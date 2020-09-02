娜希麗端詳著眼前那逐漸浮升的空境，既廣大、壯闊，又殘破不堪。她記得它當初的美麗樣貌。

她站在阿庫姆其中一座令人難以想像的峭壁上，宛如一根違抗重力延伸而出的細長手指。一片熔岩原展開在她面前，灼熱的空氣攜帶著熔化金屬的氣味。在與奧札奇的大戰過後，整個贊迪卡開始出現像這樣的遠古寇族城塞。突然間，這些輝煌、頹圮的結構物在消失了幾百年後再次現身。它們內部蘊藏的秘密也隨之曝光。

山脈|Chase Stone作畫

娜希麗露出笑容。有了那些秘密，她即將改變這個世界。

「我記得你，」她對飄浮在她面前的空境說，「還有你所有的力量。」

現在就只要靠近這些遺跡了。娜希麗舉起雙臂，等不及開始鍛造岩石，等不及開始攀爬。

可是她太專注於看著上方，看著前方。她沒注意到底下發生了什麼。她愚蠢地認為擊敗奧札奇已經減緩了贊迪卡的混亂。

所以她沒看見興起的狂攪。

一開始是熔岩原的氣泡。宛如一頭甦醒的怪獸，它悄悄且迅速地失控。隨著狂攪撼動大地，一開始的喃喃細語變成一道震耳欲聾的嘶吼，往上穿越了纖細的石壁，將空氣填滿了純粹的熱與灰，如此濃烈使娜希麗屏住呼吸。傳來一聲崩碎地表的裂響，突然之間，她腳下的岩壁崩塌了。

她墜了下去。

「不，」她在墜跌的同時咒罵著。「不！」她是礫岩術大師，這個時空的守護者，她絕不讓一場單純的地震阻撓她。以一個流暢的動作，娜希麗在空中扭身並展開雙臂，呼喚那彷彿與她身為一體的岩石。

岩石回應了。她的墜落停在半空中，直到她開始飄浮。她掌控下方混亂盤繞的岩漿與岩石並使該元素聽從自己的意志。她的意志－不是狂攪的。她聚集那股力量，那份包圍她的純粹能量，接著用它來進行創造。她使用礫岩術快速轉動熔岩流、鬆散的岩石，以及歪斜的晶石，動作宛如一名舞者。扭動幾下手腕，一根岩柱便開始往上迴繞延展。娜希麗盤旋於其上方，與岩柱一同往空中竄升，不停延伸直到狂攪停止。

娜希麗此時才降落在她的創造物頂端，離那座空境更近了。她朝底下凶險的大地露出自鳴得意的笑容。

「我贏了，」她說，一邊試著感受勝利的愉悅。但這卻是一場苦澀的勝利。狂攪是贊迪卡重病的癥兆。娜希麗曾不小心促成了這場疾病的擴散。

而且最近，她對於失敗的罪惡感一直糾纏著她。

岩石總會讓她知道附近有另一個鵬洛客。不過當娜希麗感覺到岩石的警告嗡響時，她卻沒有轉身。在這個空中的岩柱上，有個人出現在她後方。

「阿庫姆還是一如往常地美麗 ... 且變化莫測，」妮莎說道，一邊來到娜希麗身旁，手裡拿著手杖，同時往下看著熔岩原。

「沒有我無法搞定的事，」娜希麗回覆道。她不知道那是否為真，但她也不打算承認。

「我不是在說那個。我 ... 這個地方 ... 」妮莎欲言又止。娜希麗揚起一側的眉毛，看著這個渺小的妖精努力地尋找字彙。妮莎深吸一口氣說，「我的意思是，我和狂攪一起長大。那不是某種你能夠馴服的東西。」

「那麼，妳就不了解我了，」娜希麗說，帶著些微怒意。

妮莎做出安撫的手勢。「我無意冒犯。我在與尼可波拉斯的戰鬥中看見妳。看見妳如何操控岩石。妳非常厲害。」

「妳也在那裡？」娜希麗問道，在如此恭維下稍微舒展了身體。「噢，沒錯，那棵樹。我想起來了。」妮莎尷尬地泛起紅暈。那場相遇對拉尼卡的那棵古樹而言並沒有好下場。

娜希麗把視線移回到空境上。「有些戰鬥是我希望永遠不要再經歷的。」

「是啊，」妮莎說，「不過有些戰鬥還是必要的。」她平靜地端詳著在她們面前延展的阿庫姆，遼闊又動盪不安，但她的聲音裡卻充滿了濃烈的情感。「娜希麗，為什麼妳要找我來這裡？」

「在我年輕的時候，這片土地非常祥和。從來就沒有這些東西。」娜希麗指向地面，嫌惡地皺起鼻子。在下方遠處，許多氣泡再次從熔岩中升起，預告了另一場來自狂攪的地震。「奧札奇對這個時空造成了難以估算的傷害。」

