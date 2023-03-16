做非瑞克西亞人多麼美好。

做艾蕾儂多麼美好。

這一直是事實，但現在更是如此。三隻蟲子—卡婭、魁渡，和泰瓦，其他人是如此稱呼他們—在她面前跪地求饒之前。哦，他們沒有大聲說出來，但艾蕾儂看到了。艾蕾儂理解了。恐懼籠罩著他們的眼睛和僵硬的身體。武器在蒼白手指關節中顫抖。他們是多麼誤入歧途。如果他們屈服，她可以消除他們所有的缺點，但她知道他們會拒絕這樣一個寬宏大量的提議，這樣一個仁慈的行為。問也沒有意義。

就像他們的努力毫無意義一樣。

萬界歸一，而且不會太久，就是現在。

「和我們在一起，」她告訴他們。「看看新非瑞克西亞的榮耀吧。」

「去死吧」，最小的那個說。最大的那個人走向她—但另一個人把他拉了回來。典型的情況。不信者心中充斥著不和諧。即使人數如此之少，他們也從未真正團結起來。

如果他們能夠看到這一點就好了。

艾蕾儂輕輕一揮手腕，就足以召喚連境通道—這地方的一切都由她的意志所掌控。金屬在它們周圍哢噠哢噠滑動和重新排列。五個虹膜在五個交替的時空上打開，無論它們的天空起始長什麼樣子—溫暖的紫羅蘭色、石板灰色或煤黑色—它們現在都閃爍著紅光。非瑞克西亞的符號在雲層中閃耀。她現在正從這些連境通道中觀察入侵的狀況。洞境樹巨大的、帶刺的肢體突然爆發出來，將自身固定在任何它們喜歡的地方，受祝福的礫油長河流淌在大地上。莢從固定的倒鉤中飛出，向四面八方飛去—但總是完美地同步。有的誕生出百夫長，有些生出魔像，還有些躺在那裡，等待迎接即將到來的迷失的靈魂。

對於她面前的三個迷失的生物來說，日出是美麗的。非瑞克西亞懂得更多。千張嘴，同一聲；千隻眼，同一視；千顆心，只為一念。這就是美。

這是他們用自己無數雙手創造出的美。

「你曾見過這般的團結嗎？」，她問。

最小的那位張嘴欲言，話還沒說出口，另一個更悅耳的聲音就打斷了她。「我們已經按照您說的做了。」

盧卡─那是他的名字，不是嗎？其中一個人類一看到他就噁心，但對非瑞克西亞來說，他是未來等待他們的光輝榜樣。哦，所以他周圍的邊緣顯得粗糙。他們很快就會磨平這些，肉體因自身的毀滅而顫抖著，這很自然。

艾蕾儂轉向她神聖的福音使者。傑斯溜走了—他知道艾蕾儂想要什麼，當然，在她說出來之前就知道了。另外三個緊隨其後：盧卡、亞崔夏和阿耶尼。娜希麗跟在後面，作為最新加入成員被派去接她的夥伴們。曾經強大的希歐蕊就像被捆起來的貢品一樣，被抬在他們中間。脫下鎧甲後，她顯得可憐而渺小——一個曾夢想登天而瘋長的水蠑。全非瑞克西亞都知道她只是一個掛著頭銜的冒牌貨。現在終於大白於天下了。

盧卡和阿耶尼展示他們的獵物。希歐蕊吐了口唾沫，她的黑色唾沫落遠離目標之處。儘管她被綁住了，但她自然是傾向試圖掙脫。看到她淪落到這個地步，是多麼令人滿意啊！

「我們該拿她怎麼辦？」，阿耶尼問，他的目光掃向囚犯們。「還是說需要先處理他們需？」

艾蕾儂看向小蟲子，多麼害怕，他們已經在往後退了。他們的計畫和他們的恐懼一樣明顯：離開新非瑞克西亞，告訴其他人，集中他們微薄的力量發起反擊。肉體的努力往往付諸東流，那些掙扎到底讓他們走向了何方？在這聖所裡，在寡不敵眾的情況下，他們仍然認為有一條出路。

