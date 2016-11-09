卡拉德許的核心是發明的精神。它是個擁抱進步、歡慶新事物，以及只要透過勤勞與智謀便可成就一切的樂觀時空。其實，這些都是迴盪於魔法風雲會遊戲本身的主題。每當你構組、暢玩一副新套牌，或者發現兩張卡是如何彼此相互作用時，你都會感受到發明的興奮感。那份發明的興奮感同時也是魔法風雲會的世界與故事團隊（亦稱創意團隊）所珍視之物，而這也就是我們渴望帶你參觀一圈團隊發明過程的原因之一，看我們如何從一點靈光乍現進展到一個完整的時空。以下就是卡拉德許誕生的故事。

團隊

易燃巨械|Daarken 作畫

龐大的計劃需要一群強大的頭腦。所以，在魔法風雲會中建造任何新世界的過程也需要很多不同類型的人以及許多步驟。卡拉德許的製作用上了來自威世智內外許多人的才華。在這場活動核心的是威世智的世界與故事團隊，它本身就兼備了美術與說故事的專家。

領導我們團隊的是世界與智慧財產權（IP）的主要設計師Jeremy Jarvis以及設計經理Jenna Helland與Colin Kawakami。接下來是團隊的美術專家，包括了藝術總監Cynthia Sheppard、Mark Winters、Dawn Murin；首席概念藝術家Sam Burley；平面設計師Liz Leo；以及概念畫家Tyler Jacobson（下方照片自左上至右下）。

最後是我們的故事專員Doug Beyer（帶領卡拉德許的故事）、Kelly Digges、Matt Knicl、Kimberly Kreines、Ari Levitch、Mel Li，以及James Wyatt（照片自左上至右下）。

世界與故事團隊在2012年開始攜手進行建造世界的漫長過程，而當時我們正在尋求茜卓的故鄉時空在魔法風雲會：起源中可能的樣貌。接下來的幾年，在更多的概念畫家、作家，以及顧問的協助下，這次的合作產生了卡拉德許時空的地點、發明，與居民。有很多事要進行，但我們為此擬定了一份計畫。

建造一個時空

組好了團隊，也是時候開始工作了。一般來說，每一個魔法風雲會的世界在它正式發行的幾年前就已開始成形。一開始它只是個簡單的標題（例如，「歌德式恐怖遇上宇宙恐怖」），然後便由魔法風雲會研發團隊考量並將其置放於我們龐大的故事線與遊戲模式中的適當環境裡。接下來，我們在一個稱為「探索設計」的階段中與負責該系列卡牌與機制的設計團隊共同合作。

探索設計

此階段起始於一個標題－這個世界的核心概念。從核心概念開始，我們探索彼此相關的比喻與點子。這個階段的目的是為了要替設計團隊提供靈感以讓他們進行他們自己的探索工作，測試一些粗略的概念以讓我們知道可以如何表現設計團隊為該環境卡牌所提出的規則機制。

對卡拉德許而言，我們的起始標題是「樂觀的蒸汽龐克」。至此我們知道設計團隊想要透過神器來表達發明的主題，而且他們交給我們的主要機制是能量。其中一個最初湧現的靈感便是使用印度那明亮、耀眼的色彩以及文化靈感。我們喜愛這樣的彩色盤，那座世界的美麗，並且給了我們機會能夠探索魔法風雲會未曾探索過的地方。

卡拉德許建築內部與外部的概念畫│Sam Burley 作畫

接著我們考量了這個「蒸汽龐克」主題。蒸汽龐克總是關於嶄新又富有創意的發明以及感到興奮不已並即將創新突破的人們。同樣地，我們希望我們世界的人們都是對未來滿懷希望的天才發明家。

我們一開始進行的事項之一就是對於外觀的視覺探索。我們想要把它重塑為某種專屬於這個世界的東西。我們的概念畫家從珠寶的靈感開始著手，並發現裡面有個能讓我們發揮的空間，使這個部分成為我們自己的美感，只屬於這個正由我們所創造並以印度為靈感來源的新卡拉德許。我們喜愛眼中所見的那些周密、美麗的技藝以及它是如何展現出最精緻複雜的物件與設計。這些將會是完全由這裡的發明家所製造的神器，而非像在秘羅地那樣與有機物質結合。相反地，在卡拉德許的神器，像是振翼機、機械獸，以及組構體，將會成為居民日常生活的一部分（「科技，而非生物」）。

