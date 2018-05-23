太陽正在落下，此時晴空號已離開海面，越過海岸進入烏爾博格。

基定與莉蓮娜站在艦橋上，同時尤依菈正引導這艘船飛過一片滿是腐沼與雜草淤塞水道的沼澤地，周圍繞著一圈濃密的綠色植被。古老的遺跡深埋在藤蔓和苔蘚底下，暗示了這片土地那悠久的歷史。

他們早已行經一座外島附近，尤依菈在那裡派她的貓頭鷹前去進行一場簡短的偵查任務。當它歸返時，她面色凝重地解釋道，「非瑞克西亞侵略失敗的紀念碑就在那裡。作為一段可怕時期裡的希望象徵，人們曾前往那裡朝聖。據說貝贊洛命令柯幫損毀它的外觀，就我的貓頭鷹所見，這個傳聞是真的。」

「我也聽說過那件事。」泰菲力站在艦橋的另一端，交疊雙臂並凝視著下方的叢林沼澤地。他輕蔑地扭動嘴巴。「顯然柯幫稱它為愚人墳墓。」

莉蓮娜面露愁苦的表情。「那麼，我的希望象徵就是當烏鋒劈開貝贊洛並吸乾他的生命時，那會是一種難以想像而且永遠持續的痛苦。」

尤依菈露出笑容。泰菲力大笑著說，「我喜歡妳思考的方式，莉蓮娜。」

莉蓮娜看了他一眼。「別習慣這麼做；認識我就會知道我的可怕。」

基定嘆了一口氣，於是她便瞪了他一眼。

隨著晴空號飛往內陸，陽光也漸漸消逝。天空因來自火山的塵雲而陰暗，接著尤依菈將這艘船的航行指示燈調弱為最基本的小火光。基定設法看清由獨塊巨石構成的索藍建築物的粗厚外型，但大部分的遺跡都具有屬於非瑞克西亞殘骸的棘狀有機體外觀。

有些以巨大的圓形結構突出於樹林上方，而其他則帶有鋒利的線條在草木底下隱約可見。斷垣殘壁以及偶爾出現的塔標記了近代城鎮的位置，被茂密的植生摧毀並改造。儘管遺跡遍佈，烏爾博格絕非杳無人煙。各種規模的光芒在樹林與藤蔓底下閃耀著，它們飛掠而過或從容緩慢地移動。每一叢植被看似都居住著不停移動的生物。

當他們飛越漆黑的地表時，船上的氣氛十分嚴肅。泰菲力和其他人走到下方，不過卡恩仍留在船首甲板上持續看守著。基定和莉蓮娜與尤依菈待在艦橋上。他知道自己應該休息，準備面對他們明天的戰鬥，但他卻無法想像自己正試著要在此刻入睡。他們已經如此接近目標，如此靠近他們能夠把所有注意力轉向尼可波拉斯之前的最終努力。

「妳確定妳的這些朋友會幫助我們嗎？」莉蓮娜問尤依菈，稍微帶了點懷疑。稍早時，尤依菈已派出她的機械貓頭鷹飛越沼澤傳送一道訊息給她在此地的接洽人。「而且不會一看到我們就試著把我們出賣給柯幫？」

尤依菈揚起一道眉毛，但顯然她現在已太習慣莉蓮娜的方式而不以為忤。「我很確定。我從決定摧毀柯幫那時起就一直跟他們保持聯繫。這裡有許多人類居住，而向柯幫臣服則是他們的求生法則。但還有許多人已進行反抗並在試圖將柯幫逐出這些島的過程中死去。現在反抗勢力集中在一個秘密的藏身所內。即將與我們交談的人們便是來自那裡。」

「當我在思考我自己的計畫時，曾經聽說過這裡的變化。親眼看見的感覺更是不同，」莉蓮娜承認道。「的確，有愈多軍隊死在這片土地上愈好。至少就我們的目的而言是如此。」

「在烏爾博格已經死過太多人。這些豹戰士幾乎徹底滅絕。」尤依菈的表情透露著些許哀傷。「而現在鬼魂與巫妖們已在沼澤四處建造了他們自己的城鎮。」

「鬼魂？」基定皺眉。「亡者的？」

「是的，以及純粹黑暗魔法的顯化物，」尤依菈解釋道。「這裡的不死生物數量與種類幾乎數不清。」

「那麼我應該會覺得非常自在，」莉蓮娜理所當然地說。

尤依菈的諷刺表情顯示她知道那不是在開玩笑。她補充說，「大部分已不像我們那樣地在乎柯幫了，而且他們得對抗由柯幫的痴呆魔法所創造出的夢魘－還有其他威脅。」她把身體向前傾，凝視著這片濃霧與黑暗。「我的貓頭鷹回來了。」她面無表情地和她的傭獸溝通。「而且反抗勢力同意和我們會面。」

