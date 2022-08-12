由 Bryan Sola作畫

卡恩希望一個人呆著。他希望能從事研究工作—要是他能把自己沉浸在數學公式的勁頭中就好了，要是他能忘記身上的油和血變乾的感覺就好了。但他無法逃脫。他被鎖在新阿爾加夫的瞭望塔里，在一個上層小圓形房間裡，被鋼製的密封百葉窗環繞著。頭頂上的魔力石發出微弱的黃光，照亮了一個下方附有控制台的基座。只有他有那把能終結塔樓封鎖的鑰匙，但他不會使用它，要直到他們抓住了非瑞克西亞人，要直到他確定他的同伴—裘達、雅亞、泰菲力和斯特恩—擺脫新非瑞克西亞的影響。

「同兆在哪裡？」雅亞問道。

「安全的地方。」卡恩回答。

他轉過身使別人看不見他的臉。他需要一塊布，但他無法合成。他伸出雙手，從乙太中抽取粒子，創造了一個小鋼絲刷，如多年前他用過的一模一樣，在克撒把他送上戰場後用來清潔自己。隨著金屬的累積，他的手掌因魔法而嘶嘶作響。

「為什麼不告訴我們它現在在哪裡？」雅亞問道。

泰菲力伸長了頭，好像仍在天花板上尋找非瑞克西亞間諜生物。「現在就連鵬洛客也會被腐化。卡恩是唯一對那種油有免疫的人。」

雖然卡恩感激泰菲力為他辯護，但他不喜歡別人說他的時候，彷彿他不在房間裡，彷彿他是一個物體。但他認為積習難改，在卡恩出生前，泰菲力一直是克撒的學生。

「我不是間諜。」雅亞似乎受到了侮辱。

「如果你是，你不會知道。」斯特恩說。

「我有一個找到並擊敗希歐蕊的計畫，」卡恩說「等我們守住了塔，我再告訴你們。」

裘達揉揉他的太陽穴，顯得煩躁而疲憊。卡恩懷疑傳送他們已經耗盡了法師的法力。「我相信你，我早該這麼做的。」 裘達說。

「卡恩，我不能說自己喜歡用跳火圈來向你證明自己。雖然我可以理解，你為什麼認為我們必須這麼做，但是我不喜歡。我在馬戲團的日子已經結束了，我對耍花招從來不感興趣。」雅亞說。

「我們需要先找到非瑞克西亞生物。」裘達說。

「分頭行動會是尋找這種生物最有效的方法。」卡恩說。

「雅亞和我可以負責上面樓層，」裘達說「泰菲力和卡恩可以處理下面樓層。」

「這會讓我一個人在地下室。」斯特恩扮了個鬼臉，「我想這樣也好。它主要是一個大鍋爐房。我越來越不喜歡這個計畫了。」

卡恩領著泰菲力走下狹窄的金屬樓梯。格柵在腳下嘎吱作響，它的設計是為了符合輕巧的人體框架，而不是大量的金屬。

三樓的石灰色的大廳很窄。

喀擦一聲，機械燈閃爍不定的亮起來，「控制燈的開關在門旁邊。」泰菲力高興地說。

「它可能已經通過了這個方向。」卡恩用手指碰了一下與他肩齊高的牆上的血跡和黏液。「我們跟著它走吧。」

這條小路的終點止於一扇標記為「倉庫：自來水廠」的門。一團團黏液覆蓋在鉸鏈上，就好像這個生物從縫隙中擠了出來。泰菲力蹲下來，他沒有碰它，但手在這團黏糊糊的東西上方遊移。他抬頭看著卡恩，「要不要叫其他人來？」

「還不要。」卡恩停頓了一下，「我們不知道這個生物是否還在這。」

泰菲力把門打開一條縫，然後停了下來。

當縫隙中沒有東西跳出來後，泰菲力打開門並踩了進去。卡恩緊跟著。一邊高掛著閒置的銅管，另一邊是鋼製貨架，上面放著裝滿齒輪、法蘭和閥門的木箱，卡恩再也看不到這一生物通過的跡象了。

儘管如此，「泰菲力，讓我們搜索一下房間。」

儲物架之間的狹窄通道是為容納人而設計的。卡恩覺得自己又大又笨拙。他的手肘撞在管子上，在狹窄的過道裡推擠著箱子。他停了下來，然後跪了下來，笨拙地低頭望向一根低垂的蒸汽管下方。血從架子底部滴了下來。

