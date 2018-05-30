前篇故事：第十一集

「本來一切也進展得如此順利，」莉蓮娜擺出愁苦的表情說道。遠方傳來雷鳴，她朝雅骨爾施放另一道咒語，然後在晴空號猛烈地轉向一側時緊抓著欄杆。

這發紫色咒擊毫無作用地滑過雅骨爾那黏滑的皮膚。莎娜與亞瓦德用力劈砍抓著船首的巨大手指，但他們還是無法讓雅骨爾鬆手。這個龐然巨物從它的喉嚨裡發出一道刺耳的聲音，然後朝甲板吐了一口。那腐蝕性的酸臭填滿了空氣，而莉蓮娜則在碰到這些煙霧時感到窒息。「噢天啊，這更糟。」

拉夫緊抓著飛船另一側的欄杆，接著藍光閃現，他施放了一道反擊咒語。這片酸霧隨之翻騰並化為液體，流遍了甲板。拉夫倒抽一口氣，「噢，那是新招！尤依菈！」

莉蓮娜咬牙費力維持著她從沼澤裡喚醒的不死大軍。這已經耗費了所有她能夠聚集的力量，而且她還不夠強大到足以同時維持它並且攻擊雅骨爾。大部分的亡者都是豹戰士，而他們跟人類的差異正好使他們變得既不穩定又難以掌控。她發現自己得哄誘他們而非只是下達命令，而且在目前的情況下這更是令人感到沮喪。

雅亞從旁邊滑過甲板並跪了下來送出一連串火焰。它燒光了殘存的酸霧，但雅骨爾卻再次猛烈晃動這艘船，這幾乎使得莎娜和亞瓦德被拋出船首。莉蓮娜撞上欄杆並使勁抓住它。雅亞咒罵了一聲，再次轟擊雅骨爾。

尤依菈從飛船艦橋底下的艙門裡衝出。她來到甲板中央並把某個東西拋向空中。那是她的機械貓頭鷹，而且它的爪子裡抓著某種類似金屬葡萄柚的東西。雅骨爾大聲咆哮，晴空號再次劇烈地盪向一側，甲板則呈現出某種尖銳的角度。

莉蓮娜驚呼一聲，這次的震盪差一點把她拋越了欄杆。莎娜和亞瓦德翻滾到另一側，但拉夫依然緊抓著另一排欄杆，卻施放出一道稍帶藍光的咒語，化為一條發光的繩索。亞瓦德用一隻手抓住它並用另一隻手抓著莎娜的手臂。她用靴子踩著欄杆來穩住他們。

當尤依菈翻越甲板的同時，莉蓮娜狂亂地抓了一把並在尤依菈撞上欄杆時抓住了她的外套。尤依菈緊抓著莉蓮娜的手腕。她們在那裡吊了驚險的一刻後飛船便往另一側傾斜。隨著她們往回盪，莉蓮娜設法把自己固定在甲板與欄杆之間，一邊緊抓著尤依菈的手臂以防她摔落。

「謝謝，」尤依菈上氣不接下氣地說。

「不客氣，」莉蓮娜說。她能夠感覺到她的豹戰士們正在攻擊雅骨爾，劈砍撕扯著它的腳，但這看起來卻沒什麼幫助。晴空號甲板的角度已變得太過傾斜而使莎娜和亞瓦德動彈不得，而拉夫也因維持著不讓他們墜落的支持咒語而卡在原處。雖然雅亞的火焰衝擊波使酸霧無法靠近，但那也無法穿透雅骨爾的厚皮。莉蓮娜不能放開欄杆或尤依菈，而尤依菈也不能放開莉蓮娜。在艦橋上，莉蓮娜看見蒂婭娜正在掌舵，奮力設法讓飛船掙脫雅骨爾的掌控。如此劇烈運轉的引擎使甲板不停震動，彷彿它可能會爆開。莉蓮娜嚴肅地說，「我很希望妳有個計畫。」

「其實，我有，」尤依菈說，她的聲音因費力支撐而變得粗啞。「我的貓頭鷹帶著我為了用來對付城塞而打造的其中一顆魔法充能燃彈。」

「噢，太好了，」莉蓮娜勉強開口。她的手臂開始麻了。「那麼這會很快發生嗎，因為…」

「大家，做好準備！」尤依菈大喊。

莉蓮娜號令她的不死生物退開，緊接著便出現一道藍色閃光以及雅骨爾那震耳欲聾的憤怒尖嘯。晴空號 像個孩童玩具般地搖晃，使她的牙齒咯咯作響。她感到目眩並用力眨眼，無法看清任何東西。接著她的視野回復清晰。

雅骨爾依然抓著船首，現在它打開了它的血盆大口。尤依菈憤恨地咒罵了一聲並說道，「我應該要用掉所有燃彈才對。」

感到惱火，莉蓮娜大吼著，「這種死法還真荒謬！」

基定撞到地面並翻滾著，然後他站起身。死鬥坑是一場融合了打鬥、不停嘶喊的人影、劈砍的刀刃，以及胡亂揮打的棍棒的夢魘。在他上方，茜卓叫喊了一聲警告。基定跳往一旁，同時一個柯幫魔騎撞上了地面。一定是茜卓把他推進坑裡的，但基定卻無法從這個角度看見她。他衝向前，朝這個人的頭部踹了一腳，然後拿走他的劍。

隨著他被一群急切的鬥士們推趕，他只夠時間做這些。有些人拖著魔騎的身體以奪取他剩餘的武器和鎧甲。其他人則朝基定衝鋒。

擔心自己的永恆護盾咒語會暴露他的身分，他擋住亂劍突刺並躲開了來自一根破損錘子的攻擊。他大喊著，「為什麼你們要為了取悅柯幫而戰？快住手！」

基定的怒責 | Izzy 作畫

此刻他才明白，每個攻擊他的人都因痴呆魔法而變得狂暴。他們不知道自己在哪裡－所有人都被困在他們自己的夢魘裡。有一個人像狂戰士般地衝來，接著基定便刺穿了他的胸口。當他把劍抽出並退開時，其他人便跳向那個倒下的男子以撕扯他的武器和鎧甲。

基定閃躲離開牆邊並持續深入死鬥坑。從這一側他無法離開，如果最後他們兩個都死了的話，那麼試著待在茜卓附近也就沒有意義了。另一群人朝他衝來，別無選擇的他強行突破，然後四處張望，急切地想找到某個心智正常的人。

