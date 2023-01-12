奈婭莉監督反抗軍組織，並逐一檢視目光所見。默默地，她注意到誰的盾牌有缺口或變得灰暗，或誰的劍有凹痕或裂紋。與此同時，她也評估了盟友們的狀況——哪些人跛足而行，哪些人不再能使用慣用的手，哪些人穿越寂靜熔爐邊緣的荒原時緊張而虛弱地呼吸。

年邁的瓦許克婦女薩希娜年事已高，但走路時仍挺直腰板，步伐中帶著驕傲，雙肩各扛著一個孩子。在最近的一場小規模戰鬥中，她失去了一眼。她的脖子上仍留有斑斑血跡。在奈婭莉之前領導眾人的歐瑞克女子埃勒哈姆，在他們身後踩著沉重的步伐，背著比其他人更多的袋子，只為了讓戰友更輕鬆地前行。他們的資源所剩無幾，但他們仍毫無保留地分享一切，不論是什麼樣的資源。奈婭莉對自己發誓，她要盡其所能找到能讓他們喘息的地方。

就在不久前，她還獨自一人，帶著她的火鳥奧塔里在秘瑞克的廢墟中徘徊，搜尋非瑞克西亞屠殺她的村莊後的倖存者跡象，任何跡象都好。現在，所有人都仰賴她。相信她。奈婭莉不確定這份榮譽感是否永遠都會如此沉重。

奧塔里號角般的尖叫聲將她自沉思中驚醒。

在火鳥的尖叫聲中，奈婭莉的戰友們組成陣形，動作完美地同步，立即繃緊神經準備對付突襲。沒有任何敵人來襲。沒有任何非瑞克西亞人進犯的跡象，沒有爪子從石頭上掠過的蛛絲馬跡，也沒有鐵銹巨械發出的蒸汽鳴響。什麼都沒有。

但如果不是緊急情況，奧塔里不會冒險警告洩露他們的位置。奈婭莉感覺她的心臟幾乎跳到了嗓子裡，她再次環顧隊友，急切地想知道自己漏掉了什麼。

她找到了。

「蕾雅娜，」奈婭莉低聲說。

奈婭莉在她的夥伴回答之前就展開了行動，沿著亮著紅光的長廊往回跑，奧塔里在頭上追著她。蕾雅娜一直擔任後衛的角色，但現在她卻不見了蹤影。奈婭莉在腦海裡推測著各種可能性。蕾雅娜是不是被哪個廢品酋長偷襲了？如果是的話，其他人應該早已被非瑞克西亞人包圍了。他們在襲擊蕾雅娜後就停下來是完全沒道理的，更不用說，大家都知道，窪巴司不會放過任何秘羅人。

在最右邊的牆上冒出了炙熱的蒸氣，露出一條她之前沒注意到的狹窄通道，那是金屬表面的一道裂縫，勉強容得下一個人形。透過縫隙，奈婭莉看見了熟悉的身影。那是蕾雅娜，慢慢地向後退到一塊岩壁上，下面是熊熊燃燒的橙色岩漿海洋。一個懾人的人形立在蕾雅娜面前，其左臂變成了一把巨型鐮刀，原本金色的皮膚幾乎全被鋼鐵皺褶遮住。它曾經是個女人，歐瑞克人。蕾雅娜的武器落在地上，被遺忘、被遺棄。奈婭莉在她兒時朋友的臉上，看見了從未見過的表情，是徹底無助的絕望，就像她的心靈已經破碎，再也無法修復一樣。

「妳終於準備變得完美了，」求索客用女人的聲音說道，聲音低沉而有些熟悉。它向蕾雅娜伸出一隻手，手勢中帶著一種奇怪的溫柔。令奈婭莉驚訝的是，蕾雅娜咽住一聲抽泣。

其他不那麼衝動的女人可能會等援軍抵達，或至少等到更了解情況後才出擊。但無論好壞，奈婭莉是依據本能行動的生物，跟她的火鳥一樣火爆。所以她向前進，雙手握成拳頭。她的護手在灼熱的光芒中閃耀。她嘶吼一聲發出挑戰，轉瞬之間奧塔里也鳴叫回應，拍打火鳥發光的雙翅飛過奈婭莉。牠在求索客轉過身來時衝向它的臉。非瑞克西亞人舉起化成刀刃的手臂將鳳凰劈成兩半，奈婭莉低下身段向上揮拳，重擊原本是手腕軟骨的位置。

