢？泰茲瑞推開桌子，在後側牆上數了三塊磚面，並將一根指頭伸入第三塊與第四塊的裂縫中。在那之下，是一扇被大鎖鎖住的小金屬門。

泰茲瑞將整扇門扯下，進入裡面，拉出一個蓋子刻有花朵圖案的小木盒。這是他母親的手工藝品。在悲慘的生活中，她的嗜好帶來了些許慰藉，而這是那項嗜好的殘存物品。他還記得自己抱著這個木盒前往下緯提認取母親的遺體，記得自己的指甲貼合地嵌進木盒雕刻的紋路中。他還記得那個早晨，她答應要回來做晚餐。他以為她會信守承諾。

目擊者講述了眾人並不陌生的故事。她在懇求救濟的時候，一架公會首領的馬車撞倒了她且並未停下。主管單位當然什麼也沒做。對她這種陷入窘境的人而言，羞辱跟死亡是家常便飯。泰茲瑞接受了致知者訓練，又過了很久，終於找出害死母親的兇手，並得知他已死去多年，而且是在家人的陪伴之下安詳地死去。

潮窟渡，襤褸與不幸的爪牙撕碎夢想之地！

「你知道這是什麼嗎？」泰茲瑞打開盒子讓男孩看，然後這麼問他。盒中裝有各種形狀的金屬碎片，小塊、碎屑、不規則的線條。

「乙金。」艾斯特在鵬洛客的注視之下顫抖地回答。

「這少少的量比潮窟渡所有居民加總起來還要值錢，比你現在還有未來所能成就的一切還要值錢。」泰茲瑞開始施法，唸出他很久以前身為致知者一員時所學會的咒語。「它之所以如此珍貴，是因為它很稀有，且無法複製。至少，你是這麼聽說的。」他放下手，乙金懸浮在空中，他看著液態金屬重新塑形成一片薄薄的正方形。「只要一點甜頭，潮窟渡的人們就會自相殘殺，爭奪我們被允許擁有的事物。這對在我們之上的人們來說再好不過了。如此，我們就不會阻礙他們。」文字開始浮現在金屬的表面上，泰茲瑞的心志將這些金屬文字排列出一則訊息。

泰茲瑞拿下彎成緊實長條的乙金，並放回盒中。他看向艾斯特，將盒子放在他手上。雷聲響徹天空，有如拉開鐵門的聲響。

泰茲瑞走到戶外，看到一道有稜有角的裂縫，綻放著能量光芒，撕裂洞窟的頂部。一個白色物體刺穿裂縫，他本來以為是上方城市掉落下來的建築。但多看幾眼後，就會發現一些生物在物體表面上移動，如昆蟲般碎步下降至街道上。然後他才知道自己眼前的東西是什麼。

白骨色的金屬。非瑞人來了。

「也太快了。」泰茲瑞低吼。他一把抓住艾斯特的手臂，將他拉進屋中。他逼迫男孩收下盒子，然後注意到他腰間掛著一把匕首。「給我你的刀。」

艾斯特顫抖的手拔出刀子。泰茲瑞接過刀子並端詳了一番。粗製濫造。把手鬆脫。刀尖碎裂。但這夠泰茲瑞用了。他用一道初學者等級的咒語強化了刀子的把手，再用一道咒語修補刀鋒，直至變得鋒利。最後一道咒語令其薄如紙片，薄到其刀鋒能夠劈開精工鍛造的劍。