娜希麗心中再次湧現罪惡感。她當初不該聽烏金和索霖的話。幾千年前，她應該找另一個時空來囚禁奧札奇。

「沒錯，」妮莎說。「我能感覺到贊迪卡的傷痛。它糾纏著我。」她凝視著遠方的某個東西，但她的表情卻充滿哀傷。

「我或許有個解決的辦法，」娜希麗回覆道，一邊把頭朝空境傾斜了一下。「某個能夠治癒贊迪卡的東西。」

妮莎眨了眨眼。「真的嗎？」她驚訝地漲紅了臉，然後笨拙地補充說道，「抱歉，我的意思是，妳並不是以治療聞名的。就在妳對伊尼翠做的事之後 ... 」

娜希麗揚起一道眉毛。「說這話的人還把奧札奇放出來了。」

「我沒有－」

這個妖精支支吾吾的，不過娜希麗卻舉起一隻手。

「我們都做過造成巨大傷害的事。讓我們彌補一些吧。」

妮莎紅著臉點了點頭。「為什麼是現在？我是說，妳的年紀足以 ... 」

記得這座空境被建造的時候，娜希麗心想。

娜希麗猶豫著。「無論我旅行了多遠，」她終於回覆，「或我活了多久，這個地方總是讓我覺得 ... 覺得 ... 」

「像家一樣，」妮莎悄悄地說。

娜希麗往上撅起嘴唇。「完全正確。」她指向她們面前的空境。「我們的答案就在那裡。」她調皮地笑著。「我們來比誰先到頂端吧？贏家是最強的贊迪卡人。」

妮莎沒有回應。她只是露出狡猾的笑容，展開雙臂，然後往上射出粗厚的長藤。荊棘藤朝空境飛去，快的幾乎看不見。

但卻快不過娜希麗。

在一團模糊的動作中，她使用礫岩術創造出一座階梯，接著她奔跑的速度幾乎跟她創造的速度一樣快，一邊狂野地咧嘴笑著。她往後瞥見妮莎正努力要趕上她，逐漸落後，然後大笑。植物在這裡可比不上岩石。

娜希麗沒有犯過許多錯誤，而且她鮮少重蹈覆轍。這是累積了數千年經驗的好處。但狂攪，那該死的狂攪 ...

大地再度開始晃動，震動愈發大聲且強烈，直到娜希麗的階梯在她腳下碎裂。她加速疾馳，但卻不夠快。階梯突然崩塌，娜希麗再次下墜。

她探向岩石，準備再次壓制狂攪，同時某個東西纏上了她的軀體，阻止她下墜。

「抓住妳了，」妮莎喃喃說著。她伸出一隻手，而另一隻手則緊握著她的手杖。娜希麗低頭看見自己被一條藤蔓所救。

隨著妮莎的藤蔓將她拉起並溫柔地放置於臨時湊合的荊棘梯子上，她突然開始生悶氣。

「謝了，」她說，不看妮莎的眼睛。

「我們要再試一次嗎？」妮莎問道，一邊緊張地看著自己的手。「贏家是最強的贊迪卡人？」

「不了，我們就這樣前進吧，」娜希麗說道，怒火滲入了她的聲音裡。

她們默默地攀登，娜希麗嚥下了隨著每一步滋長的愧疚感。

她已忽略自己的家園太久了。

鬱影林枝妮莎|Yongjae Choi作畫

妮莎在她們終於抵達空境後的第一個念頭是：哇喔。即便是斷垣殘壁、無人造訪，並且隱藏了幾世紀，這座飄浮的要塞依然有種令人屏息的美麗。她四周都是高大的柱子與拱門，部分天花板還有繁複的雕刻圖樣，地板的精緻磁磚鑲嵌成一幅幅畫。當然，還有飄浮的岩石，裂開的石雕作品，以及頹圮的建築物，但妮莎明白這個地方曾經是一個文明的信標。

妮莎的第二個念頭是：在這裡找東西得花上好幾年。既然她們已成功抵達，她才發現空境有多龐大。雖然她們正站在某種遠古的庭院裡，妮莎卻能看見通往要塞內部的數十個不同的拱門與入口。

「這裡一定住過好幾千人，」妮莎說。

「好幾萬人，」娜希麗說，一邊走到她身旁。

妮莎猶豫了，擔心她想問的問題會惹惱娜希麗，擔心這樣會粉碎任何與這位充滿自信的遠古寇族產生連結的機會。並不是說妮莎非常善於交際。看似她愈努力想靠近某個人，她就愈會搞砸一切。她希望自己擁有像基定那樣冷靜的自信以及穩健的魅力。