「很好，」基定說。他已準備好解決這件事，然後離開這個怪異之地。

天色已完全變黑，此時晴空號停在位於腐沼邊緣的一座小型城市附近，半埋在苔蘚和蔓生的樹叢底下。它有一面石牆和沉重的大門，而且被各式各樣的彩色燈光點亮。基定自晴空號的甲板上所瞥見的內部景象更是極其古怪，具有在許多怪異建築形狀以及看似一座鐘樓的東西之間延伸的橋樑，而這座倒向一側的鐘樓也形成了新結構的一部分。

其他人待在船上，而基定與尤依菈則爬下梯子來到城門外的一處小空地上。當他們一來到地面時，一個年輕的傑姆拉男子便從陰影裡出現。「往這邊走，」他說，並帶著他們往回穿過灌木叢。

基定提防著以免走得離晴空號太遠，但他們卻只走了一小段距離就來到一個避難所。它被建造於一棵巨樹倒在一個古老非瑞克西亞建築彎弧中之處。

有四個人在那裡等待著，他們都坐在一張鋪地布上，被籠罩在飄浮於附近的一小團發光濃霧的光芒裡。有兩個是人類，但另外兩個卻是豹戰士。他們身形高大，精瘦結實，而頭部和臉孔則是他們以之為名且毛皮柔亮的貓類掠食者。每個人都全部武裝，身上融合了尋常的皮製或金屬鎧甲以及顯然從柯幫手上奪來的覆滿黑棘的服裝。

那位女性豹戰士示意要他們走近。「尤依菈。我是塞拉。妳曾尋求我們的協助。」

基定依然站立警戒著，就跟他們的嚮導一樣，正背對群眾留意著樹底下的陰影。尤依菈坐了下來並說道，「謝謝妳和我們會面。」

塞拉把頭傾向一側，並稍微帶點諷刺的語調說，「當我們聽聞尤依菈開著一艘傳說中的飛船來到這裡時，我們很難置身事外。」

尤依菈一點也不浪費時間。「我們來這裡攻擊城塞。」

塞拉感到驚訝，舉起一隻具有寬大利爪的手。「如果妳是來這裡招募戰士的，我們的人數實在太少而幫不了妳。」

「不，我們不會要求其他人加入這場戰鬥。」尤依菈把身體向前傾。「我只需要兩樣東西。首先，一件柯幫斥侯或鬥士的服裝，這個人會在烏爾博格獵捕俘虜並將他們帶往城塞的死鬥坑。」

「我們可以輕鬆地辦到那件事。」塞拉朝其他人作了個手勢，接著其中一位站立的人類便離開跑進了黑暗中。「另一件事是？」

「資訊。妳能否在一張地圖上指出上次發生的慘烈戰役位於烏爾博格的何處？」

「一樣，小事一樁。」塞拉打開她的腰包並抽出一張被摺了好幾摺的地圖。

灌木叢裡有某種東西在移動，於是基定便把手伸向他的劍柄。不過那位傑姆拉人卻說，「沒關係。那是個城裡來的鬼魂。它們憎恨柯幫而且不會背叛我們。」

那個從陰影中跑出的形體既矮又圓，具有一個扁平的頭和深灰色的肌膚。它看似在翻滾而非行走，但基定能夠清楚地看見它至少擁有三條腿。在它經過的同時，一顆眼睛還轉過來盯著他看。

黏足要它的新芽們待在底下。這個地方十分怪異，它本身甚至比起他們才剛跨越的廣大水面更令人感到威嚇。但這裡卻有某種東西看似正呼喚著黏足，於是它便勉強爬上階梯來到甲板上。亞瓦德和蒂婭娜站在掛於欄杆上的梯子附近，而其他人類則在船首甲板上。