「貝羅宅邸的蓄水池。」他說。「你知道這地方嗎？那裡有一條通道，連接至上緯提的一棟廢棄房屋。」

「知道。我們會在那裡觀看遊行隊伍。」

我年輕時也是如此，泰茲瑞想道。「前往那地方，沿著暗影之道走，就是那些狹窄的通道。」

「你怎麼知道——」

「安靜聽我說。你得離開這座城市，並在遇到他們時接收補給品。不要停下來。如果有東西阻撓你，就使用這個。」泰茲瑞將強化過的刀子放回男孩腰間的鞘中。「前往班特。」

「班特？」

「沿著海岸線一路向北，順著銀風的指引前往威烈隆。去到你在路上第一個到達的哨站，找到飾有最多印記的騎士。要求見騎士將軍萊非一面，並把盒子給他。聽清楚了嗎？」

男孩點頭，但它的表情充滿擔憂與困惑，且因外面傳來的吶喊與尖叫（更別提非人類的嚎叫聲）而加劇。「發生什麼事了？那些東西是什麼？你是誰？」

「我是給你一線生機的人。」他說。「見到萊非後，跟他說，你是艾紫培提瑞的盟友派來的。」

泰茲瑞推走艾斯特，男孩轉身離去。在出門前，他回頭，點了點頭，並說：「謝謝你。」

「廢話。」他啐了一口，感到自己的雙眼熱熱的。

「但先生——」

「快走啊！」他吼道，逼得艾斯特衝出門外。泰茲瑞站定，身體卻在發抖。我已經從改造程序完整復原了，他一邊這麼告訴自己，一邊恢復鎮靜。如果那男孩命該一死，那就死吧。反正，他若是待在潮窟渡，也是死路一條。但若他能活下來，若他能成功將訊息轉達能夠捍衛自身的班特騎士們（新卡佩納曾將他們譽為天使戰士軍團），那麼阿拉若就有可能成為阻撓非瑞人的防線。他也有時間重整自己的人脈、累積資源，並實行自己的計畫。

泰茲瑞披上父親的披風，這是不體面的偽裝，但至少是有用的。然後，他很快地回頭瞥了一眼這個他出生成長的陰暗空間。空氣中迴盪著屠殺與混戰的聲響，腐木與灰泥的碎屑應聲從天花板飄落。再合適不過的道別，他如此想著，進入黑暗虛空。

泰茲瑞行經一個又一個慘遭非瑞克西亞大軍蹂躪、改造的時空。軍刀砍在鋼鐵外殼之上，怪物的嘴啃嚙著骨頭，而連續不斷的哭泣聲有如時空與時空之間的橋樑，將各個時空融合成完整的災難交響樂。

艾蕾儂的「偉大事業」進展速度比泰茲瑞預期的快得多。阿朗祖。伊爾開。歐西迪亞。他在無限商聯的副手巴翠絲設有藏身處的所有宇宙。貝連在鼠人沼澤抹除泰茲瑞的心智後，這些時空（以及她）乃是特定知識僅存的碎片。但這些時空再也不安全了。他們現在是新非瑞克西亞的一部分，艾蕾儂墮落世界樹的新生蓓蕾。其他時空（米倫卡、卡布拉林）也正在統一的過程中。這些時空的居民會抵抗，但都會失敗並成為器械軍團的一員。

泰茲瑞只能繼續移動，別無選擇。剩下一個時空有藏身處供他避難，雖然那是個他不確定是否該返回的時空。但他快沒地方可以去了。都和市傍晚時分的喧囂街道並無入侵的跡象（至少沒有公然入侵），這令他鬆了一口氣。最近的起事變節者尋釁導致的緊張緩和後，人們回歸正常的黯淡生活。

渾然不覺。等待宰殺的牲畜。

這不重要泰茲瑞的目標是找到藏身處，好好休息，並取得巴翠絲儲存的物資。很不幸地，對亟需休息的他來說，都和市的地下多層蜿蜒網路簡直跟非瑞克西亞大軍一樣恐怖。

「在哪裡啊？」他咕噥，並再次從一條巷道繞回大街。泰茲瑞拉起斗篷的帽兜，掩蓋自己的臉龐。到處都有眼線。神河大部分的區域向來都不歡迎他，而他的敵人無疑在他最近於該時空的逗留之後更新了搜索令。