他順著液體往上方向，找到了它的源頭。看起來好像有幾根管子 . . . 在出血？一塊跳動的肉像藤壺一樣附著在銅器上，釋放出一股酸液溶解金屬，反芻從側面吐出一根金屬倒刺。卡恩伸手去抓肉塊，把它壓碎了。

「卡恩，我需要你過來一下。」

卡恩循著泰菲力的聲音，發現泰菲力站在角落裡一個架子旁，架上堆著一桶桶密封膠。泰菲力把手指壓在嘴唇上，歪著頭做一個「聽」的手勢。

「我不喜歡這個。」裘達的聲音在管道中清晰的回蕩著。

「不喜歡什麼?」雅亞說。

卡恩對泰菲力皺起了眉頭，泰菲力指向一個通風口。

「那個卡恩在告訴我們他的計畫之前，讓我們先搜索。」，裘達聽起來備感困擾，「我們不是應該一起談談嗎？一起解決細節問題。」

卡恩的眼神專注地追蹤通風口，管道消失在天花板中。

儘管雅亞先前反對這一危險挑戰，卡恩卻聽到了她低沉的笑聲。「哦，所以你假設你的方法是唯一解？你以為你是哪位？」

「雅亞，這不是–」

「繼續。」雅亞笑了起來。「再多反對一些，你還真是會找理由。」

聲音消逝了。

卡恩打量著頭頂的通風口。「看來非瑞克西亞間諜似乎可以利用這些通風口，在樓層之間穿梭。」

泰菲力隔空指向通風口角落的黑油，再指了指地板上的通風口。卡恩蹲下來查看，它的金屬看起來好像被侵蝕，或者可能被轉化成一隻眼球，周圍環繞著小而兇狠的利齒，而不是睫毛。另外還有一雙小眼睛依偎在它旁邊，眨阿眨的。頭頂上有一道嗖嗖掠過的聲音，然後是金屬爪子沿著通風口發出的哢嗒聲

泰菲力搖了搖頭，「你覺得我們該怎麼做?」

卡恩轉過身來，尋找聲音的來源。它停止了，他失去了它。「跟其他人不一樣，你似乎並不反對我單方面制定的計畫。」

泰菲力說，「克撒把你當作一個工具來使用。」「我從來沒有質疑過這點。我應該要的。但最近 . . . 妮安碧讓我思考。我希望我年輕的時候能更多考慮問題，更有觀察力，而且我應該要對你更好一點。」

卡恩沿著管道追蹤到了一個叮-叮-叮。他追著它到儲藏室的角落裡，然後在地板上找到了一個小通風口。黏液和血液從金屬槽縫間滑下，粘稠而凝固。「我們必須回到樓梯，然後下去二樓。」

卡恩領著泰菲力回到樓梯間。在他的重壓下金屬吱吱作響，但沒有彎曲。螺栓將它固定在石頭上。

泰菲力的話雖然算不上道歉，但卻是發自內心的。卡恩明白，有鑒於他們現在的談話，他要做的是操縱別人。但他覺得自己別無選擇。「謝謝你，泰菲力。我需要你的幫助。就連我也不能一直看著同兆使用占卜儀。我把它藏在陶拉里亞西境的一個海底洞穴裡。」

泰菲力鄭重的點了點頭，「我尊重你對我的信任。我可以替你守護它。」

一聲喊叫在樓梯間迴盪：裘達。< p>

卡恩逆轉了方向。他衝刺上樓，格柵在他的腳步聲下嘎嘎作響。泰菲力跟在他後面跑著，由於人類的侷限性，他的速度稍微慢了一點

卡恩在四樓主通道旁的一個小辦公室裡，找到了裘達和雅亞。裘達把烏賊樣的非瑞克西亞人從他身上甩出去，它噴濺到了牆上。雅亞雙手合攏，用熾熱的火焰炸開了它—這個生物裂成了兩半，避開了火焰。每一半都從血淋淋的內臟裡長出了多條多關節的腿。饑餓的嘴沿著它的軀殼張開，周圍環繞著鋒利如剃刀的小牙齒

雅亞雙手分開，分出火焰追擊各一半。這隻怪物再次分裂，這回變成了四隻吱吱喳喳的小野獸，幾十條腿從中央的肉塊裡長出來，周圍纏著纜線。這些生物四散開來，各自奔向不同方向。

