今天我們將為你帶來更多關於卡拉德許的世界、歷史，以及居民的資訊。你們也能夠在卡拉德許玩家手冊裡找到這些資訊，並且繼續關注更多出現在 魔法風雲會畫集─卡拉德許中的故事與畫作，即將於一月跟大家見面。

燦爛輝煌的卡拉德許世界

卡拉德許的世界是個活生生的藝術。從生氣勃勃的天空到扭曲的樹木到動物們自身都充滿了力量，卡拉德許那光明的存在都要歸功於一種被稱為乙太的藍色神祕物質。乙太存在於多重宇宙裡的眾多時空中，但在卡拉德許它卻具有一種更容易被感知的特性：它能夠被看見、觸碰，甚至被吞噬。

卡拉德許的乙太

在卡拉德許，大部分的乙太以原始型態存在於乙太層的上游。在正確的條件下，這種耀眼的物質便會往下方竄流。當被乙太觸碰時，自然界也做出回應。樹幹形成水平的螺旋以儘可能地濾過強風中的能量。花朵盛開成圓桶狀以收集落下的乙太雨。山脈則佈滿了被強風捶入山壁的那些令人目眩的發光寶石。水道劃開陸地，反映了空中乙太浪潮那季節性的潮汐。

卡拉德許的野生動物也受到影響，被乙太那宛如磁鐵般的拉力所吸引。鳥群隨著它遷徙，魚群聚集在它四周，野獸彼此爭奪最富饒的沉積物，而怪靈則吞噬著經過濃縮、失去效應的乙太晶洞。某些生物像是飛鯨、龍獸，以及在高空飛翔的鳥類已演化出在這不穩定又富含能量的乙太層中生活的方式，終其一生沉浸於它的光輝裡並積聚它的魔法力量。

作為能量源的乙太

卡拉德許的人民非常清楚乙太的強大，但他們卻在過去的一個世紀裡才找出可靠的方法來收集並使用那份力量。六十年前，世界聞名的乙太學家阿瓦緹維亞破解了乙太密碼。由她研發的精煉過程將帶電又富含能量的乙太成分與它那不穩定又充滿活性的成份分離。這使人們能夠不必冒著生命與肢體的危險就能夠利用乙太的力量。

就在阿瓦緹維亞首次成功地精煉乙太過後的短短數個月內，卡拉德許最龐大的政府組織，又稱執政院，看見了確保所有人都能夠使用乙太力量的機會。執政院研發出量產與配給精煉乙太的方法。建立了安全的收集技術，委派飛船進行運輸，並架設乙太導管將精煉過的乙太直接輸送到家裡。

執政院樂觀其成的是，整座時空都能夠取得乙太的狀態造就了漸漸被人們所熟知的乙太興旺。卡拉德許的人民，大部分是發明家與工匠，現在都能夠獲取他們難以想像的力量。這是個狂熱發明、無限希望，以及奇異歡慶的時刻。直到今日，執政院仍持續鼓勵由乙太興旺所協助促成的樂觀與創意環境。在神祕的乙太力量作用下，卡拉德許是個能夠發生任何事，建造任何東西，並解決任何麻煩的世界。

亂匠活動

但就算是在看似完美的卡拉德許世界，還是有那些感到不滿的人。這個被稱作亂匠的派系相信執政院對大眾隱瞞了資訊與創新。他們認為藉由施行安全規範以及乙太配給額度，執政院正在侵犯他們的自由。並且他們將執政院的中央集權政策視為一種壓迫的手段。這些亂匠們違抗執政院以試圖回復他們自認為應得的獨立自主。

乙太循環

從偉大的乙太興旺開始，卡拉德許的工匠、工程師，以及建築師們都進入一種不眠不休的發明狂熱中。這也造就了這樣的一個世界：齒輪機械獸在街上行走，華麗的振翼機盤旋飛掠過市場，動物組構體扮演著謙遜的伙伴，還有壯觀的飛船翱翔於乙太層的最頂端。這每一樣發明都是一種固有的五階段發明過程的產物，又被稱作乙太循環。