黏足待在艦橋附近的陰影裡，一邊緩緩地走向欄杆，被某種奇特的衝動吸引到那裡。它拉長身體俯瞰著下方那糾結纏繞的草木。

在黑暗中，許多發光的形體在灌木叢間移動。某個東西說，你是誰而且來自何處？

黏足回覆，我是黏足，我來自晴空號。你們是誰？

札立特和兒革思和希爾潛行者以及－黏足被一連串的名字淹沒。不過你是什麼？這些聲音問道。你就像－這些話語轉變為影像、氣味。被炙陽溫暖的明亮綠葉，花朵，富饒的溼土。

黏足說，亞維馬雅。拉夫曾說過黏足來自亞維馬雅，以及它和它的新芽們應該在他們殺了貝贊洛之後回到那裡去。黏足並不確定這點。晴空號就是它所知的一切。

兒革思說，這裡有亞維馬雅，從很久以前就交織在這片土地中。它是為了戰鬥而來。

我們是為了對抗惡魔而來，黏足說。

惡魔，惡魔，聲音彼此低語著，一路傳遞這個字。對抗惡魔。

黏足靠在欄杆上和它的新朋友們交談。像這樣被了解的感覺真棒。

隔天早晨，黎明之前，基定彎身把頭探入茜卓那敞開的艙房房門。「情況如何？」

「快好了，」拉夫說。他坐在書桌旁，一頁頁翻著那本他通常鏈在腰帶上的秘法文獻。他懶得移除使它失去重量的咒語，於是它便飄浮在和他的臉孔等高之處。莉蓮娜和莎娜站在房間的另一頭，一邊用評判的目光打量著茜卓。

莉蓮娜若有所思地說，「或許妳該把頭髮剃光。」

茜卓用力地搔抓頭皮。「在妳們把泥土放到我的頭髮裡之後，我現在有點想這麼做。」她正在偽裝成一位柯幫賞金獵人，穿著一件深色褲子以及在黑色皮甲底下的短上衣。這套服裝顯然是取自一個死亡的教眾，上面還沾了血跡和泥土。

莎娜不同意。「僧侶們才把頭髮剃光，我們並不想吸引那種注意力。不過她確實需要那些疤痕。」

拉夫站起身。「我準備好了，只是需要檢查幾樣東西。我在學院裡學到這個咒語，但我已經有一陣子沒使用它了。它是一種幻影師的高階演練。」

這一次，基定不認為拉夫在吹噓。他的表情過於專心，過於全神貫注。拉夫走近茜卓並說道，「就只要固定不動並且直視前方。」

一道微弱的光芒繞著拉夫的手指舞動，同時他也將它們自茜卓的臉上往下移。她的肌膚起皺拉扯，創造出一條從她額頭的一側延伸到下巴的劍痕。基定因這份轉變感到大開眼界。拉夫往後退並說道，「那樣如何？」

莉蓮娜贊同地點了點頭。「完美。她看起來像個討喜的浪客。」

莎娜拍了一下拉夫的背。「非常好。」

茜卓小心翼翼地觸碰這道疤痕。「哇喔，那感覺好怪。」

基定說，「我們需要開始行動了。」他自身的偽裝更為容易。他已卸下他的鎧甲和武器，撕破他的衣服，在他們上一站的泥土裡打滾，然後讓莎娜在他的臉上揍了幾拳。

「馬上好，」茜卓說道，一邊扭動身體套上她的武器背帶。

基定沿著通道走向通往甲板的樓梯，莉蓮娜則跟在他後方。他問她，「妳也準備好了嗎？」

「早就準備好了。」她用雙手摩擦臉部。「我想從身上移除這份條約。我要把貝贊洛碎屍萬段。」

「這很快就會結束了。」基定試著使自己聽起來令人安心。

莉蓮娜擺出諷刺的表情。「不管怎樣都會結束。」

他們爬上階梯來到露天的甲板上，看見了曙光下的烏爾博格。

天空依然充滿塵雲，這使早晨的陽光變得灰暗。晴空號下方的沼澤薄霧森林看似杳無人煙，除了一個半掩埋的非瑞克西亞環狀結構物。基定朝站在欄杆旁的卡恩和泰菲力走去，他正用一副望遠鏡看著某個東西。泰菲力放下望遠鏡並動了一下他的下巴。「就在那裡。」

基定昨晚曾看過這座火山的形狀，黑暗的天空襯托出了它的輪廓，但現在這座城塞那自火山口升起的城牆已清楚可見。它曾被建造為一座非瑞克西亞基地，然後當非瑞克西亞被擊敗時，它也因火山爆發而部分損毀。「貝贊洛進行了一些重建，」泰菲力如此評論。「我上次見到它的時候，這座塔的大部分都消失了。」

基定估算著距離。「我們還有很長一段路要走，但莎娜說得對，我不會冒險讓這艘船開得更近。」

基定無法讀取卡恩的表情，但不知何故，他卻不認為卡恩在擔憂這個地方。卡恩說，「我們應該開始了。」

茜卓和其他人跟著尤依菈登上甲板。現在茜卓在背上背著一把柯幫劍，兩側大腿上各繫著一把長刀。「妳看起相當可怕，」泰菲力向她保證。

「謝了，」茜卓微笑著對他說。「我知道我聞起來相當可怕。」

泰菲力大笑。「我本來不打算提那個部分。」

雅亞拍了一下茜卓的肩膀。「就只要記得，妳已做好準備，而且妳辦得到。」

茜卓咧嘴一笑。「謝謝妳。」

在其他人聚集的同時，尤依菈說，「準備進行我們的干擾計畫。如果這管用，你們應該立刻就會知道。」

「噢，它會成功的，」莉蓮娜說。她遲疑了一下，凝視著基定與茜卓。「別被殺了，」她最後說道。「那會毀了一切。」

茜卓嗤之以鼻，但基定卻認真地告訴莉蓮娜。「我們會沒事的。」現在他已夠了解她並且明白她是真的在擔心，儘管她的感受被埋在一層層的防禦諷刺言語之下。她想要擺脫她的條約，她想要向貝贊洛復仇，但她也不想看見基定和茜卓受傷。