由 Justyna Gil作畫

卡恩踩扁了其中一隻試圖從他身邊溜到門外的生物。

雅亞合攏雙手，在滋滋作響的火焰中困住一隻。「我不會吃它們，」她說，「但它們確實炸的挺好。」

這隻生物臨死前發出了一聲尖叫，一道尖銳的聲音逐漸變成了咕噥的嗚咽。裘達雙手之間匯集了更多白色能量，但是其他隻生物已經逃走了。

泰菲力氣喘吁吁地來到門口，雙手準備好了—正好看到這些生物從石頭縫隙中擠過去，只留下閃閃發光的油和粘液，作為它們逃跑的標誌。

他們四個人盯著被摧毀的辦公室：冒煙的文件、肢解的椅子。斯特恩滿頭大汗的來了，試圖繞過泰菲力，後退了幾步，彎下腰。用袖子擦了擦額頭。

「樓梯太多了，」他怒氣衝衝地說。

「如果它們像那樣分裂，我們不會知道大樓裡到底有多少。」泰菲力說。

卡恩抬起腳，檢查腳下的肉泥，「有趣。」

「儘管有些人可能會覺得與未知數量的敵人戰鬥很有趣，這些敵人還可以穿透牆壁並隨時發動攻擊」雅亞說，「但我可以想出更好的一百種方式用來度過這個夜晚。」

「卡恩，」裘達說，「請 . . . 告訴我們你的計畫——以及同兆的位置。」

泰菲力小心翼翼地不看向卡恩。「這麼多年過去，卡恩，」裘達說，「你就不能相信我們嗎?」

「不能。」

「很明智，」斯特恩說。「如果希歐蕊知道同兆的位置，她會不惜一切代價得到它。由於我們中的任何一個人都可能是潛伏者，我們不能冒險讓這成為共用資訊——我們不知道 . . . 那個東西能聽見多少。」

「你一定是最固執、最不懂得變通的─」裘達說。

「就像我認識的某些人一樣。」雅亞歎了口氣。「我們至少可以做的是，找到一種定位這種生物的方法。盲目地尋找它對我們沒有任何好處。」

「我們有生物樣本，」卡恩說。

裘達跪下來檢查那黏糊糊的東西，歎了口氣。「如果我利用這種材料開發出一種 . . . 追蹤器，它可以跟蹤具有類似組織的生物體。但它不會是某種 . . . 非瑞克西亞檢測器。它只能定位那個生物和它分裂成的東西。」

「聽起來總比沒有好。」雅亞說。

裘達抬頭看著卡恩。「你能在材料周圍生成無法穿透的金屬外殼嗎？我不想冒處理它的風險，但我們需要有那個有機物來引導並啟動咒語。」

「可以，」卡恩說。「關於這個物體的構造，你有進一步的想法嗎?」

裘達思考了一下，補充說：「在上面紮一根針。我會直接施法引導我們。」

「類似指南針，」卡恩說。

裘達點點頭。

卡恩根據裘達的要求生產出這些金屬物件。他把每件都做得像蚌殼般尺寸，大小足夠裝下人手，然後組裝包住一坨非瑞克西亞人的肉。他把它們遞給裘達。

當裘達抓著它們，喃喃自語地施下他的輻射咒語時，卡恩走到一旁，在板條箱之間的一個小角落裡，背對著其他人，製造了一個微型的占卜裝置，與他在牡蠣灣製造的那個類似但小一些。當他完成後，他打算把它掛在脖子上的鏈子上，和晴空號的信標一起。他想念阿耶尼，希望獅族在這裡幫助他。

護身符的水晶表面盈滿了薄霧。卡恩皺起了眉頭，阿耶尼─他在哪裡？占卜儀斷斷續續的，然後解決了。阿耶尼似乎在戰鬥。卡恩看不清與之交手的的陰影型態，他懷疑是非瑞克西亞人，這也解釋了占卜儀難以專注成像他們。畫面清晰了，卡恩看到阿耶尼正在和一個年輕的卡帕軒騎士說話，那個女人傲慢地搭在她的肩膀上。