卡拉德許人設計與圖樣的概念畫│Cynthia Sheppard 作畫

但蒸汽龐克這個類別也蘊含了煤煙與污垢，而且我們並不想要一個灰暗、陰鬱的世界來喚起工業革命或即將先行於卡拉德許的依尼翠環境的樣貌。相反地，我們正在尋找那些由與這個世界本身緊密結合的潔淨藝術與能量所形塑的發明。我們必需找到一種能讓這個世界維持潔淨與明亮的能量。那就是我們決定使用乙太的時候。乙太與存在於時空之間空間裡的魔法能量是相同的物質。不過，它在卡拉德許卻更為濃縮並充斥於整個時空的環境中。不像工業革命的煤塊與煤煙，乙太是一種賦予生命的來源並灌注於自然世界裡，從彎身以更靠近它的樹木到反應了它那旋繞模式的山脈與動物。

採集乙太的概念畫│Sam Burley 作畫

海島概念畫│Sam Burley 作畫

寫前準備

在探索設計之後，我們的下一步便是將探索概念的赤裸骨架賦予血肉，而這最後也將成為用來指導我們的畫家與外部作家的世界與故事指南。在過程裡的這個部分我們會決定主題、生物種類∕種族，以及∕或者存在於每個世界上的陣營。我們在這個階段的主要目標是決定這裡會有什麼生物，我們會在這裡見到什麼地點，以及使用乙太與歷史的點子。雖然在這個時候我們沒有許多視覺資料，但寫前準備將會建議我們有什麼是可能與不可能見到的，因此我們便能夠提供將於下個階段加入的概念畫家們一份清楚的指南（「概念推進」）。

對於卡拉德許，我們採用了一種獨特的方法－我們從「發明家的世界」與「乙太」的概念開始，並想像這份概念將如何以五步驟的「發明循環」模式存在於魔法風雲會的五種顏色中。它從啟迪開始，然後是創新、建造、解放，與回收，最後又重新輪迴。這提供了每種顏色一個主題以及其相關的種族：

啟迪者妖精（以綠色為中心） 與他們四周的世界產生連結並與乙太以及它影響自然世界的方式深度調和。

與他們四周的世界產生連結並與乙太以及它影響自然世界的方式深度調和。 創新者維多肯（以藍色為中心） 與深度的理論工作有關。他們既小心謹慎又注重細節，他們以重述與改良為樂。

與深度的理論工作有關。他們既小心謹慎又注重細節，他們以重述與改良為樂。 建造者矮人（以白色為中心） 是卡拉德許的雙手和肌肉。我們等了一段時間才讓矮人以一種令人興奮的方式重現，不同於我們之前曾見過的山居紅色生物。他們隨身攜帶工具，並總會有正確的工具幹活。

是卡拉德許的雙手和肌肉。我們等了一段時間才讓矮人以一種令人興奮的方式重現，不同於我們之前曾見過的山居紅色生物。他們隨身攜帶工具，並總會有正確的工具幹活。 解放者怪靈（以紅色為中心） 是與浣熊差不多大小的生物，對乙太有著難以克制的渴望。這些生物相當樂於扮演將能量從這些曾經利用它的發明中奪走的角色，儘管其他卡拉德許人並非總是樂於接納牠們。

是與浣熊差不多大小的生物，對乙太有著難以克制的渴望。這些生物相當樂於扮演將能量從這些曾經利用它的發明中奪走的角色，儘管其他卡拉德許人並非總是樂於接納牠們。 回收者乙太種（以黑色為中心）是一種全新的元素種族，自乙太精鍊過程中自然誕生的副產物。既然乙太精鍊過程與卡拉德許的城市有著直接的關聯，乙太種便是以城市生活消遣為樂的典型都市人，享受著他們短暫人生的每一刻。

概念推進

當寫前準備完成時，藝術總監們會讓概念畫家將這些構想轉化為這座時空的視覺外觀。在幾個禮拜期間，這些概念畫家畫出並修改了數百張圖，探索這個世界每一個面相的外觀與感覺。