往死鬥坑中央的方向，他看見一小群背靠著背戰鬥的人，相互抵抗著來自因痴呆魔法而發狂的囚犯。鬆了一口氣，基定奮力朝他們走去。

帶頭的是一個高大、結實的戰士，具有深色的頭髮和藍灰色的肌膚，身穿破舊的皮製鎧甲。基定穿過那些正在攻擊這群人並且不停哀號的教眾，接著問道，「我可以加入你們嗎？」

「既然你都這麼有禮貌地詢問了。」她動了一下頭，要他加入她右側的環。當他移到她旁邊時，她說，「我不認得你，你是新來的嗎？」

「我才剛到。」基定揮劍擋開了一支朝他最右側的男子拋來的長矛。「你們都是一起被俘虜的嗎？」

她以亂劍揮擊逼退了另一個攻擊者。「不，我的同伴們被殺了。我們都是在牢裡認識的。」

如果有其他未受痴呆魔法影響的人也被困在城塞裡，那麼他們就能夠救出他們。要是晴空號能抵達的話。「我叫基定。」

她用劍刺穿一位黑袍教眾的胸口並說道，「我叫拉妲。」

黏足爬出晴空號的艙口，它平常的移動方法在甲板的角度如此傾斜的時候派上了用場。光線昏暗，天空被烏黑的暴風雲以及火山的煙霧遮蔽，映襯出這個駭人生物抓著船首的景象。黏足朝欄杆行進，現在與樹頂只隔著二十呎的距離。它用所有的柄抓緊欄杆並把身體探了出去。

在底下的沼澤雜草與池塘之間，它看見不死豹戰士們劈砍著雅骨爾的腳。但它們並不是這裡唯一的精靈。巫妖與其他的精靈族被這場戰爭吸引而來並聚集在下方的樹林間。就像黏足曾見過的其他精靈，它們擁有各種形狀與大小，從小型的球狀腫塊到高大瘦長的生物。黏足呼喚著，請救救我們！

它們全都抬起頭。是誰在求救？它們說。

我是黏足，札立特的朋友。黏足希望札立特沒有說謊或戲弄它。晴空號在腳底下顫動，黏足知道他們在引擎因奮力逃脫而爆炸之前已沒剩多少時間。我們要去攻擊柯幫還有殺掉惡魔。

殺掉惡魔，精靈的聲音迴盪著。我們幫不了你們，另一個精靈說，黏足感到心一沉。不過我們會呼喚某個能夠幫助你們的東西。

當船身再次扭動時，尤依菈緊抓著莉蓮娜的手腕和欄杆。她能夠用來把雅骨爾的手炸離船身的東西可能也會炸毀整個船首。莎娜和亞瓦德還被困在那裡。晴空號發出反抗的呻吟，她知道自己可能已別無選擇。她正準備吸一口氣並大喊著要其他人嘗試離開船首，此時莉蓮娜卻質問道，「那個東西在做什麼？」

「哪個東西，那個正試著要把船吃掉的東西嗎？」尤依菈說，對這個問題感到困惑。

莉蓮娜突然動了一下她的頭。「不，是那個散綠菌。」

尤依菈轉頭察看。「散綠菌？」它正位於艦橋附近的船尾處，一邊把身體遠遠地探出欄杆外。它正在跟某個人、某個東西說話，尤依菈心想，感到驚訝不已。

然後莉蓮娜說，「有另一個東西正在接近 ... 它也還沒死，但它卻稱不上活著 ... 」

一陣風吹拂過甲板，以濃郁的綠色植物、潮溼土壤，以及花朵的氣味驅散了雅骨爾的濃烈惡臭。尤依菈立刻就明白了。「那不可能是穆塔尼，不會在這裡！」這陣風具有亞維馬雅的氣味，但卻有個地方不對勁，它稍帶了點腐敗和酸味。

「亞維馬雅的一部分，」莉蓮娜幾乎是悄悄地說。「它會是個類似穆塔尼的元素，但…」

一個形體在雅骨爾後方升起。它更巨大，瀰漫著綠色的光芒，並且被包覆在腐爛藤蔓與木頭的殘骸中，交織著屍體碎片與泥巴。它的頭上頂著一雙巨角，齜牙咧嘴的巨口充滿了憤怒。尤依菈驚愕地露出愁苦的表情。這使得穆塔尼那無意識的憤怒顯化看起來只不過是有點惱火而已。

「…但卻更生氣，」莉蓮娜把話說完。一隻手臂依然纏在欄杆上，她抬起了手。「不過趁它分心的時候，我可以派豹戰士們去對付它…」

「等等！」尤依菈說。這個元素把手臂纏在雅骨爾上。而雅骨爾，顯然終於明白某個東西正在攻擊它，轉動它的頭以用它的血盆大口咬住元素的軀體。

晴空號在雅骨爾的掌控下滑向一側，使尤依菈再次撞上了欄杆。雅亞仰躺著滑過甲板並大喊，「那是穆杜塔，一個腐化的元素！」

穆杜塔將一條由腐爛的木頭和屍體組成的肢臂伸入雅骨爾緊咬的嘴巴並把它撬開。帶著一道被哽住的酸液喘息聲，雅骨爾放開了晴空號。

隨著晴空號擺動著脫身，尤依菈大喊，「蒂婭娜，帶我們離開這裡！」腳底下的甲板急遽上揚，引擎嗡嗡作響。這艘船騰空離去。

莉蓮娜從欄杆滑到甲板上，而尤依菈則蹣跚地走向前觀看這場戰鬥。雅骨爾試著要抓住穆杜塔，但它的爪子卻無害地滑穿了這一團植物與泥土和腐爛的鑲嵌物。穆杜塔用雙手把雅骨爾的嘴巴撬開，而它的重量也把這隻生物往下壓入了泥濘的沼澤中。散綠菌拖著沉重的腳步走到尤依菈身旁。她看著它，一邊驚奇地彎起眉毛。「你做了什麼？」

它朝她揮了揮手。

拉夫奮力爬到欄杆上。「如果雅骨爾沒試著吃掉我們的船，我本來會替他感到遺憾的，」他大口喘氣。

「我一點也不覺得遺憾，」尤依菈說。她很確定自己正在看著雅骨爾遭受報應。

莎娜和亞瓦德跌跌撞撞地爬下船首甲板並來到欄杆處。「你們還好嗎？」尤依菈問道。

酸液已經融化了亞瓦德右手臂和體側的鎧甲，但底下紅腫的肌膚正在迅速地復原。莎娜失去了她的盾和幾條髮辮，不過看起來安然無恙。她瞥了一眼亞瓦德，得到了他的點頭回應，接著說，「不是很好，但我們會沒事的。」

尤依菈轉向雅亞和莉蓮娜吃力地爬起身之處。「莉蓮娜，妳還操控著那群軍隊嗎？」

「當然。」莉蓮娜把頭髮往後甩，踉蹌了一下，然後回復了她的平衡。「我們去殺一隻惡魔吧，如何？」

尤依菈表示贊同。是時候了結這件事了。「前往城塞。」

茜卓設法把一些正在打鬥的教眾絆倒落入坑內以讓基定的攻擊者分心，而且在這場混亂中不會有人注意到。反正教眾早就把彼此撞入坑裡了，在墜落的同時還一邊歡欣地嚎吼著。這比茜卓原本想像的還糟。晴空號在哪裡？為什麼他們花了這麼久的時間？她迫切地想知道。