亞瓦德為他們從側邊垂下了梯子。卡恩第一個爬下，基定跟在他後方，從最後幾呎高之處跳落到覆滿苔蘚的軟泥上。即使充滿塵雲的天空讓陽光變得灰暗，地面上卻更為溫暖。高大的草叢與掛著藤蔓的樹林遮擋了微風，許多昆蟲在泥巴與雜草淤塞的池子周圍嗡嗡作響。

基定站在卡恩身旁警戒直到泰菲力和茜卓爬下來到他們身邊。隨著卡恩率先動身穿越樹林，茜卓說道，「好吧，我們出發。」

基定鼓勵地捏了一下她的肩膀。「這會管用的，」他說。這必須管用。

她擔憂地仰頭看著他。「所以 . . . 你真的認為莉蓮娜改變了嗎？」

「是的，」基定真誠地說。他微笑著聳了聳肩。「我只是不確定她知道這件事。」

茜卓的表情說她認為他瘋了。

隨著他們穿過四散的遺跡，基定覺得這片地貌看起來比夜晚時更怪異。卡恩在附生藤蔓與多刺樹叢之間開出一條路，一邊用他的重量測試地面。頂著如此陰鬱的天空，依附於灌木叢的陰影以及許多微小的火光都在他們經過的同時穿過高草竄逃而去。

在他們行走一段時間後，地面稍微朝一座岩洞下傾，他們看見許多鬼魂生物聚集在洞裡，顯然正在舉行一場會議。泰菲力做個手勢減緩了鬼魂周圍的時間，幾乎凍結這群鬼魂直到基定和其他人穿過岩洞並再次離開它們的視野。尤依菈曾說過這些鬼魂並不支持柯幫，但他們已決定不要涉險。微小，發光，不停飛掠的東西，比昆蟲還大，已跟了他們一段時間，但卻沒有發動攻擊。

他們遇到一座古老傾頹的石牆而且必須爬越它。當基定來到頂端時，他瞥見了某個東西的輪廓，那看似一根巨爪，埋在藤蔓與樹根中，一種非瑞克西亞武器的殘骸摧毀了這個石造建築。

「這裡的遺跡還真多，」茜卓在躍下的時候說道。「有多少人住在這裡？」

「非常多，」卡恩說，在他繞著巨爪行走的同時低頭瞥了她一眼。「我們的朋友凡瑟曾經住在這裡。」

「是把火花給了你的那個朋友嗎？」茜卓問道，然後畏縮了一下。「尤依菈說過－我知道他死了。很遺憾。」

泰菲力露出嚴肅的表情。卡恩點了點頭說，「他是個好朋友。」

既然已打破沉默，基定決定提出他從亞維馬雅起就一直在思考的問題。「在貝贊洛死後，你－你們兩人－是否願意和我們一同去對抗波拉斯？」

泰菲力帶著一種古怪的笑容瞥了他一眼。「你的意思是，進入陷阱裡？」

在基定能夠回應之前，茜卓說，「嘿，至少這次我們知道那是個陷阱！」

泰菲力傾斜他的頭，做出了讓步。「我以前曾經和尼可波拉斯交手過。」

基定大吃一驚。「你跟他交手過？」

「那是很久以前的事了，」泰菲力解釋道。「我輸得很慘。」

「我們也是，就在我們上次對抗他的時候，」茜卓承認。

「那可不是個鼓舞人心的資訊，」卡恩對她說，但他的聲音裡卻帶了點愉悅。

基定說，「一旦莉蓮娜完全恢復力量，不受她的條約束縛，我們就能把它變成專為波拉斯設置的陷阱。我們希望。」

泰菲力聳了聳肩。「我拿回火花的其中一個原因就是跟你們走。我認識波拉斯，而且我知道他的計畫將會包括我的家園，遲早的事。現在我有了女兒和孫子以及曾孫需要擔心，我發現我的觀點已經改變。」他拍了一下卡恩的金屬肩膀。「那麼你呢，我的朋友？你會跟我們來嗎？」

