前篇故事：暴君

高城的人民！

我在此莊嚴地通知你們，不朽國王布萊戈已不復存在。多年前他的死亡震驚了整個城市，而他持續存在的靈魂則帶給了我們所有人喜悅與寬慰。現在，他終於真正並且永遠地離開了。他漫長的統治已結束，而他的靈魂也終於獲得應得的永眠。

以他那慈善的智慧，我們已故的國王指定了一位繼承人，她將以意志與力量替他摯愛的城市帶來和平。身為他指定的繼承人，並經由神聖的柩護僧侶團認定為他唯一且真正的繼承者，我誓言維護帕蘭諾城的法律，維持城裡的秩序，並監督正義將會被迅速並且公正地執行。雖然我知道自己永遠也不配繼承一個對於這座城市的承諾已超脫了生命本身的男人，但我由衷希望，伴隨著柩護僧侶的祝福，我能夠帶領我們美麗的城市邁向一個繁榮的新時代。

權力的轉移總是不易，尤其當一個君王的統治如此無預警地終止時更是困難。即使是忠誠堅貞的皇冠奴僕們也可能覺得沒有足夠的能力依照服侍過往君主的規格來服侍新的君王。到目前為止，侍衛隊長的職位已被撤除。現在這座城市的士兵將直接聽命於我。無論她剩餘的人生還有多長，前任隊長已帶著來自我們美麗城市的感謝以及來自王室那能夠供養她餘生的慷慨退休金退休了。

在缺乏任何自然繼承人的情況下，布萊戈非常清楚地交代了該如何安排他的王位接班人。令人惋惜的是，並非國王所有的前任家臣都尊重他最終的希望。那些打算以此政權轉移作為反叛藉口的人們應該知道叛國罪，一向都是如此，將會遭到最嚴厲的懲罰，而效忠者將會有豐厚的賞賜。願幸運之神眷顧帕蘭諾城！

Art by Kieran Yanner

－由女王陛下，瑪切莎，黑薔薇，一世；議會主席，依法治國保證人，高城之唯一元首，帕蘭諾王座以及相關權利與特權之真正繼承人所頒佈