隨著基定掙脫人群並穿越死鬥坑，她也沿著外緣奔跑，一邊閃躲成群吟誦的魔騎。她能夠感覺到貝贊洛位於競技場遠端的駭人身影，彷彿他的目光正燒灼著她的肌膚。如果他發現她和基定的存在，他們一定會被撕碎。在教眾制伏她之前，茜卓就只能夠燒除這麼多人。某個人抓住她的手臂並把她推向邊緣，而她則扭身掙脫並踹了他的臀部一腳。他胡亂揮舞著往後墜入坑中。所有在她周圍的教眾都發出歡呼。茜卓急忙衝過他們。

她發現另一個有利位置，在通往競技場的階梯附近的一塊空曠區域，一條肋骨般的弧形柱子遮擋了貝贊洛的視線。她看見基定加入在死鬥坑中央相互合作、彼此防守的一群人。她胸口那緊繃的恐懼感也稍微得到紓緩。

接著響起一道宛如鐘聲般的低沉音調，音量大到足以使茜卓驚慌地遮住耳朵。她不是唯一一個這麼做的。每個人都停止不動，凝視著，突然一片死寂。唯一的聲音來自死鬥坑，那裡的鬥士們仍因痴呆魔法而瘋狂，看似幾乎沒注意到這份干擾。然後貝贊洛起身。他的聲音嘶吼著，「守護城塞！」接著他便起身離開王座，消失在競技場後方的陰影中。

茜卓鬆了一口氣。終於！隨著魔騎與僧侶們自門口魚貫而出，她周遭的吟誦人群也跟著消散。當群眾散去，茜卓開始想辦法把基定弄出死鬥坑。朝向競技場遠端，也就是他們一開始進入之處，她看見了某個東西，某種具有齒輪與鎖鏈和摺疊木梯的裝置，被收在看臺正下方。她與基定四目相接並用力地指著它。他點了一下頭確認，接著茜卓便繞著競技場往回跑。

當她抵達裝置所在之處時，她看見用來放下梯子且上了鏈鎖的操控桿。不過競技場裡還是有太多教眾，很難啟動它又不被逮到。而且有一大群全副武裝的魔騎和一些長袍僧侶仍聚集在大門附近。他們看似正在等候僧侶魏颯璞。她往後站到能夠俯瞰死鬥坑的岩塊上。

當茜卓不耐煩地等候時，魏颯璞張開手臂開始說話。一團黑霧在她面前形成並往下飄入坑內。茜卓恍然大悟地倒抽了一口氣，同時這片霧氣觸碰到下方這群痴呆狂怒鬥士的第一位，然後他們便倒下，窒息且大口喘氣。魏颯璞正打算殺光坑裡剩餘的囚犯。

純粹出於本能反應，茜卓送出第一發火焰衝擊波，但在雅亞的協助下，那成了一道精準的本能反應。魏颯璞一定感覺或感應到這股熱度；她在快被擊中之前轉向一側。衝擊波打中了她後方的魔騎，使他消融於火焰中。魏颯璞憤怒地大喊並指向茜卓。魔騎開始衝鋒，而死亡咒語的黑球也朝她飛來。

茜卓不需要做好準備或深呼吸。她朝不同的方向射出十幾顆火球，瞄準了逐漸逼近她的僧侶和魔騎。接著她縱身躲開死亡咒語的路徑，撞上地面並翻滾成跪姿，並且朝魏颯璞射出另一波火焰彈幕。

被她點燃的教眾們四散奔逃，彼此衝撞，並從外緣翻落坑中。魏颯璞跳下岩塊以躲在魔騎後方。茜卓讓整群人燃起火焰。它焚燒著大部分人並讓倖存者朝門口逃竄。茜卓迅速起身並克制著想轟擊整個競技場的衝動；如果他們想活著撐過這一切，她知道她得保留自己的力量。不過在和雅亞進行情緒性對話的同時讓許多火球穩定飄浮所付出的努力也已派上用場。

茜卓往回跑向那座階梯裝置，燒熔了鏈鎖，並且推動了操控桿。帶著一種喘鳴般的哐噹聲響，階梯往下朝死鬥坑的側邊展開。附近的魔騎不是成了一堆燒焦的東西、著火，就是消失了，而且在競技場上層的昏暗中她看不見其他人。在下方的死鬥坑內，一群群囚犯依然在打鬥，四周圍繞著倒下的屍體。她看不見基定或和他並肩戰鬥的鬥士們，於是便走到死鬥坑邊緣並朝階梯往下看。這群人正在往上爬，而基定幾乎已來到頂端。

茜卓往後退，鬆了一口氣，接著轉身看見魏颯璞突然冒出來並施放一片黑霧。茜卓用一道較細、定向，但卻強烈的火焰轟擊它，這也是她唯一能想到的招式。這無法有效地反擊那道死亡咒語，但基定卻衝上平台並施放他的護盾咒語。當它偏折魏颯璞的魔法時，它的金色光芒使茜卓目眩不已。接著突然有一把刀插在魏颯璞的右眼上。她往後踉蹌著癱倒在地。

「啊？」茜卓看著基定，然後看見她後方的灰膚女子。她用一隻手掛在死鬥坑的邊緣並用另一隻手拋出了這把刀。「噢，謝啦！」

這個女子把自己拋上來。「我們得靠三個人才能拿下一個僧侶可不是什麼好兆頭。」

「我確信我們將會熟能生巧，」基定說。「茜卓，這位是拉妲。」

「妳好，」茜卓說。她告訴基定，「我不知道是什麼拖延了晴空號，不過他們現在到這裡了。我們得開始行動！」

「晴空號？」拉妲震驚地轉向茜卓。「它被摧毀了。」

「尤依菈使它重生，」茜卓在基定能夠喘口氣之前回覆道。「泰菲力和卡恩也在這裡，妳認識他們嗎？妳想幫助我們嗎？」

更多鬥士爬出了死鬥坑。「拉妲，妳會帶我們出去嗎？」有一人問道。

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拉妲猶豫著，然後轉向基定與茜卓。「你們有規劃一條逃生路線嗎？」

「我們得先找到某個東西，」基定說。「我們的朋友正在攻擊這座城塞－你們應該能夠趁亂逃出。」

拉妲揚起深色的眉毛。「這個東西會摧毀柯幫嗎？」

「可能吧，」茜卓說。她確實希望如此。「那就是我們的計畫。」

「那麼我跟你們走。」拉妲轉向其他人。「繼續前進吧，我們外頭見。」

其他鬥士們向她致意後便朝門口奔去。

「現在嗎？」莉蓮娜問尤依菈。晴空號正要到達最後一座山丘頂部。那座火山黑塔聳現於前方，與滿佈灰燼的天空和低垂的雲朵形成鮮明的對比。

「現在，」尤依菈說，於是莉蓮娜便告訴她的不死大軍，摧毀柯幫，親愛的。復仇吧。

隨著晴空號航越山丘，雷聲裂響，閃電裂空。莉蓮娜看見城塞，被重重幕牆與壕溝保護著，每座城門都有陷阱與黑暗魔法守護。復仇的渴望使她心跳加劇。就快了，她告訴自己。她催促她的不死戰士向前，但它們自身的復仇渴望如此強烈，使它們不需鼓勵便衝過灌木叢與樹林朝第一座牆蜂擁而去。

