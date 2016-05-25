只差幾吋，砲彈就要打中他了。

發自喉嚨的哀嚎蓋過了他的耳鳴，砲彈以震耳欲聾的咆哮粉碎了前桅。穿過絕望船員們的驚慌，穿過腦裡的重擊和快速的心跳，博特依然堅持，這是他的機會。

穿越這一團混沌，在他前方有兩個海盜快速逼近了他的小船。他顫抖的手緊握住附近唯一的武器：筆記，來自無數的研讀。而六分儀上的小雕像，那是某位講師給他的獎賞，它抱著更偉大的事物即將來臨的希望。一切都是為了現在。

他把六分儀當作一個焦點般地朝外拿著，曲線和角度像是十字弓的視野般框住了海盜們。

深呼吸，一切都在控制中。說出來，清空－

「是撞艦者！」船長大喊道，她的頭髮上有著血漬，「難以停泊！準備－」

話聲突然中斷，她和幾個人消失在砲彈引發的煙霧之中，身邊的世界崩塌了。

別看那裡，抬頭看，看它。

他把自己的音量提高，壓過身邊的喧囂，從他的筆記說出一段力量聲明－練習、排練了 一千次的話語。

「阿許卡拉尼斯普魯…」他手中的焦點開始發出柔和的光芒，他的腎上腺素隨著每一個音節的完成而升高。「薩可馬畢諾斯可…」接下來一個手勢，就像是一個偉大的交響樂團指揮一樣。「卡胡嘎杜魯…」現在，決定。「塔那瑞！」

一瞬間，年輕人放出一道歪曲衝擊波，掃過水面，形成一道巨大的裂口，朝著敵船追蹤而去。他的雙眼睜大，帶著期待與劇烈的渴望，等待衝擊。

但很快地，當咒語快速飛去，它卻落空了，無力地打中海盜船的船身，是一次失敗。

一陣雙重砲聲從海盜那邊傳來－就像是鋼鐵與雷霆的心跳。沒多久，他就看到了：是兩顆以裂響能量連結起來的砲彈，像一把大刀似的在彼此周圍旋轉，速度快到他幾乎無法辨認。這是什麼樣的魔法？

它們以令人眩目的速度盤旋飛昇，像灼熱的細枝劈開桅桿。桅桿、套索，船員們被摔到船頭，穿過甲板，幾聲尖叫之後，終於停了下來。接下來的，只有薄霧與沈默。

而凱連博特，大師學徒與充滿抱負的菁英，凱爾許的杜奇之長子，師事大法師蓋沃斯，現在正雙膝跪地，徹底遭到擊敗。

一切靜了下來，就像大雪後的庭院一樣。

「你應該解決掉我的，鼠輩！」來自一個看不見的粗啞聲音。

從下方的甲板，穿過煙霧，一位老人現身，銀白色的鬍鬚遮住了他下巴上疤痕的一部份。博特曾經見過他，他注意到那金黑相間的外衣，曾經華美，如今已經老舊－在戰鬥中被撕裂。

他的名字是…恩西爾？沒錯，船法師，一個保管咒語技藝的水手，縫補布料與表面的傷痕。但這男人沾血和受傷的臉上並沒有任何表面上的東西。

恩西爾低聲罵著，斜眼看著那燒焦的濃霧，舉起一隻空著的手。隨著它後方吹起的風，他把手臂揮過浪潮。

海洋以動作與漣漪回應著，帶著與博特類似，但更強大、更自信的能量。奔馳的浪濤讓第一艘船垂直翻起，隨著一陣木材的相撞聲，它在浪潮中旋轉，撞上了它的兄弟。

兩個海盜急衝向前滅火。伯特可以聽見海盜們對著彼此吼叫，試著搞清楚這一切。

而恩西爾，花了一下子緩和呼吸。

「那會拖住他們，」他決定道，接著轉身告訴年輕人，「就是你！快點！」

博特離得很遠，話聲在濃霧中消散，老人一跛一跛地走過甲板，向他靠近。

「『快點』的意思是給我站起來，在我們沈船之前滾過來幫忙。」

「但船員－」

「現在，我們就是船員，只剩我們了。」

博特抬頭看，一時出了神。真的只剩下他們還活著嗎？

「我們得把船修好，這正是我們能做的事，任何讓我們可以呼吸到空氣而不是海洋的事情。」

「等一下，你要怎麼做？」

恩西爾從鼻樑上抹掉了一些血跡。

「用我的帥氣外表，開始工作吧。」

在甲板底下，麻繩纖維與焦油的刺鼻氣味充斥著博特的鼻腔。他施放咒語讓一把木槌與他連結在一起，那是他自己設計的複雜咒語，用來搞定船殼上的縫隙。

當焦黑肉身的恐怖飄在空氣之中，即將要打碎他的沈著之時，他感謝起了縫隙之間傳出的刺鼻氣味。海水就快要淹滿船艙，讓沈沒的屍身浮了起來。隨著每一次搖動，他們都無情地撞擊著艙壁。