於概念推進期間的藝術審查。

卡拉德許聚集了概念畫家裡的明星團隊，包括Sam Burley、Steven Belledin、Chris Rahn、Cynthia Sheppard、Daarken、Tyler Jacobson，以及Kieran Yanner。他們的作品製作了我們對於生物、裝置、服裝、武器，與建築的第一份影像，並創造了關於這座時空的統一外觀與感覺。在經過幾輪的討論與修改之後，這些影像將會成為被使用於世界指南的下一個步驟裡的視覺材料。

發明家博覽會概念畫│Cynthia Sheppard 作畫

Jonas De Ro 作畫

諮詢

既然我們正在使用的靈感來自一份活生生的文化，我們決定採用一種不同的方式，這也與我們對待靈感源自遠古神話的方式不同，例如塞洛斯。此外，設計團隊的神器中心主題將我們帶往一個更具有未來感的蒸汽龐克時空，而非著眼於來自過去的靈感。

為了要幫助我們更尊重並小心地處理我們的文化參考，我們得到來自威世智的一群印度同僚團隊的協助，包括了Jisi Kottakuzhiyil、Sandeep Kedlaya、Narayanan Raghunathan、Sathish Ramamurthy、Basha Mohideen，以及Trinadh Nemaniat。在他們於過程中許多階段裡的引導下，我們雕琢了這個世界的多個面相－從一張平原基本地裡的原野外觀到這座時空中種族的視覺資料與名字的音素－試著要在卡拉德許中反映出源自印度的靈感。他們一路監督我們在概念推進裡的進展，一直到審查出現在卡牌系列中的圖畫。他們讓我們知道他們認為有哪些部分是令人興奮的，以及哪些是需要避免的重點。他們將我們導向他們認為製甲藝評審中的斑斕犀牛座騎所融合的印度北部與西部的有趣元素，並要我們不去使用具有強烈宗教意涵的色彩或形狀，包括番紅花色的長袍或建築物中的綠色圓頂。

在參考這些真實世界的同時，我們也想藉由展示新設定中的印度人民、服裝、型態語言，以及顏色盤等各方面來融入奇幻元素，並且表現出設計團隊眼中的能量與神器系列機制。我們認為這是一個讓玩家在我們的遊戲裡看見自己的機會，並且能夠讓我們將他們傳送到一個奇幻世界那嶄新刺激的新面貌。

世界指南

有了寫前準備和來自概念推進的視覺資料，現在團隊具有足夠的材料來更深入地創造這個世界的細節－從它的文化與角色到地點與地標。對卡拉德許來說，這就是吉拉波市獲得它的鄰居（充滿生機的綠環區、博默港口區、風雅的焊錮區）以及角色（大膽駕手德珀拉、狡詐的共提、天才乙太科學家列施蜜，以及名仕工程師莎希莉Saheeli）的時候了。

所有的材料都被編輯整彙成一份單一的文件，囊括了彼此搭配支援的畫作與文字：世界指南。你能夠在這篇文章裡看見一些來自世界指南中的作品，而在我們即將發行的魔法風雲會畫集－卡拉德許中將會看到更多。完成的世界指南被交給每一位參與環境中卡牌製作的畫家、作家、設計師，與開發者，以提供他們對於所委託作品的藝術與故事參考。

除了製作世界指南，這也是團隊決定此環境故事主要里程碑的階段。你或許已經注意到這個系列的特色「故事焦點」卡，代表出現於該系列中的一些最重要的場景，並且同時出現在單一卡牌上以及魔法對決的單一玩家模式中。你可以在卡拉德許故事專頁上看見目前所有的故事焦點卡以及我們為了搭配它們所撰寫的故事。

