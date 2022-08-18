泰菲力把一個非瑞克西亞怪物砰地摔在卡恩的工作臺上，用一把刀釘住它。這隻生物尖叫著，憤怒地扭動著身體，從八爪魚般身軀中噴出黑色爍油。卡恩冷靜地觀察著它的掙扎。

「這是我發現的第二個破壞者。」泰菲力管理著部隊，他既是將軍又是軍需官—在一個多物種作為盟友協同行動的新聯盟中，這可不是一件易事。

「它造成了什麼損害?」卡恩問道。

「它在食物倉庫裡，」泰菲力說，「尤依菈正在檢查他們是否腐化，但在被清理乾淨前，別想晚餐。你可以想像我們的軍隊會有什麼感覺。」

卡恩只能在抽象層面上，理解有機生物與食物的關係，但他親眼目睹了，即使在沒有饑餓問題下，少吃一餐也會導致尤依菈變得易怒，想像一下，如果更大規模上 . . .

「這是不是打亂了尤依菈的進度？」這個生物是偶然發現食物倉庫的嗎？還是間諜把他們的位置告訴了希歐蕊？卡恩一直無法確定這個間諜的身份；雅亞、裘達和阿耶尼還沒有到達，他希望他們一旦到達就能提供幫助。尤依菈忙著在魔力鑽探機頭盔上安裝自毀裝置，這是當務之急，因為希歐蕊的部隊已經開始集結。他們不允許希歐蕊獲得和轉換魔力鑽探機。如果她做到了，她將能夠製造魔力石，並將幾乎堅不可摧的索藍鋼應用到她的駭人創造物上

泰菲力搖了搖頭。「已經安裝好了，她現在正在把大炮和魔力鑽探機的電源連接起來。」

這個怪物被釘住了，扭動著，卡恩不知道它能向希歐蕊傳遞什麼資訊。他把一隻手放在它上面，取下刀刃，把怪物扔進坩堝裡。它扭動著，嘶嘶作響，因為它的血液沸騰了，油燃燒了，肉熟了，金屬融化了

「你的同兆研究的怎麼樣了？」泰菲力看起來憂心忡忡。他在胸甲下晃動著肩膀，有個扣環松了，由於傷口還在癒合，他沒法伸手去調整它。

完成了。卡恩已經確定如何啟動它。但他不願大聲說出來。如果卡恩需要尋找的不是間諜，而是藏在魔力鑽探機上的間諜裝置呢？他走上前去，拉緊泰菲力的胸甲，慶倖自己不需要這樣的裝備。有機生物的軀體是巨大的器官容器，這是一個明顯的設計缺陷。「別動。我不能冒著盔甲不合身而讓你受傷的風險。」

「看著你被打造出來，太容易把你當成一個物品。」泰菲力低下了頭。「不管怎樣，卡恩，我為我過去對你的態度道歉。」

「我接受你的道歉。」

泰菲力暴衝跑了起來，卡恩跟著他來到上層甲板。由於尤依菈的工作室位於船頭，從這裡卡恩可以看到整個魔力鑽探機。下層甲板看起來像一個裂開的地球儀，兩個半球用一個零組件連接起，支撐著魔力鑽探機的腿。雖然卡恩從他的角度看不見它們，但他知道它們緊夾著紅沙漠岩，把魔力鑽探機固定在懸崖邊上；同樣，遠處的船尾半球透過一座臨時搭建的橋，與西瓦山脈相連。城市建築從兩層甲板上拔地而起。在他的上方，上層甲板向舵手方向攀升，其位於俯瞰前半球的突起物上。鬼怪和凡爾西諾拆除了夾在建築物之間的小食攤，並推出攻城機器來填上空位，魔法加農炮懸掛在兩側，指向下方的沙漠。

沙漠沸騰了，魔力鑽探機下的非瑞克西亞人數量眾多，在明亮的西瓦光下，就像一個彩虹色的水池。它的水面像大海要被鯨魚沖出來一樣起伏，波浪起伏，然後又裂開，就像一個巨大的怪物從它的深處冒出來一樣。

這不是另一次出擊。

泰菲力吼道，「大炮的狀況？」

「還沒準備好!」一個女人喊道。

第一波非瑞克西亞人爬上了魔力鑽探機的兩側。盟軍戰士將梯子往後推，砍斷抓鉤，用長矛刺向這些扭曲的野獸。

一艘非瑞克西亞無畏艦從群中飛出，巨大的像鯨魚一樣，只不過卡恩從沒見過鯨魚有蜈蚣腿或下顎。石頭從它閃閃發光的黑色身體上彈出，小纖維從它的鎧甲上扭動探出，好像在品嘗空氣。它笨拙地朝魔力鑽探機走去，下頜骨嘎吱作響。