他探詢了陶拉里亞西境的海底洞穴，沒有非瑞克西亞人搜索過海岸；這個地區看似很平靜。如果泰菲力是間諜，他還沒有向希歐蕊報告。卡恩皺起了眉頭。

由 Donato Giancola作畫

「卡恩，我—」雅亞停了下來，沮喪使她的臉蒙上了陰影。「那是什麼？」

斯特恩向她四周看了看。「什麼是什麼?」

卡恩把它掛在項鍊上。「這無關緊要。」

「裘達完成了你的護身符。」雅亞把它遞給了他，「他幾乎完成了。」

卡恩檢查了它，它的定位器指針搖擺著，在兩個點之間晃動，好像很困惑。

裘達把自己那個放入口袋。「我要回去檢查上面的樓層。」

雅亞動身去追他，但卡恩舉起一隻手阻止她。「先把你們長年的友誼放一邊，我不認為你的快嘴具有鎮定心神的作用。」

「是沒錯，」雅亞承認。「斯特恩，有鑒於這種生物可以穿透牆壁，我們是否應該檢查維護區域的侵染狀況？或是爬行空間？」

「是的，實際上，」斯特恩說，「這裡有一個精心設計的通風系統，可以讓空氣從低樓層排出，如果城市出於防禦原因需要退回地面的話。」

泰菲力吹了一聲口哨，顯然印象深刻。「我跟裘達一起去。」

「那我就自己一個人去地下室吧，」卡恩說。

「你比我可靠，」斯特恩熱切地說。「那個房間令人感到不安。鍋爐的噪音太大，你絕對聽不到有什麼東西在悄悄靠近你。」

卡恩一直等到斯特恩、雅亞和泰菲力離開房間。他握著定位器往地下室走去，。

如果裘達已經被侵害了，魔法還能發揮作用嗎？

地下室由一條短而寬的走廊組成，走廊邊有管道。與上面儲存的管道不同，這些管道是活的:蒸汽發出嘶嘶聲，它們的關閉閥都被擰開，從閥門洩出。房間裡有鍋爐和液壓裝置，由銅和鋼建造而成，具有複雜的美感，每一顆鉚釘都經過精心設置，並與索藍的技術相結合

「啊！卡恩！」裘達走進鍋爐房，大聲喊叫以便在喧囂聲中被聽見，泰菲力跟著他。「我一直在找你，我想我需要重新校準定位器，讓指標只指向最近的生物，它也很難區分上與下。如果你能─」

雅亞和斯特恩打開了門。

「我正要找你，」雅亞說，「你做的這個東西是無用的，裘達，這沒用。它一直在指著，然後移動，好像拿不定主意一樣」

但裘達盯著她，「你正在流血?」

雅亞攫住她的胳膊，她的眼睛瞇起來，「是沒看過皮肉傷嗎？」

「你為什麼不告訴我們?」裘達問道，他意味深長地瞥了卡恩一眼。

卡恩把定位器遞給裘達。

「我幹嘛要這樣做？我又不是五歲小朋友。」雅亞的聲音聽起來很受汙辱，「只是個擦傷而已。」

「我不是這個意思。」裘達將手指伸到定位器上，從裝置上拉出一個網狀的咒語網絡，並對其進行調整。他把手指向下一彈，咒語又回到了金屬裡。裘達把定位器還給了卡恩。「如果爍油已經鑽進了你的身體怎麼辦？」

「它沒有發生，」雅亞冷冷地說。

「如果是真的，」裘達說，「那為什麼要隱藏它？」

「我沒有隱瞞，」雅亞說。「這只是並不重要。」

在上面的樓層裡，先是一陣響動，然後是轟隆聲。聽起來像是有什麼東西打翻了裝滿管子的架子。卡恩估計，一定有幾十根管子在地板上滾動，才會產生這樣的噪音。「一定是在樓上。泰菲力，斯特恩，你們和雅亞一起調查。」

泰菲力點了點頭，臉色很嚴肅，眼睛看著雅亞。也許他認為卡恩是想讓他看著雅亞，因為她的傷口。卡恩沒想到爍油會傳染得這麼快，然而 . . . 他怎麼能肯定呢?

