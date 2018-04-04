蒂婭娜第一次有意識時她正站在撒拉大教堂中，沐浴於因上方拱形有色玻璃而分成千種形狀與顏色的陽光裡。身邊環繞著身著發光盔甲的天使，還有人類與艾文僧侶，為了模仿天使，他們用灰色羽毛裝飾身上的白色長袍。她知道自己之所以被創造出來，是為了某些宏大的目的；那溫暖了她的心，在她的血管裡雀躍，直到她那全新的身體像太陽一般閃耀。那是光輝的一刻。

接著一切開始急轉直下。

黎明使者萊拉走向前，她那與陽光一樣美麗的古銅色肌膚在光線下閃耀，濃密的黑色頭髮順著如冰般的完美雙翼流下。她說道：「妳是蒂婭娜，為了一個目的，為了回應凡人的祈禱而生。」



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「為了戰鬥，」蒂婭娜說道。「為了消滅黑暗勢力。」這肯定是她的目的，只有戰爭能讓她燃起如此熱情。

其他的天使們微微騷動，兩人相對一瞥。萊拉那完美的眉頭微微蹙起，接著說道：「不，不是為了戰鬥。」

「不是嗎？」蒂婭娜不想質疑萊拉，她生來就知道萊拉是從撒拉聖域來到多明納里亞的天使之一，萊拉也是最接近撒拉的天使，為治癒賓納里亞而犧牲自己，受祝福的撒拉。但蒂婭娜感覺到哪裡不太對勁。「妳確定嗎？」

萊拉的語調依然充滿自信：「我們確定。妳並不是個戰鬥天使，那些需要守護者的凡人們，妳就是回應他們祈禱的答案。」

「守護者，」蒂婭娜重複道，再次確定。很顯然，守護者必須努力保護守衛的事物，所以它確實和身為一位戰鬥天使有些微的差異。「我將獻出生命與靈魂，守護…」她發現自己有點講得太快了。「我要守護什麼？」她希望會是個重大的目標。

萊拉也許遲疑了－那並不是個簡單的問題。但她說話的聲音一樣自信而沈著：「一個非常複雜的灌溉系統。」

蒂婭娜覺得一定是自己聽錯，也許自己被創生的時候有什麼地方搞錯了，剛剛那些話的意思不是它們聽起來的那樣。「一個複雜的 . . . 什麼？」

「這件事非常重要，」萊拉向她確認道。「那是個複雜精細的系統，用來把水從高原上的水庫給載到建於其上的城鎮裡。數以百計的凡人都倚賴這個系統。他們稱其作偉大的機械。」萊拉的眼光看起來是那麼認真。「他們祈求一位它的守護者，他們祈求妳的出現。」

蒂婭娜把她的失望放到一旁。一具灌溉系統聽起來像個詭異，而且保護起來可能極度無聊的東西，但對那些祈求她出現的凡人來說，這台偉大的機械顯然非常重要。正因如此，它很可能會受到很多攻擊，那她就會有仗可以打了。凡人們會成為她的朋友，也會因為得到這樣一個模範守護天使而開心。她說：「我將守護，直到嚥下最後一口氣。」

萊拉的微笑溫暖了她，其他天使也舉起武器表示認同。萊拉說：「很好。」

其他天使帶著蒂婭娜離開了大教堂，一起往裝點著白雲的藍天飛去。建築物飄浮在半空中，有著圓塔屋頂以及典雅的高大拱門，陽光透過窗戶的玻璃閃耀著豔麗的顏色。下方是連綿的綠色高山與高聳的樹木，蒂婭娜聽見了遠方的鳥兒歌唱，吹來的風既涼爽又芳香。她知道並不是所有世界都如此美麗，但在她生命裡的第一個早晨，感覺起來就像那樣。