好吧，基定會怎麼做？她想著。那就開始仿效他吧，如果妳想變得更像－

更像那時候的他。突然間，對於他死亡的哀傷重新湧上心頭。

基定不會猶豫。

於是，妮莎深吸一口氣問道，「娜希麗，我們要怎麼在如此廣大的地方找到我們需要的東西？」

娜希麗興味盎然地撅起嘴唇。「我們開始搜尋。」她開始往前走，敏捷地跳過裂開的地板或直接通往天空的坑洞。

「我們到底在找什麼？」妮莎問道，一邊急忙趕上。

娜希麗猶豫了。「等我看見它就會知道。」

妮莎心一沉。「妳不知道？」

娜希麗開口準備回應，但那該死的狂攪卻永遠不甘沉寂。

毀壞浪潮再次撼動了空境。妮莎迅速地往後退，同時她周圍的遠古岩石則開始移動破裂。她猛然伸出手杖，準備創造出一張安全的藤蔓網。

但娜希麗的動作更快。

她張開雙手用看似意志力穩固了這座要塞，不過妮莎知道是礫岩術的功勞。

隨著隆響聲停止，娜希麗面露怒容，彷彿狂攪是一種人身攻擊。

「我不知道我們尋找的是什麼東西，」她說，一邊跨步向前，聲音裡摻了些許怒意。「遠古寇族在他們的文句裡並沒有描述得很精確－」她突然停在庭院中央一幅巨大的鑲嵌圖之間。她蹲下來把一隻手放在地板上。「石頭知道得更多。」娜希麗閉上眼睛，而妮莎則等待著，不確定該做何反應。從她所站的位置，她無法分辨這幅磁磚壁畫是什麼。

傑斯會知道，她心想，但很快地便把這個念頭甩開。她不想再思考關於傑斯或對抗尼可波拉斯的事，還有它對拉尼卡造成的損害、守護者分崩離析的狀態、基定的死亡或是茜卓。

尤其不要是茜卓。

過了一分鐘，娜希麗睜開眼並起身。「所有最好的東西都藏在中心部位，」娜希麗露出得意的笑容。她指向一個格外陰暗且令人生畏的拱門。「那看起來像個不錯的起點。我們走吧。」

「我們怎麼知道我們在正確的路上？」現在娜希麗已從中心點移開，妮莎能夠看見這幅鑲嵌畫描繪著一顆太陽，閃耀著來自中央的光芒。或是某個類似太陽的東西。

娜希麗早已走遠，但她回頭喚道，「等到有東西設法阻止我們通過的時候。」

妮莎停下腳步，心臟因突如其來的驚慌而猛烈跳動。這場探險在一瞬間看似成了可怕的主意。要是她提供娜希麗的協助最後再度傷害了贊迪卡呢？就像她過去犯下的許多錯。她再一次聽從別人的領導行事。那要到什麼時候才會改變？

基定會怎麼做？

「他無論如何都會提供協助，」妮莎對自己說，「但他不會盲目地跟隨娜希麗。」

贊迪卡是她的家園。不是拉尼卡或其他任何時空。她屬於這裡而且是其靈魂之聲。她有責任照顧它以及這世界上的一切活物。

於是，妮莎吸了一口氣穩定情緒，握緊了手杖，然後跟在後頭。

從外觀上看來，這座古老的空境既平坦又寬敞，宛如飄浮在空中的一列岩石群島。從內部觀看，它看似朦朧且無底。娜希麗用一隻手扶著牆，同時通道逐漸往下探，有時轉變為階梯，有時又展露其他充滿未知秘密的通道。

不過娜希麗並沒有落入空境的陷阱。她手底下的岩石低語著下方的強大力量，而且娜希麗將成為第一個尋獲並佔有它的人。在她身後，妮莎幾近無聲地移動，就像她身為的樹林之子。偶爾她的手杖會碰到岩石發出聲響，或者她會在一道光芒穿過裂隙照亮她們四周時輕聲驚呼。

她們持續向下探索，直到她們抵達遠古寇族的會議主廳，當時數千人會聚集在此炫耀他們的財富與技藝。大廳也反映了這件事。真如字面所言。當磁磚捕獲竄入的陽光時，它們就像珍稀寶石般地閃耀著。天花板極為高聳，而廊柱上的雕刻則十分繁複精細。

沒錯，它曾經很美麗，娜希麗向自己承認。但它也痛苦地提醒了她這個時空所失去的一切。尤其當狂攪在她們於內部探索時持續撼動這座古老要塞；那是一種持續不斷的糾纏，提醒著娜希麗，這位贊迪卡的守護者，無法保護她的家園。