「泰菲力和卡恩在那裡！」莎娜從右舷處大喊著。

亞瓦德走向欄杆並拋出了梯子。「我們不需要減速嗎？」拉夫問道。「噢對，我忘了，時間法師，」他補充道，同時泰菲力和卡恩在一陣模糊的移動中出現在甲板上。

當晴空號抵達外牆時，斷斷續續的雨水濕滑了甲板。一陣飛箭與弩箭擊中船體。數顆死亡魔法黑球飛越欄杆，但卻在莎娜用她的身體和劍阻擋它們時消融為嘶嘶作響的金色火花。尤依菈移動雙手施放反擊咒語並使飛箭偏離甲板的方向。拉夫喃喃自語著某種咒語，接著莉蓮娜往後一瞥看見另外兩艘晴空號飛越山丘以吸引柯幫的砲火。「不錯嘛，」莉蓮娜作出評論，她大部分的注意力仍放在她的不死戰士身上。

泰菲力來到莉蓮娜身旁，他的長袍在狂風中飛舞，並且把身體探出了船首。「我來處理第一道門，如何？」他問道。

「請便，」尤依菈說，一邊咧嘴笑著。她的貓頭鷹自頭頂上方飛過，帶著另一顆魔法力燃彈。

泰菲力舉起手使跨越堤道的門轉為鏽蝕的紅色，然後瓦解成一陣鏽塵。莉蓮娜的不死豹戰士們如洪水般地湧入開口，撕裂了全副武裝的魔騎。

在下一面牆，尤依菈的貓頭鷹拋下了它的第一顆魔法燃彈，接著大門爆炸。石頭與金屬碎片凍結在半空中，然後旋繞成一陣暴風雨砸向鄰近的魔騎與教眾們。尤依菈拿起另一顆魔法燃彈，接著她的貓頭鷹便往回俯衝以抓住它。

對目前的毀滅感到非常高興，莉蓮娜大聲地說，「這進展得不錯。」貝贊洛即將在可怕的死亡裡扭動掙扎，而且她迫不及待地想看見它。

莎娜從船首甲板上大喊著，「某個東西正在逼近！從火山的方向，就在那裡！」

莉蓮娜惱火地咒罵了一聲。「噢，我真希望我剛剛沒那樣說。」她轉身查看。一個黑影自火山口那冉冉上升的淺色煙霧中現身。一開始她只能夠看見一個飛行生物的翅膀，因過於相似巨龍而使她擔憂。它的頭部形狀像個雙頭斧刃，當它在半空中扭動時，她看見了具有利爪的四肢和尾巴。然後她發現了騎乘它的鎧甲人影。它乘著火山上方的熱氣氣流朝風暴雲層飛昇。

拉夫說，「呃，我也希望妳剛剛沒那麼說。我有不祥的預感。」他提高了音量。「我認為那是烏格洛！」

基定從最接近的拱門離開了競技場。陰暗的走廊現已空無一人，於是他便開始奔跑，而茜卓和拉妲則輕鬆地維持著相同的跑速。一道自遠方傳來的咆哮聲不時被爆炸聲打斷，這表示外頭的戰鬥早已開始。「你真的知道這個寶庫在哪嗎？」拉妲問道，一邊回頭看著走廊。不停搖曳的火炬光芒使這個地方充滿活生生的陰影。「柯幫經常重建他們的防禦機制。」

「它應該在這下面。」基定看見在下個拱門後方的入口。在鄰近火炬的閃爍火光下，它是一個非瑞克西亞人建造的隧道，一條通往黑暗的彎曲食道。「或許吧。」拉夫從陶拉里亞西境那位柯幫特務的破碎思緒中取得這份情報，而他們只能希望他的解讀是正確的。

走廊迂迴曲折，他們終於抵達一個巨大且幾近漆黑的密室，而且這裡有更多彎曲的肋骨狀支撐物。牆上有六扇門，全都封上了沉重的鎖鏈。一片黑暗咒語瘴氣宛如灰幕般地飄浮在每一扇門前方。基定停下腳步並且有一種不祥的預感，而這種感覺經常伴隨著一種時刻，也就是當他明白他的計畫可能碰上了一場災難性阻礙的時刻。

「哪扇門？」拉妲問道，一邊皺著眉頭四處張望。

「那是個好問題，」基定說。「我們的情報提供者知道我們需要的武器就在這個寶庫裡，在城塞的這個部分，但僅此而已。」

拉妲露出懷疑的表情。「我們得費時突破這些門。如果外面的攻擊行動在我們進行搜索的時候失敗了…」

基定在聽見火焰嘶吼時畏縮了一下。他和拉妲轉身看見茜卓正在轟擊第一扇門。她的火焰沖刷過它，變得白熱，燒熔了鎖鏈、用來強化守護咒語的印記，以及門本身。

她停下來並活動了一下戴著手套的雙手。火焰消失，在原本門的位置出現一個大洞。茜卓走向了第二扇門。

「或者我們也可以那麼做，」基定說道，鬆了一口氣。

莉蓮娜以愁苦的表情看著烏格洛和它的坐騎朝晴空號盤旋而來，它漆黑的翅膀散發著雨水的光澤。

「烏格洛到底是什麼，拉夫？」泰菲力閒聊般地問道。一陣箭雨自城樓上朝他們轟擊，而他則心不在焉地做了個手勢把它們凍結在半空中。

「我不知道，不過我們質詢的那位柯幫特務倒是真的很懼怕它！」拉夫說。他拉出那本書並狂亂地翻著它。

卡恩往前站，他的金屬頭部跟著烏格洛在雨水和塵雲中的軌跡轉動。他說，「它是個強大的巫妖。但就像由純粹黑暗魔法所創造的精靈，它從來就不是人類。」

在烏格洛轉向朝他們俯衝的同時，莉蓮娜看見這個鎧甲戰士的頭也呈現雙鐮刀的形狀，更加肯定它不是人類。她對此有個不祥的預感。

「莉蓮娜，妳能夠阻止它嗎？」尤依菈大喊。她的貓頭鷹才剛帶著一顆魔法力燃彈離開。隨著不死豹戰士湧入毀壞的城門，通往城塞大門的道路也幾乎淨空。

沒有人想跟死靈術士為伍，直到他們被某種巨大的不死生物襲擊，莉蓮娜諷刺地想著。「我會試試看，但應該也要有人思考另一種攻擊方式。貝贊洛知道我在這裡，如果我能夠操控這個東西，他就不會派它來對付我們。」她緊抓著欄杆穩住自己，然後將她的意識探往那個陰暗的形體。