卡恩說，「我需要在非瑞克西亞人重返多明納里亞之前用缽摧毀新非瑞克西亞。」

「非瑞克西亞人被困在那裡，」泰菲力指出。「你擁有多重宇宙中所有的時間來摧毀他們。如我所…」

卡恩打岔，「不要說關於時間的雙關語，拜託。」

泰菲力咯咯笑著。「好吧，但你明白我的意思。」

基定注意到卡恩並沒有拒絕。他持續試探，「你能夠幫助我們，卡恩。多一位鬥士可能會為我們帶來不同的結果。」

卡恩沉默了一段時間，一邊替他們開路穿過一些濃密的灌木叢。「你相信他帶來的威脅有這麼急迫嗎？」

茜卓從額頭上抹去汗水。「他在阿芒凱做了可怕的事。我不想再看到那發生在其他任何地方。我們得阻止他。」

基定同意。「我不確定他的計畫是什麼，但我知道我們已經沒時間了。而且我知道當我們下次與他相遇時，那將會是決定性的一刻。」

泰菲力揚起他的眉毛。「不管怎樣都是嗎？」

「遺憾的是，沒錯，」基定說。

卡恩看似思考了一段時間，然後說，「我會好好考慮你的邀請。」

在短暫地從基定帶來的背包裡補充糧食飲水過後，他們花了將近一整天才抵達通往城塞的道路。

他們停在高地上，這裡的塵土與植被已部分遮蔽了一面頹圮巨牆的瓦礫，它的高度足以提供他們一處隱密的有利位置。天空愈來愈陰暗，在塵雲上方某處即將發生一場風暴。不過光線依然足以讓人看清城塞的樣貌。

它就跟陶拉里亞西境的特務所形容的一樣。一條漫長的石製走道跨越了古老的渠道與壕溝，它們正一層層地排列在火山面前的斜坡上。現在渠道裡已充滿泥水與一些極度飢餓的有鱗生物，而走道則被具有厚重城門的牆壁阻斷，許多全副武裝的魔騎與身穿長袍的僧侶們正嚴密看守著，他們在此要求通關密碼以及其他證明身分的物件。火山的一側已被削成平滑的截面，而走道則朝上通往了建造於其上的高聳半圓牆面。穿過那面牆的大門呈現圓形，依然帶有某種非瑞克西亞武器的尖刺形狀，希望它現在已停止運作。

隨著這座黑塔的形體聳現於他們上方以及逐漸因煙塵而變得更暗的天空，這儼然是一幅令人畏懼的景象。基定很高興他們不必一路硬闖過這些防禦。

基定把他們的補給包遞給卡恩，他把它背在肩上，同時泰菲力說道，「這道咒語應該能持續到讓你們通過這些門。一旦你們抵達目的地後，找個別人看不見的地方，或至少躲在陰影裡。當咒語終止時，可能會有一道置換空氣的爆裂聲，那會引起別人的注意。」

「了解，」茜卓說。她看著基定。「我們準備好了嗎？」

基定認為他們已經準備好了。在一段滿身大汗的長途跋涉後，他們看起來都比在晴空號的時候更像柯幫獵人與囚犯。他問泰菲力，「我們能夠從裡面看見那道咒語嗎？」

泰菲力往後退，面露苦笑。「別擔心，它的效果很明顯。現在，別動。」

他抬起一隻手。基定本能地準備迎接這份衝擊，但他卻什麼也沒感覺到。接著他發現泰菲力和卡恩看似凍結在原處，還有微風吹拂樹葉的聲音，蟲鳴鳥叫，全都戛然停止。基定再次看了城塞一眼，發現所有位於各個檢查站的鎧甲人影現在都跟雕像一樣靜止不動。

茜卓與他四目相接，一邊揚起了眉毛。「哇喔，這好怪。」

基定不得不同意。接下來，儘管泰菲力看似依然被凍結，他們卻聽見了他的聲音說，「現在去吧。最好是等速且快步行進。」

「好，我們走吧，」基定說。茜卓抓住他的手臂，而且，小小翼翼地與她保持等速，基定開始走下山坡。他們費了點力氣走出高大草叢與蘆葦，進入看見低矮外牆上的魔騎那遼闊完整的視野。但隨著基定與茜卓穿過寬闊的地面朝走道移動，整個世界變得無聲又靜止。

泰菲力解釋過這道咒語會在他們周圍創造一個慢時區，所以，在正常的走速下，他們的速度將會變得過快而使任何待在這個區域裡的人看不清他們。他們來到走道的尾端，他們腳下的成堆塵土已轉變為光滑的深色鋪路石。