因此，娜希麗並沒有仔細端詳那些宏偉大廳或美麗雕刻。她就只是繼續向前，總是看著前方。

通道突然停在兩扇崩頹的巨門前。

「看來是一條死路，」妮莎說，一邊走向前並把一隻手放在門上。

「或許對妳而言是如此，」娜希麗回覆道，同時調整為較寬的站姿。「往後退。」

以一股強大的力道，娜希麗啪一聲地併攏雙手，接著巨大的門飛離，在砸上她們左右兩側的石牆時發出轟然巨響。

「走吧，」娜希麗說道，一邊跨步走朝門檻走去。感受到緊張不安的刺痛，岩石的警戒低語聲也跟隨著她。前方是一片漆黑，充滿了未知。

但娜希麗不願停下。不是現在。

「等等，」妮莎從後方呼喊著，「有一隻晶－」

有個迅速且紮實的東西撞上娜希麗並將她固定在牆上。她痛苦呻吟，但立刻就號令她身後的石牆反擊。

石牆照做了，用一根尖銳的石柱戳刺使她動彈不得的那個東西，迫使牠大聲悲鳴並鬆手。娜希麗朝一旁翻滾，以一個流暢的動作站起身。她緊握拳頭，齜牙咧嘴。現在她真的生氣了。

娜希麗想都沒想就召喚出七把劍，它們散發著熱氣與耀眼紅光，彷彿才剛從鍛爐打造而出。它們懸浮在她四周，賜予她一種不潔的光暈。同時也照亮了攻擊她的生物。

在她前方，不停喘氣且兇猛無比的，是一隻她見過最巨大的晶角獸。

牠那光滑無毛的身軀上覆蓋著剃刀般的棘狀物；牠的巨型犄角自頭部往後延伸。當牠在她面前徘徊時，利爪喀噠作響；牠的巨型犬齒因期待新鮮的肉塊而佈滿溼滑的唾液。

「想得美，」娜希麗咆哮一聲號令七把劍筆直地飛向那隻生物的心臟。晶角獸往後仰，但在牠的腳掌與鎧甲般的棘狀物之間，牠偏折了這波最猛烈的攻勢。

牠嘶吼著以驚人的速度衝向娜希麗，敞開了血盆大口。

不過就在牠撞上她之前，這隻晶角獸卻在跳躍途中停了下來。娜希麗花了一點時間才發現妮莎正站在她和這頭邪惡的野獸之間，以令人難以置信的力量把牠往後推。

「不，你休想，」妮莎咕噥著說，同時荊棘開始纏繞著晶角獸。但這頭野獸卻甩動身體並用後腳站立，一邊揮動牠巨大的獸爪。一隻獸掌打中妮莎的肩膀並將她擊飛，傳來一聲尖叫以及一道刺耳的重擊聲。

不過妮莎早已替娜希麗爭取到足夠的時間，她打造了岩石鎖鏈並把它們纏繞在那隻憤怒、分心的晶角獸身上。伴隨著一聲吶喊，娜希麗用手臂往後拉，接著岩石鎖鏈便緊緊纏繞並把那頭野獸固定在地板上。

「嚐嚐這個，」娜希麗邊咆哮邊低伏身體，同時張開她的手指。在她身後，七把輻射排列的劍再次出現。帶著得意的笑容打響了手指，娜希麗把七把劍都射向晶角獸，確保這次會擊中牠的弱點。

這隻生物尖嘯了一聲，一道漫長可怕的嘶喊，然後便癱軟不動。

娜希麗走向妮莎從地面起身之處並伸出援手，把她拉了起來。

「這隻晶角獸就像是在等我們，」妮莎說，一邊按摩她的肩膀。

「可能是這樣，」娜希麗說道，一邊打造出另一把發光的劍以供照明。「牠在守護某個東西。」她咧嘴一笑，讓劍飛向她們前方的陰暗長廊。「我們去找找看是什麼吧。」

隨著她們逐漸深入空境，那種認為自己走錯路的不安感一直煩擾著妮莎。儘管娜希麗再三保證，她還是不確定。她能夠聽見這個時空的生命力正對她嗡嗡響著。它聽起來也很猶豫。或許只有她這麼覺得？

至少她們沒再遇上更多飢腸轆轆的晶角獸。

她們穿過的陰暗通道持續往下。狂攪不時爆發，持續跟隨她們的腳步。

直到它停止。

空境敞開成一個洞窟般的密室。那裡有許多能作為走道且鋪著黃金瓷磚的細長拱門，宛如蛛網般彼此縱橫交錯。走道下方的裂隙深不見底，儘管各處都有一道道光束以尖銳的角度鑽進來。空氣充滿腐敗的霉味，不過妮莎也鬆了一口氣，因為在某些角落裡仍長著苔蘚與蕨類。

妮莎微笑著走向一叢在側邊神奇地長成一團的蕨類。這就是她熟悉且喜愛的贊迪卡，即便是在這個怪異、死氣沉沉的寇族城塞裡。

娜希麗反而皺起眉頭，顯然不確定下一步該往哪走。妮莎發現，原來前方已不再是一條筆直的通道。娜希麗蹲下把一隻手放在地板上，閉起了眼睛。她就以這樣的姿勢維持了漫長的一分鐘。