金屬破碎並散落在她身上。這位求索客本是一名有點眼熟的年長歐瑞克女人，當它還保有肉身時一定很高，完化後就更高了。它搖搖晃晃但沒有尖叫，只是回頭凝視著蕾雅娜。

「在軟弱的肉體變得完美後，就再也沒有什麼好怕的了。」

奈婭莉沒有慢下速度。她抓住求索客殘破的手臂，扭轉身體用手肘撞向它的胸部，她把全身的重量都灌進這次攻擊。雙方都被此力道推向邊緣，她在最後一秒放手。非瑞克西亞人一聲不響地墜落了。

「奈婭莉......」

「妳還好嗎？」奈婭莉衝回她的朋友身邊，檢查她是否受傷。非瑞克西亞人只需要用一刀就能讓完化程序開始。只要一滴爍油，他們就不得不與時間賽跑，返回他們的營地，在非瑞化變得無法挽回之前，替蕾雅娜治療。「你被污染了嗎？它有爍油嗎？快讓我看看......」

「奈婭莉......」

這位瓦許克女人雙手捧著蕾雅娜的臉龐。「妳的眼睛。讓我看看妳的眼睛。」

「我沒事。我向妳保證。」蕾雅娜握住了奈婭莉的手。她的朋友回來了，不再是之前那個空殼，她的表情恢復了生氣。她笑了，疲憊但卻充滿溫暖。「她沒有對我做任何事。」

「為什麼妳不反擊？妳的武器怎麼了？」

蕾雅娜的眼框又泛起了淚光。

「奈婭莉，她是我的母親。」

休息的火鳥散發燭焰般的微光，照亮了鳥巢。火鳥彼此輕聲低語，火焰漸漸變暗，轉變成藍綠的火光，映照著晃動的身影。這個空間比奈婭莉想給牠們的要小。如果綽有餘裕，她會為牠們建造更堅固的家，能容納世世代代的火鳥。它不會那麼搖搖欲墜，而平台和巢箱會用比廢金屬更好的材料製成。

奈婭莉撓著奧塔里長滿羽毛的下巴。

「總有一天會幫你蓋好的，」她向這位朋友承諾。牠的伴侶睡在身邊，而牠們的孩子依偎在一旁。「我們會在窪巴司熔爐的灰燼上為你造一個家，你的孩子們會在那裡溫暖快樂地成長，牠們的孩子和以後的世世代代都會如此。」

奧塔里拍打翅膀作為回應，臉頰貼在奈婭莉的手心，脖子伸長，神情愉悅而慵懶。奈婭莉溫柔地撓了撓牠的羽毛，然後才轉身看向蕾雅娜，這位歐瑞克女性也忙著照顧自己的鳥兒們。他們很幸運。最近的情況越來越混亂，祭司之間動盪不安的傳言越來越多，據說窪巴司正在計劃重大的行動，而在反抗軍遭遇這一切時，火鳥卻度過了美好的交配季節。所有的雌火鳥都孵了蛋，非常罕見。即使只有一半的蛋倖存下來，都能帶來巨大的改變。

「你那邊的孩子們怎麼樣？」奈婭莉說道，小心跨過打瞌睡的火鳥，來到蕾雅娜身旁。

「都夭折了，」蕾雅娜說道，語氣平淡。

她退到一邊，露出了被她高大身軀擋住的東西。一窩破碎的蛋，滲出閃耀著磷光的蛋黃。幸運的是，沒有雛鳥死亡的跡象，而且火鳥媽媽還很年輕，對於後代還沒有這麼在意，反而更專注於吸引附近雄性的注意。

