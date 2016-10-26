它們終於來了！五個耀眼、嶄新的魔法風雲會 指揮官 套牌，每個套牌裡都有專屬於它的四色（沒錯，一、二、三、四色）指揮官！我不知道你們覺得如何，我可是超想得到這些傢伙呢。而且不只是指揮官─每副套牌裡都具有許多全新、有趣，並且強大的卡牌，包括額外三張全新的雙色傳奇角色。對於那些持續追蹤卡牌風味的沃索們（Vorthoses）而言，這就是五副各具有四個全新傳奇角色的套牌，總計有20位來自多重宇宙的傳奇角色們。有些角色你們是第一次看到，而其他則是首次具有他們自己的卡牌。

所以你現在或許正在想著：這些令人敬畏並且值得被收錄在一副指揮官套牌裡的傳奇是誰呢？好吧，其實我們已經撰寫了全部20位角色的簡介。你可以在套牌內附的插頁上找到這些簡介，但我們也想在這裡與你們分享。這給了我們很好的藉口來向你們展示一流的畫作，而且還有一張特別的預覽卡喔。慢慢享受吧！

邁勒提斯的庫瑙斯與提羅

「堅定聯合」套牌的指揮官

Willian Murai 作畫

在古老的時代裡，在一個將於某日成為塞洛斯最大城邦的地區裡的人類正被暴君亞諾瑪寇斯，不朽統領，所統治。幾世代以來並未加以遏阻，他的權力隨著他創建的強大帝國而增長。庫瑙斯與提羅，因他們對彼此以及對自由的愛而結合，挺身對抗他。人們與他們結盟，於是亞諾瑪寇斯被打敗了。身為自由與啟蒙的信標，邁勒提斯城邦建造於亞諾瑪寇斯帝國的遺跡上，而它的人民也選擇庫瑙斯與提羅成為它的守護者。

「堅定聯合」套牌裡的其他傳奇生物：

死靈煉金術士盧德維

Aaron Miller 作畫

在他位於涅非利亞的偏遠實驗室中，盧德維確立了自己身為最多產的可怕傳統實踐者的地位：將死者那些復生的組織拼湊成許多怪物。盧德維的獨特之處在於他所著迷之物超越了血肉與生命的神祕─盧德維醉心於心靈上的微妙差異。研究由他的創造物所激起的恐懼使他獲得極大的樂趣。

盧德維佳作寇姆

Aaron Miller 作畫

自從創造了寇姆，死靈煉金術士盧德維花了將近十年的時間試圖複製那非凡的天才之作。寇姆以電流膜翼飛行，而靜電爆裂以及它其中一顆駭人頭顱的咯笑聲則預告著他的到來。身為塞賀區屋頂上常見的景象，寇姆那可怕的存在已使得它的創造者成為海岸城鎮住民之間的通緝犯。

傑姆拉的西達將軍剛多

Ryan Alexander Lee 作畫

在他位於多明納里亞時空的傑拉姆家園，西達將軍剛多是一位幻象戰爭期間的領導者。身為一個技藝高超的騎士以及專業馬術師，剛多看似總會出現在戰役裡最關鍵的一刻。剛多養育了兩個兒子─瓦爾，他的親生血脈，以及傑拉爾德卡帕軒，一位被他收養並具有英勇命運的難民。不幸地，嫉妒與痛苦吞噬了瓦爾，而剛多也死於他的親生兒子之手。

渦心法師依吉

「亂能翻湧」套牌的指揮官

Karl Kopinski 作畫

一個來自阿拉若格利極斷片的食人魔， 依吉是其中一位遭受不穩定突變折磨的怪身，且此突變更威脅著要粉碎他的心靈。雖然他是個法師，但卻沒有魔法能夠緩解他的詛咒，而依吉也勉強接受了自己的命運。當格利極在被稱為聚流的跨時空現象裡撞上其他四個斷片時，阿拉若那原本破碎的時空又再次變得完整。來自班特的騎士把依吉趕入渦心，那是一個位於這座時空中心又動盪不安的純粹魔法力風暴。渦心那變幻莫測的力量穩定了他的突變，並使依吉成為他自身混亂的通聯。