啟迪─工匠們在大自然裡觀察到由乙太形塑的圖樣並從中得到關於新裝置的靈感。 創新─才華洋溢的發明家們琢磨改良該裝置的設計並將它帶往巧妙的新境界。 建造─在設計完成之後，辛勤工作的製造者們建造這件裝置，將乙太灌注於其中，並在它的整段使用期間進行修復與保養。 解放─當一件裝置已來到它的使用期限時，它會被拆解，而內部的蒸餾乙太便從發明物裡解放。 回收─最後，乙太與精煉的副產物合併，接著回歸至乙太層。

啟迪者，妖精

卡拉德許的妖精與自然以及科技和諧共存，只因為他們相信大自然為科技提供了靈感。在他們眼中，每一件神器都是自然律法與原則的展現。他們也能夠激勵其他人看見這一點，因此他們便與乙太循環裡的「啟迪」步驟相關。他們總是為一個主意提供了極為重要的火花。

創新者，維多肯

維多肯相信沒有一樣東西是完美的，而且不可能變得完美─他們因此而感到喜悅。維多肯把每一份不完美視為改進的機會。他們花了無數時間追求進步，因此他們與乙太循環裡的「創新」步驟相關。他們代表著天才的腦力激盪，下一個點子正好超越了目前可行的辦法，以及解決工程難題的聰明伎倆。

建造者，矮人

對矮人來說，只有經得起時間考驗的機器才更值得被稱讚。矮人自豪於他們創造物的品質，並且他們談論這些創造物的口吻就彷彿它們是他們的孩子。矮人是卡拉德許孜孜不倦的勞動者，並且他們象徵著乙太循環中「建造」的部份。他們強調技藝，重視一台機器的耐久度更勝於其創新。

解放者，怪靈

怪靈是頑強的食腐者，對於乙太有著貪得無厭的胃口。牠們聚集在乙太豐饒之處，並且肆無忌憚地闖入那發光的藍色物質供給處以大快朵頤。作為牠們那極為髒亂的進食所帶來的副作用，大部分的乙太都被釋放回到周遭的環境裡。因此怪靈體現了乙太循環中的「解放」步驟。牠們那至關重要的角色通常會被牠們餐點的前任所有者們低估。

回收者，乙太種

比起任何其他卡拉德許的種族，乙太種與乙太的連結方式更為密切：他們生於乙太，是一種源自乙太精煉過程的副產物。乙太種的狀態不停變動，總是轉變成能夠被循環回到乙太層裡的形態。乙太循環裡的「回收」步驟發生在一個乙太種的體內。那並不是一個漫長的過程。一個乙太種的壽命從數月到數年不等，而且也就是這種稍縱即逝的存在本質定義了他們。每一個沒有花在放縱享樂上的時刻都被視為一種浪費。他們帶著富含渲染力的蓬勃朝氣享受人生。

合成者，人類

人類並不像其他卡拉德許的種族天生便與乙太有所連結，但他們卻是第一個將乙太的多種特質視為一個循環的族群。他們放眼大局，而其他種族則專注於細項中。人類付出宏偉廣大的努力，看似不可能達成的目標都會使他們充滿活力。

發明家博覽會

在過去的半個世紀裡，卡拉德許已有數百數千種新裝置被發明。現在，執政院認為是時候讓這些最偉大的發明成為矚目的焦點了。是時候讓名聞天下與聲名狼藉的發明家們相互較勁、戰鬥，並誇耀以求勝。是時候舉辦發明家博覽會了！

整整一個月，博覽會場地將會涵蓋整個吉拉波市中心，也是卡拉德許的第一大城。發明家們的攤位將會沿著街道排列，鬥技場將會上演各種對決與競賽，而當代最聰明的頭腦們也即將登台。博覽會包羅萬象：飛船競賽、耀眼的新組構體附件、最新的交通工具，以及被稱為「展演」的發明比賽。所有卡拉德許的居民都受邀參加。

有超過一百種類別能夠讓發明家們報名參加，但只有五個主要類別才有機會贏得博覽會的最大獎。

Jonas De Ro 作畫

載具

飛船、空速機、貨車、賽車、駁船、飛車，甚至是篷車都將被登記為載具類別。載具的評鑑標準包括了設計上的新穎以及它們在賽道上的表現。競賽將會是最大鬥技場上的主要活動，而且門票在幾個月前就已售罄。

建築

許多被提交至建築類別的發明將包括建築物、鬥技場，以及發明家博覽會 本身的舞台。當建築師們的鬥技場被選取進入決賽、舞台被選為最受歡迎的展演，以及旅館被指定給最著名的評審與達官顯貴居住時，他們將備感榮幸。