這很有趣—就像你一旦超越了死亡，它就變得有趣一樣。「你想離開，不是嗎？非瑞克西亞會允許你這樣做。但有一個條件，」她說。「娜希麗─束縛。」

石頭從地上彈起，包裹住三個不完美的鵬洛客。只有他們的頭部沒有受到阻礙。但這不會永遠有效，艾蕾儂很清楚—她之前看過最小的那個穿過固體物質，但它會達到目的。如果他們唾棄她的仁慈，那麼他們就贏得了自己的命運。

「你們將成為我們到來的先知，」她說。「到時你們要告訴你們那些不信的弟兄們，你們所看到的：一個合而為一的未來。」

「真是個笑話，」希歐蕊低聲說，胸部因說話而起伏著越發被束縛住，「所有這些嘩眾取寵行為都改變不了事實：艾蕾儂，你只為自己著想。非瑞克西亞對你來說毫無意義，除非它符合你瘋狂的胡言亂語。你從來不關心團結，你只關心你自己。」

「是這樣嗎？」艾蕾儂重複著。她砰地一聲拍打著王座的扶手。「艾蕾儂的憂慮就是非瑞克西亞的憂慮。銀蝕聖典要求我們傳遞新非瑞克西亞的榮耀。希歐蕊，長久以來，你一直試圖從內部腐蝕我們的神聖教義—但那已經過去了。我們的未來沒有你的玷污，是光明和完美的，對於那些渴望權力高於團結的人來說，非瑞克西亞不再有立足之地。阿耶尼─處決她。」

Art by: Joseph Weston

這一次，希歐蕊不僅僅是低語。不管她的尖叫抗議是什麼，都湮沒在斧頭的急速下砍中。希歐蕊的頭反彈到她的腳邊，為瓷地板塗上了赭石黑色。只分去了艾蕾儂短暫的注意力，她的僕人會將屍體移走進行處理。可不能浪費個體完好的部分—它們將為非瑞克西亞服務，就像希歐蕊不能做到的部分一樣。當最大的囚犯試圖掙脫時，肌肉被石頭損傷。只要有足夠的時間，他就能逃脫。

艾蕾儂指望他們逃跑。畢竟，必須要有那些傳播福音之人，而且無法從這裡開始。一旦他們明白與不可避免做抗爭是多麼徒勞無功，他們就可以離開了。

但，再一次的運作，再一次的入侵。

「歡呼吧，有福的福音使者們，」她開始說著。「我們的標誌在各個時空上閃耀，我們聖言迴盪其下。很快的，我們將把多重宇宙從沉睡中喚醒，榮耀之光屬於完化─屬於新非瑞克西亞的！─已經不遠了。隨著他們皮膚的屏障被移除，他們的思想與我們的結合，其他人很快就會像你一樣體會到非瑞克西亞的狂喜。」

震耳欲聾的嚎叫在聖所裡響起，從新非瑞克西亞的地底傳來。他們唱出無法用言語表達的聲音，多麼動聽！

這些福音使者試圖加入群眾的合唱中─但做為新人，他們的喉嚨太細緻，缺乏生氣的挹注。一個合唱團只有在每個聲音與其他聲音和諧共鳴中，才是一個合唱團。他們造成的不和諧是令人不愉快的 . . . 和令人失望的。

「肅靜！」她尖叫道。

瞧，一片沉寂。

「我們的工作還沒有完成。我們站在永恆完化的純潔榮耀面前，只需要向它邁出最後一步。鑒於你們的熱心服務和奉獻精神，我們決定授予你們一統家園的榮譽。告訴我們，娜希麗，你是在哪裡出生的？」

到目前為止，寇族的肉太多了，但他們在時間允許的情況下，能做的都做了。「贊迪卡，」她說。「很多輩子以前，我出生在贊迪卡。」

艾蕾儂點了點頭。「妮莎，」她叫道。「帶我們看看這個地方。」

妮莎是鵬洛客給非瑞克西亞最好的禮物。即使站在艾蕾儂身邊，她也能引導洞境樹的注意力。更不用說她的作戰能力了。如果事情繼續以這樣的速度發展下去，她可能會取代多美代約成為艾蕾儂最喜歡的新僕人—但還有待時間觀察。而且，事實上，所有人都以自己的方式為非瑞克西亞服務。