終於，娜希麗面露怒容。「石頭沒告訴我該往哪走。」

「為什麼沒有？」妮莎問道。她認為岩石不會拒絕娜希麗的任何要求。

她聳了聳肩。「我們很接近了。或許就隨機選一條路吧。」

妮莎猶豫了。這絕對不是個好辦法。

基定會怎麼做？

「不行，」妮莎悄悄地說。

「什麼？」娜希麗轉身看她，表情充滿驚訝。

「等等－」

妮莎蹲在其中一個蕨類面前。它的葉片就跟她依樣大，但它的花卻很渺小、精緻，還帶著藍色。

「這裡怎麼可能有植物生長？」娜希麗問道，一邊來到她身後。

妮莎微笑著。「這個時空裡有許多東西生長在難以置信的地方，這一定會讓妳大吃一驚。」

「怎麼－」

娜希麗再度開口，但妮莎沒理會她。她把一隻手放在這株蕨類頂端，彷彿父母把手放在小孩頭上。她閉眼感受手指底下的生命，感受它在此種不祥之地存活的努力與驕傲。妮莎對那份力量與自豪微笑。接著她開始召喚它。

她聽見娜希麗在元素現身的同時發出一聲驚呼。它很高大，是她的兩倍身高，與它的生命力一樣翠綠且生氣勃勃，它的頭部是一團蕨葉，還有許多串藍色花朵盤繞在它的手臂與脖子上。

「那是什麼東西？」娜希麗說道，並往後退了一步。

「一個朋友，」妮莎說道，元素也同時跪了下來，幾乎與她的視線等高。在她成為鵬洛客以前，加入守護者以前，這些是第一批接納她的本質的生物。她不打算解釋這點。

她握住元素那長有六根指頭的手，在它眼中看見對她的關愛，於是在過了這麼長的時間後，妮莎第一次感覺到歸屬感。

「我們需要找到空境之心，」妮莎對元素說。「你能幫我們嗎？」

元素緩緩地眨了眨眼，然後沉吟了一聲，完全起身回復至高聳的體型，開始用手帶領妮莎前進。

「走吧，」妮莎轉頭呼喚。她看見目瞪口呆的娜希麗並強忍住笑意。

這個蕨類元素帶領她們穿過拱門迷宮，只在狂攪來襲時稍作停留，而娜希麗則需使用她的力量來保持這些拱門的完整。但它從不遲疑過久，彷彿某種東西正在召喚它穿越這座要塞遺寶。

終於，他們來到一座平台，這座小型平台上有個狹窄的橋通往對岸的漆黑入口。妮莎準備過橋，但娜希麗卻抓住了她的衣袖。

「等等－」她粗聲說道並指向上方－「妳看。」

妮莎看往娜希麗手指的方向，天花板上有一隻飄浮於某種隱形力場中的巨型地蜈蚣。牠在無形的牢籠中扭動牠的的長甲殼，使底下的鵬洛客們能夠清楚看見數百條不停蠕動的腳。

妮莎渾身顫抖。地蜈蚣讓她想起了蛇。擁有許多小腳的蛇。「妳知道怎樣才會觸發那個陷阱嗎？」

「不知道，」娜希麗說，「先派那個蕨類玩意去吧。」

「別這麼稱呼它，」妮莎短促地回覆道。為什麼沒人理解元素是活生生的，有感覺的生物？為何沒人理解它們不是被任意召喚、使用，並且死去的工具？不，妮莎不願讓它去白白送死。她轉向元素。「你能夠解除它嗎？」她問道，一邊朝上方的陷阱點頭示意。

元素看似感到困惑，它那雙巨大明亮的棕色眼睛在妮莎與上方不停蠕動的生物之間來回游移。

「我不會讓牠傷害你的。」妮莎舉起手，召出藤蔓在地蜈蚣下方編出一張臨時的網。元素小心翼翼地伸長巨大的多葉手輕拍地蜈蚣的腹部一次。那隻生物嘶叫並扭動著。

過了一會兒，這個隱形的陷阱紋風不動。

然後它瓦解了。巨大的生物墜了下來。

當牠一落入妮莎的網中，她握起拳頭，接著藤蔓便迅速纏住了這隻怪獸。她把手臂往後拉，藤蔓便將地蜈蚣扯向地面，把牠砸在地板上。怪獸尖嘯抽搐。接下來牠便癱軟死去。

妮莎咧嘴笑著。吃我這招吧，偽蛇。

不過，她沒料到娜希麗會用岩石拳頭再次打碎牠。妮莎和元素都驚訝地往後跳。

「怎麼？」娜希麗笑著問道。「這裡是贊迪卡。在這個時空誕生的東西都很難殺死。」

有那麼一刻，妮莎打算爭辯。她不自覺地想起了她位於巴勒格的第一個家園，以及大部分的族人和她所知的一切都被奧札奇輕易地抹除了。

接著她才明白娜希麗指的是她們－贊迪卡的兩名鵬洛客。

妮莎露出笑容。或許她們正要治癒這個時空。同心協力。「沒錯。我們去奪下這座空境之心吧。」

預言銘文|Zoltan Boros作畫

空境之心閃耀著光芒。遠古符文覆蓋了石牆、地板，與天花板的每一寸表面。在兩位鵬洛客進入這個房間的同時，符文都散發出跟隨她們腳步搏動的金色光芒。妮莎的蕨類元素－或是娜希麗口中的元素怪物－則跟在她們身後。