乙太科學

或許受到執政院最多關注的類別就是乙太科學了。主審泰茲瑞親自號召在新式精煉方法、強化能量萃取 技術，以及物質傳輸的替代方式（傳送）領域中任何以及所有理論上的突破。關於這些發明與理論的登台展演肯定會非常有趣─而且並非全然只是空談。

武器

經過嚴密監管的武器展演將會對外公開，而武器性能將由執政院的專業人士來進行評比與判定。武器有多種類別，包括了遠程、私人防衛、乙太轟擊、載具附件，以及組構體附件。

動物組構體

雖然它可能不是最實用的類別，但動物組構體肯定是最受歡迎的類別之一。各個年齡層的支持者們將會成群結隊地湧向那廣大、互動式的棲息地，為了要觀察組構體們展現靈敏、速度與力氣等技藝以拔得頭籌。

發明家社群

發明家社群是卡拉德許生活的基石。從秘密的後院俱樂部到擁有數十位會員的多重分會組織，它們由彼此互助探索創造並且志同道合的發明家們所創建。它們都將派代表參與這場博覽會。

空行師聯盟

空行師聯盟是吉拉波最早創立，也最受尊崇的空行師社群。雖然在所有空行師之間存有某種程度的親屬關係，這個聯盟的儀式與傳統卻將他們與其他社群區隔開來，而且只有受到邀請才能入會。聯盟的所有成員都身穿繡有橘色花紋並飾以十翼螺旋槳徽章的綠色外套。

克羅空賽

「克羅即將現身」是一個小型卻惡名昭彰的空行師社群所使用的非正式座右銘，他們絕不錯過任何一場空中競速的機會。克羅空賽只有少數幾位成員，並且在他們之間只擁有三艘飛船。儘管如此，他們仍被視為吉拉波最具才能的駕手之一。

晶袖會

身為其中一個創造可穿戴式技藝的社群，晶袖會因專精於安裝在穿戴者手臂與雙手上的裝置而享有盛名。精袖會的成員主要是機械匠與鑄造廠工人，他們以共有的熱情製造為了解決特殊難題而設計的客製物件。

拆解手

拆解手們只為了一個原因而聚集：要讓他們的戰鬥機械獸彼此互鬥。雖然他們行事有點粗糙，但拆解手們卻出人意表地在設計上相當吹毛求疵，持續不斷地改良與調整他們的機械獸以獲得任何最大的優勢。比起單純的機械，這些機械獸更像是被視為職業拳擊手，有些甚至還在城市裡獲得了一定程度的名聲。

眾械會

如果建造一個機器需要用到一副放大鏡與鑷子的話，那麼眾械會的發明家們將會很有興趣。這個社群裡的那些充滿活力與熱情的成員們沉迷於微型神器的製作。對他們而言，小巧便象徵著精通。他們在卡拉德許製造最小型的機械獸與振翼機，以及那些需要用放大鏡觀賞的微型雕塑。

輾地盟

身為眾多因運動競賽而創立的社團之一，輾地盟調整並駕駛任何會翻滾、爬行，或走動的載具參賽。這個社群宣稱在吉拉波擁有幾間沿著逐欖賽道外緣分布的工作室，而它也是同屬性社群中獲獎最多的一個。

綠環區鑄生師

大部分卡拉德許的神器師都從自然型態中獲得靈感，而有些人竟試著要完全複製原物。綠環區鑄生師所建造的機械獸都是能夠在這座時空裡找到的生物的完美模型─但通常他們的規模也十分龐大。這些組構體就跟它們的野生版本一樣地移動著；緩慢踱步的犀牛，騰躍的駱駝，以及快跑的馬匹漫遊於吉拉波的街道上。

金旋師

金旋師是一群來自焊固區又喜怒無常的藝術家，他們專精於動態雕塑與浪客藝術，而他們也將其展示於街道上。他們公開展示自己那些獨特的作品以藉此公然反抗成規，利用乙太將金屬塑造成巨大的雕塑品，同時兼具了功能性與美感。金旋師喜愛他們手藝中所蘊含的美麗與危險，而且他們自豪地帶著被火焰與乙太灼傷的疤痕。