連境通道移位，合而為一形成一個長長的橢圓形。迥然不同的圖像蕩起漣漪，重組成某種新的、某種整體的、某種完整的。在他們面前：一片古老的森林，樹木茂密如塔。能看到的那一點點天空，就像頭頂上的樹冠一樣青翠。精靈們像蜂巢裡的螞蟻一樣穿梭在樹枝間，每個人都全副武裝，每個人都抬頭仰望，每個人都在等待某個東西。

他們並沒有意識到，它會多快就找到他們。他們大步走過的樹枝，彎曲成非瑞克西亞的形狀；樹和石頭上的孔洞，預示著它們身體會變成什麼形狀。艾蕾儂的連境通道遠不是唯一的：非瑞克西亞的千雙眼睛在他們抬頭時盯著他們。娜希麗對妮莎咆哮。「機械之母不關心這些瑣事。給她看空境吧。」影像再次蕩漾這一次，樹冠構成了一個漂浮城市的景觀。晶石圍繞著它，如同羞怯的鳥羽，在天空的映襯下是鮮明的白色，邊緣粗糙而精確，艾蕾儂立刻發現它很美。也許更短的生命中終究能做出一些有用的東西。

「你對此有計劃嗎？」艾蕾儂問。

娜希麗點點頭。「是的，大魔判官。這是我的人民的遺物—我們曾經用來主宰這個時空的古老武器。我可以再次喚醒它來執行我們的意志。」

艾蕾儂的嘴角勾起一絲笑意。「你穿上你的新目的，就像穿著你的新衣一樣，去這個地方；我們的軍隊將在那裡與你們會合。」

娜希麗不需要進一步的指示，三步之內，眨眼間她就消失了，聖所裡回蕩著轟隆聲。艾蕾儂再次向囚犯們瞥了一眼，已經離開了。他們一定是為了掩蓋聲音，將離開定時在娜希麗出發時。多麼可憐的生物，竟然從如此美麗之處轉身離去。

「盧卡，你將如何把非瑞克西亞的榮耀帶到你的家中？」

希歐蕊的血仍然沾在他的臉上和甲殼上。「敬愛的母親啊，我會讓它就範的。」

「具體來說，盧卡，」她說，「你會讓它就範是必然的。」

他發出一個咕噥聲；他把重心左右移動。「那些怪物們，」他最後說，「一旦他們加入了陣營，其他人就會在我們面前退縮。」

她不喜歡這個答案—它暗示人類還沒有在他們面前退縮。她也不喜歡表面下醞釀的怒火，憤怒會導致錯誤。嗜血在野獸身上是好的，但在中尉身上呢？鵬洛客會利用它。為他設下一個他無法跳過的陷阱。面對留下以確保時空完化，還是為了解決個人恩怨而出走，盧卡總是會選擇個人恩怨。

「很好」，她說。「去依克黎。把這些怪物加入我們的隊伍。但一定要明白失敗的代價是什麼，盧卡，別忘了你真正的家。你已經被新非瑞克西亞的神聖礫油所塗抹——你不再是一個臣服於本能的生物，你屬於一個更大的整體。」

「願它永遠統治，」他說。

他的離開和娜希麗一樣迅速，其影響也是顯而易見的。艾蕾儂允許自己去想，如果非瑞克西亞有同樣的能力，這一切可能會更快的發生。

不，這已經很好了，非瑞克西亞不得不從一個冷漠的時空脊樑上雕刻出勝利，少了任何一點都會讓他們無法勝任這份工作。

「大魔判官」，多美代說。

艾蕾儂從她的思緒中回神，「是的？」

「他肯定會死在依克黎，」她說。「一個頑固不化的人往往會做出草率的決定—我猜你是有意讓事情這樣發展的吧？」

「如果他失敗了，他就會走上希歐蕊的路，你們其中之一就會對他進行審判，」艾蕾儂回答。「如果他成功了，時空就是我們的了，他會為犯下的任何錯誤進行懺悔來讓我們滿意。無論哪種方式，非瑞克西亞都會被服侍到。」