第一座牆是看似某種巨型生物牙齒的非瑞克西亞結構物，它的外觀如此自然，或許是從地面直接長出來的。它上面掛著柯幫的紅色旗幟，而橫跨走道的這扇金屬巨門至少有十二呎高。

基定與茜卓停了下來。「我猜，我們不能就這樣打開它，」茜卓說。「它比我們的時間氣泡更大。」

基定不確定如果他們試著把它推開的話會發生什麼事。最好還是別去探究。「我們會爬過它，」他說。

小心翼翼地待在一起，他們爬上這扇門，寬闊的橫擋剛好可以作為他們的梯子。這很蠢，但基定提醒自己如果柯幫魔騎朝他們射毒箭的話會變得更困難。在另一邊，他們緩慢地繞過那些靜止不動的守衛以及飄散在各處的黑球，那是用來困住入侵者的咒語的體現形式。「這會花上比我們預期更久的時間，」茜卓嚴肅地說，同時他們正小心翼翼地穿過兩扇覆滿金屬尖棘的陷阱門。「我希望泰菲力給了我們足夠的時間。呃，我不是刻意要說雙關語。」

「我知道，」基定說。「繼續前進吧。」

在晴空號的艦橋上，莉蓮娜站在尤依菈身旁，而蒂婭娜則帶他們低空飛越沼澤。他們正要前往豹戰士與柯幫的其中一場最終戰役發生之處。「據我所知，比起戰役那更像是一場大屠殺，」尤依菈說。

莉蓮娜告訴她，「以我們的目的而言，一場大屠殺更好。」

現在尤依菈把身體往前傾並告訴蒂婭娜，「南方有一座鬼鎮，我們肯定想避開它。」

尤依菈不希望柯幫在他們準備好之前發現晴空號在這裡。但莉蓮娜能夠感應到前方存在著死亡。古老的死亡與冰冷的憤怒。這裡死了好多人，使樹木與茂密的綠色植物轉變為藏屍所，而靠這些遺骸維生的植物早已在很久以前就腐爛為泥土。殘餘的屍骨嘶喊著復仇。莉蓮娜非常樂於提供它們這個機會。她說，「我們已經夠靠近了。停在這裡。」

早已探向晴空號下方的不息亡者，莉蓮娜轉身爬下了通往甲板的梯子。

她往外走入逐漸增強的風裡，充滿了濃厚的灰燼和雨水以及初期閃電的氣味。這群不死軍隊將會是一種干擾手段，攻擊並擾亂城塞，好讓基定與茜卓尋找烏鋒並用它來摧毀貝贊洛。但若莉蓮娜成功的話，她的軍隊也會剷除柯幫在烏爾博格的勢力。這群僧侶和死亡教眾在承受過今日的重擊之後將一蹶不振。

她大步走向船首並踏上揚升的甲板。隨著她高舉雙臂，她肌膚上的條約也散發出紫色光芒。「聽令，」她低語著。「我召喚你們前來，帶領你們復仇並且摧毀柯幫。」鎖鏈面紗裡的歐納克族鬼魂在她的心靈中低語著。

接著在下方的草叢與蘆葦和灌木叢裡，亡者開始甦醒。

這看似過了永久的時間，但基定與茜卓已成功地通過每一個檢查站，並且不需打開一扇門或移動任何可能會透露他們行蹤的東西。基定並不擔心被抓到，因為他知道他們已移動得如此迅速，一個僧侶不太可能會施法攻擊他們。但他不希望任何人發現一扇變動過的門並決定在城塞裡搜索闖入者。

當他們終於穿過通往第一座大廳那敞開的門口時，茜卓惱火地說，「那比看起來還困難。」

「如果妳沒發現我們能夠在第三個陷阱處走在水面上，我們將永遠無法辦到，」基定對她說。

「我希望我當時能夠更快想到這點，」茜卓在他們停下來釐清方向時承認道。這座主廳既廣大又陰暗，支撐著天花板的柱子朝內彎曲，讓這像是走進了一個巨人的胸腔。天花板上掛著紅色旗幟，而柯幫教眾則一團團地蜷伏在地板上。來自香爐的一片煙霧一動也不動地掛在半空中，許多飄浮的火炬部分點亮了這個空間。很容易就能看出這個巨大的房間來自異界，由非瑞克西亞人所創造並被柯幫賦予新的用途。茜卓說道，「我們得躲起來。泰菲力的咒語撐不了多久了。」