「任務，」博特提醒著自己，「任務…」他重新恢復了咒語。

恩西爾很快地加入了他，扛起一把碎裂的木頭。

「我發現為什麼舵柄沒法用了，」老人說道。

「為什麼？」

「它消失了。」

博特臉色一沉。

年長的法師把木頭丟在一旁，關切著他的右側，就在臀部上方，他皺了皺眉。博特可以看到血從他上衣的老舊布料間滲了出來。

「你需不需要－？」

恩西爾搖了搖頭，「我很好，自作聰明的傢伙。他們終於露出了真面目，塔拉斯的面目，和驚奇。正因如此，我對他們那花俏武器的好奇心與關切得以永久得到滿足。」

老人往前走去，更近地觀察學徒的手藝。

「我們撐住這裡…」恩西爾指出房間牆上的一塊斑點。「…就可以把水隔開，那會為我們爭取時間，但有一個糟糕的問題，和一個更糟的問題。糟糕的問題我們已經在應付了，但更糟的…」

「是說海盜嗎？你用手上的浪潮趕跑的那些，我以為你只是個－」

「只是個低下的船法師？你那純樸的學前訓練是那樣教你的？」

博特瞇起雙眼，「你怎麼知道的？」

「你預定了前往香料群島的航程，而且付了過高的價錢。無疑地有著貴族家庭的驕傲，但這樣的人沒理由踏足這片水域，除非你想要去陶拉里亞西境，去那裡的學院。聲望很高啊，恭喜。」

年輕人稍微有點動怒，「所以你聽過那裡。」

老法師朝著右手的金印指環點點頭，上面有全視之眼的標誌。

「畢業的最高榮譽。」

「而你最後落得這副田地？」

恩西爾拿起了一把小鐵鏟，用末端把博特腳下的縫隙填上，並將它延伸到咒語漏失的地方。

「小夥子，用這把爛木槌吧，你把事情變得太複雜了。」

博特撿起工具，開始把新的焦油塗上。

「你以為我會害怕一點小工作？」他沿著船板填料，響應著恩西爾的移動。「你不知道我放棄了什麼，我花了好幾年的時間向我們這時代最睿智的人們學習，我有計畫，而裡面並不包括最後成為海底 骷髏的部分。」

「計畫…」恩西爾停下來思考了一會，接著繼續向前。「我已經觀察你幾週了，還有你的書和筆記…」

「沒錯，」博特斷言道，帶著自尊。「書本與筆記，通往偉大的道路，與磚塊和灰泥一樣真實。那就是為什麼學院讓我入學的原因。」

「你會在那裡學到什麼？」

「一切：變形術、控制術、幻象…」

「控制術就是幻象。」

年輕人把視線從艙板轉開，直直看著恩西爾。

「你什麼意思？」

「博特…」老人開始說道，徐徐的移動，提醒著年輕的學徒，自己從來沒對這位船法師自我介紹過－或是任何船員。「那是我所要做的所有事，控制結果，控制結局，我以學院的畢業生離開，認為自己會是個偉大的大師，並且找到我的命運－把握我的命運。但這些抱負、這些精通，在真實智慧的面前？就像是試著不讓海浪打上海灘一樣。」

如果恩西爾眼中有任何後悔的話，他肯定藏得很好，繼續填補船身的裂縫。

「在這裡，我學會了平息自己對力量和榮耀的渴望，把我自己看作一個渠道、一個管理比我更偉大事物的人，一個監護人。」他握住自己的小鏟子，塗上黑色的焦油，強調這個想法。「而我學到了你可以了解某個事物的核心，而不用迷上它。」