多美代點點頭，「和我想的一樣。你還是一如既往地理性。」

「大修道士不會犯錯，」亞崔夏說。其他人不習慣她的聲音—他們覺得刺耳而痛苦，如玻璃碎片刺進了他們脆弱的耳膜。甚至阿耶尼也退縮了。

艾蕾儂沒有，「的確如此。多美代—你的家鄉是叫神河嗎？」

「曾經是，在我開始理解事物的真相之前。」她說。

「妮莎」，艾蕾儂命令。單一時空就可以了。連境通道再一次泛起漣漪和移動。迎接他們的時空在夜空下閃閃發光。人造燈光照亮了一座閃閃發光的城市。視野越來越近，彷彿在箭的尾端，很快他們就進入了城市本身，海岸附近的分層結構若隱若現，伸向上面的黑暗。走在大街上的人群柔軟而充滿彈性。

Art by: Raymond Bonilla

她突然發現，沒有人驚慌失措。也許他們已經意識到完化沒什麼好害怕的，但更有可能的是，他們並不知道它正在到來，儘管頭頂上有連境通道。在倒鉤拋錨之前的這段時間裡，這些人過著他們毫無意義的生活。一個男人正咀嚼某種食物。他和另一個站在提供相同食物小攤上的人說話，問他一個答案很快就無關緊要的問題。一位婦女帶著她的兩個孩子在散步。他們正向她多討一份她手裡的糖果。她為每個人撕下一塊，除了自己之外—鑒於即將發生的事情，這種犧牲沒有人會記得。

多美代也在看，她緊緊攥住了一卷鐵環卷軸，在所有的福音使者中，她是唯一一個沒有被血覆蓋的。

「你還愛著神河嗎？」艾蕾儂問道。

「我曾經愛過，」多美代說。「這是一片充滿英雄與惡棍、背叛者與勝利者的土地。未來的生活似乎有千種改變的可能。我想全部看一遍。我想和我的家人一起發現哪一個是真實的。現在我愛它將變成的樣子。」

「你的家人，」艾蕾儂重複道。阿耶尼交叉著雙臂—他聚精會神地聽著，知道也會有問題要問他。「你還關心你的家人嗎？」

多美代看著那個女人和她的孩子走在街上。頭頂上第一道白色條紋進入了視野。女人繼續走著，她揮動著孩子們的手，或者他們揮動著她的手。

然後，彷彿記得有人問了她一個問題，轉過身來。「我想讓他們理解我對這個世界的認識—團結。如果我們都是完整的，那麼我們就再也不需要分開了，」她說。

「你明白，」艾蕾儂說。「我們的家庭比你所知道的任何家庭都要偉大。多美代，張開雙臂送舊迎新。」

在非瑞克西亞跳動的金屬心臟裡，沒有真正的沉默。金屬在金屬上滑動，因為它的居民正在進行他們偉大的神聖工作；活塞賦予生物人類無法理解的生命；刀片切割掉不純潔之物。在這裡，他們也依然能聽到遠處希歐蕊最後貢獻的聲音：甲質的破裂聲，肌肉的撕裂聲。

然而，艾蕾儂話語之後的寂靜依然存在。多美代看著影像，沒有任何跡象表明她聽到了艾蕾儂的祝福命令。

洞境樹穿透大地。層層疊疊的建築顫抖著，層層脫落—整棟樓都滾落了。周圍的瓦片像鋸齒狀的瓷雪一樣落下。頃刻間，小吃攤就被輾碎了，紅色從下面溢出，加入了潺潺的流水。

母親抱起她的孩子，臂彎裡各抱著一個，跑了起來。

「多美代，」艾蕾儂重複著。這份疑慮黏著在艾蕾儂的尖牙之間。

一個黑衣男子滑翔過他們的視線，在一場燦爛的切割風暴中，落下的瓦片被劈開，指向遠離家庭的方向。

他們再也看不到發生了什麼—亞崔夏飛了起來，用她的翅膀擋住了視線。當她說話時，她的聲音比劍更鋒利，比那不遠處不可視的運作中的刀更鋒利。

「這裡不能容忍傲慢無禮，你得奉命行事。」

多美代開始；阿耶尼退縮。她轉過身，眨著眼睛，「我─我很抱歉，我不知道我怎麼了─」

「留意無論它是什麼，你得根除它，」艾蕾儂說。「不能給它留有任何空間。帶著你掌控下的神河回來，或者被回收到某處成為更好的東西。」

「如你所願，」她說。那種感覺一定得回到她的心理—她離開時不再猶豫，也沒有抬頭看一眼影像。

多美代離開後，房間裡就只有他們四個人了。妮莎，站在她身邊，眼睛蒙上一層綠色的陰影。看著多美代走的阿耶尼，等待著他的下一組命令。亞崔夏仍在空中，每一次翅膀扇動都能感受到她的期待。

