啊，冒泡焦油的味道！火山爆裂的溫暖親吻！在這個受詛時空的冰封角落裡努力了這麼久，這讓我想起了家。要是那棵該死的世界樹的每一根枝幹都像無盡風暴就好了！如果你問我的話，只要添加一點火焰，一些動亂，就能改善整個凱德海姆。如果我的工作做對了，這正好就是一切進展的方向。

沒錯，毫無疑問這所有的計謀，幾個月來的辛勤工作，將會完美地匯流在一起。但我必須承認：有一個念頭一直讓我夜不成眠：要是，隨著他們周遭的世界開始燃燒，沒人知道是誰點的火柴呢？

這個時空充滿了吵雜的說書人。只要聽得夠久他們的故事就全都混合在一起了：他們喜愛重複關於善與惡、英雄與惡棍、對與錯的同一種蠢話。讓我們給他們一點新鮮的吧。一個需要記得的故事－凱德海姆的最終傳說。而且我保證它有一個非常吸引人的結局 ...

這個傳說從一位名叫提勃的鵬洛客開始。他不只強大又聰明，幾乎他遇見的每一個人都因為他的眾多天賦而瞧不起他－他一點也不感到困擾。不過，因為有許多嫉妒他的敵人，提勃經常四處旅行並且不會在一個時空待太久。這個故事講述他如何來到凱德海姆，以及他遇見恐怖野獸的過程。

你瞧，這隻恐怖野獸曾聽聞提勃的許多才能並且迫切地需要他的幫助。野獸知道一個像提勃這樣英俊又強大的鵬洛客絕對不會屈尊來幫助一個醜惡、愚蠢的怪獸，除非他受到脅迫。於是某天恐怖野獸便偷偷接近他並使提勃沾上了一種骯髒、棘手的毒。他把這種毒稱為「種子」－而且恐怖野獸只會在提勃代替他造成騷亂的時候才移除它。

怪獸不知道的是提勃早就計畫要在凱德海姆興風作浪。因此，儘管這位睿智強大的鵬洛客同意恐怖野獸的條件，但他真的只是在進行他原本就要做的事。

首先，提勃需要一副偽裝。畢竟，不會有人想聽新來的人說話。靠著提勃那源源不絕的詭計，非常容易就找到瓦爾基。碰巧這位謊言神，這位詐術王子，竟然愚蠢到聽信謊言使自己上當。那可真神奇啊！

提勃用魔法鎖鏈捆住瓦爾基並把他帶往他所找到最寒冷、最遙遠的境域：卡爾費。那裡有一位國王的冰凍木乃伊，而且提勃跟他達成了一份協議。只要讓瓦爾基待在這位奈爾非國王的冰川皇宮地窖深處，奈爾非和他的瑪恩懼怖軍－那個國王以此稱呼那些組成其軍隊的行屍－便能在末日浩劫開始時優先選取珍寶。而且對了，那將會是多麼美妙的一場末日浩劫！

提勃從未見過比它們更貪婪、更為黃金瘋狂的一群殭屍了！他知道其他境域的居民在願意參戰之前需要一點更令人信服的東西。

謊言神瓦爾基|由Yongjae Choi作畫

提勃完美計劃的下一步就是打扮成他的新偽裝瓦爾基並且拜訪鍛造大師寇爾。寇爾是其中一位矮人－那個滿腦子金屬且不關心周圍事物的鐵匠種族－而且就我所見，寇爾剛好是他們裡面最厲害的。他是唯一一個能夠操作鈦晶的人；鈦晶是由世界樹的樹汁硬化而成，具有各種有趣的特質。寇爾用這個東西製造了一把劍，一把能夠開啟凱德海姆所有境域間通道的刀刃。那原本是要給戰鬥神哈爾瓦的－每個時空都有一個那類愚蠢蠻漢存在，你知道的－但問題是，提勃需要那把劍。不然穿越境域是一件非常痛苦的事，而且他在世界樹各處都有工作要忙。寇爾非常固執地不願把它交給瓦爾基－說什麼哈爾瓦從巨狼口中救了他一命還有瓦爾基是謊言神之類的－於是提勃便幫了諸境一個大忙把這個討人厭的矮人推入他自己的鍛爐中。

詐術神騙局|由Randy Vargas作畫

提勃帶著他的偽裝前往妖精家園斯肯法並且與他們的國王會面。哈拉德國王，拉迪爾之子，正是統一了長年交戰的林木與暗影部落的那一位妖精，諸境都認為他是一個睿智、堅定的領導者。不過，提勃卻認為他是一個驕傲、偏執的笨蛋；他相信妖精應該掌管凱德海姆的一切包括每一根小樹枝，而且對於斯科提－凱德海姆眾神－的憎恨與不信任在很久以前就已深植於斯肯法每一個妖精的骨子裡。

噢，如果你那天也能看見皇室該有多好！由聰明提勃所編出的謊言－隨著哈拉德聽聞眾神打算對他的族人做出各種可怕的事，他陷入一片愁雲慘霧中，而且那些事可怕到連瓦爾基也無法袖手旁觀！如果妖精打算存活的話，唯一的選擇已相當明顯：主動出擊。

斯肯法國王哈拉德|由Grzegorz Rutkowski作畫

在瑟特蘭，提勃警告霜巨人關於托爾嘉巨魔從沉眠中被吵醒並即將入侵的消息。在碧塔嘉，他答應惡毒的斯凱爾部落讓他們的惡魔主人威拉格斯歸返。提勃在凱德海姆所有的境域中播下了戰爭與混亂的種子。

至於斯達海姆呢？那些女武神－這個嘛，甚至對提勃來說，她們也是個麻煩。她們是肩負重任的生物，不受控制其它境域的政治手腕影響。她們不在乎黃金或權勢，而且她們也不懼怕凱德海姆的其他凡人勢力。一個專注的詐術師該怎麼處理如此固執又不知變通的靈魂呢？

我們先暫停這個傳說一會兒，來復述一句在多重宇宙裡常見的諺語：不彎曲的樹枝必斷。

提勃或許既聰明又強大，但他還沒強壯到足以應付斯達海姆大廳中的每一個牧生使與索命使。不過，有個生物辦得到！牠被稱為寰宇盤蛇寇瑪，是第一個從世界樹誕生也是最古老的怪物。很久以前，斯科提放逐寇瑪不讓牠進入諸境，將牠困在空蕩蕩的寰宇中。經過數不盡的時間，牠的躁動逐漸強烈，牠的飢餓得不到滿足而且再也無法壓制牠對毀滅的渴望。提勃同情這條可憐的蛇；他是真的同情。因此，帶著諸境之劍，他劃開了一個通往女武神家園的入口，使寰宇盤蛇能夠在那裡補足牠失去的時光。

打開預兆路|由Eric Deschamps作畫

現在，提勃不是劍的狂熱信徒。他相信刀、鉤子、獄火與硫磺－但就連提勃也得承認諸境之劍非常有用。他已多次使用它穿越寰宇。他已使用它釋放寇瑪對付斯達海姆的女武神。此刻，他正在使用它進行一項規模極小的任務，不過也同等重要－他正在留下一道痕跡，把劍尖拖過無盡風暴的黑色玄武岩地表。畢竟，一定要讓那位鵬洛客跟著他到這裡。

這個傳說故事的結尾還沒寫完，不過就讓我直接告訴你們結局吧：提勃殺了那個鵬洛客。隨著生命從她眼中流逝，她最後看見的景象就是燃燒的凱德海姆。所有境域，終於一同陷入一片壯闊光榮的大火中。