他一直走到這座地下城市最底部的區域之一，龍井。這區域的上頭交錯著大量橋梁，供都和市高樓居民行走，而這些橋梁完全遮蔽了陽光。這是藏身處的理想地點。掩人耳目。不見天日。除了靠偷拐搶騙維生的地下城市的機車黨以外，沒人記得這地方。這是泰茲瑞會選擇的地點，也可能是他已經選擇但忘記的地點。他將手放在一座橋墩上，低聲念出咒語，心智沿著金屬擴散，尋找有著商聯魔法印記的門道。

「是你 ... 」他感到一陣電流經過全身，然後聽到有人對他如是說。泰茲瑞突然無法抵抗重力，身體的重量有如傾頹的雕像壓著他。他耗盡力氣才有辦法將手伸向背後，然後摸到一片刀鋒劈入穿父親的破舊披風，刺穿了包袱中央的柔軟乙金。不知道是幸運還是不幸。黑暗中接著爆出一道光芒，一架監視無人機盤旋在他的上頭，槍管因射擊而冒著煙。一名鼠人從邊緣處現身，看起來很年輕，白色的毛皮上有著灰斑，長得跟他的同類不太一樣。

「她在哪裡？」

泰茲瑞呻吟了一聲，試圖時空穿梭逃離。但他的心思過於紊亂，無法逃跑或施咒。他再次摸向背後，並用指尖輕觸刀鋒。

「多美代。」這位鼠人繼續說道。「告訴我她在哪裡。」他舉起一根操縱桿，指揮無人機降落。「她 ... 死了嗎？」喀的一聲，槍管填裝了一發彈藥，並瞄準泰茲瑞的頭部。「馬上跟我說！」

「鼠仔，她是你的誰？」泰茲瑞說，並乾哼了一聲。「你是她的英雄嗎？能將她從黑暗中救出的英雄？」

「她是我的母親。」母親。當然了。多美代喋喋不休的「家人」。有她在身旁就沒一刻是安靜的，她愚蠢的歌聲有如跳針的音樂盒。源空，親愛的，我會回來找你。弘，親愛的，我會再次見到你。留美代，親愛的，我們會再度擁抱。梨，親愛的，不是我的親骨肉，但我視如己出 ... 對，梨。這是他的名字。「我見過你一次，你燒毀了我的村莊。」他說，手臂晃動著，手指置於操縱桿的按鍵上。「告訴我她在哪裡，否則你將再死一次。」

一切又回到了原點。泰茲瑞抬頭直視男孩的雙眼。「那就做啊。」

梨的手開始顫抖。「我發誓 ... 」

「做啊！你這懦夫，在等什麼？！」泰茲瑞心中的堤潰決了。他再次摸向背後，伸長手指並扣住嵌進後背的刀片。他扯出刀片並丟向梨的無人機，擊歪它，使得它無法瞄準目標。雙方的影子動了起來。梨試圖跳開，但泰茲瑞速度更快，揪出他的皮製夾克衣領，將其拉倒在地。「你這可悲弱者！」泰茲瑞恢復了力氣，一手舉起梨並扔向橋墩。「命運給了你復仇的機會，而你浪費了！」幾乎沒人能有這種機會！」泰茲瑞再次拉起梨，將他壓在牆上。男孩被擊垮了，紅色的斑塊浮現在毛皮上，好似雪地中的血。「在你的一生中，你得到的就是你應得的！其他人會試著阻止你，所以你得先阻止他們！你得先殺了他們！」

引擎的隆隆聲在泰茲瑞的四周迸出。他轉身的瞬間，一眾機車的光線湧入這片區域，圍著他形成一道半圓。無路可退。

「放開他。」首領令道，她是一位騎在機車上的鼠人女性，穿著像一條龍。

「這不干你們的事。」

「當然有關係。他是我們的一份子。」首領說道。「你寡不敵眾。放開他，不然走著瞧。」

泰茲瑞放開梨，後者跌落在他腳邊。更多威脅。各種威脅總是逼他做出反應。好極了。他的回應將會是凶狠且精準的金屬。以仇恨之名。帶著這個念頭，他朝四周施放魔法，魔法擴散至他上方遍布鋼鐵穹頂的橋樑，深入地底，並觸及地底下蘊含的礦藏。首領可能察覺到事情不太對勁，指揮三名嘍囉下車並接近泰茲瑞。