耐心是一門要學習的寶貴課程。

「阿耶尼，」她說，他低下頭。「我要問你什麼？」

「讓你看看我出生的地方，」他回答。

「你的命運比這更偉大。我們相信你知道它在哪裡。」

他們之間不是沉默，而是理解。當他轉向鏡子時，是帶著自信的。「你想看塞洛斯。」

「完全正確。」

黑色覆蓋了鏡子的表面，黑色發出明亮的光芒，黑色反射出新的東西。

一座城市回望著他們—與上個城市截然不同。酒紅色的波浪拍打著金色的海岸；白色的房舍點綴著蔥翠的鄉村。神河是被夜色籠罩之地，這個地方在陽光照耀下熠熠生輝。船隻在兩尊守護者雕像伸出的劍下航行。在甲板上，漁民們想知道他們捕獲的魚為什麼會扭曲成奇怪的形狀。在懸崖邊，天文學家爭論著連境通道出現的意義。

如果他們不仔細觀察的話，這裡的景色就像任何人想像的那樣寧靜。

艾蕾儂的心裡充滿了興奮。他們如此接近完美，如此接近更深層次的理解。而且她知道這不會太久：塞洛斯是第一波目標之一。

看來他們要好好瞧瞧慶祝活動了。

它的開始與神河一樣：巨大的白色樹枝從連境通道爆裂出來。從這裡看不到樹，但樹根都找到了落腳之處。莢在樹完成它的工作之前就已經長出來了，非瑞克西亞非常渴望佔有這個地方。一些在半空中爆炸，催生了一群昆蟲狀的轉換器。風把暴風般的刀片帶到市場上。金屬在上方的天空中閃閃發光，大塊的白瓷掉落到地面上，巨大的殘骸在它們降落的建築物上留下了隕石坑。大理石像沙子一樣碎裂；黑色的油蹟橫亙在白色之上。廟宇緊鎖大門，但非瑞克西亞的戰爭機器仍能輕易將其摧毀。有翼的構築物吞噬牲畜和人類，有些還會降落到船上尋找食物。漁網幾乎無法阻止它們；長矛從它們驕傲的甲殼上反彈。

非瑞克西亞餓了。艾蕾儂餓了。他們的每一次咬合都將血的味道帶到她的舌頭上—這是合唱團給她的獻禮。她和他們在一起，他們也和她在一起，很快這個地方就將合而為一。

「看來我們的部隊在沒有我的情況下也做得很好，」阿耶尼說。

「是在屠殺弱者和捕獲有用的人上，」艾蕾儂說，「一旦你在那裡領導他們，他們的效率會高得多。」

「你不會因為這些雞毛蒜皮的理由就把我送過去吧。」

那麼，他所看到的比他應該看到的多。指揮官夠聰明時最好，但也最危險。聰明帶來個體意識，而在 非瑞克西亞，所有人都是一體的。

艾蕾儂將不得不提醒他這一點。將可能性進行新的修改。

「塞洛斯對新非瑞克西亞的未來很重要。」

似乎是為了阻止進一步的提問，連境通道另一邊的戰鬥升級了。妮莎把視角轉移到了站在岸邊的人。部分淹沒在水中的是一座寺廟。寺廟頂上有一隻手，被夜空中變幻莫測的黑色籠罩，涓涓細流滴落在台階上。只有當他們看不見的觀察者抬起頭時，整個影像才變得清晰：那裏有東西守衛著這地方。一半是女人，一半是別的什麼東西。最奇怪—也是最讓人神往的是—她的身體部分似乎隨著時間流轉若隱若現。