「九層地獄，」泰菲力咕噥道。「瞄準無畏艦——它的胸膛！待命直到你們準備好啟動大炮。」

尤依菈從下層甲板現身，兩名人類技術人員跟緊隨其後。她沖到大炮前跪下，檢查最後的連接。她的助手們坐在大炮後面，推著大炮面對無畏艦。大炮積累了力量，炮口被燃燒的藍色能量環繞著。

尤依菈揮了揮手。「開火!」

由 Sidharth Chaturvedi作畫

大炮釋放劈劈啪啪的爆炸，猛烈撞擊非瑞克西亞的胸腔，燒焦了金屬，將其震回自己的軍隊。藍色的能量在它的裝甲上燃燒。尤依菈再次揮手，大炮第二次轟擊無畏艦，剖開了它脆弱的裝甲。它倒在自己的部隊上，把他們壓垮了。

「嗯，」尤依菈說，「這有效。」

一個陰影沿著魔力鑽探機的甲板掠過。晴空號在空中盤旋，有那麼一會兒，卡恩覺得鬆了一口氣—直到他看到它向一群凡爾西諾齊射，驅散了它們。

「哦，不，」他喃喃地說。現在，靠近一看，他發現原先用作偽裝的線圈和卷鬚不再是死氣沉沉的。就連駕駛艙都結了硬殼，血漬與血塊在曾經閃閃發光的玻璃上乾成了一層皮革狀塗層。非瑞克西亞人完化了晴空號。

由 Adam Paquette作畫

飛船俯衝而下，從甲板扔下扭曲的恐怖物體—有些小的像貓，有些笨重的像熊，夾雜著完化的人類。卡恩想，希歐蕊一定是希望，在尤依菈安裝完成魔力鑽探機的自毀裝置之前，徹底壓垮他們。如果這些非瑞克西亞人從背後攻擊泰菲力和凡爾西諾，大炮將會毫無防備。

卡恩動身迎接他們。一個人形的非瑞克西亞生物從晴空號的甲板躍到魔力鑽探機上，身影奇怪而熟悉。他向卡恩走去，雙手合十，灰白向後梳的頭髮上掛滿了金屬釘，眼睛裡的黑油從臉頰滴下來。他張嘴朝卡恩咧嘴一笑，「好久不見了，老朋友。」

這不可能，但確實是。爾泰。

卡恩曾經以為他死了。無論非瑞克西亞人在這幾世紀用什麼方法復活他，都保留讓他是他的原貌：他如何挺起肩膀、如何瞇起眼看著卡恩、如何彎曲雙手，這些舉止絲毫不變。

在高空，藍色的黑暗斑點變成了一條龍，俯衝向被完化的晴空號。飛船轉向，上升到一定高度與龍交戰，險避開一陣火焰。達里迦撲向晴空號的船體，緊緊抓住飛船，讓它在天空中沉浮。他用他的後爪耙著晴空號的的懸垂腸線，就像貓在給兔子開腸破肚。

卡恩面對爾泰。

爾泰張開雙臂以示歡迎，「自從晴空號把我扔著等死，已經過了很久。你們都可以回來找我。但你沒有。現在看看誰是船長—真是命運的神奇轉折。」

「不是命運，」卡恩簡短地說，「是她的設計。」

「她可能認為你很特別，卡恩，」爾泰說，「但我知道真相。任何被建構的東西都可以被拆解。」

爾泰微笑著，用他的四隻手畫了兩個弧線，用發光的魔法在塵土飛揚的空氣中刻下了字。卡恩向他逼近，爾泰揮了一下手腕，把咒語射了出去，速度比扔刀還快。微弱的光芒擊中卡恩，他本以為它會從身體裡彈開，被卡恩自己加持的謹慎防護咒語所擊退，但他感覺自己好像已經生銹了，僵硬了，關節突然失去了功能。

「在我重生期間，有的是時間去思考這個，」爾泰說，「有時間計畫，重新設計我自己，這樣我就可以和 . . . 你戰鬥了。」

「你─做─了─什─麼？」卡恩煩躁地說。

爾泰舉起他的雙臂，把卡恩拉到空中，仿佛卡恩的重量不過世一團蒲公英的絨毛。那一抓緊了，擠壓著。如果卡恩是一個有肺的生物，他早就昏過去了。他咬緊牙關頂住它，但這並不能緩解從他身上湧出的陣陣劇痛，從他的鍍層中散發出來的痛苦。他的金屬身體發出一聲擠壓的聲音，在壓力下凹陷。爾泰張開雙手，慢慢地一個指頭接一個指頭，展開他的拳頭，但他沒有鬆開卡恩