「我們試著更往下走吧，朝死鬥坑的方向。」基定帶頭走向房間側邊的其中一個開口，位於兩根彎曲支柱之間。透過質問那位柯幫特務，他們大略知道死鬥坑應該位於這座大廳底下幾層之處，而且藏寶庫就在它附近。有了茜卓偽裝的柯幫獵人和基定偽裝的囚犯，為了貝贊洛的榮耀以及取悅教眾而被帶去死鬥坑奮戰，他們應該能夠相對輕鬆地在這個區域內走動。一旦莉蓮娜和其他人帶著他們的不死大軍抵達，大部分的柯幫兵力將會離開城塞前去應戰，屆時基定和茜卓將有機會找到烏鋒並面對貝贊洛。

至少，他們希望能夠照這樣發展。

穿過大廳，他們發現一條被如肋骨般彎曲的支柱所支撐的大型長廊。這比起胸腔更像是食道，基定苦笑了一下。有更多飄浮在半空中的火炬點亮了這條長廊，但它那迂迴曲折的路線卻製造了許多陰暗的凹室。他們在通往樓下的寬廣階梯附近找到一個，暫時沒有任何柯幫教眾或守衛存在。基定認為來自最近一把火炬的光或許正要開始閃爍。他轉向茜卓並伸出他的手臂。「快點，我想咒語快結束了。」

茜卓把鎖鏈固定在基定的手腕上。「那會痛嗎？」她擔憂地詢問他。

「沒事的，」他向她保證。光芒再次閃爍，他們兩人都準備好了。

緩緩地，他們周圍的寂靜宛如水湧入碗般地被填滿了。一開始是聲音，從入口處迴盪而來，不停反覆地吟誦著貝贊洛的頭銜。惡魔領主，烏爾博格之王，荒野領主，幽域魔裔。接著是隱約的呻吟、尖叫、金屬撞擊、嘶喊聲。火炬閃爍，身穿黑袍的柯幫教眾跑下大廳，穿著鎧甲的魔騎則跟在他們身後。

基定與茜卓嚴肅地互看了一眼，然後開始往樓梯走去。

尤依菈和莎娜一同走上甲板看著莉蓮娜喚醒亡者大軍。

滿是灰燼的天空變得更加陰沉，遠方傳來雷鳴。在晴空號下方，許多人影在草叢與灌木叢之間騷動著。它們是豹戰士的殘骸，它們的遺骨上披著它們曾經擁有的肌膚陰影。它們的武器是曾被埋在泥濘裡的鏽蝕劍與長矛，或是從地上拾起的木棍與岩石。它們成群結隊，再現了它們曾用來進行最後一場戰鬥的陣型。它們曾竭盡所能地與柯幫交戰，而這片沼澤就是一座屬於它們軍隊的大型墳墓。

「它們有好幾百個，」莎娜說，一邊把身體探出欄杆外。拉夫和亞瓦德跟著雅亞站在甲板的另一側，小心地看著。散綠菌爬上階梯，在那裡站了一會兒，然後急忙將它的寶寶們送回階梯下。

有十幾個陰暗的形體出現在船首的欄杆上方，莎娜把手伸向了她的劍。尤依菈抓住她的手臂。「不必，我想它們是巫妖，被莉蓮娜召喚而來。」

隨著它們蹲踞在欄杆上，它們的形體也固化為豹戰士。它們依然具有那些奪走它們性命的傷口，砍穿它們的鎧甲並深入它們的胸口與手臂，那些巨大無血的刀痕。莎娜放開她的劍柄但仍警戒地看著它們。「這很怪，」她如此評論。

「在我們結束之前會變得更古怪，」尤依菈對她說。

莉蓮娜以一種輕柔的語調對不死戰士說話，而且豹戰士們也做出回應。尤依菈能夠聽見這些話語，但這就像在聽一種她無法理解的語言。接著莉蓮娜轉身說，「它們準備好了。它們會跟隨這艘船投入戰鬥。」

「很好，」尤依菈輕聲地說。她從欄杆上退開。漫長的等待終於結束；他們將會正面迎戰柯幫。「拉夫，去告訴蒂婭娜帶我們…」

「尤依菈！」拉夫大喊。

尤依菈轉身，睜大了眼睛。遠方有個巨大的生物正從沼澤裡竄出。帶著斑駁的暗綠色，它的頭顱差不多是半個晴空號的大小，對那些從泥濘與樹林裡爬出的扭曲、長肢軀體而言確實過大了。它那寬闊的口部裂隙一張開就把頭部分成了兩半，並且露出了宛如洞窟般的利齒巨口。