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她們把她帶進了一座飄浮的建築物裡，留她在一間陽光普照的房間之中，房間裡的人類僧侶幫她穿上了白色與灰色的衣服，與此同時，艾文飛走，為她準備候選的鎧甲與武器。「妳終於來到這裡，太好了，」她的新朋友，艾弗拉告訴她。「我已經聽這些人努力祈禱有一段時間了。指揮官非常開心知道妳終於降生。」

「我想知道自己為什麼花了這麼久的時間，」蒂婭娜邊看著艾弗拉教她怎麼繫好飾帶邊說「這樣的事發生過很多次嗎？」

「喔，我相信一定的，之前肯定發生過。」艾弗拉瞥向其他僧侶。

其中一個僧侶說道：「非常奇怪，我都不記得有哪一次在回應祈求守護天使時有花這麼久過的。」

「也許是因為那是個不尋常的請求，」另一個人說道「一位負責灌溉系統的守護天使？那太 . . . 具體了。人們總是在祈求守護天使，但是從來沒有為了這樣的理由…」

艾弗拉對他皺了皺眉。「是的，總是，那可能正是花了這麼久時間的理由。受祝福的撒拉只能一次送給我們這麼多的守護者。」

其他人開始有些交頭接耳，艾弗拉叫他們靜下來，但蒂婭娜卻注意到一幅高掛牆上的畫像。她與生俱來的知識告訴她，那個有著棕髮與山羊鬚，穿著像一個武裝起來的賓納里亞人的男人，正符合殉道者傑拉爾德的描述。她皺著眉頭研究著他手中的長槍，往下指的槍鋒有著奇怪的形狀，一邊幾乎是平的，另外一邊卻有鋸齒狀的曲線，傾斜的交叉支撐不知為何使人聯想到飛翔。那對她來說似乎很熟悉，但她卻不太知道原因。「他的長槍…是哪裡來的？」她問道。

但接著艾文僧侶帶著她的鎧甲與武器，興高采烈地飛回陽台，蒂婭娜就忘了她的問題。即便她會及時得到答案。

很快地，飛往偉大的機械所在城鎮，也就是蒂婭娜創生理由的時候到了。一支天使護衛隊陪同著她，由黎明使者萊拉親自領軍。蒂婭娜跟著艾弗拉往外飛到一座其他天使聚集的廣大露臺。她對她耳語道：「一般都是這樣的嗎？每個人都有一支護衛隊？」

「其實沒有，」艾弗拉承認道，「但這些城鎮住民們等了那麼久，加上偉大的機械對他們來說又那麼重要，所以萊拉指揮官想要親自帶妳過去。」

聽起來很合理。蒂婭娜補充道：「而且她想確保我沒事，因為我花了那麼久的時間。」

艾弗拉皺了皺眉，「是的，可能就是那樣。但別擔心，不會有事的。神聖的撒拉不會犯錯。」

蒂婭娜和艾弗拉擁抱道別，接著加入了其他天使的行列。

蒂婭娜第一次真正的飛行很美好，邊跟隨著其他天使，邊與迎向她雙翼的風玩耍。他們飛過有著小小村鎮的山丘，飛過蔥鬱的森林，最後飛過了寬闊的草原。蒂婭娜看到一條磨損的道路在下方蜿蜒，知道她們就快到了。她的心跳充滿興奮之情，她即將見證自己創生的理由，雖然那並不是與黎明使者萊拉和其他戰鬥天使一起並肩作戰，消滅黑暗勢力，而是保護一具複雜的大型機械。但那是具重要的機械啊，她這麼告訴自己。而且我確定它會一直被攻擊。

結果，她說對了那個部分。

就在她們接近高原時，一團煙霧也正逼近。一開始，蒂婭娜以為這很正常；她們經過的其他人類城鎮並沒有這麼多的煙，但也許這是偉大機械的副產物。但來自其他天使的突然不安警告著她，有什麼事情不太對勁。