太遲了。泰茲瑞顫動了一下，令嘍囉們的短刀自行動了起來，刺向它們的持有者並將他們拖離光照區域。其餘的鼠人騎上機車，發動引擎，準備衝刺。又是無謂的抵抗。他們的每一輛坐騎都是獨特的精緻作品，都是散發光芒的強大金屬。泰茲瑞將雙手舉至面前，掌心向上，並慢慢地握起拳頭。

這一群鼠人數秒後才明白是怎麼回事，因為他們的機車開始晃動。有些輪胎脫落在地，而騎士們身上的金屬製品（武器、扣環以及衣服上的別針）開始融進車身，將其固定在原地。泰茲瑞握緊拳頭，所有的機車升到空中，飛向眾騎士並發出可怕的巨響，而騎士們甚麼也做不了。他盯著金屬與血肉混合而成的團塊，使用魔法，在梨落地的無人機不足的照射下轉動團塊。極度疼痛的尖叫聲。插入肢體的金屬棍棒在黑暗中閃閃發亮，有如珠寶。

偽造珠寶。看似寶藏的詛咒。不，不論是成群的大軍抑或成堆的武器，都不是真正的力量之源。遭到追殺還能活下去，且活得比那些追殺他的人更久、更好。這，才是真正的力量之源。泰茲瑞運用一小部分的意志，將粉碎金屬與肉身的團塊拋進黑暗中，撞到一面遠方的牆上。

然後一切歸於安靜。他看向躺著的梨，蹲下，並用手扶起男孩的頭。梨握住泰茲瑞的手腕，手掌上凝固的血液在泰茲瑞的玄鐵肌膚上留下黑色、黏稠的痕跡。

「你的母親還活著。」

「活著。」梨嘆了口氣，臉上閃過一絲笑意。

泰茲瑞點頭。「她很快就會來找你。」他靠得更近一點。「你見到她後，會希望我當初殺了她。」他輕柔地將梨的頭放回地上，站了起來，並轉身離開。

神河社會底層的人民會來到明亮喧鬧的遊戲廳，將金錢投入一台台機器中，期待自己能一夜致富，但通常除了機器的亮光與錢幣碰撞的聲響外什麼也沒得到。泰茲瑞的藏身處就位於遊戲廳中的一扇暗門之後。泰茲瑞並不意外。巴翠絲總愛開這種玩笑。

這裡正是他此刻需要的。休息的私密空間。可以謀劃。可以反思。室內的補給品相當齊全。一套全新輕型裝甲，他用魔法強化了脊椎與頸部區域。各個時空貨幣，皆備有數種面額。其中一把少數未被靈魂轉世教會持有的魔力刀。最後，一塊小水晶，握在手中後會在牆上投射出指引光圖，這種極少人知道的遙測技術喚醒了塵封已久的記憶。

泰茲瑞穿梭時空，離開神河，來到一個偏僻到連他都不知道名字的時空。在這趟旅程中，他得用上忽略已久的肌肉，其中仍保有無數次練習留下的印記，最後來到一片沙漠之中。遠處有一座由金屬密合而成的小丘，頂端有一座尖塔。這座塔曾屬於他，他身為無限商聯的影子首領，在此籌謀左右其他時空命運的計畫。

「貝連還真聰明，知道要避免我來到這裡。」泰茲瑞想。「但我還是到了。」

泰茲瑞一邊爬上小丘，一邊思考著其他時空的戰役——貝連與其同夥對抗艾蕾儂。當雙方進入對彼此發動最終攻勢的階段，這些戰役很快就會結束了。這是遊戲最重要的部分，而他很樂於避開這一部分。最終，其中一方將勝利，但元氣大傷。到時候，且唯有到了那個時候，他才會行動。

眼下，他要先重振旗鼓。