裘達把一個定位器遞給卡恩。「你能把針換一下，讓它靠在軸承上嗎？或者至少能在樞紐上轉動？我認為它應該能夠指向上和下以及圓周繞動。」

卡恩點點頭，開始著手改變機制。裘達俯身在定位器上。用手劃過它們，拉起咒語，讓它們在空中盤旋，形成精緻的發光魔法網絡。他修補了一下，改變了節點和顏色的連接方式

通常情況下，卡恩喜歡與別人協作完成機械工作，充滿平靜。但對裘達來說並非如此。

裘達向後靠在腳跟上，把蓬亂的頭髮從臉上撥開。臉上帶著懊悔的表情，那股永恆不老的氣質與他外顯的年輕格格不入。「自從你從新非瑞克西亞回來後，你看起來 . . . 不太一樣了。」

當卡恩回來時發現，當他不在時裘達和尤依菈曾有過牽扯，他 . . . 感到錯愕與不舒服。儘管裘達和尤依菈的關係沒有繼續下去，但它的後遺症卻產生了。卡恩曾思量更委婉地回答，但誰知道坦誠的這一刻會在這裡？「最近，你提供建議的方式，讓我想起了克撒。」

「啊，而我，這個古老，睿智，強大的巫師 … 可能隨著時代發展而變得傲慢了。」裘達雙手按入咒語，將魔法推回金屬裡。「尤依菈認為你很脆弱。這讓我覺得，為了她，我必須得照顧你。」

定位器中的指針在顫動。

「我更願意成為你在這趟冒險中的夥伴。」卡恩說。

「夥伴之間互相信任。」裘達說。

卡恩假裝猶豫不決，然後慢慢的點了點頭。「如果你侵害了，我相信你的憤怒和不耐煩會如此明顯，同兆在埃斯塔克的一個倉庫裡。」

裘達對此笑了笑。「嗯。這要謝謝你，我想。」

針頭指向不同的方向，四面八方。

裘達沮喪地盯著定位器，「我怎麼會錯了兩次呢?」

「你沒有，」卡恩說。

牆壁因突然的運動而窸窣作響。

生物們向卡恩和裘達撲去，伸出纜線，嘴巴尋找著。裘達試圖準備好他的魔法，但他的手四周光線暗淡且閃爍不明。他將他們傳送到塔上時已經耗盡精力，創造定位器時再度筋疲力盡。

又有六隻濕漉漉、撲扇著翅膀的生物群起圍攻向裘達，卡恩調整了姿勢來護衛裘達。他從空中抓住一個生物，把它撕成兩半，再扔向外面的其他生物。他又從空中揮擊了一隻，但是數量太多─有些還是穿過了。

裘達用一陣蒼白的光灼傷了一隻，然後疲憊地跪倒在地。生物們已經開始爬上他的身體，它們的嘴試探著尋找他的皮膚。儘管卡恩的本能呼喚他注意牆壁，他還是轉向了裘達。他剝下了這些生物，在這個過程中撕開緊貼的觸手，將它們甩到一邊。斷開的觸手成團凝結在裘達身上，這些團塊開始長出吸血的嘴巴。

火焰呼嘯著穿過房間。轟鳴聲震聾了卡恩的耳朵。熱浪席捲了整個房間，使之消毒，在他的身上傾灑成片。這感覺讓人感到愉快、溫暖又癢癢的。火焰噴湧向前，溫柔地舔舐著裘達。滯留在他身上的生物冒起了泡。

卡恩向前伸手，這次他能夠將殘餘的附著生物一個一個清除。四肢鬆開了。他把剩下的東西從裘達俯臥的身體拉下來，然後轉過身來面對他們的救援者：雅亞。她的火焰圍繞著她，熾熱並照亮了她的臉。火光使她皮膚上的線條變得更加清晰，空氣中飄動的熱氣使她的白髮在她的周圍搖曳。她的眼睛反射著火光。她笑了，嘴唇抿得緊緊的。

斯特恩跑進房間。雅亞的爆炸力包圍了他，沒有碰到他，但擊退了他的非瑞克西亞攻擊者。他捅了一個在地板上亂竄的小生物，把它釘住了。它扭動著，伸出兩腿抽搐著，他用匕首將它一分為二

「他沒事吧?」，雅亞朝裘達點了點頭。

「沒事，」卡恩說。「好消息是，你們的定位器似乎可以正常工作。」

卡恩看了看定位器，它們指向上方，但他們的針頭沒有像襲擊前那一刻緊張地顫抖。他拿起他的定位器，然後轉向牆壁，想看看非瑞克西亞生物是如何悄悄地接近他們的。他找不到任何蛛絲馬跡，不知道這麼多東西是如何悄無聲息地接近他的。在牆內部，索藍科技閃爍金色的光芒，它可能連接到魔力石並為液壓系統提供動力。