莎希莉萊伊

莎希莉萊伊被卡拉德許的人民視為當代最具有才華的金屬工匠。當她因自身的發明以及發展了許多獨特的絲金設計品而被歌頌時，她備受推崇的部分則是她那無與倫比的能力─能夠複製任何她所見過的生物。她的名聲響徹了故鄉城市吉拉波以外之處。許多鄉間的居民為了能夠親眼見到莎希莉最新的創造物而願意長途跋涉來到發明家博覽會，並且或許也能夠拿到這位名仕本人的親筆簽名。

莎希莉的能力遠超過大眾所知曉的範圍。她是一位鵬洛客，擁有指揮她眾多神器的強大魔法，能夠驅使它們聽命行事。她也能夠將看似無盡的金屬絲線任意交織成既可怕又美麗的創造物。她的許多設計品都是從她在多重宇宙裡的其他時空上見過的生物得到靈感。她既聰明又反應靈敏，擁有一份活潑、樂觀的個性。儘管她總是隨和，莎希莉並不會隱藏她的競爭精神，並且據說如果在卡拉德許─或是多重宇宙裡的任何一處─有任何人試圖阻礙她的話，她將會變得極為殘酷無情。

多溫班恩

高階執政院執行官多溫班恩 擁有能夠在任何系統或機械中非常清楚地發現缺點的能力，以驚人的準確度預測一個系統將會以何種方式以及在何時故障。但他真正的能力卻在於調整設計並修正它的瑕疵─或至少將它們修補至幾近完美的程度。多溫深信沒有任何事物都是完美的哲學，而且沒有任何一樣東西能夠變得完美。但執政院卻樂於接受那些幾近完美之物。在多溫的嚴格看管下，由執政院的裝置所造成的損害已極為罕見，而且經由他檢查的裝置尚未發生過需要召回的情形。他那使其他人安然無恙的天賦也就是執政院指派他負責視察博覽會的原因。

多溫非常嚴肅地看待他的工作。他已發現並緩和了數百個影響建築物結構完整性、展示台設計、賽道曲度，以及緞帶邊緣鋒利程度的危險因子。他甚至還實行一項幾近萬無一失的計畫來預防怪靈侵擾。但最近，他遭遇了由一位自稱亂匠的人所引起的意料外的威脅。幾乎已耗盡卡拉德許的每一項資源來對抗亂匠威脅，多溫別無選擇只好走出他的世界並向其他誓言保護與防衛的鵬洛客們求援：身為守護者的鵬洛客。

茜卓納拉

茜卓納拉是一位有自信、性情急躁的烈焰術士，她不計一切代價守護自由。既富有同情心又勇敢，茜卓受到自己的熱忱驅使而為她的信念奮鬥。她從她的父母那裡得到叛逆性格與火爆靈魂，並且她相信他們已在她小時候被殺害。她認為當自己加入這群被稱為守護者並誓言保護與防衛多重宇宙的鵬洛客們時，她會讓她的父母引以為傲。對茜卓而言，她的誓約代表著要確保在所有時空的所有人都不會受到壓迫，而她的父母總是期望在他們的故鄉時空卡拉德許的人們也能夠如此。

當茜卓聽聞鵬洛客多溫班恩講述卡拉德許人民的安全受到威脅時，她不假思索便立刻付諸行動。自從她的父母過世之後，這是她首次歸返故鄉。為了保護卡拉德許的人民，茜卓願意面對關於她過去的痛苦回憶。

妮莎瑞文

受到大地驅策、奉獻，並與之產生深刻的連結，妮莎瑞文是一位支配元素魔法的鵬洛客。當她的家園時空贊迪卡遭受威脅時，妮莎感覺到來自她世界的痛苦，就如同她自己的痛苦一樣。她想守護她那受困時空的強烈決心使她在多重宇宙的其他時空裡尋找援助，而和她一起從奧札奇手中拯救贊迪卡的鵬洛客們則讓她看見當一群志同道合的鵬洛客們攜手合作時所能成就之事。妮莎成為守護者的一員，立誓保護並防衛甚至是黑暗虛空裡最遙遠之處。對妮莎而言，她的誓約代表著捍衛每一個世界並且強烈地守護每個世界所孕育的生命。

當妮莎的朋友兼守護者成員伙伴茜卓納拉匆忙離開前往她的故鄉時空卡拉德許面對一場威脅時，妮莎也跟著前去提供協助。妮莎將此視為一個機會，儘管只是微薄之力，能夠回報茜卓在贊迪卡所提供她的協助。妮莎希望自己不會讓茜卓失望。