突然間，遠方的爆炸聲響徹船艙，讓這門課嘎然而止。恩西爾把手上的小鏟子給丟在地上。

「上面，就是現在。」

兩位法師出現，斜眼看著發光的太陽。海盜們已經脫困，現在已經接近到射程之內了－而且有其他人加入了他們。

「水面上的四艘帆船，」恩西爾說道，他轉身面向落下的桅桿，一團被撕壞的船帆和繩索被強風吹動。「還有被單，那就是我害怕的，我們正在被吹向東邊。」

「但那會讓我們遠離海盜，對吧？」

另一道大砲的衝擊在右舷爆炸，這次更近了，迴響蔓延整個甲板。年老法師從碎石中抽出一把壞掉的彎刀，把它交給小心盯著看的博特。

「我會讓他們有事忙，」恩西爾說，「你拿著這個。」

「我要用這個跟他們打？」

「你要用那玩意解放我們，割斷主帆的繩索，就是那邊的那些。別用咒語，保存你的能量，去吧！」

恩西爾自己面對海盜，而博特靠近主帆的碎片，邊勘查繩索與纖維邊踏過剩餘的桅桿。他可以看見恩西爾張開雙臂，手心向下，就像在風中滑翔一樣，雙眼鎖定前方的船艇。

在他們下方，甲板在海上不斷移動，恩西爾的站位隨著搖晃移動，像是散漫的回音，一切在預期之中。博特離糾纏、一團混亂的繩結只有幾呎之遙，把劍的鋸齒狀部分舉向天空。

一道衝擊從海盜船上咆哮著，是斷桅刀來了，以閃電劈石之勢朝向他們而來。隨著甲板的動作，恩西爾很快地把雙臂上舉，就好像對天空示意一樣。

一陣如雷響聲，這把鋼刀在船首前方撞上了一股看不見的力量，衝擊點閃爍著光芒，彈跳著濺落到百呎以外。

博特可以從他的所在地看見恩西爾蹣跚著跪倒在地，能量在他身邊消散。

「恩西爾？」他叫道。

「趕上！」老人急道。

博特割過風化的繩索，一次又一次下刀，直到碎裂的船帆拉開。兩個法師因為船身被風吹斜而向前傾跌，他們被迫匍匐在地，來對抗船艦的劇烈晃動。

年輕法師丟下手中的劍，從他的立足地往恩西爾爬去。幾近枯竭的老人只能朝著他點頭，並且往前直指，在這位年輕人往前移動時把他的注意力轉到海盜船上。

博特凝視著正在接近的船，他能做什麼呢？

恩西爾還在回復力量，抬頭看著他的新學徒，「歡迎…來到真正的學院，小夥子。」

一陣突發奇想就像是腎上腺素般湧入博特腦中，他把手伸進包包翻找，甲板在他腳下升起。

泉源魔法，事物的潛在原料，只要適當的管理，他就能夠號令浪潮，從他手上出現狂風，用無數的方式進行攻防。他已經分析好幾年了，但他現在能讓它顯現嗎？

博特在一本皮邊的書裡搜尋，確認了一段詩文，接著把它放回包包。一張張的筆記在他拿回銅製焦點時掉落在地。

另一道衝擊在左舷爆發，就在一呎之外，太近了，博特緊緊抱住船舷，在搖晃的船上努力站直身子。

是哪些字來著？艾文卡力是字根，他知道的，到底是什麼？

他的眉毛上出現汗珠，博特舉起焦點，瞄準最近的船，十字弓上的視野，隨著他開始說話，一陣微弱的光芒出現在六分儀上，搖晃而不穩。

「艾文卡力 卡塔拉 納和塔…」

一隻手遮住了他的視線，是恩西爾，他站了起來，溫柔地放低了博特的手臂，光芒離開了焦點。

「不需要瑣物。」他勸誡道。

「你在搞什麼？」博特呼氣道，幾乎掩不住他的驚慌，「我們就快被打中了，而－」

「別說話，別號令，詢問。」

「但－」

「博特，菁華就在那裡等著幫助你，發現它，當你見到，你就會知道該怎麼做了。」

「但我沒看見它，那是我試著去－」

「你會知道的。」

「該死，我沒看到！」

砰。

又一次衝擊，直接打中船體。博特反射性地往後退，和它的方向相互回應。接著不經思考地，他突然往前直衝－如果情緒和驚慌有實際的形體的話。

能量從他體內往前擴散，不由自主而又真實。一陣力量的電流浪濤流過海洋深處，捕捉到了先鋒隊，野蠻地把它擊向左舷。

大砲停止開火，一切都停了下來，年輕法師站立不動，顯然被自己剛剛所做的事給嚇到了。

「那…那…」

「別擋住咒語的路，」恩西爾說。

「那太不真實了！」博特笑道，「我無法相信！」

一陣鼓聲從海盜船傳來，靈動而精準，每艘船隨之轉向，鼓聲變得越來越緊急。

「神啊，老傢伙，我們做到了！」博特帶著狂喜大喊道，「我們讓他們落荒而逃了！」

轉身朝東，恩西爾別過頭，走了開來。

「不，還沒完。」