她們飛得更近，就在此時，她見到了化成一片廢墟的城鎮，遭受攻擊與焚燒，也許就在幾天之前而已。建築物成了由崩塌石木所組成的冒煙廢墟，死者倒在街上。她們繞行著高原，蒂婭娜見到了偉大機械的殘骸。木製的平台燒焦，玻璃碎裂，沈重的鎖鏈粉碎，金屬管子和齒輪扭曲變形。它曾經巨大，從自遙遠河流帶來水源的水庫與運河，一路爬上高原。

蒂婭娜太過震驚，只覺得自己的喉嚨裡哽著什麼，就好像有個東西試著從體內讓她窒息一樣。她們降落在城鎮廣場的殘餘部分，試著幫助生還者，萊拉堅強地說：「這是柯幫幹的。」

黑暗勢力已經來到了蒂婭娜生來應看顧之處，但她沒來得及對抗他們。

蒂婭娜得緊緊收起雙翼，才能從引擎底下爬出來。「告訴恬恩她說得沒錯，連結器壞了，其中一個魔法力流控制器阻塞了。」



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哈迪幫了幫她，即便他們在衣服外面穿了皮製的工作裙，打掃晴空號機械系統的兩人還是都沾上了油脂與海底泥漿的殘餘物。哈迪說道：「聽到真是鬆了一口氣，我不想再去架設管道了。」

他們沿著樓梯登上了甲板，蒂婭娜邊甩了甩她那收起的雙翼邊走向鷹架。莫黎墨的種子幾乎完成了晴空號船體以及內部甲板的再生工作，這讓人覺得喜憂參半。喜的是他們有了立足之處，也可以讓重建工作不受天氣干擾；憂的則是這也讓他們更難接觸到引擎與其他系統的所在地。如果重來一次的話，蒂婭娜肯定會在監督這艘傳奇飛船的重建工作時做出不同的選擇。

營地在尤依菈離去之後更加擴大了，有著更多帳篷以及用來安置船員並保護器材的簡單木屋。為了支撐在地面上的晴空號，他們也建了精巧的鷹架，並讓工作的人們可以輕鬆進入。太陽落入了遮蔽他們所在海灣的岩山後面，海浪因陽光閃耀，憑著餘暉，他們知道今天的工作結束了。清涼的微風已經從臨時廚房那邊帶來了炸麵包與洋蔥的香味。這讓蒂婭娜感到有些抱歉，因為天使是不需要進食的，她說：「不過，重新鋪管沒太糟，我們依然領先進度。」

「確實是，」哈迪同意道，一邊把他的工具給收進皮製背包裡。「而那是因為妳的關係。」

蒂婭娜微笑著瞥向他。「喔，我是個嚴厲的督導嗎？」她以為她們的速度更多要歸功於尤依菈所招募，那些有才華的船員。

「妳知道自己在做什麼，同時也很享受這份工作。我們別無他求了，」哈迪說到，他暫停了一下，一隻手放在鷹架的扶手上。「我承認，我感覺相當驚訝。我沒想到一位天使會知道那麼多神器引擎的事。我以為妳會更 . . . 」

「派不上用場？」蒂婭娜提議道。她和哈迪現在已經熟到可以取笑他了，一旦你們花了無盡的時間，一起擠在小小的空間裡重建魔法飛船的動力，那彼此之間就沒什麼不能說的了。而蒂婭娜也很驚訝；她知道自己的知識是來自於撒拉，在她需要的時候，那些關於晴空號機械系統的細節就會湧入她的腦中。這樣的狀況從她讓魔力石重新啟動的時候就開始了，但她知道這樣的狀況並不尋常。特別是對一個存在理由已經被消滅的天使來說。

她甚至不想去負責晴空號魔力石的復甦工作。她會被挑中負責這項工作，是因為她是被創造來保護一具機械，而晴空號正是一具機械，這也是撒拉教會想到她唯一可以讓她做的事。她從來沒想到自己對一架飛船的殘骸會有如此感覺，無論它的聲望是如何充滿傳奇。