但並不是這些符文引起了娜希麗的興趣，而是位於房間正中央的一座高台。高台中央有一塊小瓷磚，宛然星辰般地閃耀著。

「那是什麼？」妮莎在她身旁問道。

娜希麗露出笑容。這很有可能。非常有可能。它讓她充滿了許久未曾感受到的希望。「一個鑰匙，」她回覆道。

「什麼的鑰匙？」

「用來解開我們尋找的真正的力量。」

妮莎皺起眉頭。「我以為妳是說我們會在這裡找到某個用來治癒贊迪卡的東西。」

「我說遠古寇族的文句並不總是清楚，」娜希麗開始輕快地說道，「不過我們尋找的那個物品既強大又危險。它是 ... 一顆球。大概可以把它翻譯為礫岩塑核。而且它是現存的最後一個。」

蕨類元素不安地移動著，妮莎看似起了疑慮。「妳怎麼知道？」她問道。

「上面是這麼寫的，」娜希麗說，一邊走向高台。符文閃爍得更明亮了，隨著她走近而變得更強烈，彷彿在召喚她。「就在我們周圍的文字裡。」

妮莎跟在她後方。「妳看得懂這些符文？」

「當然，」娜希麗回覆道，「我是一個遠古寇族。」

「噢。對。」妮莎臉上泛起紅暈，並在娜希麗靠近高台的同時與她那蕨類玩意一起待在後方。她聽見妮莎對它低聲說道，「待在我身邊。」

在高台基部，娜希麗四周的符文一度發出強光，然後轉為黯淡。她面前的鑰匙明亮奪目，顯得格外親切。但她沒有直接拿取。她反而把手放在鑰匙兩側的冰涼大理石上並聆聽石頭的聲音，感受它們的力量，尋找任何可能的陷阱。

她沒找到。

於是，娜希麗緩慢地、溫柔地伸向鑰匙並將它拾起。

它在她手中變得更加耀眼，彷彿在迎接一個失聯已久的老友。

「那麼，既然我們有了鑰匙，」妮莎說道，「我想我們需要找出那道鎖。」

「沒錯，」娜希麗說，一邊歪著頭沉思。「符文說姆拉撒。在那裡的一座空境裡。」

「這從來就不容易，對吧？」妮莎嘆了一口氣說道，「妳的符文還說了什麼？」

「這個房間裡殘留著少許礫岩塑核的力量，」娜希麗說，「還有，在這裡面。」她舉起鑰匙。「我－」

她停了下來。她再次感覺到狂攪的微弱隆響。儘管距離地面幾哩遠，她卻一直在注意，一直在感受著大地。學習預測那難以捉摸的現象。

娜希麗咬緊牙齒。狂攪，該死的狂攪。

從她的表情，她能夠看出妮莎也感受到了。「讓我見識一下吧，」妮莎說。

於是，娜希麗說出了那些字，她幾千年未曾使用的古老語言。她感覺到力量在她腳下甦醒，感覺到它攀升，回應著她的呼喚。然後帶著那股新提取的力量，她將它朝不停飄移晃動的大地釋放。

房間裡出現一片令人眩目的強光，娜希麗遮擋自己的眼睛。在遙遠的底下，她感覺到狂攪猶豫了，接著，就像一隻心臟被刺穿的怪獸，狂攪顫抖著完全止息。她聽見四周傳來碾磨的聲音並感覺到這座空境正在把自己重組在一起，儘管仍不完全。符文不具有那麼多的力量。不過，這個古老破敗的要塞正在修復它自己。

娜希麗心中充滿喜悅，她把鑰匙緊握在胸口。她找到它了。她已經找到治癒贊迪卡的方法。

接下來，在她後方，她聽見那個蕨類玩意的尖叫聲。

「不！」妮莎大喊。她在明白發生什麼事之前就感受到元素的痛苦。她看見它那綠色的四肢扭曲枯萎，她聽見它發出撕心裂肺的尖叫，她看著它明亮的眼睛變成一片漆黑並且化為塵土。