博特很快地接著說，「什麼？你看到什麼了？」

「在那。」恩西爾指向欄杆外，一排從東方靠近的航標。「我們太晚了，是護欄。」

標記綿延數百呎，像是一條延伸到地平線的虛線。

在虛線之外，海相有著戲劇性的變化，更為黑暗，滿是浪花。即便船帆已經移位，水流卻未減慢，而船甚至漂得更近了。

「再過去是什麼？」博特問道。

沒人應答，恩西爾沈默地注視著正在接近的屏障，他的臉很快變得慘白。

「恩西爾？」

終於，他出聲了，「恐怖浪潮，這正是更糟狀況的模樣。」

「你碰過？」

「我正站在這跟你說話嗎？」

「沒錯。」

「那麼，沒有。」

恩西爾朝著中央甲板移動，思緒飛快地轉動著。

「這裡，小夥子，就是這裡。船殼比較穩固的地方。」

「等一下，等一下。」博特反對道，「難道沒什麼我們能…」

「太晚了，水流困住我們了。」

「或用某些咒語之類的…」

「我們再幾秒就要通過柵欄了，準備好。」

「為了什麼？」

恩西爾嚴肅地看著博特。

「一切。」

他們飄到最近的航標，而標記之外的天空變得昏暗。等到它碰到右舷，他們才得以辨認出那令人不安的細節。

有一團骷髏和航標鏈在一起，它們凍成奇怪的位置，因不見天日而變白。這正是第一個迎接他們的東西。

就在空洞的眼窩不祥地跟著他們時，博特與恩西爾穿越了護欄的門檻。

「好吧，」博特說道，「現在我們要做什－」

一瞬間，航標被點亮，那是不潔之光。然後一個接著一個，每個航標都跟著亮了起來，信標那令人厭惡的光亮延伸到地平線。博特倒吸一口涼氣，骷髏動了起來，把只剩下骨頭的手臂直接伸向這兩人，它們無牙的嘴一齊打了開來，發出一陣刺耳而語帶指責的尖鳴。

接著有東西在左舷船首的海中爆裂開來，兩人用受驚的眼神看著爆炸的源頭，那是個巨大的觸鬚，上面有著粗糙的角，往天空刺去，直有50呎高。

那附肢朝船中間砸去，從龍骨將船一分為二，並將法師們和腳下旋轉的甲板一起送上空中，猶如石頭跳過池塘一般。

兩個男人為了在甲板四分五裂時能保持在水面之上，努力抓住任何摸得到的東西，他們的生存機會變得和一艘救生艇一樣小。船的碎片像漣漪一般載浮載沉，越來越慢，終於坍塌、沈沒在無盡的浪濤之中。

「快告訴我你還有壓箱寶沒拿出來！」博特懇求道，發瘋似地想抓住什麼東西來讓自己浮著，海面已經上漲到胸部處。

但恩西爾還沒來得及回答，甲板的殘骸忽然吱嘎作響，因為撞到下方某個堅硬的東西而停了下來。

博特屏住呼吸，而恩西爾盯著那漂浮著的殘骸看。

「我們擱淺了…」

年輕人很快地看了看四周。

「那會是個礁石嗎，還是－」

接著有東西升起，碰到了他們的腿，某個很大的東西，他們開始上升，在攪動的浪花與泡沫之中超過了海平面。

這不是礁石。在他們腳下的，是一個極大的動物甲殼表面，某個生物的背部，上面的鱗甲望去彷彿沒有盡頭，具現在他們周圍，海水的氾濫與泥漿沖刷其上，就像一個洶湧的鍋爐。

就在他們上升之時，腳下的甲板碎片開始震動碎裂；它很快就要撐不住了，博特用祈求的眼神看著恩西爾，恩西爾對他點了點頭。

「你會知道的。」

老人專注地閉上雙眼，把身邊的混沌隔絕在外，他們周圍的樹木和鋼鐵都像無力的稻草一般消散，只有恩西爾屹立不搖。

博特安靜專注地注視著這個男人，不知道自己該期待些什麼…擴大嗎？沒錯，絕對的。海洋和天空，兩者運作調和。

他把手伸進自己的包包，但除了被扯斷的帶子以外，書本、筆記、六分儀形狀的銅製小雕像，現在全都不見了。

他們腳下的巨物不斷搖晃，讓博特只能抓住碎裂的污泥來保持平衡，在他身前，恩西爾幾乎沒有移動，除了他呼喚的能量以外，什麼也沒有失去。

博特別無選擇，只好把自己固定在橫桿端與下方的鱗片之間，接著他也閉上了眼睛。

找到它，看見它，看見什麼？算了，就－

接著他腦中的聲音，那控制的聲音，突然間莫名其妙地停止了。更精確地說，是變換了，因為他終於看見了它。

他可以看見自己，之前的自己。在船上，沒有經過計算地回應，真正地在那個時刻存在著，第一次理解的靈光一閃。他之前的所有研究和努力，都只是一個部分，只是一個讓魔法流經的途徑，為了在它的核心找到自己的形狀並且與他相遇。