「你會變成無法辨認，」爾泰說。「美麗而且嶄新」。

冰霜在卡恩的身上綻放，白色的光澤覆蓋了他的金屬。他冷卻了，他能感覺到金屬在收縮，在西瓦沙漠的高溫和魔法冰霜之間的溫差下感覺到壓力。爾泰扭了扭他的手，做了一個擰的手勢然後拉開。當爾泰把卡恩的四肢拉離他的身體時，緊張感從壓縮變成了拉伸。他把卡恩一根一根地扯開，就像一個殘忍的孩子在折磨一隻昆蟲。卡恩的關節在壓力下扭曲了。卡恩肩膀和膝蓋上的金屬脫落，關節彎曲損壞。

死亡會是什麼樣子呢？

卡恩從來沒有沉思過這個問題─對他來說，這不是一個實際的選擇。死亡是發生在別人身上的事情，是他總無可避免倖存的一場悲劇，他認為自己總會永遠再次存活，他無法與之抗爭，也無法阻止他所想到的爾泰—而魔力鑽探機正在被佔領。

他不想死。

爾泰咧嘴一笑。加劇了壓力。

如果他要死了，他首先要保護同兆。卡恩將手伸入了黑暗虛空，進入了與它的魔法相聯的嗡嗡聲，取出了他所能產生的最堅硬物質的粒子。他想像眼前有遠方的同兆，位於尤依菈的工作室裡。他從未在離身體這麼遠的地方生成過過物質。但他強迫自己去做，希望自己能做對。他從乙太中紡成密度最高的碳絲，然後將同兆放在鈦合金保險箱裡。他用這些細絲在保險箱周圍編織成密不透風的一團。從這麼遠的地方做這些，需要巨大的意志力。他把注意力集中在創造的行為上，而不是身體感受到的扭力。

一聲轟鳴，如挖掘機砸石頭一樣。

黃金阿格西號橫掃過西瓦的紅色山脈，石頭在它的尾流中翻騰，與魔力鑽探機並列。

阿耶尼從阿格西號甲板一躍而下，落在爾泰後方。他從背上拔出雙刃斧，向爾泰揮去。非瑞克西亞法師踉蹌地後退，注意力被打斷了—伴隨一聲尖叫，從魔力鑽探機一側滾了下去。

操控住卡恩的魔法減緩了，他雙腳落地卻因雙膝發軟而摔倒。身體受損導致站不起來。

阿耶尼露出牙齒，揮舞著斧頭低頭地行了個禮。「我回來為你而戰，我的朋友。」

卡恩因為強烈的壓力咯吱作響，歪著頭。他很高興自己能做到這一點：他不再處於戰鬥狀態了。「我很榮幸，我們必須保衛尤依菈的工作室。」

「她的工作室？」阿耶尼問道，「那頭盔呢？」

「尤依菈撐得住。」卡恩對著舵點了點頭，從那裡可以俯瞰甲板，高高在上，離戰鬥地點有段距離。「同兆在她的工作室裡。」

阿耶尼以一聲野蠻的咆哮回應，轉過身對非瑞克西亞生物一陣猛擊。

黃金阿格西號靠近魔力鑽探機時，從船上發射出抓鉤。當黃金阿格西號在魔力鑽探機船尾部位就位時，壓碎了攀爬在兩側的非瑞克西亞生物。阿格西號的船員們把木板扔過去，架起了橋樑，雅亞帶頭衝鋒，身穿自家顏色的達妮莎卡帕軒緊隨其後，和嘴裡喊著她的人民戰鬥口號的拉妲。凱爾頓戰士和賓納里亞騎士從<阿格西號湧向魔力鑽探機的甲板。他們用巨大的刀劍猛擊非瑞克西亞生物，將它們劈成碎片。

由 Zoltan Boros作畫

雅亞升起一層火焰幕，沿著甲板拉開，把非瑞克西亞生物驅向阿格西號和她的部隊那邊。「卡恩！你想怎麼煮你的跨時空噩夢？」

「我不需要營養補給，」卡恩說。

她翻了白眼，畫了幾個火弧線。「我還真不被欣賞。」猩紅的火焰像刀片一樣在她周圍旋轉，切割著非瑞克西亞的怪物。她抬起手，手指用力地抓著，電流開始在她周圍聚集起來。隨著一聲巨響，一道閃電穿過敵人的隊伍。顯然，卡恩盯住了；當她再次轉向他時，她咧嘴一笑。「怎麼樣？我學到了一些新技巧。」

在他們身後，在魔力鑽探機的邊緣，一個巨大光滑的翠綠色的形狀，從遠處的沙漠中升起。那張臉，那些分叉的角——卡恩太熟悉了。希歐蕊，現在附著在多明納里亞古代戰爭中，某個噩夢般的建築上。它使她的小小人體軀幹與魔力鑽探機保持平行。