妮莎伸出雙手釋出她的力量，試圖要阻止元素死去，但卻徒勞無功。她只剩下滿手的塵土。「妳做了什麼？」妮莎朝娜希麗大喊。

「什麼？」娜希麗轉過身問道。妮莎看見她把鑰匙握在胸口並且笑容滿面，彷彿她才剛打了一場勝仗。「它阻止狂攪了。」

「妳謀殺了元素！」

「妳的植物嗎？」

我的家人。妮莎沒說出口。贊迪卡的一部分。因為元素就是贊迪卡，如果用礫岩塑核壓制狂攪代表了它們的死亡，那麼贊迪卡就會有致命的危險。妮莎凝視著手中的塵土，感覺到憤怒與悲傷在她心中滋長。因為這份錯誤。

因為她所有的錯誤。

基定會怎麼做？

「他不會讓這個情況繼續存在，」妮莎悄悄對自己說，同時挺起了胸膛。

「怎麼？」娜希麗困惑地問。

「這就是妳的解決辦法嗎？」妮莎質問。她已不再嘶喊，但她的聲音裡卻有種潛藏的怒火，這讓娜希麗停頓了一下。

「看看妳的四周－這座空境正在復原。我們底下的狂攪已停息，大地平靜。人們將能夠在這裡重建啊！」娜希麗一邊示意著空境的修復一邊說道。

「卻犧牲了贊迪卡的生命，」妮莎反駁。她把自身意念探向於空境各個角落與裂隙中生長的植物和苔蘚，但它們卻沒有回應。於是妮莎便明白在那座廢墟要塞裡生長的一切活物都已死亡。

「妳不知道贊迪卡曾經是什麼樣子，」娜希麗說，她的聲音因憤怒而緊繃，「妳不知道這裡的人們與城市曾經有多麼壯闊輝煌。」

「而妳卻不知道贊迪卡現在的樣貌。它依然美麗，娜希麗」－妮莎伸出手－「把鑰匙給我。」

娜希麗沒有回應。她的表情堅決，擴大了站姿，同時展開雙臂。

妮莎沒多做思考，她就只是反應－躲開了突然從地板上竄起的石柱，千鈞一髮。她直接釋出一團藤蔓擋開朝她飛來的數把石劍。她直接號令藤蔓纏住娜希麗的腳踝並將她拉倒在地上。

娜希麗摔倒時發出一聲呻吟與咒罵。但就在妮莎能夠再次攻擊之前，娜希麗便在她們之間升起一面石牆，就算妮莎創造出像樹幹一樣粗且不停鞭打的荊棘也無法擊碎。她的荊棘反覆揮打石牆卻徒勞無功。

過了幾分鐘，她們之間的石牆轉變為玻璃，一個擦傷且憤怒的娜希麗出現在另一側。

「我無法袖手旁觀這個時空把自己撕裂！」娜希麗大喊，「我是贊迪卡的守護者！」

妮莎看著另一位鵬洛客，明白了她竟然笨到希望這位古老又冷漠無情的人能夠協助治癒她的家園。「我也是。」

基定會怎麼做？

他會求助。

於是，妮莎穿越時空離開了。

鏡像法師傑斯|Tyler Jacobson作畫

拉尼卡，城市時空。又或者是，一個巨大、橫跨整個世界的城市。妮莎能夠看見它內涵的美麗：優雅的飄浮塔樓與舖滿大理石的街道，與灰色的天空形成對比的秋季樹林。她能夠同時讚賞這份美麗並記得它那飽受戰爭摧殘的街道。

依然記得維圖加基的靈魂是如何殞落的。

最好別被認出來，她如此判斷，因此她沒有在抵達傑斯住所之前於街上逗留太久。

門口的守衛只向她鞠躬行禮並投以陰鬱的眼神，接著她就被帶往傑斯的內聖所。她猜想自己理當承受拉尼卡市民的怒氣。不過，那刺痛了她。

或許茜卓說的對。或許她就是一個活生生的災難。

妮莎不願想起茜卓。尤其是她需要傑斯與其他人協助的此刻。

在聖所內部，房間充斥著書本與捲軸，她叫不出名字的魔法物品四處散落於這個遼闊空間裡。光線從高大的拱形窗戶洩入，但這裡還是有一些陰暗的角落。妮莎花了一點時間才發現傑斯正窩在一個倚著最遠端牆面的梯子上，一邊讀著一本來自書架頂端的書。

「稍等我一下，」他呼喚道。

妮莎知道「一下」對傑斯而言可能表示幾秒到一個小時。但她因過於緊張而無法打斷他，於是她便等待著。

「妮莎！」傑斯在終於看見她的時候說。「為什麼不，我是說，我以為妳不會，我是說，為什麼」－他停了下來，滑下梯子，然後朝她走來－「我是說，真高興見到妳平安無事。」他伸出手，卻在最後一秒想起她不喜歡被觸碰。他把手縮回並給了她一個溫暖的笑容。