「疏離，」哈迪帶著微笑指正道，「帶著對更高事物的期待。」

「飛船算是很高的東西了，」蒂婭娜評論道。「至少等我們讓啟動器運作之後是的。」

他們一直都有安排哨兵，並且在晚上安排雙倍的人力。蒂婭娜隔著一段距離在天空巡邏，在他們靠岸的補給船以及營地週邊繞行。到目前為止，她得趕走一隻舌頭冒火的卡甫，並且暴力地阻擋一隻鬼怪狩獵小隊，但還不算太費勁。作為一位守護天使，她的天職是讓船員們免於受傷，而不是幫助哈迪、恬恩、或是其他人修理引擎。但是，更快地結束晴空號上的工作也代表船員們能夠更早離開博卡登，前往更安全的地方，從某個意義來說，這也算是守護他們的一種。至少這是蒂婭娜解釋的方式，也是她留下負責的事情。

如果撒拉不想要她做這件事的話，她就不會給予這些新的知識了。蒂婭娜喜歡亂動這艘飛船的機械系統，喜歡把問題搞清楚並修好它們。她覺得，也許她愛晴空號。

過午夜已經有好一會兒了，蒂婭娜正在休息，棲息在鷹架上，注視著海浪打上沙灘，注視著星星，就在此時，她聽到有人朝著晴空號跑。她從平台上離開，在哈迪年輕的表弟法林的跑進火炬的焰光時落地。「怎麼了？」蒂婭娜低聲說道。

法林邊喘氣邊回報道：「瑪麗發現有人來了，是一個男人走過草地，朝著營地而來。」

「瞭解。告訴其他人，」蒂婭娜命令道，接著一躍而上。博卡登的這附近是最鮮有人居的，但有海盜與獵人，還有其他可能已經得知這座營地存在的人。一個趁夜接近的男人，從迷路的旅行者，到柯幫的間諜都有可能。

她向側面滑行穿越大風，翹起雙翼，在瑪麗的哨站所在的小山丘後方著陸。瑪麗，和所有的工作員一樣，現在都對天使突然從天而降感到習慣了，所以她並沒因為蒂婭娜在旁邊出現而畏縮。她蹲踞在一叢灌木後方，把哈迪的其中一個瞭望鏡遞給蒂婭娜。它是個經過雕刻的金屬管，看起來像是普通的望遠鏡，但它能讓人在黑暗中看見東西。蒂婭娜的夜視能力比人類好多了，但她還是接過了瞭望鏡，因為裡面的魔法應該能更清楚的視野才對。瑪麗細語道：「我想他是獨自一人。」

蒂婭娜專注地看著逐漸接近的男人。「似乎沒錯。」她沒找到其他移動的跡象，他移動起來就像個疲倦的人類一樣，肩上掛著一個背包，但樣子卻有點不對勁。她把瞭望鏡還給瑪麗，站了起來。

她再次飛向天空，高高地繞行著草地。從這裡一直到熔岩地的凍結黑潮都沒有任何移動跡象，沒有任何人接近的蛛絲馬跡。這個男人發現到她，停下了腳步，在一片黑暗中凝視著她，或是他的聽力和她一樣好。哈，蒂婭娜想著。她往下滑翔，在離他不遠處著地。

他的穿著像是個賓納里亞的騎士，胸甲中央和背上常見的劍柄上都有以有色玻璃製造出的特殊嵌入物。從他衣服的狀況以及大衣上沾滿泥巴的折縫來看，很明顯，他已經旅行一段時間了。在這麼近的距離下，蒂婭娜看清了他的臉孔，還有他的眼睛，在黑暗中閃耀著微弱的紅色。他肯定是那種生物沒錯。蒂婭娜舉起長槍，接著說道：「我知道你是吸血鬼，抱歉了，有任何遺言嗎？」