「卡恩，」當希歐蕊說話時，她的整個身體都產生了共鳴，聲音迴盪在戰場，悅耳，帶有奇怪的和聲。「你為我準備了同兆。」

卡恩用同兆把希歐蕊引出來的計畫成功了。

「雅亞，去工作室把同兆拿來，」阿耶尼說，「我們必須把它弄走。」

雅亞點點頭。她用火光掩護自己的撤退，退回到工作室。阿耶尼和泰菲力站在門口的兩側。

希歐蕊向前移動，與其說她的多條腿邁步，不如說是在她的軍隊中遊走，把怪物聚集到她的身體裡，並在她走的時候把它們融入她自己。她從側面接近魔力鑽探機。炮火如雨點般落在她的鐵殼上，但卻從她的身體上消失了。她毫無損傷。

她是要找去魔力鑽探機各部份之間的連接處嗎？

但希歐蕊雷德打開龍引擎體的下頜骨，將她的胸部像攻城錘一樣，猛擊魔力鑽探機船頭部分。砰的一聲響徹了魔力鑽探機。從船體上，金屬與金屬的摩擦，振動傳遍整個鑽探機。她把腿伸到非瑞克西亞軍隊裡。當她的軍隊湧向她的身體時，扭動的纖維縮進了自己的身體，將腿作為梯子，龍引擎身體作為坡道，進入魔力鑽探機的上層甲板

卡恩在車間門前蹲了下來。為什麼鵬洛客雅亞還沒有帶走同兆？卡恩受傷的手指彎得太厲害，無法握拳，於是他用手掌捏碎了非瑞克西亞，意識到身後有兩個鵬洛客在戰鬥，他必須盡他所能保護阿耶尼和泰菲力。他不禁佩服泰菲力的戰鬥方式：不僅有鵬洛客的決心，還有父親的決心。他是一個決定拯救他女兒和他自己的時空的人。然而，當卡恩把一個看起來像人、馬和烏賊的混合體的怪物扔在一邊時，他仍然留意到阿耶尼。他必須保持足夠的距離，以避開阿耶尼的弧形打擊。阿耶尼可以轉動雙頭斧，在金屬和肉體之間流暢地揮出一斧，非瑞克西亞人在分離前，要花點時間考慮，到底哪裡出了問題。從非瑞克西亞軍隊的後方，援軍出現了—卡恩認為，他們其實並不需要援軍：兩艘無畏艦。巨大的金屬板覆蓋著它們的電纜、跳動的器官和肉體，上面豎立著足以刺穿三個人的尖刺。無畏艦用它們的研究之腿笨拙地前進。

「九層地獄 … 」特泰菲力在卡恩背後喘著氣，他吼道：「準備大炮！

「我不知道我們要怎麼贏得這場勝利。」阿耶尼說。

在地平線上，一道陰影加深了—一道突然出現的醒目綠色。在卡恩看來，這裡幾乎就像森林的邊緣。

在高處，達里迦帶領他的龍以輪式俯衝的方式衝向無畏艦。達里迦以他的大塊頭猛地撞到其中一艘，一板一眼地將其摔開。晴空號在追逐中旋轉著，它那蝙蝠般的船帆在西瓦的風中靈巧地航行著，用病態的綠色光波騷擾著巨龍。

魔力鑽探機顫抖著，然後砰砰作響。卡恩可以感覺到他體內的心石嗡嗡作響，這是種呼喚和回應，就像二重唱的開始。尤依菈肯定已經完成了她的工作，她喚醒了魔力鑽探機。它就立在那，緩慢地，不可阻擋地。

甲板上的每個人—包括非瑞克西亞人—都停止了戰鬥以恢復平衡，當魔力鑽探機用腳將自己撐起來時，他們搖搖晃晃。卡恩可以感覺到他的身體更用力地壓在甲板上，氣流穿過他受損的關節發出吱吱聲，比戰鬥中的污穢相比乾淨而熱。這傷到他帶有凹痕的金屬鍍層。連接魔力鑽探機和沙漠的橋樑的殘餘部分被撕裂了。希歐蕊的下顎尖嘯著劃過魔力鑽探機的長邊，卡恩可以感覺到整個結構在她失去對船體的控制時，搖搖欲墜。

魔力鑽探機解脫了。

希歐蕊傾斜了，她的平衡被打斷。

魔力鑽探機沿著岩石沙漠地貌大步前進，不優雅但高效，平衡性良好，碾碎了下面的非瑞克西亞生物。它一邊前進，一邊鏟起岩石噴出熔岩，噴灑在沸騰的非瑞克西亞軍隊上。卡恩看不清細節，但他能看到結果：枯萎的團塊，在燃燒時不斷縮小，很快就被淹沒在熔岩的厚浪之下。

非瑞克西亞軍隊開始撤退，但是卡恩在地平線上看到的烏雲已經變成了樹葉和樹木：一排又一排的馬尼古斯人前進，用他們涼爽的陰影和青翠的樹葉把西瓦的沙漠遮蔽了。魔力鑽探機的熔岩把非瑞克西亞人推到馬尼古斯人的樹枝下。馬尼古斯人撕毀了他們，亞維馬雅妖精像鳳梨花一樣飛舞在馬尼古斯人的四肢上，向下方的怪物射出箭雨。