委託

當我們還在建構世界指南的時候，設計團隊即將完成他們在這個系列的工作，而開發團隊正在決定將會出現在卡牌上的規則敘述。此刻，世界與故事團隊將決定該在卡圖框裡安插哪張最能夠代表卡牌中的世界的畫作；我們詳細寫出卡牌概念以將這些構想傳達給畫家們。這些成批的卡牌概念被委託給個別的畫家（有很多都不是威世智的員工），你也能夠在每一張卡牌的左下角看見這些畫家的名字。伴隨著每一個概念，我們都會附上世界指南以讓畫家們得到靈感，同時也幫助他們與其他畫家進行協調。一旦這些概念交付委託之後，每個作品從草圖到成品都會受到世界與故事團隊的審查，以確保它與其他作品以及該卡牌的機制相符。

讓我們來看一個例子吧！這是Steve Belledin的毀壞作品的卡牌概念。你可以看見頁數指出了在世界指南中關於概念畫的參考資料，而我們也將此段敘述與Steve的最終畫作一起展示如下。

背景：卡拉德許

顏色：紅色生物

位置：任一卡拉德許都會區

行為：顯示一個怪靈（第71-73頁）破壞了一架複雜、曾經美麗的振翼機（第88頁）。怪靈的爪子已穿透振翼機的底盤，而牠的口鼻與腹部因吞嚥內部的乙太而呈現些許藍色。或許牠抬起頭看著我們，就像在說「噢，你想咬一口嗎？」

焦點：怪靈

氛圍：具毀滅性卻又無辜

怪靈概念畫│Steven Belledin 作畫

這裡還有些其他的卡拉德許生物，從他們的概念畫到他們的最終畫作。

乙太種概念畫│ Daarken 作畫

矮人概念畫│Cynthia Sheppard 作畫

當眾多概念正被委託給畫家時，我們也開始與另一組作家團隊合作，以協助我們製作出現在卡牌上的風味敘述與名稱。

我們的卡拉德許風味敘述團隊包括了老將Ben Alexander、MJ Scott、Corey Elkins、James Pianka、Josh Frankel，以及Ben Placzek，加上威世智內部員工Mark Price、Tim Aten、Alison Luhrs，以及Michael Yichao。有了他們和我們正規故事團隊所創造的風味敘述，我們便能夠將卡牌畫作與規則在少數幾個簡要的文字內緊密交織成某種連貫、充滿風味，並且難忘的成品。（對任何因推特的140個字母上限而倍感挫折的人來說，你知道這絕非易事。）

最後，委託階段也差不多發生於我們需要在這個系列裡加入某些特定圖像元素的時候。我們希望這些圖像能幫助玩家們辨認出卡拉德許的一些新機制，包括能量的圖像、系列符號、這系列逸品發明與載具的特殊牌框，以及我們新的故事焦點卡的設計。這方面都交由威世智的平面設計師Liz Leo處理，在為我們的卡牌提供視覺語言上大有助益。

章節指南與故事寫作

正如世界指南被用來提供關於卡拉德許視覺圖樣的連貫感，我們也替魔法風雲會的故事製作了一份章節指南。這要回溯到當我們在撰寫世界指南並且規劃了故事的主要情節時，而且我們終於在接近這個卡牌系列製作完結的時候完成了它─雖然距離需要撰寫並繳交第一篇故事的時間點還有幾個月。我們利用這段期間來檢視角色開發、劇情步調，並與PAX以及該系列售前賽等活動做協調。

在它最終的形式裡，章節指南為魔法風雲會小說的作家們規劃了每週的故事，而這些作家是由世界與故事團隊的寫作專員以及詞語大師Nik Davidson、Chris L'Etoile、Alison Luhrs、Ken Troop，以及Michael Yichao所組成。在整個系列環境中，不同的作家會接手章節指南裡的故事，而其他團隊成員則負責審查他們的作品，並與那些即將在環境結束前幾週才會撰寫的故事進行統整連貫的工作。

每一篇卡拉德許的每週魔法風雲會故事條目起始於我們跨環境的故事章節指南。

呼。所以就這樣了－橫跨數年的卡拉德許時空創造過程，從世界與故事團隊和設計團隊之間的一場對話到出現在你手中卡牌上的圖案與文字。這一直都是一群作家、畫家、遊戲設計師，以及其他來自威世智內外並被灌注了乙太的發明家腦袋對這份工作的熱愛，而且我們很高興能夠在此分享一些促成它誕生的藍圖。

卡拉德許故事檔案庫

時空檔案：卡拉德許