Art by: Johan Grenier

那種體型的生物完化後，可以獨自征服整個時空。儘管如此，如果體型是非瑞克西亞唯一感興趣的東西，艾蕾儂會派一個更值得信賴的人去依克黎。

不─不管這個東西是什麼，它不僅僅是一個巨大的東西：它是艾蕾儂想要的東西。

「那個，」她用一根瓷質手指著說。「你要把它帶到非瑞克西亞的懷抱中。」

阿耶尼研究這個生物。他點了點頭，看著艾蕾儂。當計畫對他來說變得清晰時，他的嘴巴上露出了一絲類似微笑的東西。「啊—現在我明白了，你追求的是神。」

那是他們的神之一？艾蕾儂對神明的期望更高。現在，既然非瑞克西亞已經佔據了應有的位置，沒有任何現有存在有希望挑戰它。雖然這種生物在某種程度上是令人驚嘆的的，但它離純粹太遠。艾蕾儂已經在思考各種可能性。

「你帶著牧師來，」她說。「帶上銀蝕聖典。我們將在每一個可能的戰場上擊敗這些神。對於那些聰明到足以意識到多重宇宙真相的人，請賜予他們啟迪昔日朋友的力量。」

「蝕刻將使它變得簡單。是信仰造就了塞洛斯的神靈，而不是其他的方式，」他說。「一旦人們明白了真相，眾神將會跟隨。」他的視線再一次回頭，看著這個生物—神—已經把一把雙叉穿過了他們的一艘攻擊艦。在岸上，剩下的水手們互相擁抱慶祝。他們的臉上綻放出笑容，卻因眼中的恐懼而顯得怪異。

在內心深處，他們知道這還是不夠的。

這給艾蕾儂帶來了一種難以形容，無法言喻的快樂。

「走，」她命令。

他照做了。永遠忠誠的阿佳尼，讓他做什麼就做什麼。當他眨眼消失時，她允許自己為招募和創造他感到自豪。

還有自豪感，因為他沒有發現，她派他去塞洛斯的真正原因。這已經夠好了，即使對他的目標一無所知，他也會完成它。

只有亞崔夏和妮莎和她一起留在聖所。

「機械之母，至高與致聖的權威，我活著就是為您服務，」亞崔夏說。

「你不必把時間浪費在這類低效率上，」艾蕾儂說。「你很清楚你的任務排在最後是有原因的。」

對報復行為的輕微退縮，只有用自己的雙手塑造了亞崔夏身體的女人才看的出來。其他人可以對他們希望的任何部分提出要求—但艾蕾儂最瞭解亞崔夏，艾蕾儂擁有她的心。她的前生已經蕩然無存，只剩下那些讓她變得完美的部分。「無論新非瑞克西亞要求我做什麼，我都會去做。」

「妮莎—我們的傳教士們曾在一個叫卡佩納的地方擱淺。讓我們看看那裡變成了什麼樣子。「」

他們面前的影像花了更長的時間轉變。令人沮喪，但並不意外；這不是一個妮莎熟悉的地方。當視線終於聚焦，他們盯著一扇被白色大理石包圍的金門。門框邊緣刻有銘文。艾蕾儂看不懂裡面的文字，也不在意。儘管一開始就有股熟悉感她也看不懂：閃閃發光的金色薄霧讓所有的細節都變得模糊不清。

亞崔夏什麼也沒說，但她的確抬頭看了看艾蕾儂。多麼像一個油滑的，剛出生的水蠑。

「我們的前輩用古老的方法發現了這個時空」，她說。「雖然它充滿了神聖的惡臭，但他們在其中看到了一些有價值的東西—值得其護者冒險的東西。在一年的大部分時間裡，他們徘徊在那裡，想要什麼就拿什麼，對民眾進行重要的研究，散播受祝福的腐敗在所到之處。」

「直到有什麼東西把他們封印起來，」亞崔夏說。很好；她開始明白為什麼是她被選中做這件事了。

「沒錯，天使。假先知因其傲慢而遭束縛於石上，」艾蕾儂說。這些話對亞崔夏來說一定很有分量。她讓這些話響徹之後才繼續。「由於害怕我們會給他們的人民帶來真相—一種他們永遠無法承諾的團結——他們變得絕望。為了壓制我方船的影響力，他們放棄了自己的肉體形態。多年來我們一直待在這，多年來我們一事無成。現在一切該結束了。」