一隻飛行的卡甫滑翔到甲板上，裘達從它的背上跳下來。一個皮膚蒼白、臉頰上有斑點的妖精跟著他跳下。梅黎婭。裘達曾將她的事告訴他。「這麼多鵬洛客。」她說，「與你們並肩作戰是我的榮幸。魔力鑽探機比我想像的還要大！」

甲板四周更多滑翔的卡甫降下，亞維馬雅妖精在他們的背上。戰鬥再次點燃，亞維馬雅妖精衝向非瑞克西亞人，用矛刺穿他們，解救了受困的守軍。裘達升起一道熾熱的白光，將大炮和操作人員包圍在防護罩中，為他們爭取操作武器所需的時間。大炮摧毀了較大的非瑞克西亞生物，在他們試圖突破魔力鑽探機的防禦之前將他們擊倒。梅黎婭站在拉妲和達尼塔旁邊，協調她的部隊，讓亞維馬雅的弓箭手在賓納里亞和凱爾頓的戰士後面列陣。一波又一波的箭頭在凱爾頓和賓納里亞上空劃出弧線，釘住迎面而來的怪物群。

. . . 「我們有救了。」泰菲力低聲說。

從他的語氣聽起來，他從未想過戰情有可能暫緩，卡恩也這麼覺得。

雅亞從尤依菈的工作室出來，踏入泰菲力和阿耶尼之間的空隙。在她的懷裡，抱著卡恩在同兆周圍產生的鈦金屬團。她咬緊牙關地把它拖了出來。卡恩沒有想到，那樣大小和重量的物體，對人類來說可能很難操控。

「我不能獨自帶著它穿過黑暗虛空。」雅亞承認，「對我來說它太重了，沒辦法帶著它時空穿梭。」

卡恩點點頭。他用彎曲的手穿過箱子，剝去保護性的金屬塗層。然後他又揮了揮手，無鎖的箱子打開了。同兆在它的盒子裡閃閃發光，它本身夠輕能讓雅亞攜帶。

「終於。」阿耶尼的聲音聽起來很扭曲，不是嗜血的咆哮，而是 . . . 機械的。

卡恩轉向他的朋友。

阿耶尼露出牙齒，臉部痛苦的扭曲著，壓下耳朵，閉上那只完好的雙眼。他的皮膚起起伏伏，就像蠕蟲在他的皮毛下面爬行。

雅亞發出一道難以置信的聲音，泰菲力站了起來。不─不可能是阿耶尼。

阿耶尼完好的眼睛驚恐地睜大了，他搖頭否認，嘴裡說著不，不，不，抓著自己的手臂，好像他能抑制住皮膚下的非瑞克西亞纖維，阻止它們出現。但是它們充血了，撕裂了肌肉和皮毛，露出了安裝在他身體下面的光滑、密集的非瑞克西亞肌肉組織。

由 Victor Adame Minguez作畫

阿耶尼已經完化。他是間諜，背叛者。他把他們出賣給了希歐蕊。

雅亞把同兆保護性的攥在胸前。她仍然很震驚，向後退了一步，向工作室退去。火焰在她周圍燃燒，包圍著她。這個動作似乎觸動了阿耶尼。他掄起斧頭砍向她的身體。雅亞弓著背，嘴巴痛得張大。她倒下了。

泰菲力舉起雙手，他的魔法減慢了阿耶尼的攻擊。卡恩沖向獅族，站在雅亞面前，希望有人，任何人，可以對她俯臥的身體施一個治療咒。阿耶尼揮斧砍向卡恩的軀體。卡恩以為刀鋒會從他的金屬身體上滑落，但它深深地刺進了他的身體，好像他只是塊肉。疼痛從傷口放射出來。卡恩抓住斧頭的柄，想把它掙脫出來，但刀刃已經嵌入了他的身體。阿耶尼毫不費力地從他身邊走過，泰菲力筋疲力盡，再也拖不住他。

「希歐蕊很好的計算過你的力量。」從阿耶尼喉嚨裡發出的機械聲音，聽起來一點也不像他平常的咆哮，「同兆和卡恩：細語者想在多明納里亞獲得的兩件神器。」

「你必須殺了我，」雅亞喘著氣說，「我才會讓你—」

「是的，」阿耶尼簡單地說，用一隻手把她舉到空中。「你去死。」

雅亞咳嗽，「也許吧，但不是一個人。」火從雅亞的身體裡噴湧而出，像一團白色和紅色的火焰；阿耶尼咆哮著向後靠去，他的皮毛燒焦了，露出皮膚下發黑的電線和電纜，空氣中充滿了焦油臭味。他那只殘破的手猛地一揮，把雅亞扔出魔魔力鑽探機的邊緣。