「亂能翻湧」套牌裡的其他傳奇生物：

克羅芬斯眷寵庫黛勒

庫黛勒擔任克羅芬斯的主要先知，也就是塞洛斯天際與神祕事物的謎樣神明。對庫黛勒來說，沒有什麼美德會比搜尋並面對真相還重要。從她位於世界邊緣的克羅芬斯殿堂裡的座位上，庫黛勒曾見過那些會使次等凡人心靈崩解的真相。克羅芬斯親自向庫黛勒揭露了神明真正的本質以及塞洛斯在多重宇宙中的處境，這是一個她永遠也無法從腦海裡抹除的景象。

屈東英雄薩拉希洛斯

Josu Hernaiz 作畫

薩拉希洛斯是個屈東，也是少數幾位與人類一同生活在邁勒提斯城邦的遼闊海岸上的屈東之一。相信自己擁有海神塔薩的神聖認可，薩拉希洛斯已離開他的家鄉並開始一場朝聖之旅，前去探索位於世界邊緣的海洋深處。他宣稱自己已在最近一次的探險中造訪了傳奇的歐蘭廷城邦遺跡，不過很少人相信他。

砸瓶女漢子

Deruchenko Alexander 作畫

韃契的居民非常熟悉龍炎的毀滅力量，而砸瓶女漢子，一位來自寇安甘族的鬼怪，也不例外。既性急又無畏，她這輩子都在處理─與拋砸─一瓶瓶如此危險的物質。在另一條時間軸裡，有著另一個名字，鵬洛客薩坎沃將她視為一位族人以及朋友。

剛毅的撒姬亞

「明顯敵意」套牌的指揮官

Greg Opalinski 作畫

一群橫渡海洋而來的軍隊侵略了她的村落，而撒姬亞便是這場大屠殺裡的唯一倖存者。她族人的戰士傳統要求戰場倖存者們為戰死者豎立一座石碑─撒姬亞花了將近十年辛苦地獨自完成這項任務。隨著她勞苦工作的消息在她的同族人之間傳開，數以千計的戰士們跋涉前來觀看撒姬亞將最後一塊石頭放在這座反抗符號上。紀念碑已完成，她的心靈由哀悼轉為復仇。手裡握著斧頭，背後跟著軍隊，撒姬亞將戰爭帶往了敵人門前。

「明顯敵意」套牌裡的其他傳奇生物：

織命使堤漠娜

Winona Nelson 作畫

織命使堤漠娜是塞洛斯少數幾位精通命運魔法的凡人之一。她曾任職於邁勒提斯的智兵團，該組織的成員以透過戰術而非武力來左右戰場局勢而自豪。一段充滿勝利的人生因一場戰車意外而被迫中止，也使她目盲。身為一位織命使，堤漠娜小心翼翼地盤繞著命運的束縷；隨著她的陰謀逐漸展開，一束束絲線也在她的指尖下振動不已。

護魂使剌活斯

Zezhou Chen 作畫

身為渡亡神雅睿歐斯的先知，剌活斯知道生命稍縱即逝的本質。即便如此，看著他摯愛的人在戰場中凋亡仍讓他感到難以承受，於是他便與神明達成一個協議。剌活斯誓言要幫助雅睿歐斯引導亡者前往冥界，以換取能夠與他死去的愛人每年一次的會面。在等待的期間，剌活斯密謀要拯救她離開並且暗中違抗了雅睿歐斯，護送受他監管的亡者們重返陽間。

沃血塔娜

Magali Villeneuve 作畫

當地人低語著有個森林的精靈，她對於旅人的血腥渴望永無止境。如果可能的話，搜尋隊伍皆空手而回，胡言亂語著被鮮血浸濕的土壤。他們說的其實是塔娜，一個從小就被遺棄在森林裡的妖精。基於不明原因，一莢的真菌腐生物接納並保護她免受蠻荒的侵害。塔娜已長成一位野性遊掠者，並惡毒地獵捕不速之客以餵養她的腐生物看護者。