他舉起雙手，掌心朝外。「撒拉的天使。」他對她深深鞠躬，就像一位真正的賓納里亞騎士一樣。「我以撒拉之名立誓，在來到此處的路上尚未傷害過任何人。」

「沒有嗎？」蒂婭娜好奇問道。「你是個吸血鬼，所以，你知道的，你得在某個時間點去傷害人。」

他搖了搖頭，她看出他似乎相當疲憊。「不。我選擇不這麼做。我窮盡我的意志來對抗自己的狀態。」

「你是誰？」蒂婭娜問道。你曾經是誰，這麼問可能更為準確。但那樣似乎像是落井下石了。

「我是亞瓦德，賓納里亞的騎士。我被抓住，並被製造成了一個吸血鬼。」他的聲音平穩，但其中卻有一絲順從。「我試著不要傷害任何人，大部分時候是成功的。」

蒂婭娜可以聽到背後一段距離外的瑪麗正對著出來防衛營地的工人們小聲解釋。「為什麼她還沒殺了它？」某人說道。

蒂婭娜不太確定為什麼她還沒動手，她能夠感應到他就是個吸血鬼，但他有些不同之處。她說：「解釋一下『大部分』」

亞瓦德別過頭去，接著承認道：「我盡力對抗柯幫。有時候，在熱戰之下，我無法控制自己。」

「但只有柯幫？」蒂婭娜問道。那是個微妙的道德論點。柯幫是群歡樂的殺人犯，甚至樂於接受他們自己的死亡。況且，並不是說一位凡人的賓納里亞騎士就不會殺害柯幫魔騎和僧侶。只是他不會吸他們的血。

「只有他們，」他說道，蒂婭娜感覺到他說的是實話。一下子之後，他補充道：「我不知道那樣是不是違背了撒拉教會的道德準則。」

「嗯，我正在思考這個問題，很困難的一個問題。我自己對這件事並不是很有經驗，」蒂婭娜說道。「柯幫謀殺了許多無辜的人，他們被矇騙到連自己的生死都不在乎。但吸血 . . . 」她擺了擺手，「很難說，但話說回來，柯幫不在這裡，那為什麼你要爬向我們的營地呢？」

「我沒有在爬，我是在外面走路，」亞瓦德指正道，對他周圍的空地比了比。「而且 . . . 我不完全確定。我被這地方吸引，一開始是博卡登，後來是朝著這塊區域。我離得越近，我的強迫症就越少影響我。想要對抗它變得更加容易，直到 . . . 直到站在這裡。我幾乎感覺不到它了，這樣的解放感難以言喻。」他猶豫道。「是因為妳的關係嗎？我見過其他天使，但她們之前從來沒有像這樣影響過我。」

「不，不是因為我。」蒂婭娜覺得他聽起來很困惑。如果他真的覺得自己的強迫症在接近她們營地時會減輕的話 . . . 她知道一個可能影響他的原因。「你是什麼時候開始覺得自己被這裡吸引的？」

亞瓦德得停下來想想，「是兩個月前的滿月之夜突然發生的。我當時在艾羅納的東邊海岸，跟著柯幫斥候團的最後幾個生還者，然後我覺得 . . . 很難形容。我殺了魔騎，偷了一艘小船，接著往這個方向航行。」

那確認了蒂婭娜的理論。那天正是尤依菈把晴空號帶上來的日子，她的祈禱讓船上的魔力石恢復運作的日子。「我想我大概知道原因了。」



他的聲音變得粗糙，話中帶著希望。「某個在附近的東西，你覺得那可以治癒我嗎？」

「值得一試，」蒂婭娜說道。她放下了手上的長槍。對教會來說，吸柯幫教眾的血可能是個弔詭的道德論點，但吸血鬼解藥的可能性就不是了。「來吧，讓我們試試看。不用說，只要你敢碰這裡的任何一個人，我就會像對魚那樣地把你開膛剖肚。」