「怎麼回事？」奈婭莉猶豫地問。她最不想看見的，就是朋友面臨另一場悲劇。

「也許是迅蟲，」蕾雅娜說，在她仔細檢查碎片時聲音仍然空洞。「如果是老鼠，也不會太意外。但這並不重要。重要的是，火鳥蛋已經死了。就跟我母親一樣。」

奈婭莉咽了咽口水。「如果我早點知道的話......」

「妳不會知道的。就連我也不知道。在她出現，邀請我加入她之前，我都不知道。」

「我本來可以問妳的，」奈婭莉說道，她無法擺脫自己犯了可怕的錯並將付出慘痛代價的事實。「我應該先想清楚再行動的。我們說不定可以救她。我們說不定可以為她做點什麼。」

說出最後一個字時，她的聲音破碎。

「她不會感到高興的，」蕾雅娜說，看著奈婭莉的眼睛。她的聲音柔和了下來。「我的母親——她是個膽小的女人。比起堅硬的鋼鐵，更像一塊玻璃。任何風吹草動都能嚇到她。任何跡象都是死亡的凶兆，甚至是更糟的東西。妳可以從她的眼神中看出來，她多麼希望一切都可以停止。」

蕾雅娜用力地吞了口口水。

「我曾經希望她能就這樣死去，」蕾雅娜肅穆地說道。「不是因為厭倦了她的哭泣，甚至不是因為討厭她打我。我只希望......」

奈婭莉目瞪口呆地看著她的朋友。「她打妳嗎？」

「不是帶著惡意想要傷害我。我想她只是需要一個情緒的出口。一個能讓她逃避巨大壓力的方法。她需要釋放那一切，不然她會爆炸的。」

「無論如何，這還是很殘酷......」

「我愛她，妳知道的，」蕾雅娜說，奈婭莉從她輕聲說出的話語中聽出了責備。「我仍然愛著她。無論如何，消失在這個世界上，對她來說可能更輕鬆。我希望她不要再受折磨。我是個很糟的女兒嗎？」

「不，」奈婭莉說，手握拳又張開，好像這樣就能從空氣中抓出正確的話語一樣。「妳一點都不糟糕。我完全了解妳的想法。非瑞克西亞從我們身邊奪走太多了。這是我們挺身戰鬥的原因。我們可以保證妳母親的遭遇不會在其他人身上重演。」

蕾雅娜吸了口氣，她的呼吸顫抖著。「如果非瑞克西亞是對的呢？」

「不要開這種玩笑，」奈婭莉說。

「我知道我們都說他們的所做所為是一種罪惡，是對靈魂的侵犯。但妳應該看見我的母親了，奈婭莉。她很平靜。她以前從未平靜過。我從未看過她平靜地享受任何一天。即使在睡夢中，她也會喃喃自語、啜泣和呻吟。我今天遇到的她......至少獲得平靜了。我認為......」

一絲恐懼竄過奈婭莉。她已經可以猜到她想說什麼。一想到這句話被大聲說出來，想到是蕾雅娜把這些話說出口，就讓奈婭莉想尖叫。有那麼一瞬間，她發覺自己甚至希望蕾雅娜已被爍油感染，這樣她就可以把這種可怕的觀點，歸咎於非瑞克西亞的腐化。因為另一種結果更糟糕——蕾雅娜發自內心做出這種結論。「非瑞克西亞人所謂的平靜，」奈婭莉非常小心地說。「是虛假的。是透過失去自我才誕生的。那個『東西』不是妳的母親。再也不是了。充其量，它只是一個傀儡。一個用鋼鐵和血肉編織而成的謊言。」

「是這樣嗎？」

奈婭莉點頭。

「每個求索客都是誘餌。一切是為了誘導，為了說服那些殘存下來的人相信非瑞化是唯一合乎邏輯的選擇。他們想要瓦解我們的心靈和精神。但無論他們付了多少心力，」她的聲音變得柔和。「我認為妳在面對這次的難關上都做得比我好。如果是我的話，我可能早就因為悲傷而發瘋了。」