什麼都沒感覺到。烏格洛是一片飢渴的虛空，逐漸逼近，而且它的內部並沒有任何東西可供她操控，甚或與之交談。一定有她能夠使用的辦法。她本能地觸碰鎖鏈面紗，但儘管歐納克族不停低語，她知道自己還不夠強大到能夠再次使用它。這樣做只會讓她自己和晴空號上的每個人涉險。她悄悄地怒罵。她厭惡無助的感覺。「尤依菈，我阻止不了它！」

尤依菈向前站，她的雙手護著一道旋繞的藍光。泰菲力移到她身旁，伸長了手杖，等待著。莎納和卡恩也走到拉夫和雅亞身邊。

隨著尤依菈、泰菲力，和拉夫施放了一連串攻擊與防禦魔法，烏格洛和它的野獸穿過一片藍色咒語光芒薄霧撞上了甲板。莉蓮娜往一旁閃躲，同時烏格洛以如此黑暗的魔法偏折了所有咒語，宛如一顆垂死星辰的心臟。

莎娜往前走，她的魔法抗性彈開了烏格洛的咒語，放出了強烈金光。卡恩蹲伏在她後方，利用莎娜的抗性以來到足以發動攻擊的距離。莉蓮娜施放她自己的咒語，希望這一切的干擾能夠讓她在它屏蔽自己之前殺了烏格洛。

虛無幽靈烏格洛 | Daarken 作畫

紫色的光芒擊中了烏格洛，但卻沖刷過它，照亮了它鎧甲內的關節。噢，那不管用，莉蓮娜思考了一下，接著這頭野獸的尾巴就從側面打中了她。

莉蓮娜撞上對面的欄杆並倒在地上，因過於暈眩而動彈不得。她仰頭看見其他人四處分散，而烏格洛則舉起長矛準備刺穿她的身體。

蒂婭娜突然降落在她面前。她的劍閃現擋開長矛，使這個黑暗的武器翻越了欄杆。雅亞從側面轟擊烏格洛，這片火浪將它逼退遠離他們。卡恩跳到它的背上並抓住它的頭。蒂婭娜在這頭不停咆哮的野獸後方躍起，亞瓦德則跟在她後方。

莉蓮娜撐起身體，感到頭暈目眩。是誰在開船？她轉頭看往艦橋並看見一個綠色的散綠菌形體正緊抓著方向舵。噢，那正是我們需要的，她想著。

尤依菈急切地轉向她。「這是干擾我們的手段，貝贊洛正試著不讓我們靠近城塞。」

莉蓮娜咒罵了一聲。「妳說得沒錯。」她厭惡自己一開始沒想到。「我需要讓豹戰士持續攻擊。我需要到下面去！」基定和茜卓現在可能正在和貝贊洛交手，而且莉蓮娜需要前往那裡。她需要看見烏鋒將貝贊洛的生命力自他的身體中剝除。

尤依菈朝梯子點了一下頭。「去吧。我們能處理烏格洛。」

莉蓮娜大步走向欄杆，但放下梯子的裝置已在與烏格洛的戰鬥中從甲板上被截斷。她面露痛苦憤怒的表情，但這無法阻止她。她把身體探出欄杆並朝她的不死戰士們送出意念。

許多戰士仍沿著堤道、在水中以及守衛塔裡和柯幫魔騎交戰。她把意念集中在位於晴空號正下方的那群戰士身上，它們聚在一起看著精靈生物飄入破敗城門的奇特行列。這些精靈具有各種怪異的形狀與大小，從圓形球狀到如柳樹般地削瘦脆弱。

莉蓮娜朝她的不死豹戰士送出意念，我需要下到地面。你們有辦法嗎，親愛的？

它們回覆，我們有盟友。

一些精靈轉向並攀爬、奔跑、飄浮，或彈跳至晴空號下方，然後一個疊著一個緊緊靠在一起。它們持續出現，這座由精靈構成的塔也愈來愈高。

當它們抵達晴空號的船體時，莉蓮娜便翻越欄杆落在其頂端。一隻擁有三根手指的手向上伸起握住她的手，接著有一整排怪異的臉孔往上看著她，全都具有那看似是隨機數量的眼睛與五官。「嗯，這非常有趣，」莉蓮娜吸一口氣，同時它們開始讓她降到地面。

基定和茜卓與拉妲一同跑過城塞大殿那片陰暗的混亂。不死豹戰士與奇形怪狀的精靈已從大門湧入。零星的教眾與僧侶仍在戰鬥，但他們的痴呆魔法對亡者卻起不了作用。豹戰士們包圍並壓制了教眾，並在精靈們撕扯大殿的同時保護更為脆弱的它們。「我們要贏了！」茜卓大喊。

「保持專注，」基定對她說。他拿著烏鋒，仍收在劍鞘裡。他們在第四個寶庫裡發現這個武器，宛如戰利品般地被放在一個石座上。他能夠感覺到它的黑暗力量正燃燒穿透皮鞘滲入他的手，而且他只想對貝贊洛使用這把武器。

他們來到大殿的外廳。有個僧侶站在敞開的門前，用一片黑暗咒語薄霧阻止一團豹戰士前進。她看見他們，發出一聲咆哮，並施放某種咒語在空中化為一張不停擴張的網。基定本能地轉身使用他的護盾咒語，但茜卓卻射出一發火焰俐落地避開不死戰士並擊中了僧侶的胸口。僧侶往後踉蹌，而豹戰士們則一擁而上，她的咒語消融在半空中。

在基定能夠繞過它們之前，一波精靈破門而入並打散了豹戰士以及少數僅存的擋路教眾。基定穩住自己以面對這場衝擊，而拉妲則固定好盾牌並把茜卓拉到她後方。

精靈們從他們身旁經過，但一個眼熟的球狀生物卻停在基定面前並急迫地指著外面。「貝贊洛！」它說。

很好，基定心想。他告訴它，「我們需要去外面那裡。」

這個精靈轉身並激動地比劃著。其他精靈慌亂地移動清出一條路。基定往前衝刺並跑出來到了城塞前方的空地上。

外面是一團混亂。天空翻騰著灰暗雲朵，而鋪石路上則因雨水而濕滑。晴空號正位於最內層的城牆上方，咒語光與火焰擊自甲板上噴發，儘管基定看不出他們正在跟誰或什麼東西交戰。城門已被轟開，在城牆這一側的柯幫建築已著火，死亡的教眾，豹戰士的碎片，以及精靈的屍體四散於地面上。然後他看見了貝贊洛。

在這座複合建築的遠端，惡魔大步跨過一團精靈和不死生物，手裡拿著一把劍，展開了他那爬蟲般的翅膀。他大幅度地揮劍，把屍體甩離他的路徑。

基定深吸一口氣並抽出烏鋒。他厭惡使用如此黑暗的武器，但已沒有選擇。後方傳來的嘶喊與戰吼使他轉身。一群新的魔騎自城塞裡湧出。茜卓拋擊火球以阻擋它們，同時拉妲則呼喊著指令，催促精靈們排成防禦陣型。茜卓回頭瞥了一眼基定並說道，「去吧！我們會防守你的背後！」