由 Ekaterina Burmak作畫

泰菲力喘了口氣，裘達虛弱地喊一聲。

卡恩試圖把阿耶尼的斧頭從他的身體中拿出來，但他受損的關節在壓力下彎曲，斧頭沒有移動。同兆就在離他不遠的眼前，雅亞將它掉在那兒。他會為她報仇的，他會的—但阿耶尼說的沒錯：希歐蕊雷對自己的力量計算得很精確。也許他在喀洛斯洞窟裡暴露出的資訊，比他自己知道的還要多。阿耶尼如同老友般用胳膊摟住卡恩，另一隻手舉起同兆——揉成一團，仿佛那件古老神器不過是紙做的。卡恩只能驚恐地看著裝置裡錯綜複雜的符文短暫地閃爍著，然後熄滅。

希歐蕊撞上了魔力鑽探機，阻止了它的前進，並將它壓在她和一座山之間。撞擊聲響遍巨大神器的船體。當非瑞克西亞人從山腰上掉到甲板上時，戰局再次變化。賓納里亞、凱爾頓、亞維馬雅妖精、鬼怪、人類和凡爾西諾都在奮力戰鬥，苦苦支撐。

卡恩掙扎著反抗阿耶尼的抓捕，裘達和特泰菲力目瞪口呆的站著，一切發生在短短幾秒發生。

希歐蕊分裂了，她的小人形從巨大的龍引擎宿主體上彈出，露出一條蛇形的脊椎，用來插入她更大的宿主體內。她的人形部分滑下她巨大的軀幹，跳上魔力鑽探機的甲板。向鵬洛客走去。她的角盔向後折疊——沒有露出卡恩所預期的血污和金屬，而是蒼白的皮膚。希歐蕊露出了一個精緻鼻子，豐滿嘴唇，大大的、憂鬱的眼睛，像一隻母鹿。毫無疑問，她的臉是從某個死去已久的可憐女人那裡取來的。

她把一隻蒼白的小手按在卡恩的胸前，「我擁有魔力鑽探機。我有你。多明納里亞將很容易被入侵。我子民所行的一切奇蹟，都要成為你的奇蹟。我們所有的美都會變成你的美。真理只有一個。進化的下一步將會完成。」

整個戰場上，非瑞克西亞人喃喃地說：「只有一個真相。」從佇列中傳來了低語聲，比從扭曲的嘴中吹出的風更柔和，也更陰森。

「事情沒有像我計畫的那樣發生，卡恩，多虧你的努力。」她抓住卡恩脖子上的鏈子，鏈子上有他的 占卜儀、定位器，還有他用來和晴空號通訊的小玩意兒。「不過，這樣更好.。我確實有個計畫，卡恩。這是有關你和多明納里亞的計畫，對所有的時空都是。」

「我想你會失望的，」尤依菈的聲音猛然響起，被鑽探機的結構放大，「因為你今天得不到你想要的。」長時間的停頓—仿佛尤依菈必須強迫自己去做她認為正確的事情。但是卡恩相信她。然後，一種不祥的滴答聲從魔力鑽探機的中心結構中發出。尤依菈觸發了魔力鑽探機的自毀機制。

黃金阿格西號掙脫了，衝進了沙地。

「裘達！」尤依菈喊道，「傳送所有人離開這裡！現在！」

裘達猛地站起身，在魔力鑽探機的甲板周圍，傳送門旋轉著出現，吞噬著附近的部隊。沒有被捲入其中的士兵，被更快瞭解將要發生什麼的朋友擠進去。裘達打開了一個傳送門，把達妮莎、拉妲和梅黎婭扔了進去，把他們轉移到遠離爆炸半徑的安全地點。他甚至確保梅黎婭珍貴的卡甫不會被留下，把其籠罩在一個旋轉的傳送門裡。最後，裘達看著卡恩。眼中閃爍著遺憾，退步走入最後的傳送門。

甲板變得異常安靜：希歐蕊與她偷來的臉孔一動也不動，阿耶尼控制著，他的手臂被雅亞燒成了乾骨與燒焦的廢墟。

卡恩等著。

「我的目標已經到手，我準備好回去了。」希歐蕊呼了一口氣—卡恩不知道她是失望還是滿意地歎了口氣—一道猩紅的光，起初只有一顆珠子那麼大，在她身後的空氣中顯現出來了。當閃電穿過它，那道光擴展成一個閃亮的、旋轉的猩紅色球體。它咆哮著，吞噬著周圍的空氣和環境。它向他們生長，啃噬著空氣。