莎娜大喊著，「莉蓮娜，那個東西是妳的嗎？」

莉蓮娜在船首咒罵了一聲，聽起來更像是惱火而非驚訝。「我沒有召喚那個東西！而且無論它是什麼，它都還沒死。」

尤依菈喃喃自語著，「當我說會變得更古怪時，我的意思不是這個。」她提取自身的力量，從光芒與空氣中將防禦咒語合而為一。

拉夫跑到她身旁，一邊盯著這隻生物。「如果我們知道它是什麼東西的話，或許…」

尤依菈往後瞥了一眼。「莉蓮娜…」

豹巫妖俯身再次朝莉蓮娜低語著。她加以翻譯，「它叫做雅骨爾。它的由來是貝贊洛把某個叫雅庫爾的白痴變成一隻蛆，接著又被一隻青蛙吃了，然後就變成那個東西。」她沮喪地揮了揮手。「那根本就沒有幫助！」

「它們知道怎麼殺它嗎？」莎娜問道。

莉蓮娜擺出愁苦的表情。「不。那就是殺了它們所有人的東西。」

尤依菈擺出堅決的表情。「這個東西無法阻止我們。」但它將會拖延他們。基定和茜卓會被困在城塞裡並一邊期盼著晴空號隨時抵達。

接著雅骨爾咆哮著撲向了晴空號。

基定因等待而緊張。他和茜卓就站在圍繞著死鬥坑的競技場外側。穿過彎曲的拱門，歌頌貝贊洛的讚詞變得愈來愈大聲，幾乎淹沒了死鬥坑裡的武器敲擊聲與嘶喊聲。

「他們這時候應該已經到了，」茜卓壓低了聲音說道。「一定是出了什麼差錯。」

那就是基定害怕的事。他們已經遷移了兩次，試圖找到不起眼的位置進行等待，但隨著教眾與僧侶們為了觀賞他們的囚犯在死鬥坑裡互相殘殺而逐漸湧入，競技場周圍的走廊與大廳也變得愈來愈擁擠。通往柯幫藏寶庫－他們的情報指出烏鋒被收藏於此－的入口就在附近，所以基定並不打算撤退。但已愈來愈難不被群眾捲走並且被拉入競技場中。

不是莉蓮娜試圖復甦亡者大軍的過程出了差錯，就是更糟的，某個東西襲擊了他們。他們隨時會抵達這裡，基定提醒著自己。然後教眾會被召集上陣而整個地方將會在他們奔向外圍防禦時淨空。我們只需要等待…

一群教眾湧入走廊，使茜卓被往前推。基定試著用他的鎖鏈固定她，但卻有許多手從後方推擠他，於是他們便隨著群眾跌跌撞撞地進入了競技場。

他們來到一條沿著死鬥坑外緣延伸的寬敞走道。嘶喊和武器撞擊聲變得更響亮，不過基定仍無法從這裡看見死鬥坑的內部。數百名教眾站在一個巨型房間周圍的觀臺上，一邊吟誦著讚歌。火炬飄浮在死鬥坑上方，拱型天花板垂掛著紅色的旗幟。茜卓四處張望尋找出口，但高大的基定卻看見通往最近一座拱門的道路已被群眾擋住。

「魏颯璞來了，」他們周圍的教眾開始吟誦。「魏颯璞呼喚我們前往死鬥坑。」

一位紅袍僧侶氣勢十足地走了進來，同時群眾也站往兩旁讓她通過。教眾們趴到地上好讓她能夠踩著他們的背登上升起的平台。隨著她舉起雙臂甩下她的長袍，邪惡也如沼氣般地自她身上發散而出。「惡魔領主駕到！」

基定悄悄咒罵了一聲。吟誦聲加劇，位於競技場遠端的巨大門扉轟隆作響。火炬猛烈燃燒，接著一個龐大的惡魔形體便自陰影裡現身。貝贊洛。他展開翅膀並沐浴在教眾的吟誦與嘶喊聲中，他那蒼白的肌膚閃爍著火光。他的身體強壯結實，他的頭上長了一對沉重的彎角。他跨步向前走並坐在競技場尾端一個類似王座的石製結構物上。他比了個手勢，於是魏颯璞便向他深深地鞠躬行禮。在她挺起身體的同時，她大喊著，「進入死鬥坑，為了貝贊洛的榮耀！」

在競技場四周，獵人與教眾們開始將俘虜從邊界上推入死鬥坑。在魏颯璞轉身的同時，她的視線落到了基定與茜卓身上。「妳，快把他送進去！難不成妳想跟他一起死在這裡？」

茜卓開始仰頭看著基定，而且他知道這是個他們不能犯的錯誤。他猛然從她身旁掙脫並低聲說道，「把我推進死鬥坑。」

「基定…」她提出抗議。

「快照著做。我們需要爭取更多時間。」魏颯璞正宛如一個嗅到獵物的掠食者般地看著他們。「立刻！」

茜卓推了他一把，接著基定便假裝踉蹌了一下，然後往後翻落死鬥坑。

鵬洛客檔案：莉蓮娜維斯

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