「誰說我沒有發瘋？」

奈婭莉拍了拍她朋友的右肩。「如果妳發瘋了，妳要知道，當我們在黑暗中大笑時，我們會陪伴著妳。我遇見妳時曾經向妳承諾。我不會丟下妳。不管發生了什麼，我都會站在妳這邊。」

後來，當奈婭莉爬進她的行軍床時，才想到蕾雅娜沒有像平常一樣地回話，她在憂慮中入睡。

第二天早上，奈婭莉醒來時看到一個年輕的瓦許克男孩正在清自己的喉嚨。那是薩希娜最年長的兒子，他有一雙遺傳自母親的眼睛，身形則據說類似消失已久的父親。她馬上坐直，用掌根揉了揉右眼。可能是年齡不小了，也可能是因為有人可以信任而太過鬆懈。奈婭莉強烈希望是前者。安逸意味著死亡。

「發生了什麼事？」

男孩的表情悲愁。他交給她一張紙條。

「是蕾雅娜，」他痛苦地說。「她不見了。」

所謂「不見了」，是指她的床上留了一張紙條，而她的物品都沒有動過。就好像她只是選擇暫時離開一樣。他們的配給物資完全沒被動過。如果沒有這張紙條，又如果奈婭莉是個更樂觀的人，她可能會選擇相信蕾雅娜還在附近。但奈婭莉太了解他們所處的世界，她不能讓自己有這種幻想。

她將紙條翻過來，希望找到一些線索。

來回收中心找我。

為什麼蕾雅娜要去那裡？

奈婭莉懷疑這是個陷阱——蕾雅娜被擄走，然後被迫寫下紙條，引誘奈婭莉落入圈套。但若真是如此，應該會有更多衝突的跡象，一些顯示非瑞克西亞人突破了營地防禦的痕跡。

奈婭莉壓抑內心的低語，或許，她是自願去的。

「那裡是鬼怪統治的，對吧？」埃勒哈姆說，皮膚上的白金色斑點使她的白髮更加耀眼。

「應該是，」奈婭莉說，把紙條放回口袋。她焦躁不安地檢查自己的裝備，看盔甲是否有損壞，手套是否生鏽。奧塔里在他的棲木上看著。奈婭莉以前遠遠看過史羅巴一次，他是一個巨大無比的鬼怪，四肢包覆大塊黑色鋼鐵。

「他是熔爐首領嗎？」薩希娜最小的孩子問。他叫什麼名字？令奈婭莉羞恥的是，恐慌衝擊著她的肋骨，令她記不起來。

「不是，」埃勒哈姆說。「他是廢物處理員。窪巴司將報廢的非瑞克西亞人送去他那裡，在重製後再利用。」

熔爐層不會浪費任何東西。不能使用的東西就拆成零件，拆開並重建，這樣它就又有了利用價值。

「那他想要蕾雅娜做什麼？」奈婭莉沮喪地問道。

「勞動力？」歐瑞克女人回答道。薩希娜和她最小的孩子來到轉角處，她身上的血跡已經消失，眼睛上纏著繃帶。「他沒辦法獨自經營回收中心。」

奈婭莉點頭。這比起內疚容易多了。找出敵人，然後直接打一架，這樣簡單多了。她用拳頭重擊了另一隻手掌，對戰友們咧嘴一笑。

「很好，」奈婭莉說。「我要去找蕾雅娜。沒有人有義務加入這場行動。蕾雅娜是我的朋友，也是......」

「她也是我們的家人，」埃勒哈姆說，將她的戰斧掛在肩上，好似不容許任何人反對她的立場。她的小腿閃耀著亮眼的金色光芒。那是一支簡單的義肢，關節處銜接良好，製作也很精良。

「這可能是個錯誤的決定。」

「我們都失去過重要的人，」薩希娜說，聲音乾澀。她的兒子們移開視線，表情陰沉。組織裡的每個人都經歷過相同的故事：他們都曾經有過一個充滿叔叔阿姨的大家庭，而今他們卻是最後的倖存者。「如果我們幸運的話，可以確保蕾雅娜不會成為他們的一員。」