基定猶豫著，但他知道殺了貝贊洛會讓魔騎崩解。他轉身並開始朝惡魔走去。

貝贊洛急速轉身面對基定的逼近，然後在認出那把劍的時候把長角的頭傾向一側。「那把劍是我的！我為了要殺一個龍長老而鍛造了它。」貝贊洛譏諷著，露出了蒼白嘴唇裡的利齒。「你以為你能用我自己的劍來對付我嗎？你的死亡將極為痛苦。」

「出於好奇，你真的相信這些你用來洗腦受騙教眾們的謊言嗎？」基定說道，一邊繞到另一側。貝贊洛在原地轉身以跟隨他的行動。烏鋒使基定的雙手感到疼痛，彷彿這股黑暗力量正在弱化他的骨頭。他知道他得走到夠近的距離才能用這把劍刺穿貝贊洛的肌膚。但這個惡魔卻比他高大強壯，而且攻擊範圍也較大。

貝贊洛怒不可遏。「謊言？我會把你開腸剖肚，讓你嘶喊…」

基定聽見茜卓的火焰怒吼，使位於城塞門口的魔騎無法接近，並且知道他不能再等待任何更好的時機了。他開始衝鋒，彎身逼近，然後突刺。烏鋒幾乎碰到貝贊洛的皮膚，但惡魔卻把他撞到一旁並將他的劍往下揮。這把劍發出黑暗魔法的光芒，而基定的護盾咒語則在擋開這些咒語時閃爍著金光。

基定與貝贊洛彼此兜著圈子走。突然聽起來像個狡詐的惡魔而非一個執迷不悟的自大狂，貝贊洛說，「我聞到鵬洛客的味道。你是誰？」

基定毫不遲疑。「我是基定尤拉。我和莉蓮娜維斯一起來這裡殺你。」

貝贊洛再次笑著露出獠牙。「你們。守護者。我知道有什麼計畫在等著你們。看來現在就把你殺了幾乎有點可惜。幾乎。」貝贊洛向前猛衝。

莉蓮娜沿著堤道奔跑，穿過被砸毀的大門進入城塞的庭院。一個魔騎朝她衝鋒，於是她便揮手施咒讓他砸上潮溼的鋪石路。

她先看到茜卓，在爆發的火焰以及冒著煙的屍體間顯而易見。她和另一位戰士擋住了城塞的門，並在一群精靈的協助下擊退了魔騎。

在庭院遠端，被木頭與碎石以及紅色柯幫旗幟碎片包圍的，正是交戰的基定與貝贊洛。他手持烏鋒，而它內部的黑暗正逗弄著莉蓮娜的感官邊緣。

她開始往前走。她需要做的就是使惡魔分心好讓基定能夠擊中他。烏鋒應該會完成剩餘的工作。她面露笑容並低語著，「貝贊洛。」

惡魔的巨角頭顱朝她扭動。莉蓮娜從四散的亡者身上提取力量並如飛箭般地將它拋向貝贊洛。

紫色的咒語擊中惡魔的頭與胸口，但那道光芒卻無害地流過他蒼白的肌膚。他大笑著擋開了基定的揮擊。「妳變弱了，莉蓮娜，而且妳一直都是如此。除了一個意志薄弱的笨蛋以外還有誰會和我簽條約？」

莉蓮娜咬緊牙關。她大部分的力量已用於保持不死豹戰士們免於癱倒成為了無生氣的屍體。如果她放手－不行，這太危險了。城塞裡還有太多魔騎，太多像烏格洛那樣的驚駭之物。即便她讓豹戰士們回歸死亡，她依然沒有獨自殺了貝贊洛的力量，還是得靠鎖鏈面紗。她得依照計畫來使他分心。

她跨步走近，企圖誘使惡魔離開基定並轉而攻擊她。「其他簽署那份條約的人都已死在我手上。你也即將加入他們的行列。」她知道不該透露自己真正的感受，但她卻忍不住追加，「你不該騷擾我的哥哥。」

貝贊洛大笑著擋掉另一道長劍突刺。「多明納里亞的一切都是我的，妳哥哥的屍體，妳的家園，妳。而且我想怎麼用就怎麼用。」

他是如此自大狂妄，他或許真的相信那個，莉蓮娜心想。「妳是個小丑和騙子，整個多明納里亞都知道，」她嘲弄道。

貝贊洛朝基定揮砍，差點就打中他。「妳最好在我了結之前向我求饒，或許我會讓妳活著，」他大聲咆哮。

莉蓮娜在貝贊洛的威嚇中聽見了真實的惱怒。她的話語擊中了要害。「你應該聽聽在陶拉里亞西境的他們是怎麼笑你的。『那個巨角白痴還以為我們都跟他一樣好騙，』他們這麼說。那真是一首荒謬的頌歌呀！」在話裡注入她全身的每一分輕蔑，莉蓮娜開始吟唱一首由拉夫編寫的嘲諷版本的貝贊洛儀式。

貝贊洛憤怒地嘶吼，而基定則趁機向前猛衝。但這個惡魔的動作太快了。貝贊洛在最後一刻轉身把基定砸向鋪石路。烏鋒從基定的手裡鬆脫－莉蓮娜驚愕地低聲咒罵。不過這把劍卻沒掉落地面。它已穿透了貝贊洛的皮膚並掛在他的大腿上，一邊閃耀著黑暗的能量。

沉醉在勝利的滋味中，面露喜悅的笑容，貝贊洛舉起他的劍準備刺穿基定倒下的身體。莉蓮娜縱身一躍，來到貝贊洛的手臂下方，並握住了烏鋒的劍柄。

她倒抽了一口氣，黑暗的能量猛然流經她全身，利用她的身體把惡魔的生命力吸入劍中。貝贊洛僵在原地，受制於烏鋒之力，動彈不得，敞開的獠牙巨口依然掛著笑容。

莉蓮娜得意地仰頭看著他，當烏鋒吸取貝贊洛的生命時，紫色的火光在她的肌膚上快速流竄。這幾乎太多了，儲存在烏鋒裡的力量幾乎要壓垮她的身體、她的心靈。她咬緊牙關並穩住自己，乘著黑暗的能量流，同時貝贊洛的身體則在烏鋒下皺縮凋萎。屠殺她所有的惡魔一直是種樂趣，但以這種方式摧毀貝贊洛更是大快人心。她奮力說出，「你不該去騷擾霍蘇。」

隨著烏鋒的吸取，貝贊洛的身體開始扭動、自行對摺。烏鋒突然釋放他，使莉蓮娜往後踉蹌。貝贊洛僅存的一切癱塌成一團團白色的肉塊。他的雙角依然完好無缺，哐噹一聲地落在鋪石路上。