希歐蕊歪著頭，摸了摸自己的臉，「真可惜。我喜歡這個。」

卡恩掙扎著想擺脫阿耶尼的控制，但在他受損之軀與阿耶尼增強的力量之間，他毫無辦法。醜陋的紅光吞沒了希歐蕊。當它沖刷著她時，她將臉轉向它的力量，發出一聲輕微的嘆息。它的烈焰在阿耶尼和卡恩身上燃燒，炙熱的溫度，卡恩能感覺到它是如何拉扯，是什麼造就了卡恩自己的本質,，與它 . . . 偷走了他。

彷彿他不過就是一件神器，竊賊的目標。

當夜幕冷卻了沙漠的空氣，尤依菈和泰菲力完成了對倖存者的協調工作：他搭起了分類帳篷，她安排了少數身體健全的後備人員在戰場上搜尋倖存者，並焚燒非瑞克西亞屍體，然後他們與鬼怪和凡爾西諾公民們一起工作—有些人拒絕離開他們的家園和撤離—一起清點物資，在馬尼古斯人的肢體庇護下搭起帳篷，確保每個人都能根據需要得到食物。

他們都精疲力盡了。

對裘達開口 . . . 經過這一切，泰菲力不知道自己是否還有力量。

但是他從內心深處把它召喚了出來，這是妮安碧要他做的。

裘達跪在一塊突出的岩石上，乾澀的雙眼打量戰場上的破壞，部隊在倖存者中挑選並驅散禿鷹，黑色的熔岩攤蒸騰著在越來越深的夜裡，他捧著卡恩的項鍊、占卜儀、非瑞克西亞定位器、晴空號通訊器——與一縷雅亞的白髮。

「來，」泰菲力蹲在他身邊，「你必須吃飯和睡覺。」

裘達彈開占卜儀的背面，把雅亞的頭髮像掛墜盒一樣放進裡面。「我放不下她，我才剛剛把她找回來了。她不能走，還不可以。我認識她已經跨越了好幾輩子，但我們在一起的時間仍然不夠。」

泰菲力感到自己內在一片巨大的空虛：他沒有足夠的精力去傷害。他很清楚地認識到這一點— 蘇碧拉死後，仍然保持著這種麻木感。他花了很多年時間才磨去棱角，袒露出真實來面對自己的哀傷。 他為她哀悼了很長時間，他永遠會。她是他一生的摯愛，也是他孩子的母親

尤依菈也加入了他們，她的靴子嘎吱嘎吱地穿過礫石。「我們還有活著的朋友需要我們，裘達。希歐蕊的計畫是什麼？她會對卡恩和阿耶尼做什麼？」

「我不知道，」裘達說，「沒有同兆，我們怎麼跟他們作戰？」

尤依菈在裘達旁盤腿而坐，並把手臂放在裘達的肩膀上。

泰菲力凝視著風景，「我們將為雅亞建立一個超越時代的紀念碑。她的力量，她的成就，她的奇跡不會被遺忘。西瓦將成為朝聖之地。」

裘達只是搖了搖頭。

「我會陪著他的。」尤依菈說。

石頭從西瓦紅色沙灘上拔地而起，形成了白色金字塔的排列，被盤旋在半空中永不熄滅的火焰圍繞著。這個咒語是裘達自己施下的，在適當的光線下，當西瓦的風吹到它時，火焰就像一個女人轉過頭去隱藏她的笑意，蒼白的秀髮流進虛無。

達妮莎、拉妲和梅黎婭都回到了自己的家園，讓他們摧毀的部隊可以恢復元氣，為不可避免的非瑞克西亞回歸招募更多的部隊做準備。裘達, 泰菲力和尤依菈留下來建造了這個：雅亞的紀念碑。

泰菲力會想念她的。

「雅亞和我是在她 … 」裘達捏了捏鼻樑，閉上了眼睛，好像是為了掩蓋眼中的光亮。他吞嚥了一下，「多明納里亞失去了一個法師—王國失去了—我失去了—我很抱歉。」

尤依菈把手放在裘達的肩膀上，裘達靠在那種熟悉感上。

「我從沒想過我必須這樣做。」裘達最後說。

泰菲力清了清嗓子，沒有說話。他只是搖了搖頭，無法用語言表達他是多麼想念她的智慧，懷念她在如此嚴肅的任務中所帶來的幽默。雅亞在拯救一個時空時，往往都會打趣一番。他腦海中充滿了她在其中一座石制金字塔裡的深刻記憶：她教茜卓的耐心，她在說一些非常傷人的話之前如何微笑，以及他們是如何相遇的。他永遠不會忘記在賽費爾的那一天，他誤以為她是廚師，向她要了一個煎蛋。她咧著嘴笑著走到櫃檯後面，用手指輕彈了一下，點燃了所有的爐子——這讓真正的攤主大為吃驚。「你要加點酸辣醬嗎？」他永遠不會忘記她。