「將會完成的，」亞崔夏說。「我將解放這艘船。」

「這艘船本身與我們無關。如果他們忠於信念，他們就會取得勝利。你若發現那船與船員，就要把他們搜刮成零件。完化是他們不配得到的禮物。「」

「如您所願，」亞崔夏說。

「妮莎─讓我們看看他們所創建的暴行。」

視野轉移到另一個夜空，以及在夜空下閃閃發光的城市。不─艾蕾儂拒絕把它當成一座城市。伸向星空的高聳針狀物，無論從哪方面來說都是一種侮辱。即使沒有金色的陰霾，它也會散發出頹廢的惡臭。目光所到之處，都有令人驚駭的東西：黃金殼體高高安裝在垂直升降機上，從他們的裝束與服飾上明顯可見令人作嘔的毛皮崇拜，他們稱之為音樂的骯髒噪音由不配的肉體之管演奏。它的高度正是狂妄，而狂妄就是它的高度。這一切都建構在非瑞克西亞的身軀之上。這一切都是為了讓他們遠離。

黄金壳体高高安装在垂直升降机上

「把這些都烙印進你的記憶裡。永遠不要忘記他們對我們做過什麼，他們在這裡建造了什麼。無信仰者自認為神聖，亞崔夏，但神聖只存在於團結之中。」

「眾人必將合而為一，」亞崔夏呼應道。從她對武器的緊握來看，她對這景色沒什麼好感。「你想讓我做什麼？」

「讓這些人知道他們傲慢無禮的代價。他們曾經可以加入我們的行列，但他們再也不會從我們這裡得到任何憐憫了。你會收割他們所有人。」

「會成功的，」亞崔夏說。她扇動著翅膀，靠近通往那棵樹的橋—但艾蕾儂舉起手，阻止了她。

「還有一項任務要交給你，」她說。

亞崔夏在半空中等待著。

艾蕾儂指著。「給這個地方提供保護的天使們今天仍然在守護著它—儘管是以一種新的方式。我們在這裡看到的薄霧是他們永恆形態的殘餘。無信仰者稱之為金圓，它將是你的詛咒。除非你把塔弄倒，把天使從安息中喚醒，否則你將無法逃脫它的影響。你在這個位面最神聖的職責，就是找到它的源頭並摧毀它。」

亞崔夏的下巴低得更低了。她看了看鏡子，又看了看艾蕾儂。「機械之母，我沒有資格質疑你 … 」

「確實沒有，」艾蕾儂說。「但你的問題是被允許的。說。」

無論問題是什麼，艾蕾儂都會回答。亞崔夏已經與新非瑞克西亞的意志捆綁在一起了—最終，只會有一個答案，無論艾蕾儂的答案是什麼。

「如果這艘船已經失蹤了數不清的歲月，氣體是有毒的，為什麼不把這個地方留給百夫長呢？為什麼要交給我這個任務？」

「原因有三個方面。第一：這是一項光榮的任務，完成它將向所有人宣告你的價值。第二：你之前的生活可能會給你提供對金圓的一些保護。」

在聖所裡沒有真正的沉默—但的確有些類似的東西，正當亞崔夏等待第三方面，而艾蕾儂思考如何措辭。

「第三：新非瑞克西亞存在危險。殺死新卡佩納，我們就擊中了她的心臟。」

亞崔夏的翅膀扇動了一下。「這個危險—這也是你派阿耶尼去塞洛斯的原因嗎？」

「你很精明，」艾蕾儂說。「是的。不能讓這種危險得逞。你和阿耶尼將確保我們的勝利。」

「那麼一切都是為了信徒的榮耀。」亞崔夏說。

然後，她離開了。只有妮莎留下，但她是一個冷漠的夥伴。艾蕾儂的中尉忙於管理樹的生長，沒有時間和她多說兩句。

聖所裡的空氣也不太安靜。

艾蕾儂討厭它。

她做了個手勢，叫來她的隨從。他們來到這裡，給她背誦她自己的思想和教義。在他們尖銳的聲音中，艾蕾儂忘記了她的噩夢——還有那個跟蹤他們的白衣女子。