卡拉德許故事焦點

在卡拉德許的故事中有許多重要的時刻，但其中五個最關鍵的時刻─被稱作「故事焦點」─則被顯示在卡片上。你能夠在MTGStory.com的官方魔法風雲會故事裡閱讀到更多關於這些事件的情節。

發明家博覽會

在聽見鵬洛客多溫班恩提及卡拉德許的人民正面臨一份威脅後，茜卓納拉便急忙回到她的故鄉時空，而這也是她在點燃鵬洛客火花後首次返鄉。莉蓮娜維斯與她同行，不只是為了分散自己的注意力以及提供娛樂，同時也為了要幫助茜卓。她們來到雜亂廣闊的發明家博覽會，是個展示發明與創造物的場合。這裡就是多溫班恩預測亂匠襲擊之處，因此當茜卓與莉蓮娜看見一位身披斗篷又行跡可疑的人影時，她們便追著這個人穿過了博覽會場。

執政院緝捕

茜卓與莉蓮娜面對著她們的獵物，並揭露其身分為惡名昭彰的鵬洛客泰茲瑞。但就在她們能夠做出反應之前，她們發現泰茲瑞竟是博覽會的主審，而且他其實正在跟蹤他自己的獵物：琵雅納拉，茜卓的母親！茜卓與琵雅大為震驚；她們深信彼此早已在多年前被執政院殺害。但沒有時間進行感人的重逢了。泰茲瑞、多溫，以及執政院執法官逮捕了琵雅，指控她率領亂匠的威脅行動。妮莎，她對茜卓的關心也使她來到卡拉德許，阻止了茜卓在博覽會場上攻擊執政院軍隊。一定有更好的辦法來援救琵雅。

死鎖陷阱

認為泰茲瑞出現在卡拉德許可能代表著時空─或是跨時空─的威脅，莉蓮娜返回警告其他守護者成員。但茜卓已經等得不耐煩了；她必須拯救她的母親。她尋求一位家族老友，奧薇亞帕西理，的協助。帕西理夫人帶領茜卓與妮莎前往敦德會，她懷疑琵雅被關在這座執政院的秘密軍營中。但當她們抵達時，她們卻被巴羅逼入困境，也就是那位殺害茜卓父親並試圖處決茜卓的執政院隊長。當時茜卓逃脫並使他嚴重燒傷，他也為此而尋求報復。他將這些自稱的救援者們困在一間密室裡並且迅速地灌入毒氣。茜卓與妮莎不想時空旅行離開而讓帕西理夫人在這裡等死，但她們害怕自己可能已別無選擇。突然間，密室的門被打開了，一位猛烈進擊的獅族戰士前來拯救了她們：金鬃阿耶尼。

宿命對決

在她們逃脫之後，茜卓與妮莎和其他守護者們會面。他們聽聞泰茲瑞計畫在博覽會最後的盛大展演上與琵雅納拉進行一場對決。那將會是他們拯救琵雅的機會。雖然他們試著要在盛大展演中低調行事，但當泰茲瑞威脅琵雅時，他們卻無人能夠阻止茜卓闖入鬥技場。其他人在茜卓使用烈焰術對抗這位瘋狂金屬法師的同時於一旁支援她。正當他們認為已將泰茲瑞逼入困境時，他卻溜走了。其他鵬洛客們因他的逃跑而憤怒不已，但茜卓卻不在意。她的母親已經安全了。

即刻徵收

直到離開了鬥技場，守護者們才明白這場戲劇性對決全都是泰茲瑞計謀的一部分。當眾人把注意力集中在盛大展演上時，泰茲瑞在執政院裡的同夥便徵收了博覽會上所有的驚奇發明。現在泰茲瑞將自己和他的戰利品關在一起並開始建造某種裝置─一種讓守護者們深信就跟這位法師本身一樣惡毒的裝置。他們在此的工作尚未完成。現在他們有了一個新目標，並且他們拒絕讓泰茲瑞再次將他們玩弄於股掌之間。

卡拉德許故事檔案庫

鵬洛客檔案：多溫班恩

鵬洛客檔案：茜卓納拉

鵬洛客檔案：莎希莉萊伊

鵬洛客檔案：妮莎瑞文