莉蓮娜的膝蓋突然癱軟無力，使她重重地坐在被雨淋濕的鋪石路上。她幾乎感到和貝贊洛一樣枯槁並把烏鋒推開。它躺在石地上，滿足地閃爍著黑暗光芒，在內部燃燒著嶄新的力量。她低頭看自己，但她的條約紋路卻依然刻劃在她的肌膚上。我以為它會消失，她想著，一邊困惑地皺起眉頭。或許那一直都是個渺茫的希望；簽署者的死亡並不代表它從未存在過。

在她身旁，頭昏腦脹的基定把自己撐起為坐姿。「妳還好嗎？」他疲憊地詢問。

莉蓮娜朝他露出笑容。「我好極了。」

尤依菈和蒂婭娜一同站在晴空號的艦橋上。透過艙口，她們能夠清楚看見密雲天空下的城塞以及柯幫防線的崩毀。

烏格洛在貝贊洛死亡的同時消失，尤依菈不知道它是被摧毀還是被釋放了。她堅決把它歸類為『稍後再煩惱』的事項。

一整天，有更多精靈與人類反抗鬥士持續從周邊的郊區現身，被城塞潰敗的消息吸引而來。基定、莎娜，和拉妲組織隊伍搜索監牢，釋放仍困於其中的俘虜並幫助傷者。魔騎、教眾，和僧侶們已全數陣亡或逃入沼澤。

泰菲力震驚地得知拉妲一直都是柯幫的囚犯，但至少她現在已經自由了。晴空號會帶她回凱爾頓，然後帶黏足和它的孩子們回到亞維馬雅。他們將會在缺少泰菲力、卡恩，和雅亞的情況下繼續旅行，因為這三人已決定和其他鵬洛客們一起努力摧毀尼可波拉斯。

尤依菈在心裡承認如果她是個鵬洛客，她也會想加入他們。但她的人生與心血一直都在這裡，在多明納里亞，而且她還有個工作得完成。看著蒂婭娜這個天使從甲板上朝外眺望時的表情，尤依菈說，「一旦我們把拉妲和其他人送回家後，我們就已完成與撒拉教會的協議。」她做好心理準備。「我想我們需要把撒拉聖域還給妳，好讓妳把它交給教會。」如果蒂婭娜拿走了魔力石，尤依菈就得想出另一種方法來驅動晴空號。但尤依菈並不想解散他們的船員。他們感覺起來非常合適，就像是註定要在這裡。

蒂婭娜凝視著甲板，拉夫與莎娜正站在這裡和亞瓦德交談。拉夫說了某些話使莎娜大笑並捶了他的肩膀，而亞瓦德則默默擺出被逗樂的表情。黏足正帶著它的孩子們參觀甲板。蒂婭娜揚起眉毛。「那就是協議的內容嗎？」

尤依菈緊閉嘴唇以隱藏她寬慰的心情，並且在臉上擺出一副詫異的表情。「難道不是嗎？」

蒂婭娜稍微聳了一下肩膀。「我認為是從多明納里亞的各個角落剷除柯幫勢力。我的意思是，貝贊洛的死亡一定會有幫助，當然，不過這個世界到處都有即將試圖掌權的僧侶。」

尤依菈把頭傾向一側。「妳說得沒錯，確實如此。不過那可能會花上好幾年。」

蒂婭娜與她四目相接，接著她們兩人都在她回覆時露出了笑容，「是的。沒錯，我想那會的，不是嗎？」

天色漸暗，尤依菈和莉蓮娜站在庭院裡。精靈們已拖走大部分的屍體，而雅亞也用火熔封了城塞的門。尤依菈並不期待那會阻止接下來任何決定要佔領這個地方的人。天空烏雲密布，不過雨水也已洗淨了庭院的鋪石路。

在城塞殘破的門前方，基定正在讓泰菲力立下守護者誓約，而茜卓則站在一旁。雖然卡恩與雅亞同意加入這場對抗波拉斯的戰鬥，但卻沒有答應要立下誓約。卡恩是因為他打算很快就離開前去設法摧毀新非瑞克西亞，而雅亞則是為了，正如她所說的，「我不是個熱衷團體活動的人。」

莉蓮娜稍微搖了搖頭並說道，「基定和他的誓約。我不知道泰菲力是如何忍住不笑的。」

尤依菈朝她微笑著。「當妳立誓的時候妳有笑嗎？不知何故我很難想像那個畫面。」

「我的內心在大笑。」莉蓮娜看著她。「若沒有妳我們真的無法成功。」

「彼此彼此。」尤依菈點頭示意。「妳現在會跟他們一起去對抗尼可波拉斯嗎？」

「是的。那就是我和基定的協議。」莉蓮娜滿懷期待地摩擦雙手。「雖然我更希望能夠立刻進行。鏟除貝贊洛已挑起了我的胃口。」

終於他們準備離去，尤依菈向泰菲力和卡恩道別。她擁抱了泰菲力並說道，「我會告訴你要小心，但我實在太了解你了。」

「我會對妳說一樣的話，」他帶著笑容跟她說。「我會儘快回來拜訪妳。祝妳有個夷滅柯幫的愉快時光。」

她轉向卡恩，也抱了抱他，儘管他的金屬身體外緣十分堅硬。「保重。還有記得非瑞克西亞已成為過去。你有個值得期待的美好未來。」

卡恩沒有為此做出回應，但卻說道，「一旦我們摧毀波拉斯，我也會回來拜訪妳。」

尤依菈早已和其他鵬洛客們道別。她揮了揮手，然後爬上梯子來到晴空號的甲板上。

她翻過欄杆並朝掌舵的蒂婭娜發出信號，接著這艘船便從城塞與它那冒著煙的火山處盤旋而去。莎娜和拉夫站在船首，眺望著遠方，身旁站著拉妲和其他要被他們送回家的戰士們。當亞瓦德捲起梯子時，尤依菈拍了拍他的肩膀，接著便朝其他人走去。

隨著晴空號駛入雲間，莉蓮娜也準備離開多明納里亞。她和基定、茜卓、雅亞、泰菲力，以及卡恩站在一起。他們終於要帶來傑斯與阿耶尼所請求的援軍，但她卻不期望他們任何一人會很高興地見到她。

他們就只能克服它；莉蓮娜打算踩在波拉斯的屍體上。而且最好能讓它跳舞以逗她開心，如果在他們結束後還有任何東西殘留的話。

基定把烏鋒掛在肩上，將它收入劍鞘並用帆布包裹以隱藏它。它仍發散著莉蓮娜能夠從骨頭裡感受到的黑暗能量。基定環顧他們所有人並說道，「我們準備好了嗎？」

「我們生來就準備好了，」泰菲力帶著一抹諷刺的笑容說道。茜卓咧嘴一笑，而雅亞則翻了一下白眼。卡恩就只是點頭示意。

基定先離開，消失在一團金色光芒裡。接著是茜卓和雅亞，走入一片短暫的紅色烈焰中，然後是泰菲力消失在一陣藍色旋風內。卡恩就僅僅消失在一道刺耳的金屬聲響中。

莉蓮娜仍站在廢棄庭院裡的鋪石路上，帶點煙味的微風正吹拂著她的頭髮。她低頭看著自己，感到困惑不已。她原本打算跟著基定離去。

她試著再次踏出這個時空，但又一次，什麼也沒發生。「什麼 ... 怎麼 ... 」她開始陷入恐懼，害怕她沒發現自己不知何故失去了她的火花。是因為烏鋒嗎？還是因為過度使用鎖鏈面紗？