「真讓人放心。」裘達的笑聲變成了咳嗽聲。

「泰菲力在哪裡？」斯特恩問道。「你會覺得他有聽到騷動才對。」

沉默降成了不安。如果這次大規模攻擊只是為了分散注意力，好讓泰菲力將同兆的位置傳給非瑞克西亞人呢？如果非瑞克西亞人就在現在搜查陶拉里亞西境，將海岸夷為平地呢？卡恩想看看他的占卜儀，但他不敢讓他的優勢曝光。

「我去找他，」雅亞說。

卡恩移動過去她的身邊，坐在一旁。也許他會有機會檢查一下他的占卜儀。「我也去。」

斯特恩蹲在裘達旁邊。「我要留在這裡。他 . . . 看起來不太好。」

裘達虛弱地揮手讓斯特恩離開。「我需要一分鐘恢復體力，去吧！如果泰菲力是孤身一人，遭受像我們剛剛遭受的襲擊，結果可能會很可怕。他被完化或是被殺。」

「而你太弱了，無法單獨抵禦第二次攻擊，」斯特恩理性地說。

「你太驕傲了，老傢夥，」雅亞說。「學會如何接受幫助。」

從裘達的臉色掐指一算，卡恩猜測這是他和雅亞之間的老掉牙爭吵，一個他從不知情的爭吵。雅亞招手讓卡恩和她一起走，兩人離開地下室，回到嘎嘎作響的樓梯旁。他們默默地向上爬。儘管卡恩小心翼翼的，但腳步聲似乎很響，像金屬對金屬的碰撞。雅亞像一隻貓一樣敏捷的爬上去。

「你的魔法對非瑞克西亞生物非常有效，」卡恩說。

雖然卡恩看不見雅亞的臉，但他能聽到她聲音裡的笑意。「不得不說，作為可控的縱火狂是作為火法師最棒的部分，你可以感覺到什麼在燃燒。」

「你的火似乎能對它們進行了消毒，」卡恩說。「好像是相剋的一樣。」

雅亞舉起手，示意安靜。卡恩一動也不動，雅亞的拉緊肩膀。他什麼也沒聽見。雅亞搖了搖頭，繼續向上

「我無法相信擁有這種魔法的人會成為非瑞克西亞間諜，」卡恩說，雖然他確實有辦法相信。一個非瑞克西亞人有能力進行任何花招詭計。「你殺死的那些生物比我們加起來還多。如果我出了什麼事，得有人知道同兆在哪裡，以便部署。」

「你終於決定可以信任我了？」雅亞笑了。「我受寵若驚。」

「是的，」卡恩說，「它藏在舒誇塔。」

雅亞沒有停頓，「該是時候告訴我了，一心想著同兆的位置是很危險的。不管是不是凡瑟的火花，沒有人是刀槍不入的。即使是你。」

她說得很有道理。

在樓上，泰菲力大喊一聲，他們倆飛也似的衝了出去。他們發現泰菲力被一隻如饑餓的蜘蛛般籠罩他的非瑞克西亞怪物壓制在地板上。他的內臟被劃了一刀，鮮血浸透了長袍。

卡恩從泰菲力的身體撕下那隻生物—儘管因它的爪子鉤住肉，把肌肉一併帶走了。他把它砰地一聲摔在牆上，讓他粉身碎骨

雅亞跑進房間。「趴下!」

卡恩轉過身來，弓起身子在泰菲力上方保護他。

雅亞在火焰中大清洗房間。非瑞克西亞怪物—十幾個，太多個了—痛苦地尖叫著。哭聲逐漸消失，變成絕望的泡泡聲，變成嗚咽，然後是一片寂靜。火焰烘烤著卡恩的後背，把血液和內臟都燒焦在他的金屬身體上。

「乾淨了。」,雅亞說。

卡恩站起身來。

「卡恩，謝謝你。」泰菲力拍了拍他的頭髮，發現沒有被燒毀。

裘達的手臂掛在斯特恩的脖子上，加入了他們。裘達似乎耗盡了。他掃視著房間裡的碎片—這裡曾經是一間辦公室，擺滿了檔案櫃。

裘達說：「這涉及到遠遠超過一種生物。」

「你是對的。」斯特恩從裘達的胳膊下溜了出來。「我們在阿基夫使用了很多索藍技術，看起來非瑞克西亞 . . . 以某種方式吸收了它。融合了它。那東西的卷鬚已經遍佈了整個瞭望塔。」