組織裡的人在一小時內全部動員起來。大多數人向東行進，將大部分物資運往鄰近的營地，火鳥伴隨著他們。只有不願與好友分開的奧塔里，留在奈婭莉身邊。

在侷促地告別之後，奈婭莉的組織裡只剩下最勇敢和頑強的成員，向回收中心的方向出發。通往那裡的路線不像某些路線那麼危險。通往回收中心的隧道遠離熔爐層的主要幹道，環繞在它的邊緣。雖然它並未與任何熔爐相交，但這條路很長，僅僅如此就足以帶來許多意外的風險。

但沒有任何意外發生。

這條路始終空無一人，令人不安。

這條路幾乎就像是故意被清空的。像是有什麼人在等候他們。如果沒有在途中發現秘羅營地的話，他們的神經可能早已崩潰。其中一個營地坐落在可能曾經是工廠廢墟的地方，或是被開膛破肚的鐵銹巨械，黑色鋼鐵的扭曲尖刺像斷了的肋骨一樣隆起。另一個營地在充滿閒置裝配線的夾層後面，還有一個在一座結構奇異的破敗墓地中。奈婭莉和隊友在每座營地都發現了類似的事情——他們都有摯愛的人失蹤，但沒有任何跡象顯示他們是被強行帶走的。

她是自願去的，心中的那道小聲音再次浮現，奈婭莉發現她越來越難以忽視它，但在她有時間重新思考她的忠誠之前，他們抵達了回收中心上方的岩層。

曾經，它可能是座監獄。搖搖欲墜的塔樓裡是變形的牢籠，柵欄殘破不堪，而有些地方向外凸起，彷彿裡面的東西曾經不顧一切地想要逃離。許多牢房中關著垂頭喪氣的身影，他們是被俘的秘羅人，正等待著在授油儀式中領受爍油。機械在圍欄之間蜿蜒曲折，模仿植物盤繞在圍欄上。引起奈婭莉注意的是位於回收中心正中心的坑，一個倒置的金字塔，其中佈滿巨大的黑色管線。每一層都充滿了不可思議的奇怪裝置，一些奈婭莉無法理解功能的移動構造。

然後，她發現，還有人的驅體。

無數非瑞克西亞人的驅體，在裝上金屬外殼之前跪在這裡，而肉體被遺留下來。他們一排又一排地，就像一群沉默的觀眾低頭注視著最底層的平台。一個人影被困在狹小的楔形金屬中。奈婭莉感覺到自己的心在狂跳。那是蕾雅娜，戴著鐐銬，俯臥地上。

「親愛的，幫我注意天空，」奈婭莉低聲說道，親了一下奧塔里的臉頰。她的手臂一揮，將火鳥拋向了空中。奈婭莉將注意力轉到戰友身上。「這很可能是個陷阱，而我就是個傻瓜，但蕾雅娜是我的朋友。我承諾過不會丟下她。我說到做到。但你們沒有許過這樣愚蠢的承諾。所以如果你們選擇離開，絕不會受到批評，也不會受到譴責。如果你們現在離開，也是帶著榮譽離開。」

聚在一起的秘羅人互看了幾眼，但沒有人開口說話，直到薩希娜終於用無聊的聲音說道：

「妳是想浪費時間，還是我們應該開始檢查周邊情況了？」

他們巡了回收中心整整三圈，奈婭莉才甘願停下。從各方面看來，這個地點都無人看守。若此地躲有非瑞克西亞人，空氣中的有毒微粒會明顯增加。但他們的空氣純度檢測器並未顯示這種狀況。除了蕾雅娜和那堆屍體，這地方空無一人。

「現在怎麼辦？」在他們回到原先的位置後，埃勒哈姆說道。

她低頭看著蕾雅娜所在的地方，心煩意亂。我不知道，奈婭莉很想這麼說，但是她不行。他們全仰賴著她。埃勒哈姆看著她，等待她的命令。這位女性曾是一位英雄，一位導師。而她信任奈婭莉，才會在卸任後選擇讓她接手。