接著她看見庭院裡的塵土飛昇盤繞成一陣旋風。一個漆黑的形體在這個巨型漩渦中逐漸增大。「不，」她低語著，令人作嘔的領悟宛如鐵鍊般落在她身上。「噢，不。」

尼可波拉斯從黑暗裡現身，他那龐大的帶鱗巨龍形體矗立在她面前，光是他的存在就使她的世界黯淡無光，難以呼吸。

「妳應該更仔細地閱讀妳那份條約的細節，莉蓮娜。看來妳不知道隨著妳的諸位惡魔死去，妳的合約將會自動歸於它的掮客。我。」

莉蓮娜僵立在原地，隨著滿意的竊笑悄悄爬上波拉斯的臉孔，憤怒和恐懼也掐住了她的喉嚨。那就是條約紋路沒有在貝贊洛死後從她的肌膚上消逝的原因。這份合約依然在操控她，而現在她已屬於一個比多重宇宙眾多時空裡的任何惡魔更加惡毒的存在。

我以為我正在讓自己重獲自由，她心想，這份衝擊即將使她崩潰。原來我一直在照著他的劇本走，使他能夠擁有我。她所做的一切，每一隻惡魔的死，每一場戰鬥，每一次背叛，每一局操縱。一切都是為了這個，成為波拉斯的奴隸。她真是個笨蛋，竟然從沒懷疑過。

她咬緊牙關。但要是我違抗的話呢？

彷彿他已從她的心靈中摘取了思緒，波拉斯說，「不行。如果妳以任何方式違抗我的命令，這份條約將會殺了妳。妳會在一瞬間老了數百歲，成為一個隨風飄蕩的乾枯軀殼。」

有那麼一刻，莉蓮娜認真地考慮它。死亡還比侍奉波拉斯好；她骨子裡十分清楚。但一部分的她卻拒絕放棄。一定有擺脫這個絕境的辦法，一種逃離這個命運的方式。如果妳死了就無法讓自己自由，她想著，並暗自下定冰冷的決心。

波拉斯帶著自滿的表情看著她，堅信他的陷阱已讓她無力抵抗。「現在來吧。我們還有工作要進行。」閃電裂空，他周圍的世界變得扭曲，同時他穿梭時空離去。

長久以來計謀欺騙命運，現在卻成了這個新命運的囚犯，內心苦悶的莉蓮娜也跟著他離開了。

其他人踏入這個新時空，他們現身時的五彩閃光點亮了他們周遭的黑暗，而基定正懷著逐漸增長的不安等待著。「莉蓮娜在哪裡？」他說。

茜卓舉起一顆小火球，驅退了暗影，展露更多他們抵達的小巷。「或許她跑錯了地方？」

雅亞轉身，瞇起眼睛端詳著漆黑的天空。「我沒看見任何鵬洛客痕跡。我認為她根本就沒來到這裡。」

泰菲力皺眉並和卡恩互換了擔憂的眼神。「或許還有些我們漏掉的陷阱，某個躲藏於城塞的東西在我們離開的時候發動了攻擊。」

卡恩點了點頭。「烏格洛依然下落不明。我們認為它在貝贊洛死亡時消失了，但也許沒有。」

基定擔心被他們說中。「我會回去…」他開始說。

「不用麻煩了。」傑斯貝連從一個陰暗的門口走出。「我告訴過你，不能信任她。她從來就沒打算跟你來。」

「不，傑斯。」基定沮喪地搖了搖頭。「她不會那麼做的。她改變了。」

「對啊，傑斯，」茜卓補充道，擔憂地皺起額頭。「她想要波拉斯死，而且她想幫忙殺了他。她說她想要在他的屍體上跳舞或進行某種她會做的事。」

「別天真了。」傑斯用嚴厲的眼神環顧著他們。「她利用了你，就像她利用每一個人。無論她對你說了什麼，那都是謊言。」

泰菲力懷疑地看著傑斯。「她有很多機會可以背叛我們，但她還是一次又一次地冒著生命危險。」

雅亞交疊雙臂。「她在雅骨爾襲擊晴空號的時候救了尤依菈。我看見她了。對了，還有別說我天真，孩子。」

「全都是因為她需要你們殺了她的惡魔。」傑斯搖了搖頭，依然堅定他的立場。「你們已達成目的而且她現在已經不需要你們了。聽著，我很遺憾你們必須親自學到這個教訓，但這就是事實。我們現在就得出發。這裡已經發生了很多事。如果我們想獲得擊敗波拉斯的機會，我們還有好多工作得進行。」

傑斯轉身離去，一邊走回到陰影中。其他人轉向基定。泰菲力說，「我們其中一人需要回去。如果她被困在那裡…」

基定快速地點了點頭。「我去。在這裡等我。」

當基定穿越時空回到城塞殘破大門前的鋪石路上時，他不確定自己該期待些什麼。

他看見了灰濛濛天空底下的空曠庭院，來自破碎城門的石頭與金屬依然散落各處，就跟幾分鐘前一樣。煙霧在空中飄蕩，沒有任何移動的跡象，甚至連一個迷途的精靈也沒有。沒有莉蓮娜的蹤跡。

基定瞇起眼睛並在原地轉身，搜尋著乙太的痕跡。過了一會兒，他看見莉蓮娜離去的乙太痕跡。她離開了多明納里亞，但她卻沒有跟隨他和其他人。

這對他的心是一份出乎意料的猛烈打擊。他以為她改變了，一直都如此確定。即便是現在，在他親眼見證下，這還是難以置信。她說她會和我們一起走。為什麼要說謊呢？她原本可在貝贊洛死後的任何時刻離去。為什麼要等到我們把囚犯從城塞裡放出的時候？這不合理。

不過這就是莉蓮娜。或許在最後一刻，她改變了心意。或許，到了最後，她舊時的自我佔了上風。

基定猶豫著，渴望某種跡象，某種希望，來告訴他莉蓮娜終究沒有背叛他。但傑斯正在等待，而且他知道襲擊尼可波拉斯的計畫早已啟動。他需要回到其他人身邊。

於是他大聲地說，「無論妳在哪裡，莉蓮娜，我希望妳知道自己正在做什麼。而且我希望我會再見到妳。真的。」

然後他轉身離開了多明納里亞。

鵬洛客檔案：莉蓮娜維斯

鵬洛客檔案：基定尤拉

鵬洛客檔案：茜卓納拉

鵬洛客檔案：雅亞巴拉德

鵬洛客檔案：泰菲力

鵬洛客檔案：卡恩

鵬洛客檔案：傑斯貝連

時空檔案：多明納里亞