「那樣可能也殺不了我，」亞瓦德警告她道。

他說得確實是實話。「我會想出方法的，」蒂婭娜保證道。

「可以，」亞瓦德說道，開始往前移動。

亞瓦德盯著魔力石看，蒂婭娜則站在一旁。「有效嗎？」她問道，資深的工作員們全副武裝，擠在引擎通道的另一邊。

「沒有。」亞瓦德別過頭去。他的雙肩在受損的鎧甲之下變得緊繃，就好像他在對抗一波情緒浪潮一樣。接著他面對著她，再次放棄。「謝謝妳讓我一試。」他對哈迪和其他人點了點頭，一起感謝了他們。「妳要我離開嗎？」

蒂婭娜瞥向哈迪與恬恩，恬恩緩緩往前，凝視著亞瓦德。她說：「你的臉色看起來好多了，沒那麼蒼白，而且雙眼也沒那麼紅了。」

蒂婭娜同意道：「你可以讓我們看你的 . . . 」她指了指自己的嘴，「你知道的。」

亞瓦德的神色因這個詭異的要求而改變，但他張開了嘴，露出了尖牙。蒂婭娜的雙眼瞇了起來，「確實變小了。」

哈迪點頭，「我也覺得。」

蒂婭娜看著其他人。「我們得討論一下，」她告訴亞瓦德。

她們回到了星空下的甲板之上。工作員曾經靠晴空號的魔力石建了一個照明系統，哈迪重新把它打開，因為整個營地的人現在都醒來了。昆蟲在甲板的燈旁邊嗡嗡作響，其他的工作員在烹飪區等著。「給我們一點時間，」蒂婭娜說道，把亞瓦德留在鷹架旁邊，其他人則後退討論。

「接著要怎麼辦？」哈迪說，「他說的是實話，我們看得出來。」

「但我們信任他嗎？」其中一人問道。

「我會讓你們決定，」蒂婭娜說，他們是要承受最多風險的人。蒂婭娜可能不是一個戰鬥天使，但在吸血鬼與天使之間的衝突裡，她肯定相信自己會得勝。

她在其他人說話時等待，雙臂交叉看著亞瓦德。他倒在鷹架上，而她想著那會是什麼樣的感覺，長大成為一個騎士，為保護賓納里亞免於危險，對抗日漸勢大的柯幫而奉獻自己，最後只能被捕捉，並強制被轉化成一個有著吸人血衝動的怪物。那讓她有了疑問，比起來，作為一個生來回應人們的那已不存在禱告的天使，似乎也沒那麼不方便。

最後，每個人都講完了，哈迪則告訴她最後的裁定。他看起來對他們的決定並不開心，但他說：「我們不知道他說的是不是真話；我們沒有理由相信他。但其他人，包括我自己在內，覺得如果持續暴露在魔力石前有可能治癒他的話，我們不想拒絕。作為妥協，他可以留下，但不能在我們的營地裡面，妳則必須答應看著他。」

蒂婭娜點點頭，接著前往告知亞瓦德。

他似乎對於自己沒有被要求立刻離開感覺驚訝。他說：「太慷慨了，我答應。」



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在魔力石的影響之下，亞瓦德已經失去了吸血鬼對日光的敏感性，於是他在沙灘上紮營，常常脫下鎧甲，站在海浪中用竿子抓魚，供應工人們的晚餐。蒂婭娜在沙丘上看著他，向恬恩回報，「他說自從轉化之後，這是他所做最平凡的事情。」

「妳也應該去捕魚，」恬恩告訴她，「妳那麼努力工作，需要休息。」

「嗯，」蒂婭娜說。她不想休息，她想趁還有機會時努力搞定晴空號的系統。

但有了亞瓦德，她至少有個晚上也不睡覺的人可以說話，還可以和他分享自己對晴空號的喜愛。在夜間巡邏的休息時間，她和他一起坐在沙灘，一起注視著這艘飛船。有了明亮的月光以及他們的夜視能力，它看起來幾乎就和白天一樣。