奈婭莉艱難地吞了吞口水。

「我要自己一個人下去。」

這讓埃勒哈姆嚇了一跳。「這樣太魯莽了。」

「這是戰術，」奈婭莉回應。「如果我們漏掉了什麼，如果這真的是陷阱，那麼注意力會集中在我身上，讓你們有反擊的時間。」

「如果情況變成我們寡不敵眾怎麼辦？」

「那你們就快跑。」

「奈婭莉......」

「這是命令，」奈婭莉說，希望他們只聽見她的權威，而不是她聲音中的顫抖。她知道她的虛張聲勢意味著什麼。完化。奈婭莉經常想像，在非瑞化之後，原來的自己還會剩下多少。不知道自己殘存的心智能否對身體被迫做出的事情無止盡地尖叫。

不知道自己能否尖叫。

「帶上一些人，」薩希娜咆哮道，她從右側走上來，如鋼鐵般堅硬。

「好吧。」奈婭莉厲聲說道。「你們三個，跟我來。其他人，前往你們的崗位。」

秘羅人向她敬禮、散去，留下瓦許克女族長和她的兩個兒子，他們在紅光的洗禮下看起來令人心疼地年輕。他們跟著她，排成緊密隊形，一起進到坑裡。薩希娜是先鋒，她的兒子則在奈婭莉的側邊。

一如他們來回收中心的旅程，他們接近蕾雅娜的路上也很順利。那些死去的非瑞克西亞人一動也不動，像雕像一樣，儘管奈婭莉認為他們隨時會撲向他們四個，變成一團嚎叫的破敗肉體。但沒有任何事發生。

他們踩上平台。在他們的重量下，平台搖晃不定，但沒有晃動到需要擔心的地步。蕾雅娜沒有反應。相反地，她趴在那裡，臉朝外，呼吸既淺又不規律。

「蕾雅娜，」奈婭莉低聲說道，跪在她朋友身邊。

她小心地將蕾雅娜翻過來，仰面朝天。儘管她一動也不動，但這名歐瑞克人已經醒了。她睜著眼睛，但眼神沒有聚焦在任何東西上，臉上籠罩著那天晚上走入黑暗之前，奈婭莉所見同樣痛苦的表情。

「蕾雅娜，」奈婭莉又說了一遍，好像朋友的名字是串咒語。「是我。我們來救妳了。」

歐瑞克女人眨了眨眼，睫毛又長又黑，像油一樣。她的目光回神。她臉上的痛苦更加強烈了。「我很抱歉，奈婭莉。」我只是太累了。」

奈婭莉搖搖頭。

「沒有什麼好道歉的。我們是一家人——」奈婭莉說，這是她第一次用語言表達這種情感，她的聲音充滿了感情。她的注意力被纏在蕾雅娜手腕和手臂上的鎖鏈吸引住了。它們的設計不同尋常，比非瑞克西亞人經常使用的鎖鏈更光滑，不像生鏽的肌腱，而且更漂亮。「而家人永遠會在一起。」

「我很抱歉，」蕾雅娜再次道歉替代回答。她的手指拂過奈婭莉的手，順著往上摸到她的前臂。動作中帶著沉思，就好像她在評估著她的朋友，或者更準確地說，評估著她所代表的決定。「我真的很抱歉。」

空氣變得急促起來。一道橙紅色的光芒沿著蕾雅娜的手臂往上移動，越過她的枷鎖，然後繼續往上穿過奈婭莉的指關節。奈婭莉的手本能地向後一縮。一秒鐘後，光芒變暗，化為一團鎖鏈，砰的一聲落在平台上。不再被束縛著的蕾雅娜平靜地坐了起來，眨著眼睛看著她的戰友，就像他們是陌生人一樣。

「我就知道！」女族長咆哮道。「叛徒。」

「他們承諾了妳什麼？蕾雅娜！」奈婭莉怒吼著，因為她所害怕的事情——那個心中的小聲音，那個一次又一次低語的聲音：她是自願去的——現在被證明是正確的。奈婭莉掃視了周遭的環境。他們來不及跑了，但他們四個人仍然可以幫其它戰友爭取時間。她只需要發出信號，確保其他人放棄在最後一刻逞英雄。她的目光望向煙霧繚繞的天空，但到處都找不到奧塔里。