卡恩檢查了泰菲力的傷口。他需要治療，「也許我們必須考慮降低屏障，才能替泰菲力找到醫生治療，他傷的很重。」

「你確定我們都安全了嗎？」泰菲力問道。

「他承受的起嗎？」，裘達說。「他可以等，他可能永遠會懷疑自己。他可以測試我們所有人一千次。他怎麼會知道呢？誰又會知道呢永遠」

「我認為在降低屏障之前，我們應該根除塔內所有非瑞克西亞人。如果那種生物如此輕易地融入一座塔中，它可能會對一座城市產生什麼影響呢？」 ，雅亞說。

「你認為我們應該怎麼做？」斯特恩問道。

「去魔力石，」雅亞說。「讓我們徹底根除問題。在它的源頭。」

泰菲力做了個鬼臉，「如果有人能把我弄上去，我就願意按照雅亞的計畫去做。我們值得一試。」

「我可以背你，」卡恩說。

泰菲力長長地看了他一眼，然後歎了口氣。

「就這麼說定了，」 裘達說。

雅亞咯咯地笑了，「呵，等了整整一個晚上，才輪到你說這句話，是不是啊？」

裘達還剩足夠的精力來表現惱怒的樣子，卡恩對他們的交流搖了搖頭，跪下來小心翼翼地把泰菲力抬起來

在最上層的房間裡，魔力石的光芒主宰著幽閉的空間，直接照射到中央基座的控制台上，讓這個小小的圓形房間充滿了病態的黃光。環繞房間裡的拱形窗戶仍然被鐵板緊緊地關著。卡恩希望他能打開一扇，讓身體感受一下夜晚的涼爽空氣。他找到了一個金屬面板，然後打開了它。魔力石似乎集成在一個線路控制器裡，毫無疑問，控制器連接著封鎖系統、鍋爐房、通風口，以及塔樓裡的其他所有東西。斯特恩湊近儀錶板看了看。「比我想像的還要糟糕。」

卡恩瞥了斯特恩一眼。他告訴每個鵬洛客同兆的錯誤位置，但他還沒有測試斯特恩。他開口低聲說，以別人聽不見的音量，「我需要告訴你同兆的位置。如果我被損壞了，無法取得它，這些資訊也不能遺失。」

「我明白，」斯特恩嚴肅地說。他似乎一點也不覺得不安。他的注意力集中在牆上的電線。

「如果發生這種情況，」卡恩說，「你要決定在鵬洛客中你可以信任誰，這樣同兆就可以被帶到新非瑞克西亞，在其中心摧毀非瑞克西亞人。我不太願意這樣要求，因為這將涉及到讓鵬洛客犧牲自己來彌補我的錯誤 . . . 」

「這將是一個巨大的責任，」斯特恩說。

卡恩假裝很不情願，然後開口說，「我把它藏在卓耶卡的廢墟裡，在撒爾帕汀」

「這就是我需要的，」斯特恩說。他的聲音突然發出嘶嘶聲，聽起來熟悉得可怕

斯特恩把他的長袍從肩膀扔下，以前看不見的手術紋在他的皮膚上加深了。他的胸膛似乎膨脹再膨脹，襯衫上的扣子也彈了出來—突然爆裂了，肋骨像蝴蝶一樣張開。鐵索從他的軀幹腔裡而不是腸子裡湧出來，流著粘液和血液。在這一切恐怖面前，他的臉顯得欣喜若狂—仿佛他終於找到並達成自己的使命。他抬起頭，眼睛向上凝視著，嘴唇像在祈禱一樣翕動著。像手一樣的爪子從他的眼睛裡伸出來，環繞著他的頭骨抓住它。他的金屬腸子滑過地板，鉤住了索藍魔力石，他整個身體都僵硬了。魔力石的光線跳動著然後轉暗，因為斯特恩消耗了它的能量。他的嘴張得大大的，凝固在無聲的低語中。