泰菲力繞著紀念碑走了一圈。汗水在他的皮膚上冒了出來，他擦去了額頭上的汗珠，停下來觸摸他們留給卡恩的空金字塔，讓卡恩灌輸他對雅亞的記憶，如果他─不，一旦回來。

泰菲力挺直了肩膀。莎希莉在一段表示敬意的距離外等待，她的珠寶色調的衣服在風中閃爍，金色的裝飾物閃爍著，她的棕色皮膚發亮，黑色頭髮滑落。當他點頭示意，我準備好了，她轉身，他們一起離開了。

當泰菲力穿過鐵閘門時，他不得不抑制住一陣戰慄。他們已經到了—克撒的塔樓。這不僅僅是散發著前幾夜寒器的破舊石板，他從沒想過他會再踏進這個地方。

莎希莉帶他來到一個古老的桶形穹頂大廳，它的屋頂仍然完好無損，很好地保護了它不受陽光的傷害。她把一隻手放在她的裝置上，泰菲力會用它來增強他的魔法力量和精准度。他並不急於爬進去：它的平臺、皮帶和電線，就像在地牢裡找到的招供裝置，而不是用來增強鵬洛客天賦的魔法物品。

雖然卡恩在喀洛斯洞窟中發現的陶板已經丟失，但他的圖畫卻沒有丟失。雅亞在拿取同兆同時拿了它們。但與同兆不同的是，這些畫一直留在雅亞的身上，藏在她衣服的一個秘密口袋裡

莎希莉還不能確定它們是如何描述同兆的工作原理的。唯獨卡恩有弄清楚這一點。但她已經能夠確定同兆何時被發射，並製作了一個完美的複製品。

所以，這就是現在泰菲力的任務：回到何時，學習卡恩已經確定的內容：如何啟動它？

「祝你好運，泰菲力，」莎希莉說。「為了我們所有人。」

他強迫自己放鬆。一隻棕色的小鳴鳥棲息在一扇拱形窗戶上，然後落到地板上，在灰塵中沐浴。卡恩應該知道它的種類和習性。

為了拯救他的家，為了拯救多重宇宙，泰菲力會做一件他發誓永遠不會做的事：穿越時間本身。

時空渡橋上的紅燈熄滅了，卡恩從回蕩在黑暗中的鳴叫聲中得知，他站在一個巨大的洞穴裡。他能感覺到礦藏的存在，頭頂上石英鐘乳石的重量，還能聞到冰冷潮濕的石頭的味道。他覺得不舒服─錯誤，彷彿穿越黑暗虛空的湍流給他的金屬表面塗上了一層不潔的薄膜。他跪了下來，崩潰的身軀因為魔力鑽探機上的戰鬥仍然疼痛難忍。他希望其他人，裘達, 尤依菈, 泰菲力，比他過得好，雅亞 . . . 不，最好不要想這些，直到他可以哀悼為止。

白光突然爆發，淹沒了他的感官，嘰嘰喳喳的鳴叫聲停止了。

艾蕾儂站在他面前，容光煥發，如星星般閃耀。她那瘦長的四肢有昆蟲的精緻，她那長臉有節肢動物的美。即使她朝他的方向卑微地鞠了一躬，她的微笑仍有種洋洋自得。

「歡迎，父親。」艾蕾儂的聲音是沙啞而悅耳的女低音，「歡迎回家。」

卡恩四處尋找阿耶尼和希歐蕊。他曾看到時空渡橋吞沒了魔判官和他完化的朋友，但沒有看到他們在這裡的跡象。它一定是把它們放在了別的地方。只有他和艾蕾儂站在這高原上，堆積如山的白瓷砂。在高原下面，類昆蟲非瑞克西亞人在閃閃發光的白金物質中沸騰。

艾蕾儂抓住他的下巴，把他注意力拉回到她身上。「你離開的時間太長了，」她低聲說，「我們很想你。你值得分享即將到來的榮耀。」

卡恩試圖站起來，但發現他的腿動不了。他試圖召喚他的火花，把自己送到某個地方，任何地方，但他太殘破了，太累了。艾蕾儂的爪子戳進他的金屬臉頰，將頭轉邊。他的脖子甚至對這種運動也感到不適，關節摩擦在一起—然後他看到了它。一棵矮小的小樹苗從瓷砂中生長出來。那多枝而精緻的樹枝，使他想起了，他在群山之間的林線上，看到的那些小樹。它蒼白的四肢閃著彩虹般的光澤。油珠像花蕾一樣掛在它的嫩枝上。

即使現在，在這個地獄裡，在怪物的包圍中，他還是忍不住對那棵樹有一種柔情。一個活生生的個體，為了活下來，與所有的困難做鬥爭。「這是什麼？」

艾蕾儂俯視著他，她納一排排的牙齒張成了嘲諷的口型，「這是偉大事業的開始，父親。它是一切的開始。」