他開始大聲地說出話語，那些話語還在學習自己的形體，原料像一陣潮流般捕捉能量。而老人現在沐浴在藍光之中，引導它們經過。

但恩西爾看起來似乎很吃力，像是一座快要因為軍隊重量而崩塌的橋，精疲力竭，幾近昏厥的他，就像對著某個人喃喃自語一般。

「總是…總是有更多可知的…」

博特睜開雙眼向他爬去，兩個人在毀壞的漩渦之中擠在一起，他們現在被危險地固定在這隻巨獸的背上，牠升得更高，而船的最後一塊碎片也崩塌殆盡。

「我看見了，我看見了。」博特對恩西爾說道，「太驚人了。」

恩西爾似乎微微為了這句話微笑，他恢復了那無語的吟誦，博特也加入他重新開始。

這生物大聲表達了出來，像隻鯨魚一般的噴氣。一陣巨大、能讓耳膜爆裂的蒸氣咆哮。他們不為所動，猶如一體般靜默地吟誦。直到有什麼事開始發生。

一塊挑釁的破碎甲板正要撞上他們，盤旋在眼睛的高度，離不到十呎的地方，等待著。一個接一個，越來越多的木板加入，直到由木頭、布料、和金屬組成的一團混合體漂浮並在他們附近旋轉。

從形成的龍捲風中間，恩西爾張開了雙眼，突然間，發出了熾熱而又充滿生氣的光芒。光變得越來越亮，博特擔心地往上看。

「恩西爾，那是什－」

光在前方爆炸－吞沒了兩位法師、漂浮的船隻殘骸、生物、海洋、和整個世界。一切都發生在一瞬之間，接著什麼都不剩了。

博特醒了過來，他的臉頰抵在木製的甲板上。他感覺到的是平整的表面，就像新的一樣，這讓他忽然一驚，坐了起來。

周圍的人們和他問好，這是艘有著奇特外觀的船，他叫喚著恩西爾，但沒有回應。他蹣跚地走到立足點，快速地四周張望，老人不見了。在他的地方：這艘新船有著以奇特角度突出的船帆，就像是穿著白色衣服的蝴蝶，但他看不見遠方的海平面。

接著，他聽到了生物呼氣的聲音，但聽起來很遠，就好像在遙遠的下方。他靠近了圍欄，在他四周的只有，天空。

他在某艘飛空艇上，那是只在他想像中存在的那種東西。飛空艇浮在他之前所在地的上空，離恐怖浪潮有幾百呎之遙。

他往下望，可以看到大海怪的全貌，有一整個艦隊那麼大，甚至更大。現在，牠的觸鬚無力地往上伸想抓住他，但觸鬚的高度太低，連船的外殼都碰不到。

起風了，船帆被吹滿，新船平穩地滑翔過下方的邊界，比風的速度還要快。海上的陰暗處變成明亮的藍色，純淨的就像一幅畫。

他可以看見遠方的海盜船正航向南方，看起來就好像是玩具一般。往西方更進一步，是香料群島那起伏的一片綠意。在群島上，有他的目標地，陶拉里亞大學院近了。

他注意到船尾的舵柄，既有具藝術感的雕紋又優雅－而又漫無目標，正隨著風來回張開。

正底下有個東西反射了早晨的陽光，讓他看不清楚。那是恩西爾的圖章戒指，他撿起了戒指，注視了很久一段時間。

香料群島越來越近，但很快地，舵柄朝向了右舷，船帆對上了來自南方的暖氣流，飛空艇駛離了群島，朝向北方而去。

博特看著在自己支配下的舵柄，接著，他終於背向了它，大步走向船頭，讓風載著他繼續往前。為了提醒自己，他戴上了恩西爾的戒指，尺寸正好。

遙遠的下方，陶拉里亞大學院與香料群島逐漸化作背景，越來越看不清楚，直到完全消失。

而凱連博特，前學徒與充滿抱負的尋求者，曾經是凱爾許的杜奇之長子，師事風與浪潮的技藝，現在自由自在地飛翔在天空中，為了面對新的目的，找尋新的冒險，瞭解世界的核心。