「下面的船身上有什麼東西，」一天晚上他說道，「那個黑點。」

蒂婭娜盯著它看，「看起來是真菌。為了再生船體，尤依菈使用了從名為莫黎墨的樹靈那生出的種子。我們有注意到它偶爾會讓事物生長。」

亞瓦德困惑地問道：「她怎麼拿到那玩意的？」

「因為她是尤依菈啊。」蒂婭娜微笑道。「她是一股自然之力。」

亞瓦德停了下來，「她不會是 . . . 那個尤依菈吧？舊晴空號傳說裡的尤依菈？」

「她就是那個尤依菈，而且那些不是傳說，都是真的。」蒂婭娜欣賞月光在晴空號新玻璃上閃耀的方式。

亞瓦德花了好一陣子安靜消化那些話語，接著說道：「那麼，她是要用它來對抗柯幫，」他瞥向她。「妳會幫助她嗎？」

蒂婭娜突然低下了頭，對她來說，那並不是一個能夠簡單談論的話題。「我不是戰鬥天使，我只被期待去守衛營地並且看守魔力石而已，確保沒有人會用它來做不好的事情。」

亞瓦德似乎很驚訝。「我不覺得妳是戰鬥天使，我以為妳是神器師天使。」

蒂婭娜皺眉道：「不，沒有神器師天使那種東西。」

「但妳是指揮所有工作的人。」他輕輕拍著耳朵，「我目前的狀況只有幾個好處，而視力和聽力的增強正是其中之二。」

「我沒有任何天使的正式技能，我原本不是要弄引擎的，但我只是…」蒂婭娜揮了揮手，試著解釋一切。「撒拉給了我事情該如何進行的知識，我可以看見所有事物應該運行的樣子。」

「如果撒拉給了妳那樣的知識，那麼那就是天使的正式技能，」亞瓦德說道。

蒂婭娜不確定自己為什麼會想反駁那樣的論點，可能是某些對偉大機械與生俱來的忠誠。「但那不是我的目的。」

「妳的目的是什麼？」

「我應該去保衛偉大機械，但我還沒到這裡，它就已經被毀了。我被創生得太晚了，現在教會不知道拿我怎麼辦，看守魔力石是我的第一個真正任務。」

亞瓦德朝著晴空號點點頭，「那就是一架偉大的機械。」

蒂婭娜因惱怒而歎息，「但它也不是我的任務。撒拉給了我知識去幫忙重建它，但晴空號不是我的存在理由。

「妳原本的存在理由被消滅，不代表妳不能再有另一個。相信我。」他看見她對這段對話感覺不舒服，改變了話題。「也許等尤依菈回來，我可以提供我的服務。」他看著她，表情嚴肅。「妳也應該這麼做。」

蒂婭娜並未回應。再一個月左右，晴空號就可以再次飛行，她能讓它獨自飛行嗎？妳必須那麼做，她告訴自己。她是個天使，而加入尤依菈的船員行列並不是她的目的。

漫長而炎熱的日子過去，工作持續不斷，亞瓦德並未以任何人為食，但魔力石還沒治癒他。蒂婭娜開始覺得，他說等到尤依菈回來就要問她能不能加入船員的話是認真的。要是尤依拉同意的話，她要自己別去嫉妒，亞瓦德值得一個機會。

接著，在一個下午，她和哈迪在甲板上，一起聊著最終引擎測試的時候，她發現遠方有一道閃光。她利用鷹架平衡身子，警戒，哈迪跟著她的眼光看了過去，「是火山嗎？」他說道。

「不。不，比那更糟。」蒂婭娜升高語調警告道：「所有人，跑啊！在岩石間找掩護！」



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從群山間朝著他們疾馳而去的，是一隻鳳凰。一隻巨大的猛禽，牠的翼展是蒂婭娜的數倍，整個身體都冒著火焰。牠會讓晴空號燒起來，蒂婭娜心想，接著一陣憤怒充滿了她，和撒拉的聖光一樣純淨燃燒著。絕不，絕不。 只要她還有一口氣在，就不行。她躍上天空，幾乎沒意識到哈迪從鷹架上往下盪，沒意識到工作員們倉促地跑出帳篷，驚慌地大喊。