牠被抓住了嗎？

不，不可能。非瑞克西亞不可能活捉奧塔里，而要想做到，就必定要有一場響徹熔爐層的戰鬥。這正是秘羅人將鳳凰視為希望象徵的原因，也是非瑞克西亞人將鳳凰視為死亡預兆的緣故。牠就在煙霧中某個地方，奈婭莉很確定。走得越遠越好，她在心中向火鳥吶喊。快走吧。帶領其他人到安全的地方。不要讓敵人抓到你。

「平靜！」蕾雅娜尖叫著，搖搖晃晃地站了起來。她在說話的同時哭了，每字每句都在抽泣。「我們並不都像妳一樣。奈婭莉，我不想帶著恐懼死去。我不想像母親那樣活著。我想讓它停下。妳還不懂嗎？我想讓它結束。我想要母親得到的那種完美平靜。史羅巴......他承諾我會得到平靜。然後我將與我所愛、所盼望和所想念的人團聚。」

「妳會得到這一切的，」一個新的聲音從奈婭莉身後傳來，跟它本人相比，這聲音出奇地正常。

她轉過身，看到史羅巴站在坑邊。奈婭莉以前見過他一次，但當時只是遠遠地看著他，並沒有把他放在心上，覺得他不過就是數百萬非瑞克西亞大軍中的一員而已。現在，她離他很近，近到足以對他的真面目眉頭一皺。他小巧的鬼怪身體嵌在一個由巨大電纜和金屬鍍層組成的結構中，一肩上戴著徽章，上面裝飾著三顆尖叫的鬼怪頭顱。奈婭莉可以看到史羅巴的四肢被切掉的地方，它們在關節處被截肢，焊接到魔像般的非瑞克西亞軀體外骨骼上。

「我們不是你們的敵人，」他說。「外面的世界又冷又殘酷。它奪走了一切。朋友、家人。但在這裡？我們很安全。我們是一家人。我們擁有所有我們愛著的人，對吧？」

史羅巴低頭看著他那隻巨大的手，然後看向眼前四人。

「妳就是奈婭莉吧。」

她的夥伴已各就其位，武器準備就緒。與其完化，不如戰死，奈婭莉想著。「我一點都不怕你。」

「為什麼妳要？這裡一點都不殘忍，是吧？我們不想傷害你們任何人。我們只是希望你們能與所愛的人團聚，」史羅巴輕聲說。「秘羅人向妳尋求領導。妳不是要把他們帶回家，跟愛著他們的人重逢嗎？」

「父親？」其中一位年輕的瓦許克男孩嗚咽著，他的長矛在手中發出咔嗒聲。

史羅巴旁邊站著一位求索客，一位瓦許克男人，長著犄角，幾乎全身包覆著鋼鐵。

「保持專注，」她警告戰友。「不要動搖。」

「我讓你們選擇。你們四個，」史羅巴說。「為了其他躲起來的秘羅人。」

奈婭莉感覺到自己的心沉了下去。

史羅巴也知道。

「我們與妳同在，無論妳做出什麼決定，」薩希娜平靜地說。「奈婭莉，若妳要我們跟妳一起死，那我們就會跟妳一起死。直到最後。」她冷靜的聲音中帶有一絲細微的嘶啞，奈婭莉好奇她是否也曾對那些她認為已經死去的夥伴發過同樣的誓，而他們（或者說，他們的軀殼）現在就站在他們上方。「直到最後，我們都與妳同在。」

奈婭莉往回看向蕾雅娜所在的地方。她跪在地上，雙手合十祈禱，原地抽動著。她在哭，哭的是眼淚，而不是爍油，但這比蕾雅娜被腐化還糟糕得多。因為知道蕾雅娜是自己選擇這麼做的。因為知道她選擇成為誘餌。