卡恩意識到，斯特恩已經把自己整個身體轉換成天線，並把他得來不易的訊息傳給了希歐蕊，向她透漏了同兆的位置。

它的假位置。

「阻止他。」泰菲力咕噥道。他抓著自己的腹部傷口，眼睛裡閃著憤怒的光芒。「別讓他—」。

雅亞向前衝去，她的雙手伸出來。火焰熊熊燃燒。

斯特恩看都不看她一眼，他的血絲從地上豎起來，碎片粘在血肉上，像蟒蛇一樣纏繞著她，把她的手定在身體兩側。雅亞無法使用她的魔法而不灼傷自己，掙紮著對抗斯特恩以釋放雙手。但她無法呼吸。她的臉色發青。

卡恩向她沖去，快速地剝除她身上纖維，但更多纖維迅速扭動到空位。緊密的小線穿梭在他的指間，無視他。雅亞的眼睛張地很大，如此驚慌

泰菲力坐起來準備他的魔法，但他的咒語在如此虛弱的狀態下施放，除了在消逝前閃爍成一片朦朧的藍霧外，沒有什麼作用。泰菲力呻吟了一聲，垂頭喪氣癱倒在地板上。血浸透了他的衣服布料，顏色加深了。裘達跑到泰菲力身邊，低聲念著治療咒語

「我們得離開這裡！」裘達喊道。

卡恩同意。控制台有一個簡單的設計，他把斯特恩給他的鑰匙插進了基座，打開一個金屬蓋子，然後按下開關。鋼製百葉窗向上搖晃著，牆內的鏈條嘎吱作響，齒輪在轉動。夜晚涼爽的空氣湧入塔內。但是伴隨著新鮮空氣的是各色噪音：來自下方城市的七嘴八舌和尖叫聲。

卡恩無法把雅亞從纏繞全身的電纜中解救出來，所以他轉身，高效地肢解了斯特恩—不，不是斯特恩，是殺死了斯特恩，取代了斯特恩的那個非瑞克西亞人。他儘量不去想他的行為：他從身體上取下骨頭，將殘骸扔到一邊，就像在宴會上剝全雞一樣容易。

雅亞吸口氣，她的呼吸聲在黑暗中顯得格外刺耳，然後用一股猩紅的火焰炸開偽斯特恩。大火傾澆在卡恩身上，在偽斯特恩的肉上灼燒，將他的有機成分燒盡。

非瑞克西肉體垂倒到地上，變成了一堆發黑的金屬和酥脆有機物。裘達抬頭看著雅亞。他的手伸在泰菲力的肚子上。「我太累了，醫不了他。我能防止他失血過多，但僅此而已。我們需要幫助。」

「是時候讓我呼喚晴空號了。」卡恩說。

「為什麼我們不再等幾分鐘呢？直到事情變得走投無路？」雅亞說。

卡恩像打開掛墜盒一樣打開召喚護身符，按下裡面的開關。

莎娜輕柔而尖細的聲音響了起來，「怎麼了，阿耶尼阿？」

「我是卡恩，裘達，泰菲力，雅亞和我，需要被帶到安全地帶。泰菲力受傷了。」

另一頭停頓了一下，「你的位置？」

「阿基夫，在瞭望塔里。遭非瑞克西亞人攻擊。」

「非瑞克西亞人？」卡恩能聽到晴空號在風中吱吱作響。當她再次開口說話時，她的聲音聽起來平靜而堅定：「你很幸運—我們離得不遠。如果風向對我們有利，我們很快就會到那兒。」

「瞭解了。」

「等等見，莎娜完畢。」

非瑞克西亞的雜訊似乎越來越近了，在通風口和牆壁之間迴響著，吱吱嘎嘎地響聲夾雜著機械的哢噠聲和肉肉的沙沙聲。整個塔都被侵染了，甚至可能是整個城市。斯特恩曾監督剷除阿基夫的非瑞克西亞密探，可以公平地假設，他做了完全相反的事情。

「泰菲力傷勢太重無法移動。我們必須堅持到莎娜到來。」卡恩說。「雅亞，你看起來是我們當中狀態最好的，你來領頭，我佔中間位置因為我必須保護泰菲力，裘達，你在後方保持警戒。」

裘達張開了嘴，雅亞點燃了手中兩個火球。她惦量了一下並對裘達揚起眉毛。裘達窘愧的閉上嘴。

過了一會兒，他溫和張嘴道：「我想說，這是一個極好的計畫。」