鳳凰襲擊時，蒂婭娜已經準備好她的長槍，朝著牠的胸膛刺去。在最後一瞬間，牠突然往下飛，滾到了她的下方。牠的爪子向她揮去，熱度沖刷過她全身，燒傷般的痛苦襲過肩膀，幾乎把她擊落地面。她拍打雙翼，回復狀態並繞了回來。但鳳凰逮住機會往下方營地俯衝而去，讓帳篷都著火了。蒂婭娜大聲怒喊，把長槍朝牠的背上擲去。

牠的翅膀往上揮擊，擊中了她，而蒂婭娜自己的雙翼則被纏住。她墜落在一塊岩石上，彈了起來。她沿著碎石坡向下滑行，掙扎著想站起來，解開她被纏住的雙翼。她的長槍成了一團被熔化的金屬。驚駭之情凍結了她的心，她扭曲身子找尋晴空號。鳳凰朝著那脆弱的飛船俯衝而去，她不可能及時到達那裏…

接著鳳凰猛地一震，被一枝擊中脖子的箭給阻止了。牠那燃燒的羽毛一抖，就把那枝箭給燒毀了，但另一枝箭又射了過來，接著又來一枝。蒂婭娜爬回岩石上，看到地面上的亞瓦德站在飛船附近。他拿著一把長弓，正在射出另一枝箭。

蒂婭娜拔出長劍，撐起身子，接著祈求撒拉教會的神聖魔法。一瞬間，她感覺得神聖的力量從劍上流到她的手中。她拍打雙翼，跳離岩石，接著再次升空。就在亞瓦德的下一枝箭擊中鳳凰的同時，蒂婭娜衝進火焰，把長劍向右往牠的胸骨之下刺去。

這隻生物發出尖鳴，身子在半空中扭曲。蒂婭娜決心不要讓牠墜落在晴空號上，把牠朝沙灘推去。一直推，直到自己的皮膚開始燒焦，對雙翼燒傷的原始恐懼讓她鬆了手。邊拍動翅膀，邊看著鳳凰墜落，牠試圖穩住自己，接著跌進了浪潮之中。

蒂婭娜朝著海濱轉身，身上的衣服，也許連頭髮都著火了。

她在營地附近的一堆泥土上落地，法林衝上去，朝她倒了一桶水。她吐了吐，臉上的水沿著輪廓滴落。亞瓦德把一條浸濕了的毛毯蓋上她的雙翼，急忙問道：「妳沒事吧？」

隨著火焰熄去，蒂婭娜發現她只受了皮肉傷，天使們也快速地治療。「我會沒事的。」她發現亞瓦德看起來也被燒到了，戰袍上顯然有個地方著火了。「你呢？」

「亞瓦德救了我們，」恬恩說，依然喘著大氣。她指向一座帳篷的冒煙遺跡。「他舉起帆布，我們才能逃得出來。他也救了晴空號，我想他也救了妳。」

要是蒂婭娜死了，營地陷入混亂的話，亞瓦德本可以做很多事。把逃離營地的工人當作食物，或者偷走魔力石。但他沒那麼做，而是表現得像是一位賓納里亞的騎士。

蒂婭娜表現得則就像是個守護天使一樣，晴空號的守護天使。想到飛船要被毀滅的念頭幾乎毀滅了她。現在她知道自己會誓死保護它了。撒拉，這就是妳想要的嗎？撒拉。蒂婭娜問道，但沒有人回答。也許是因為她已經有了自己的答案，就在撒拉為她的長劍充能，一擊殺掉鳳凰的時候。

當尤依菈回來，蒂婭娜自薦成為晴空號的船員。那並不是她創生的目的，但卻是她最想要做的事情。

時空檔案：多明納里亞