魔判官之聲亞崔夏

「孕育死亡」套牌的指揮官

Victor Adame Minguez 作畫

亞崔夏代表了非瑞克西亞征服秘羅地的最終勝利。曾經是一個對抗非瑞克西亞腐化的秘羅天使，她在獨自守護一場秘羅軍的撤退行動時被逮捕。魔判官艾蕾儂以非瑞克西亞完化這份蒙福大禮來表揚她的堅忍不拔，同時也邀請了其他魔判官們獻出他們的祝福。窪巴司回絕了，但金吉塔廈、希歐蕊，以及弗霖凱全都同意與艾蕾儂合作，於是亞崔夏便誕生了─對非瑞克西亞那奇異的目的來說是一種震攝人心的證明。

「孕育死亡」套牌裡的其他傳奇生物：

僭位之徒依夸希迪奇

Josu Hernaiz 作畫

在韃契的部落之中，蘇勒台最為推崇無情這項品德，並以殘忍與欺瞞聞名於世。歷史可證，欺瞞更勝於殘忍。蘇勒台最後一任可汗塔西格的統治因他的那伽參謀依夸希迪奇而中斷，將他出賣給了龍王席穆嘉。席穆嘉則任命依夸擔任他的第一位龍語者以獎勵她的叛節。

阿布贊末代可汗蕾翰

Chris Rallis 作畫

一千多年前，蕾翰看著阿布贊可汗臣服於龍王卓茉卡麾下。那樣的懇求行徑代表著阿布贊部落的終局，但蕾翰卻拒絕向一條龍下跪。憑藉著自己的努力成為一位才華洋溢的軍事指揮官，蕾翰集結了她破碎部落的殘餘族人並成為它最後的可汗。在可汗衰亡期間，那場對抗群龍的戰爭裡，蕾翰因保護她的可汗伙伴們而陣亡。

歐祝泰族龍語者依謝

Zack Stella 作畫

依謝是一位古老睿智的韃契龍王歐祝泰的私人侍從。歐祝泰擁有許多傳令使並且不會過度依賴他們任何一位，但依謝多年的服侍卻替她贏得了相當程度的自主權與威權。依謝的話語充分體現了歐祝泰的權威，並且她也要求得到其自身部落的最高敬意。

乙金塑師布萊婭

「創造優勢」套牌的指揮官

Clint Cearley 作畫

阿拉若的艾斯波斷片受到其「崇高目標」的驅使，意圖以一種被灌注了乙太的合金，又稱乙金，來強化所有活物。由於無人能夠創造它，艾斯波人相信阿拉若的乙金供給是有限的，但布萊婭卻證明了他們是錯的。當她探索勇得時，布萊婭發現了紅石，一種不存在於艾斯波並且是製造乙金所必需的紅色石頭。為了證實她的成就，布萊婭將她大部分的身體都換成她自製的乙金。沒過多久，布萊婭發現來自勇得的狂野魔法已對她的心靈造成影響，也讓她獲得強大的新能力。

「創造優勢」套牌裡的其他傳奇生物：

擲索人婭奇麗

David Gaillet 作畫

婭奇麗曾率領著一隊贊迪卡的寇族，但在奧札奇殺了她的戰友之後她便開始獨自闖蕩。現在她利用自身的擲索專長來保護旅人們免受鎢拉莫的侵害。死亡無法攻其不備─婭奇麗相信準備與自立就是在一個充滿敵意的世界裡存活的關鍵，而且到目前為止它們都保全了她的性命。

粗魯牧人布斯陶

Anthony Palumbo 作畫

身為贊迪卡的居民，布斯陶曾經是個謙遜的遊牧人，主要以他那豐富多彩的驅策牛群方式而聞名。當奧札奇大軍在阿庫姆大陸上蔓延，並威脅著要殲滅他的商隊時，布斯組織了一群遊牧人反抗軍。在數十場戰役之後，只有他對於奧札奇那充滿創意的羞辱才能夠超越他抵禦它們的豐功偉業。

致知專家賽拉司雷恩

Joseph Meehan 作畫

在艾斯波的菁英之間，雷恩家族是最具有影響力的家族之一，而賽拉司則是他們的傳人。身為一位天才法師，賽拉司受訓加入致知會，那是個宣稱知曉乙金的本質並且知道如何創造更多這類珍貴金屬的法師團。賽拉司在會裡的地位迅速攀升，並且他被授予了史上首次製造的乙金心臟。