這讓妮莎感到相當意外。她以為他會對她感到憤怒，就像其餘的拉尼卡人。但在知道他沒生氣，他很高興見到她之後，她鬆了一口氣並讓傑斯帶她來到一張桌子前。

「請坐，」傑斯說。「我可以幫妳什麼嗎？」

妮莎不確定該如何開始，於是她就直說了－「贊迪卡有麻煩了。」

「奧札奇嗎？」傑斯警戒地問道。

「不，不是，」妮莎趕緊說道，「跟那個無關。是娜希麗。」

「娜希麗，」傑斯說，皺起了眉頭。「另一位贊迪卡守護者？」

「對，」妮莎說。她突然感到心力交瘁。她不確定該如何向傑斯解釋這一切，他從未感受過與生命力的連結。「她正設法治癒這個時空。」

「是，妳提過她要求要見妳。但我不懂。那是妳想要的，對吧？」

「沒錯，可是有一顆上古法球－」

「妖精或寇族的？」

「寇族。不過－」

傑斯早已往書架走去。「我想我有關於那個的捲軸－」

「傑斯！聽我說，」妮莎說道，用上比她預期更多的力道。「拜託。」

傑斯停下腳步，面露驚訝神情，不過他卻坐回椅子上並點了點頭。這場勝利讓妮莎臉上稍微泛起自豪的紅暈。傑斯從來不聽她說話。或許用基定的方法終究有效。

妮莎詳述了在阿庫姆空境發生的事，娜希麗告訴她關於礫岩塑核的內容，以及它對蕨類元素造成什麼影響。傑斯安靜且專注地聽著。當她描述元素的死亡時，她得稍做停頓並吸幾口氣穩定情緒。

「我知道你和元素沒有連結，」她說，「不過它們對我來說很重要。我不是說守護者不 ... 」她在說這些話的時候無法直視傑斯的眼睛。

「不，我不是真的了解元素，」傑斯說，「但我知道它們對你而言很重要。我們可以幫上什麼忙？」

妮莎呼出一口氣，感到寬慰。她心中充滿感激；雖然她經常搞砸可能的友情與人際關係，但她還能夠在需要他們的時候依靠傑斯和其他人。

「這個嘛，我需要讓娜希麗在找到礫岩塑核的時候把它摧毀。只是我不知道該如何說服她」－妮莎稍微拱起肩膀－「我想念基定。他會知道如何和一位憤怒的遠古鍛石師講道理。」

傑斯的表情充滿了複雜的情緒。「我也很想念她。」

「我該怎麼做，傑斯？如果必要的話，我認為自己還沒有強到能夠單獨對抗娜希麗。」

傑斯把手指拱成尖塔狀。「如果我們把礫岩塑核帶來這裡－」

「不行！」妮莎說道，從椅子上起身一半。傑斯驚訝地看著她並且老實說，妮莎也被自己聲音裡的力道嚇到了。「傑斯，你還沒見過它造成的傷害。」

「沒錯，但若我們能夠研究它，」傑斯說，一邊起身並再次走向他的書架。

「那麼誰會成為你的測試對象？」妮莎帶著逐漸滋長的警戒問道。他已經沒在聽她說了。

「我懷疑礫岩塑核在通聯贊迪卡的力量－」

「傑斯！」

「然後它的力量就會具備可塑性－」

「沒那麼簡單。」

「或許跟操縱者有關？」傑斯從書架上抽出一個捲軸。「這應該－」

「你沒在聽我說！」妮莎大喊，同時送出一條藤蔓將傑斯手上的捲軸打落。他驚訝地退了一步。

妮莎能夠感覺到自己因憤怒而滿臉通紅，她的心臟猛擊著胸口。這一切的走向都錯了。她失去了守護者而且她也即將失去贊迪卡的元素。她的家人。

基定會怎麼做？

「妮莎，妳在想什麼？」傑斯站在她的面前問道，試著要引起她的注意。

基定會怎麼做？

基定會把握時機。

「我不會失去我的兩個家人，」妮莎說道，她的表情展現出的不僅僅是決心。「我會保護我的家園。無論有沒有守護者的幫助。」

「等等－」

傑斯開始說話，但妮莎不願等待。她已經受夠等待了。吸了一口氣，一個動作，一個念頭，妮莎穿越時空返回贊迪卡。

那是她唯一歸屬的地方。

傑斯站在他現已空蕩蕩的聖所內計畫著。

他應該好好聽她說的，說服妮莎留下來，重新加入守護者。隱瞞了關於尼可波拉斯的秘密，這份內疚一直齧咬著他。他是唯一知道真相的人。

那條可怕的遠古巨龍還活著。

傑斯每一天都對朋友們隱瞞著這份刻意省略不提的謊言。

但他能夠彌補他們。他會這麼做。

他考量著妮莎所說關於塑核的事並納悶它是否與狂攪有關聯。若真的有，娜希麗會如何使用這份力量？守護者又能做什麼？

可以做很多事，傑斯恍然大悟。

於是，他做了計劃－知道他很快就會出現在贊迪卡。