奈婭莉，她是個該死的傻瓜，直接走進了陷阱，儘管所有的本能都在懇求她不要這麼做。但她還可以挽救這一切。

「為什麼我們應該相信你？」奈婭莉說。「我怎麼知道你不會乾脆把我們全部殺死？窪巴司下過命令了。難道比起傷害我們，你沒有其他更重要的事要做嗎？」

「傷害？我為什麼要傷害你們，是吧？我不想這麼做。我只想幫助你們。」

奈婭莉艱難地吞了口口水，瞥了一眼那些跟著自己走向毀滅的人。

「如果你相信自己所言，就讓他們三個離開。」

「說到做到。」

「奈婭莉......」

「快走，」奈婭莉說。「在他改變主意之前。」

她能感覺到瓦許克長者的緊張，還有她兩個兒子的顫抖。一聲接著一聲的嗚咽，一陣又一陣喪志的嘆氣。然後，薩希娜隱微地點了點頭。三人魚貫經過奈婭莉。如他所言，史羅巴和他的手下什麼也沒做，只是用他們如鑄造廠般明亮的眼睛看著。

這是史羅巴的仁慈，奈婭莉想著，她被關在一個籠子裡，遠遠高於蕾雅娜接受爍油的地方。在這個位置，奈婭莉幾乎可以假裝她的朋友是一位陌生人，一位與她毫無關係的叛徒。至少組織裡的其他人是安全的，奈婭莉心想，把這句話當作救生索一樣牢牢抓住。至少奧塔里是安全的。

她會盡可能地堅持下去。如果夠幸運，當時機到來時，她能夠放慢腳步，讓一名反抗軍戰士將她砍倒。

出乎奈婭莉意料的是，前來轉化蕾雅娜的並不是一位僧侶，而是史羅巴本人。這隻鬼怪溫柔地要求奈婭莉的朋友跪下，她優雅地照做，臉上的古銅色圓圈仰起，彷彿準備接受祝福。

奈婭莉不忍直視，移開了視線。

至少組織裡的其他人是安全的，奈婭莉再次對自己說道。至少奧塔里是安全的。

然後她聽到輕輕的咔嗒聲，是爪子落在她頭頂的欄杆上。火鳥發出一連串低沉的問候聲，喙輕輕地穿過柵欄。

「你在這裡做什麼？」奈婭莉低聲說，試圖保持聲音放鬆但失敗了。「你得離開。」

火鳥用疑惑的眼睛盯著她，吸了口氣。

「我只是一個人。這一點都不值得。你......」

奈婭莉發瘋地笑了起來而無法停下，她被自己的虛偽給震驚了。這一切都是因為一個人而發生的。她付出一切來拯救蕾雅娜，相信一條生命就是那麼重要。

奧塔里呼出一口氣。

含著硫磺的空氣從混濁的橙色變成熾熱的白藍色，火鳥的火焰燒毀了柵欄。鍍著金的灰燼在微風中飄落。牠跳到下一個籠子，一遍又一遍地做著同樣的事情，此時回收中心響起了警報。奧塔里發出了戰鬥的挑釁。

奈婭莉以她自己的歡呼聲回答。

「這裡......」魔法從她身上跳躍到每一個被奧塔里釋放的秘羅人身上，一層火焰緊貼在他們的皮膚上。奈婭莉低頭看向史羅巴等待的地方，他緊握大錘。「不是我們死去的地方。」

如果他們穿過樓塔的速度夠快，非瑞克西亞人就沒有機會追上。少數爬上籠子的人，被奧塔里的火焰擋住了。奈婭莉在混亂中尋找蕾雅娜，發現她在後面，仰望著上頭的喧囂。儘管如此，她還是伸出手，做了最後的嘗試。

蕾雅娜轉身離開。

這就是她的答案。奈婭莉咽了咽口水。她希望自己有時間與蕾雅娜爭論，有時間堅持蕾雅娜沒有理由投降，有時間說服蕾雅娜必須戰鬥。但是，他們各自都做了決定。他們自此分道揚鑣。奈婭莉向她曾經的朋友致敬。在遠處，她可以看到組織的夥伴，不僅僅是那些選擇跟隨奈婭莉執行這項不切實際任務的人，而是所有的人——他們衝進回收中心，為戰友清出逃脫的路線。晚點，她會有時間哀嘆。

現在，她需要帶領戰友離開。